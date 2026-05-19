REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Gmina » Podatki i opłaty » Karton po soku wcale nie do niebieskiego kosza, ani do zmieszanych. Zapłacisz 4 razy więcej za śmieci. Sprawdź, gdzie wyrzucać

Karton po soku wcale nie do niebieskiego kosza, ani do zmieszanych. Zapłacisz 4 razy więcej za śmieci. Sprawdź, gdzie wyrzucać

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 maja 2026, 07:46
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
karton po soku do jakiego kosza, segregacja śmieci kary, opakowanie wielomateriałowe, podwyższona opłata za śmieci, jak segregować kartony, błędy segregacji, kara za złą segregację, żółty kosz co wrzucać
Karton po soku wcale nie do niebieskiego kosza, ani do zmieszanych. Zapłacisz 4 razy więcej za śmieci. Sprawdź, gdzie wyrzucać
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wyrzucasz kartony po sokach i mleku do niebieskiego pojemnika, bo to przecież papier? To najczęstszy błąd przy segregacji śmieci w Polsce. Taki karton to opakowanie wielomateriałowe (papier + plastik + aluminium) i musi trafić do... żółtego kosza! Za błędną segregację gmina może naliczyć opłatę nawet 4 razy wyższą – np. zamiast 50 zł miesięcznie zapłacisz 200 zł. Sprawdź, jak uniknąć kary.

rozwiń >

Czy ten artykuł dotyczy Ciebie? Sprawdź w 10 sekund

Ten artykuł zdecydowanie Cię dotyczy, jeżeli:

REKLAMA

REKLAMA

  1. Wyrzucasz kartony po sokach, mleku lub napojach roślinnych do niebieskiego pojemnika (jak papier);
  2. Dostałeś ostatnio podwyższoną opłatę za śmieci od gminy;
  3. Nie jesteś pewien, co to są "opakowania wielomateriałowe";
  4. Jesteś zaskoczony, że karton po soku trzeba wyrzucać do... żółtego pojemnika na odpady.

Co to jest opakowanie wielomateriałowe? Definicja dla każdego

Opakowanie wielomateriałowe to takie, które składa się z kilku różnych materiałów połączonych w jedną całość. Najczęstszy przykład: karton po soku lub mleku.

Takie opakowanie ma zazwyczaj 3 warstwy:

  • Papier (zewnętrzna warstwa, którą widzisz)
  • Plastik (folia wewnątrz, która zabezpiecza przed wyciekiem)
  • Aluminium (cienka warstwa, która chroni napój przed światłem i powietrzem)

Dlaczego to ważne? Bo mimo że wygląda jak papier, nie można go przetwarzać jak zwykłej tektury. Wymaga specjalnego recyklingu, który rozdziela te warstwy. Dlatego taki karton nie idzie do niebieskiego kosza (papier), tylko do żółtego (tworzywa sztuczne i metale). Ale dlaczego, skoro zawiera w sobie też papier? Wyjaśniamy dalej.

REKLAMA

Ważne

Jeśli opakowanie ma kilka warstw materiałów (w tym plastik lub aluminium w warstwach) - to powinno trafić do żółtego pojemnika (plastik i metal).

OPODATKOWANIE NAJMU I INNYCH TRANSAKCJI NA NIERUCHOMOŚCIACH

Jak przygotować karton po soku przed wyrzuceniem? Instrukcja krok po kroku

To zajmie Ci dosłownie parę sekund na karton, a uchroni przed karą:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

KROK 1: Upewnij się, że karton jest pusty

Wylej resztki napoju do zlewu. Zalegający płyn może zanieczyścić inne odpady i utrudnić odzysk.

KROK 2: Nie musisz myć (ale możesz opłukać)

Dokładne mycie nie jest wymagane. Jeśli chcesz – szybko opłucz wodą. Jeśli nie – po prostu upewnij się, że nic w środku nie zostało.

KROK 3: Zgniecenie (opcjonalne, ale zalecane)

Zgnieciony karton zajmuje mniej miejsca w pojemniku i podczas transportu – to oszczędność dla Ciebie i firmy wywozowej.

KROK 4: Wrzuć do ŻÓŁTEGO kosza

Nie do niebieskiego! Żółty to miejsce dla wszystkich opakowań z plastiku, metalu i wielomateriałowych.

Ile zapłacisz za błędną segregację? Tabela kar w 2026 roku

Co robisz źle?

Jaka kara?

