Płatność za wodę w mObywatelu – jak zapłacić rachunki przez telefon? Instrukcja dla mieszkańców
W maju 2026 roku w aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcja – możesz zapłacić za zużycie wody i odprowadzanie ścieków bezpośrednio przez telefon, bez dodatkowych opłat. Jako pierwsi testują ją mieszkańcy Gdyni obsługiwani przez PEWIK Gdynia. Wystarczy karta płatnicza lub BLIK. Sprawdź, jak to działa i kto jeszcze będzie mógł z tego skorzystać.
Dla kogo nowa usługa w mObywatelu?
Nowa funkcja płatności za wodę i ścieki jest dostępna dla osób fizycznych, które mają podpisaną indywidualną umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni. Według szacunków PEWIK, może z niej skorzystać nawet 33 500 klientów.
Jeśli mieszkasz w Gdyni i płacisz rachunki za wodę na swoje dane (nie jesteś w administracji wspólnoty), najprawdopodobniej możesz już teraz zapłacić przez mObywatela.
Co to oznacza w praktyce?
- Nie musisz wpisywać numeru konta
- Nie potrzebujesz logowania do banku
- Nie płacisz prowizji za transakcję
- Wszystko załatwisz w jednej aplikacji – tej samej, w której masz dowód osobisty
Jak zapłacić za wodę w aplikacji mObywatel? Instrukcja krok po kroku
Płatność zajmuje dosłownie 2 minuty. Oto jak to zrobić w sześciu krokach:
- Zaloguj się do aplikacji mObywatel (ta sama, w której masz mDowód)
- Wybierz zakładkę „Usługi" w menu głównym
- Przejdź do sekcji „Opłaty i podatki"
- Kliknij „ePłatności"
- Wybierz rachunek za wodę z listy dostępnych należności
- Zapłać kartą płatniczą lub BLIK-iem
Potwierdzenie płatności otrzymasz od razu na ekranie. Możesz je zapisać lub zrobić zrzut ekranu dla własnej dokumentacji.
Czy płatność w mObywatelu jest bezpieczna?
Tak. Płatności obsługuje system stworzony we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Asseco Data Systems – firmą odpowiedzialną za bezpieczeństwo wielu systemów bankowych i administracyjnych w Polsce. Dane karty są szyfrowane, a cały proces płatności podlega tym samym standardom bezpieczeństwa, co płatności w sklepach internetowych czy bankowości mobilnej.
Czy za płatność w mObywatelu są dodatkowe opłaty?
Nie. PEWIK Gdynia potwierdziło, że korzystanie z płatności w aplikacji mObywatel nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla klientów. Płacisz dokładnie tyle, ile jest na rachunku – bez prowizji, bez ukrytych opłat.
Czy inne miasta również dostaną tę funkcję?
Gdynia to pilotażowe wdrożenie. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że podobne rozwiązanie ma być stopniowo uruchamiane w innych miastach Polski. Rozwój aplikacji mObywatel jest finansowany z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który zakłada cyfryzację usług komunalnych w całym kraju.
Możliwe, że już wkrótce podobną opcję dostaną mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Poznania czy Wrocławia.
Stare vs nowe sposoby płatności za wodę – porównanie
Metoda płatności
Czy potrzebujesz numeru konta?
Dodatkowe koszty?
Czas realizacji
Przelew tradycyjny
TAK
Zależy od banku
1-2 dni robocze
e-BOK (strona PEWIK)
NIE
NIE
Natychmiastowo
mObywatel (nowość)
NIE
NIE
Natychmiastowo
Co jeszcze możesz opłacić w mObywatelu?
Aplikacja mObywatel systematycznie rozszerza zakres usług. Poza rachunkami za wodę i ścieki, możesz w niej już zapłacić (w wybranych gminach):
- Podatek od nieruchomości
- Opłatę za gospodarowanie odpadami (śmieci)
- Opłatę targową
- Mandat za parkowanie
Wszystkie te płatności działają na takiej samej zasadzie – bez prowizji, BLIK-iem lub kartą.
Podsumowanie – najważniejsze informacje
Dla kogo: Mieszkańcy Gdyni z indywidualnymi umowami z PEWIK GDYNIA
Gdzie: W aplikacji mObywatel (zakładka „Usługi" → „Opłaty i podatki" → „ePłatności")
Jak: Kartą płatniczą lub BLIK-iem
Ile to kosztuje: Bez dodatkowych opłat
Od kiedy: Funkcja dostępna od maja 2026 roku
Jeśli spełniasz powyższe warunki, po prostu sprawdź w aplikacji mObywatel, czy Twój rachunek jest już widoczny w zakładce „ePłatności".
