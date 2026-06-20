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Postanowione. Od lipca pensja minimalna idzie w górę do 7,6 tys. złotych. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków

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20 czerwca 2026, 08:43
Maja Retman
Maja Retman
Od lipca 2026 roku setki tysięcy Polaków dostaną podwyżki. Takiego wzrostu w płacy minimalnej jeszcze nie było. Zmiany są już zatwierdzone
Od lipca 2026 roku setki tysięcy Polaków dostaną podwyżki. Takiego wzrostu w płacy minimalnej jeszcze nie było. Zmiany są już zatwierdzone
Shutterstock

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Lekarze specjaliści będą mogli liczyć na niemal 13 tys. zł brutto, a pielęgniarki z najwyższymi kwalifikacjami przekroczą próg 11 tys. zł. Od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia dostaną wyższe minimalne wynagrodzenia. Podstawą do wyliczenia nowych stawek są najnowsze dane GUS, według których przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł. Podwyżki obejmą wszystkie grupy zawodowe w sektorze medycznym — także lekarzy stażystów, których minimalna pensja wzrośnie do około 8458 zł. Pojawiły się już szczegółowe wyliczenia dla całej branży.

GUS podał nową kwotę. To od niej zależą pensje medyków

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł. Właśnie ta kwota stała się podstawą do wyliczenia minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia na kolejny rok. Zgodnie z ustawą o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, płace medyków są co roku waloryzowane 1 lipca. Wysokość wynagrodzenia wylicza się poprzez pomnożenie przeciętnego wynagrodzenia przez współczynnik przypisany do konkretnej grupy zawodowej.

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System obejmuje między innymi lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów i pracowników działalności podstawowej.

Dziesięć grup zawodowych i różne stawki wynagrodzeń

W ustawie wyodrębniono dziesięć grup zawodowych, które podzielono według wymaganych kwalifikacji i wykształcenia. Każdej grupie przypisano inny współczynnik pracy. Ten najwyższy — 1,45 — dotyczy lekarzy oraz lekarzy dentystów posiadających specjalizację. Najniższy — 0,65 — przypisano pracownikom działalności podstawowej niewykonującym zawodów medycznych, których stanowiska wymagają wykształcenia poniżej średniego.

Szczególnie duże podwyżki obejmą pielęgniarki i położne z najwyższymi kwalifikacjami. W przypadku osób zaszeregowanych do grupy drugiej, posiadających tytuł magistra i specjalizację, minimalna pensja wyniesie 11 485,59 zł, czyli o 931,17 zł więcej niż obecnie. Ta sama stawka obejmie również część farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych.

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Pielęgniarki i położne z grupy piątej otrzymają minimum 9081,63 zł, co oznacza wzrost o 736,28 zł. Z kolei osoby z grupy szóstej będą mogły liczyć na 8369,35 zł brutto — o 678,53 zł więcej niż dotychczas. Taką samą minimalną stawkę otrzymają również ratownicy medyczni zakwalifikowani do szóstej grupy. Opiekunowie medyczni z grupy siódmej dostaną minimum 7657,06 zł, czyli o 620,78 zł więcej.

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Tyle wyniosą nowe minimalne pensje od lipca

Szczegółowe wyliczenia nowych wynagrodzeń opublikował serwis rynekzdrowia.pl. Lista obejmuje wszystkie dziesięć grup zawodowych:

• lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją — 12 910,16 zł (wzrost o 1046,67 zł),

• farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, pielęgniarka albo położna z magistrem i specjalizacją — 11 485,59 zł (wzrost o 931,17 zł),

• lekarz lub lekarz dentysta bez specjalizacji — 10 595,24 zł (wzrost o 858,99 zł),

• stażysta — 8458,38 zł (wzrost o 685,75 zł),

• farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, technik elektroradiolog, psycholog bez specjalizacji, pielęgniarka lub położna z magistrem albo ze specjalizacją bez magisterki — 9081,63 zł (wzrost o 736,28 zł),

• fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, technik analityki medycznej z wykształceniem średnim lub wyższym I stopnia bez specjalizacji, pielęgniarka lub położna z wykształceniem średnim bez specjalizacji — 8369,35 zł (wzrost o 678,53 zł),

• inny pracownik medyczny z wykształceniem średnim — 7657,06 zł (wzrost o 620,78 zł),

• pracownik działalności podstawowej niewykonujący zawodu medycznego z wykształceniem wyższym — 8903,56 zł (wzrost o 721,84 zł),

• pracownik działalności podstawowej z wykształceniem średnim — 6944,78 zł (wzrost o 563,04 zł),

• pracownik działalności podstawowej z wykształceniem poniżej średniego — 5787,31 zł (wzrost o 469,19 zł).

Ministerstwo chciało zamrozić podwyżki. Wybuchł spór

Choć obecne przepisy jasno wskazują, że waloryzacja odbywa się każdego roku 1 lipca, Ministerstwo Zdrowia rozważało zmianę zasad. Resort proponował przesunięcie tegorocznych podwyżek na styczeń 2027 roku oraz zmianę sposobu ich wyliczania. Wynagrodzenia nie miałyby już zależeć od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ale od wzrostu płac w budżetówce, który wynosi około 3 proc.

Pomysł wywołał zdecydowaną reakcję środowiska medycznego. Przedstawiciele zawodów ochrony zdrowia podkreślali, że sektor potrzebuje rzeczywistych reform systemowych, a nie oszczędności realizowanych kosztem pracowników. Pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni ostrzegali, że są gotowi do protestów ulicznych, jeśli proponowane zmiany zostaną wprowadzone.

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Ostatecznie rząd wycofał się z planów zmiany mechanizmu waloryzacji. Jak poinformował serwis rynekzdrowia.pl, podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia 16 marca ponownie dyskutowano nad propozycjami resortu zdrowia. Ministerstwo chciało, aby podwyżki planowane na 1 lipca 2026 roku zostały przesunięte na styczeń 2027 roku. Jednocześnie proponowano odejście od obecnego mechanizmu uzależniającego wzrost płac od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Przeciwko tym rozwiązaniom stanowczo wystąpiły związki zawodowe działające w ochronie zdrowia. Ich przedstawiciele argumentowali, że sama zmiana sposobu wyliczania podwyżek nie rozwiąże problemów kadrowych i finansowych, z którymi od lat mierzy się cały system ochrony zdrowia. Już wiadomo, że obowiązujące przepisy pozostaną bez zmian. To oznacza, że od lipca pracownicy ochrony zdrowia otrzymają podwyżki wyliczone według dotychczasowych zasad.

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Źródło: INFOR
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