Przykłady na kwotach

Gmina złapała Cię na złej segregacji (np. karton po soku razem z papierami w niebieskim worku)

Podwyższenie opłaty za śmieci do 400%

Płaciłeś 50 zł miesięcznie? Teraz zapłacisz nawet 200 zł

Nie naprawiłeś swojego błędu i segregowałeś źle przez rok

Podwyższona opłata za śmieci do 400%, przez cały czas naruszenia

W skali roku miałeś 600 zł opłat za śmieci? To teraz wydasz zamiast 600 zł aż 2400 zł na rok. Tracisz 1800 zł

Wyrzucanie śmieci w niedozwolonym miejscu (np. do lasu)

Mandat do 500 zł

Za takie naruszenie ukarze Cię straż miejska lub policja - każde wykroczenie to mandat 500 zł

Poważne naruszenie - powtarzalnie i umyślnie błędnie segregujesz odpady, np. wyrzucasz baterie do odpadów zmieszanych, albo wyrzucasz nie tam, gdzie trzeba

Grzywna do 5000 zł wymierzana przez sąd

Powtarzające się przypadki mogą spowodować skierowanie sprawy do sądu

KALKULATOR DAT

Najczęstsze błędy przy segregacji śmieci – sprawdź, czy też je robisz. Właśnie za to grożą kary i podwyższone opłaty za śmieci

Błąd 1: Zabrudzony papier do niebieskiego kosza

Pudełko po pizzy z resztkami sera i tłuszczu nie nadaje się do recyklingu. Wygląda jak tektura, ale zanieczyszczenie sprawia, że musi trafić do odpadów zmieszanych (czarny/szary pojemnik). To samo dotyczy papierowych talerzy po grillu czy serwetek po jedzeniu.

Błąd 2: Nieopróżnione z resztek butelki i puszki

Plastikowa butelka po ketchupie z resztkami sosu w środku może zanieczyścić kilkadziesiąt innych opakowań podczas transportu. Wystarczy szybkie opłukanie wodą – zajmie chwilę, zaoszczędzi kłopoty.

Błąd 3: Szkło z nakrętkami

Szklany słoik po ogórkach to zielony kosz. Ale nakrętka metalowa już oddzielnie to żółty kosz. Wiele osób wyrzuca słoik z nakrętką, co utrudnia sortowanie w zakładzie recyklingu.

Błąd 4: Bilety komunikacji miejskiej do papieru

Bilety autobusowe, tramwajowe, paragony sklepowe – to papier termiczny, pokryty warstwą chemiczną. NIE nadaje się do recyklingu - wyrzucaj go do odpadów zmieszanych.

Błąd 5: Papierowe torby po zakupach

Zwykła papierowa torebka bez plastikowej folii wewnątrz - to niebieski kosz. Ale torba z warstwą plastiku (jest lekko połyskująca) to już żółty kosz (warstwy do oddzielenia). Wielu Polaków wrzuca wszystkie torby do papieru.

Jak gmina kontroluje segregację? Co się dzieje, gdy złapią Cię na błędzie

Kontrola segregacji może nastąpić w każdej chwili. Najczęściej dzieje się to podczas rutynowego odbioru śmieci. Pracownicy firmy wywozowej mają prawo zajrzeć do pojemnika, a gdy zobaczą oczywiste błędy (np. kartony po mleku w niebieskim koszu, butelki plastikowe w papierze) – zgłaszają to do gminy.

Gmina na podstawie takiego zgłoszenia wydaje decyzję o podwyższonej opłacie. Dostajesz pismo z informacją, że od następnego miesiąca płacisz więcej – czasem przez kilka miesięcy, czasem nawet przez rok, aż wykażesz, że poprawiłeś segregację.

W skrajnych przypadkach (np. świadome wyrzucanie śmieci do lasu, powtarzalne naruszenia mimo upomnień) sprawa może trafić do sądu, gdzie grozi grzywna do 5000 złotych. To osobna kara od samego podwyższenia opłaty za złą segregację.

Przykład – rodzina z Poznania zapłaciła 800 zł zamiast 200 zł. Co się stało?

Rodzina Kowalskich z Poznania (4 osoby) płaciła miesięcznie 50 zł za śmieci segregowane (po 12,50 zł od osoby). W kwietniu 2026 dostali pismo z urzędu miasta: "Stwierdzono nieprawidłową segregację – od maja 2026 opłata wzrasta do 200 zł miesięcznie na okres 4 miesięcy".

Co się stało?

Podczas odbioru śmieci pracownicy firmy wywozowej zauważyli, że w niebieskim pojemniku (papier) są kartony po mleku, sokach oraz zabrudzone pudełka po pizzy. W żółtym pojemniku – plastikowe butelki z resztkami napojów.

Koszt błędu:

  • Stara opłata: 50 zł × 4 miesiące = 200 zł
  • Nowa opłata: 200 zł × 4 miesiące = 800 zł
  • Realna strata: 600 zł za 4 miesiące

Co zrobili Kowalscy?

