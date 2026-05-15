Płatność za wodę w mObywatelu – jak zapłacić rachunki przez telefon? Instrukcja dla mieszkańców

Płatność za wodę w mObywatelu – jak zapłacić rachunki przez telefon? Instrukcja dla mieszkańców

Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
W maju 2026 roku w aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcja – możesz zapłacić za zużycie wody i odprowadzanie ścieków bezpośrednio przez telefon, bez dodatkowych opłat. Jako pierwsi testują ją mieszkańcy Gdyni obsługiwani przez PEWIK Gdynia. Wystarczy karta płatnicza lub BLIK. Sprawdź, jak to działa i kto jeszcze będzie mógł z tego skorzystać.

Dla kogo nowa usługa w mObywatelu?

Nowa funkcja płatności za wodę i ścieki jest dostępna dla osób fizycznych, które mają podpisaną indywidualną umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni. Według szacunków PEWIK, może z niej skorzystać nawet 33 500 klientów.

Ważne

Jeśli mieszkasz w Gdyni i płacisz rachunki za wodę na swoje dane (nie jesteś w administracji wspólnoty), najprawdopodobniej możesz już teraz zapłacić przez mObywatela.

Co to oznacza w praktyce?

  • Nie musisz wpisywać numeru konta
  • Nie potrzebujesz logowania do banku
  • Nie płacisz prowizji za transakcję
  • Wszystko załatwisz w jednej aplikacji – tej samej, w której masz dowód osobisty

Jak zapłacić za wodę w aplikacji mObywatel? Instrukcja krok po kroku

Płatność zajmuje dosłownie 2 minuty. Oto jak to zrobić w sześciu krokach:

  1. Zaloguj się do aplikacji mObywatel (ta sama, w której masz mDowód)
  2. Wybierz zakładkę „Usługi" w menu głównym
  3. Przejdź do sekcji „Opłaty i podatki"
  4. Kliknij „ePłatności"
  5. Wybierz rachunek za wodę z listy dostępnych należności
  6. Zapłać kartą płatniczą lub BLIK-iem

Potwierdzenie płatności otrzymasz od razu na ekranie. Możesz je zapisać lub zrobić zrzut ekranu dla własnej dokumentacji.

Czy płatność w mObywatelu jest bezpieczna?

Tak. Płatności obsługuje system stworzony we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Asseco Data Systems – firmą odpowiedzialną za bezpieczeństwo wielu systemów bankowych i administracyjnych w Polsce. Dane karty są szyfrowane, a cały proces płatności podlega tym samym standardom bezpieczeństwa, co płatności w sklepach internetowych czy bankowości mobilnej.

Czy za płatność w mObywatelu są dodatkowe opłaty?

Nie. PEWIK Gdynia potwierdziło, że korzystanie z płatności w aplikacji mObywatel nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla klientów. Płacisz dokładnie tyle, ile jest na rachunku – bez prowizji, bez ukrytych opłat.

Czy inne miasta również dostaną tę funkcję?

Gdynia to pilotażowe wdrożenie. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że podobne rozwiązanie ma być stopniowo uruchamiane w innych miastach Polski. Rozwój aplikacji mObywatel jest finansowany z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który zakłada cyfryzację usług komunalnych w całym kraju.

Możliwe, że już wkrótce podobną opcję dostaną mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Poznania czy Wrocławia.

Stare vs nowe sposoby płatności za wodę – porównanie

Metoda płatności

Czy potrzebujesz numeru konta?

Dodatkowe koszty?

Czas realizacji

Przelew tradycyjny

TAK

Zależy od banku

1-2 dni robocze

e-BOK (strona PEWIK)

NIE

NIE

Natychmiastowo

mObywatel (nowość)

NIE

NIE

Natychmiastowo

Co jeszcze możesz opłacić w mObywatelu?

Aplikacja mObywatel systematycznie rozszerza zakres usług. Poza rachunkami za wodę i ścieki, możesz w niej już zapłacić (w wybranych gminach):

  • Podatek od nieruchomości
  • Opłatę za gospodarowanie odpadami (śmieci)
  • Opłatę targową
  • Mandat za parkowanie

Wszystkie te płatności działają na takiej samej zasadzie – bez prowizji, BLIK-iem lub kartą.

Podsumowanie – najważniejsze informacje

Dla kogo: Mieszkańcy Gdyni z indywidualnymi umowami z PEWIK GDYNIA

Gdzie: W aplikacji mObywatel (zakładka „Usługi" → „Opłaty i podatki" → „ePłatności")

Jak: Kartą płatniczą lub BLIK-iem

Ile to kosztuje: Bez dodatkowych opłat

Od kiedy: Funkcja dostępna od maja 2026 roku

Jeśli spełniasz powyższe warunki, po prostu sprawdź w aplikacji mObywatel, czy Twój rachunek jest już widoczny w zakładce „ePłatności".

