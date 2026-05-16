Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Testament » Testament singla – kto odziedziczy majątek, jeśli nie masz dzieci? Warto o tym wiedzieć już dziś

Testament singla – kto odziedziczy majątek, jeśli nie masz dzieci? Warto o tym wiedzieć już dziś

16 maja 2026, 08:32
oprac. Adam Kuchta
Testament singla – kto odziedziczy majątek, jeśli nie masz dzieci? Warto o tym wiedzieć już dziś
Coraz więcej osób naszym kraju żyje samotnie i nie posiada żadnych dzieci. Co się stanie z majątkiem po ich śmierci? Testament jest dokumentem, który pozwala samodzielnie zdecydować, kto odziedziczy dorobek życia i uniknąć wielu rodzinnych problemów.

Z nowych danych wynika, że około 23% gospodarstw domowych w Polsce to osoby żyjące samotnie, a liczba singli wciąż rośnie[1]. Podobnie zwiększa się liczba bezdzietnych[2], którzy często stają przed wyjątkowym wyzwaniem – kwestią zabezpieczenia swoich aktywów i zadecydowania, komu przekażą swój dorobek. Spisanie testamentu dla osób stanu wolnego, choć może wydawać się tematem odległym, pozwala na kontrolowanie przyszłości oraz budowanie swojego dziedzictwa.

Testament staje się coraz częściej docenianą możliwością zarządzania własnym majątkiem po śmierci

Sformalizowanie naszej ostatniej woli w testamencie to ważny krok, pozwalający na samodzielne zadecydowanie o przyszłości majątku oraz innych dóbr osobistych.  Dzięki temu możemy mieć pewność, że nasze decyzje będą respektowane, a ewentualne spory spadkowe zminimalizowane. To także szansa, by wspierać wybrane cele charytatywne lub organizacje, co sprawia, że testament staje się nie tylko formalnością, ale także wyrazem naszych wartości i życiowych priorytetów.

Co ciekawe, wiele znanych bezdzietnych osób – od hollywoodzkich ikon po gwiazdy muzyki – zdecydowało się na świadome rozporządzenie swoimi oszczędnościami. Takie przykłady inspirują również w Polsce, gdzie prawo do spisania testamentu staje się coraz bardziej docenianą możliwością zarządzania swoim dorobkiem. 

"Podjęcie decyzji z wyprzedzeniem sprawia, że możemy uniknąć potencjalnych konfliktów spadkowych oraz niejasności po naszej śmierci. Warto sporządzić testament nawet przy mniejszym majątku, aby jasno określić swoje życzenia. Należy także pamiętać, że taki dokument można aktualizować, wprowadzać do niego zmiany, gdy zmienia się sytuacja życiowa lub pojawiają się nowe priorytety" -  mówi ekspertka Intrum, Justyna Krysiewicz-Rećko

Testamenty sławnych osób, jako przykłady z życia wzięte

Jedną z najbardziej znanych osób, która zadeklarowała podział swoich dóbr w testamencie, była Marilyn Monroe. Nieposiadająca własnych dzieci, Monroe przeznaczyła część swojej spuścizny osobom z bliskiego otoczenia, w tym swojemu trenerowi aktorskiemu, Lee Strasbergowi oraz wieloletniej przyjaciółce. Ostatnia wola aktorki przeszła do historii także jako źródło sporów prawnych, gdyż Strasberg zmarł, a prawa te odziedziczyła jego żona Anna, która nie miała osobistej relacji z Monroe. To wywołało sprzeciw i liczne dyskusje na temat tego, czy prawa do wizerunku gwiazdy powinny być zarządzane przez kogoś spoza jej bliskiego kręgu.[3]

Innym przykładem jest Karl Lagerfeld, który przed śmiercią wyraził wolę, by jego kotka Choupette była finansowo zabezpieczona na przyszłość. Jego majątek, szacowany na 200 milionów dolarów, miał być częściowo przeznaczony na jej opiekę – co jest możliwe we Francji i Niemczech, gdzie prawo dopuszcza przekazanie środków na rzecz zwierząt, choć formalnie przez powiernika. Dzięki zapisowi testamentowemu, pupilka, której Lagerfeld zapewnił luksusowe życie, otrzymała pełne zaplecze finansowe po jego odejściu.

Testament osoby samotnej, bezdzietnej, singla – na co zwrócić uwagę, co można uwzględnić?

Osoby bezdzietne oraz single, jak inni, mają możliwość świadomie kierować swoim majątkiem, przeznaczając go na cele zgodne z ich osobistymi wartościami. Przykładowo, jak Lagerfeld, coraz częściej decydują się na uwzględnienie swoich zwierząt w testamentach, chcąc zapewnić im bezpieczną przyszłość. Trend ten rośnie, zwłaszcza w krajach, gdzie przepisy pozwalają na przekazanie środków na opiekę nad zwierzęciem poprzez powierników lub organizacje zajmujące się ich dobrostanem[4]. Dzięki takim zapisom właściciele mogą być pewni, że ich ulubieńcy będą mieli zagwarantowaną odpowiednią opiekę, nawet gdy ich już zabraknie. 

Ostatnia wola daje także możliwość przekazania części środków nie tylko rodzinie czy pupilom, ale i wybranym instytucjom, które działają na rzecz idei bliskich sercu danej osoby. "W Polsce zapisania majątku na rzecz organizacji pożytku publicznego lub fundacji można dokonać poprzez testament, jasno określając w nim, komu ma on zostać przekazany. Aby uniknąć nieporozumień oraz ewentualnych sporów, dokument powinien precyzyjnie wymieniać instytucję (np. nazwę fundacji). Ważne jest również, aby był on zgodny z wymaganiami formalnymi – najlepiej spisany własnoręcznie lub u notariusza, co zwiększa jego prawomocność i utrudnia podważenie treści: - wyjaśnia Justyna Krysiewicz-Rećko.