Pani Kowalska zadzwoniła do urzędu, wyjaśniła, że nie wiedziała o zasadach. Obiecała poprawę w segregacji. Urząd sprawdził za dwa miesiące sposób segregacji. Nie wykryto już błędów i karną stawkę cofnięto po 2 miesiącach zamiast po 4.

Ważne

Wniosek: Nawet jeśli już dostaniesz podwyższoną, karną stawkę opłaty za śmieci – możesz próbować zawalczyć o obniżenie, jeśli wykażesz dobrą wolę. Szczególnie pomocne będzie wykazanie, że już poprawnie segregujesz odpady.

W skrócie – 5 ważnych zasad segregacji

  1. Karton po soku/mleku to ŻÓŁTY kosz (nie niebieski!), bo to opakowanie wielomateriałowe
  2. Zabrudzony papier to odpady zmieszane, nie do niebieskiego kosza
  3. Opróżniaj opakowania z resztek, ale nie musisz myć dokładnie – zanieczyszczenia utrudniają recykling
  4. Oddzielaj nakrętki od szklanych butelek – szkło osobno, plastik/metal osobno (oczywiście nie rób tego w przypadku zestawu plastikowa nakrętka + plastikowa butelka)
  5. Kara za błędy: 2–4 razy wyższa opłata (np. z 50 zł do 200 zł miesięcznie), ale możliwe mandaty do 500 zł lub grzywna do 5000 zł (sąd)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – segregacja śmieci 2026

1. Czy karton po mleku to papier?

Nie. To opakowanie wielomateriałowe (papier + plastik + aluminium). Wyrzucaj do żółtego kosza.

2. Co zrobić z pudełkiem po pizzy?

Jeśli czyste (bez tłuszczu), wtedy niebieski kosz. Jeśli zabrudzone serem/sosem, wtedy ląduje w pojemniku na odpady zmieszane (czarny/szary).

3. Czy muszę płukać opakowania przed wyrzuceniem?

Nie musisz dokładnie myć, ale opróżnij z resztek. Zabrudzenia utrudniają cały recykling.

4. Czy nakrętki od butelek wyrzucam osobno?

Tak. Nakrętka plastikowa/metalowa to żółty kosz. Szklana butelka po napoju to zielony kosz.

5. Co grozi za złą segregację?

Opłata do 4 razy wyższa (np. z 50 zł do 200 zł/mies.), mandat do 500 zł, w skrajnych przypadkach grzywna do 5000 zł.

6. Jak długo gmina może naliczać podwyższoną opłatę?

Zazwyczaj od kilku miesięcy do roku. Możesz poprosić o skrócenie, jeśli poprawisz segregację. A jeżeli nie poprawisz, a okres naliczenia opłaty podwyższonej upłynie, gmina może skontrolować Cię na nowo.

7. Czy torby na zakupy to papier?

Zależy. Jeśli mają warstwę plastiku (te zwykle połyskują, są usztywnione, mają inną strukturę), to wtedy żółty kosz. Jeśli to tylko papier/karton i nie jest lakierowany/laminowany, wtedy kosz niebieski.

8. Gdzie wyrzucić paragon z sklepu?

Paragony to papier termiczny, czyli odpady zmieszane, nie papier.

9. Czy gmina może sprawdzić moje śmieci bez mojej wiedzy?

Tak. Kontrola może nastąpić podczas odbioru odpadów.

10. Co zrobić, jeśli dostałem podwyższoną opłatę niesłusznie?

Złóż odwołanie do gminy (masz 14 dni od otrzymania decyzji). Musisz udowodnić, że segregujesz prawidłowo.

Powiązane
Dzwonią i zapraszają seniora na darmowe badanie wzroku? To pułapka! Sprawdź, jak rozpoznać oszusta i co zrobić
Dzwonią i zapraszają seniora na darmowe badanie wzroku? To pułapka! Sprawdź, jak rozpoznać oszusta i co zrobić
Płatność za wodę w mObywatelu – jak zapłacić rachunki przez telefon? Instrukcja dla mieszkańców
Płatność za wodę w mObywatelu – jak zapłacić rachunki przez telefon? Instrukcja dla mieszkańców
Koniec brązowych worków na bioodpady – od lipca nowe zakazy, a błędna segregacja może podnieść opłaty dla całej nieruchomości
Koniec brązowych worków na bioodpady – od lipca nowe zakazy, a błędna segregacja może podnieść opłaty dla całej nieruchomości
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Fotowoltaika za 10 proc. wartości. Mimo problemów z ostatnich miesięcy, nie słabnie zainteresowanie panelami niemal za darmo
19 maja 2026