Ważne

Oddając swój dorobek na cele charytatywne, spadkodawca może wesprzeć wybraną organizację bez konieczności spłacania przez nią podatku od spadków i darowizn, o ile ma ona status organizacji pożytku publicznego.

Testament może być spisany własnoręcznie i nie wymaga obecności notariusza ani żadnych świadków

Przykłady Monroe oraz Lagerfelda pokazują, jak testament pozwala nie tylko na zarządzenie materialną stroną swojego życia, ale też na realizację wyższych celów. W Polsce single jak najbardziej mogą zdecydować się na ten krok –  czy to z myślą o rodzinie, przyjaciołach, czy wspieraniu organizacji pożytku publicznego.  

"Warto pamiętać, że świadome sporządzenie testamentu nie wymaga dużych nakładów czasu ani skomplikowanej wiedzy. Samodzielne spisanie testamentu w Polsce jest stosunkowo proste – wystarczy własnoręcznie napisać dokument, zawierając w nim swoje dane, jasno określone dyspozycje dotyczące majątku oraz datę i własnoręczny podpis. Testament spisany własnoręcznie (holograficzny) nie wymaga obecności notariusza ani świadków, ale dla dodatkowego bezpieczeństwa warto skonsultować się z prawnikiem, aby uniknąć potencjalnych błędów formalnych" - dodaje ekspertka.

[1] populationof.net Polska liczba ludności (na żywo)  https://www.populationof.net/pl/poland/

[2] spis.gov.pl Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 https://spis.gov.pl/

[3] liveabout.com Summary of the Last Will and Testament of Marilyn Monroe https://www.liveabout.com/marilyn-monroe-will-testament-3505094

[4]  stacklaw.com Can I leave an inheritance to my pets when I die? https://stacklaw.com.au/news/wills-and-wealth-protection/can-i-leave-an-inheritance-to-my-pets-when-i-die 

FAQ – Testament dla singli i osób bezdzietnych

1. Czy jako osoba samotna naprawdę potrzebuję testamentu?
Tak. Nawet przy niewielkim majątku testament pozwala jasno określić, kto ma odziedziczyć Twoje dobra. Bez niego obowiązuje dziedziczenie ustawowe, które może nie odpowiadać Twoim intencjom (np. majątek trafi do dalszej rodziny zamiast do przyjaciół czy organizacji).

2. Czy testament musi być sporządzony u notariusza?
Nie. W Polsce możesz sporządzić tzw. testament własnoręczny (holograficzny). Musi on być w całości napisany odręcznie, zawierać datę oraz podpis. Wizyta u notariusza nie jest obowiązkowa, ale zwiększa bezpieczeństwo dokumentu i zmniejsza ryzyko jego podważenia.

3. Czy mogę zapisać majątek osobom spoza rodziny lub organizacjom?
Tak. Możesz przekazać swój majątek dowolnym osobom, instytucjom lub organizacjom pożytku publicznego. W przypadku organizacji ważne jest dokładne wskazanie jej nazwy. Taki zapis pozwala również wspierać cele charytatywne zgodne z Twoimi wartościami.

4. Czy mogę uwzględnić w testamencie swoje zwierzę?
Bezpośrednio zwierzę nie może dziedziczyć, ale możesz przeznaczyć środki na jego opiekę poprzez wskazanie konkretnej osoby lub organizacji, która się nim zajmie. To rozwiązanie stosują także znane osoby, jak Karl Lagerfeld, który zabezpieczył przyszłość swojej kotki.

5. Czy testament można zmienić po jego sporządzeniu?
Tak. Testament nie jest dokumentem ostatecznym – możesz go w każdej chwili zmienić lub odwołać, np. gdy zmienia się Twoja sytuacja życiowa, majątek lub priorytety.

6. Czy brak testamentu może prowadzić do sporów?
Tak, szczególnie gdy sytuacja rodzinna jest skomplikowana. Przykład Marilyn Monroe pokazuje, że nawet jasno spisana wola może wywołać spory, jeśli nie uwzględnia wszystkich możliwych scenariuszy. Dlatego warto zadbać o precyzyjne zapisy i – w razie wątpliwości – konsultację z prawnikiem.

Kto dziedziczy majątek singla bez dzieci? Prosty schemat

Jeśli jesteś osobą samotną i bezdzietną, a nie zostawisz testamentu, o podziale majątku decydują przepisy Kodeks cywilny. W praktyce wygląda to tak:

  • najpierw rodzice – dziedziczą po równo; jeśli jedno z nich nie żyje, jego część przejmuje rodzeństwo (a jeśli rodzeństwo nie żyje – ich dzieci, np. siostrzeńcy i bratankowie)
  • jeśli brak rodziców i rodzeństwa – spadek trafia do dziadków, a potem do ich dzieci (czyli wujków i cioć)
  • jeśli nie ma już bliższej rodziny – dziedziczą dalsi krewni według stopnia pokrewieństwa
  • jeśli nie ma żadnych spadkobierców – majątek przejmuje gmina ostatniego miejsca zamieszkania lub Skarb Państwa

Ważne: partner (nawet wieloletni) nie dziedziczy bez testamentu – liczy się wyłącznie pokrewieństwo.

Limit 10 tys. zł w KSeF: Tysiące firm mogą być poza systemem nawet aż do 2027 roku
5 błędów w testamencie, które mogą kosztować singla cały majątek
Jaka kwota wolna od podatku w 2027 roku? Rząd nie ma dobrych wiadomości dla Polaków
Źródło: INFOR