Czy instalacje fotowoltaiczne nadal są przedmiotem pożądania właścicieli domów jednorodzinnych? Mimo zmiennych nastrojów wokół paneli, nadal jest wielu chętnych na zamontowanie ich za 10 proc. wartości.
Karton po soku wcale nie do niebieskiego kosza, ani do zmieszanych. Zapłacisz 4 razy więcej za śmieci. Sprawdź, gdzie wyrzucać
19 maja 2026

Wyrzucasz kartony po sokach i mleku do niebieskiego pojemnika, bo to przecież papier? To najczęstszy błąd przy segregacji śmieci w Polsce. Taki karton to opakowanie wielomateriałowe (papier + plastik + aluminium) i musi trafić do... żółtego kosza! Za błędną segregację gmina może naliczyć opłatę nawet 4 razy wyższą – np. zamiast 50 zł miesięcznie zapłacisz 200 zł. Sprawdź, jak uniknąć kary.
Świadek testamentu ustnego w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku
19 maja 2026

Stwierdzenie, że spadkodawca wyraził swoją ostatnią wolę poprzez rozporządzenie swoim majątkiem w obecności trzech świadków, czyli że doszło do sporządzenia testamentu ustnego należy do sądu. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, gdy przedmiotem postępowania jest ważność testamentu ustnego ma szczególny przebieg.
PPK w samorządzie: dodatkowa wpłata pracodawcy bez ZUS, bez aneksów do umów. Burmistrz wyjaśnia, czy się opłaca
19 maja 2026

Samorządom coraz trudniej konkurować wynagrodzeniem z sektorem prywatnym. Rozwiązaniem, które zyskuje na popularności, są wpłaty dodatkowe do Pracowniczych Planów Kapitałowych – benefit łączący wsparcie długoterminowych oszczędności pracownika z efektywnością kosztową dla pracodawcy. O praktycznych aspektach tego rozwiązania mówią infor.pl Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska oraz Piotr Sawczuk, dyrektor ds. relacji z klientami PPK w PFR TFI.

REKLAMA

To już nie są nowe obowiązki pracodawców, a jednak wciąż popełniają ten błąd. Trzeba sprawdzić wymiary urlopów i okresy wypowiedzenia
19 maja 2026

Rynek pracy żyje zmianami na gruncie prawa pracy, które dopiero mają nadejść. Warto jednak pamiętać również o tych, które choć obowiązują już od pewnego czasu, wciąż przysparzają pracodawcom trudności.
AI wygeneruje hit, a Ty zapłacisz za pozew. Ukryte ryzyka muzyki tworzonej przez sztuczną inteligencję
18 maja 2026

Jeszcze kilka lat temu stworzenie profesjonalnie brzmiącego utworu wymagało studia nagraniowego, instrumentów, producenta i lat doświadczenia. Dziś wystarczy kilkanaście sekund, prosty opis wpisany do generatora AI i opłacona subskrypcja. Narzędzia i rozwiązania rozwijane przez największe firmy technologiczne sprawiły, że muzyka generowana przez sztuczną inteligencję stała się masowym produktem dostępnym praktycznie dla każdego.
Czy rodziny wielodzietne zyskają więcej praw? Nowe propozycje wymagają analiz
18 maja 2026

W Sejmie rozpoczęła się dyskusja na temat możliwości dodatkowego wsparcia rodzin wysoko wielodzietnych. Swoje propozycje przedstawił Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. Jakie są argumenty za wprowadzeniem takich zmian?
Czy cena LPG będzie regulowana? Rzecznik MŚP postuluje wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej
19 maja 2026

LPG nie jest objęty rozwiązaniami osłonowymi, co oznacza wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Rzecznik MŚP skierowała do Ministra Finansów wystąpienie dotyczące objęcia LPG rozwiązaniami przewidzianymi w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej”.

REKLAMA

Nawet dla sędziów to skomplikowane. NSA o datach kluczowych dla niepełnosprawnych
18 maja 2026

Pozornie, to techniczny element prawa dla osób niepełnosprawnych – od jakiej daty przysługują im świadczenia? Wydawałoby się: prosta rzecz. Art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych zawiera kilka prostych (na pozór reguł). W praktyce jednak dla ich zrozumienia potrzeba rozstrzygnięcia tak ważnego sądu jak NSA. Co więcej wcześniej sędziowie sądu I instancji sobie z tym nie radzą. Co mają więc powiedzieć osoby niepełnosprawne, urzędnicy w gminach i pracownicy MOPS, gdy nawet WSA popełnia tu błędy?
Nowe ceny paliwa obowiązujące we wtorek 19 maja. Ile zapłacimy za benzynę i diesla?
19 maja 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na wtorek. Sprawdźmy, jakie maksymalne ceny za litr paliwa muszą zapłacić kierowcy w dniu 19 maja.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA