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Ceny gazu bez zmian do końca 2026 r. Taniej niż w 2025 r. Prezes URE wydał decyzję co do taryf myORLEN (dawniej PGNiG)

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08 czerwca 2026, 17:15
oprac. Paweł Huczko
Ceny gazu bez zmian do końca 2026 r. Taniej niż w 2025 r. Prezes URE wydał decyzję co do taryf myORLEN (dawniej PGNiG)
Ceny gazu bez zmian do końca 2026 r. Taniej niż w 2025 r. Prezes URE wydał decyzję co do taryf myORLEN (dawniej PGNiG)
Shutterstock

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Grupa ORLEN utrzymuje ceny gazu dla swoich klientów. Prezes URE 8 czerwca 2026 r. zatwierdził przedłużenie o sześć miesięcy (czyli do końca bieżącego roku) obowiązującej taryfy myORLEN sp. z o.o. na sprzedaż paliw gazowych. W efekcie klienci spółki są chronieni przed skutkami geopolitycznych zawirowań.

Grupa ORLEN utrzymuje ceny gazu bez zmian mimo napięć geopolitycznych

– Strategia „Energia jutro zaczyna się dziś” jasno wskazuje nasze cele. Niezależność i bezpieczeństwo energetyczne oraz najniższe możliwe ceny energii. Dziś widzimy, co to oznacza w praktyce. Grupa ORLEN zdecydowała się utrzymać ceny gazu dla swoich klientów na niezmienionym poziomie, mimo wzrostu cen na rynkach w reakcji na napięcia geopolityczne. Chronimy naszych klientów przed wzrostem kosztów. Dzięki dywersyfikacji dostaw i wydobyciu ze źródeł własnych będziemy w stanie utrzymać ceny – mówi Ireneusz Fąfara, prezes ORLENU.

Od momentu eskalacji napięć geopolitycznych do końca maja ceny na europejskich rynkach hurtowych wzrosły o 32 proc. dla umów zakładających dostawy gazu w przyszłym roku oraz o 43 proc. dla kontraktów z odbiorem w przyszłym miesiącu.

W Polsce te wzrosty udaje się stabilizować. Na Towarowej Giełdzie Energii błękitne paliwo podrożało w tym czasie odpowiednio o 25 proc. i 33 proc., co obrazuje skalę krótkoterminowej presji kosztowej.

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Działanie na zmiennym rynku wymaga odpowiedniego przygotowania. Stała optymalizacja kontraktacji, ale też innych procesów wpływających na efektywność działania spółki pozwoliła nam zaoferować klientom w kolejnych miesiącach gaz w przystępnej, stabilnej cenie - mimo wzrostów cen na rynkach światowych. Bo przystępna cena energii to jeden z warunków rozwoju - zarówno dla polskich rodzin, jak i dla polskiej gospodarki – mówi Marek Balawejder, Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki myORLEN, Członek Zarządu ORLEN ds. Consumers and Products.

Prezes URE zatwierdził taryfy na gaz

Zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zmianą nr 2 Taryfy myORLEN sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 16, od 1 lipca br. do 31 grudnia 2026 r.:
- ceny netto (bez akcyzy) za paliwo gazowe w grupach taryfowych W.1–W.4, S.1–S.4 oraz Z.1–Z.4 wyniosą 19,729 gr/kWh,
- ceny netto (bez akcyzy) za paliwo gazowe w grupach taryfowych W.5, S.5 oraz Z.5 wyniosą 19,691 gr/kWh.

W 2026 r. taniej niż w I półroczu 2025 r.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa ORLEN trzykrotnie obniżyła ceny gazu – dwa razy za paliwo i raz za dystrybucję, co przekłada się na realne oszczędności dla polskich rodzin. Dla przykładu czteroosobowa rodzina, zamieszkująca 140‑metrowy dom o dobrym standardzie energetycznym i wykorzystująca gaz na potrzeby własne, w tym do ogrzewania, zapłaci w 2026 r. średnio około 1074 zł brutto mniej niż według cen z pierwszego półrocza 2025 r.

W przypadku mieszkania, które zamieszkują dwie osoby korzystające z gazu do przygotowywania posiłków oraz podgrzewania wody użytkowej, średnie oszczędności w 2026 r. mogą sięgnąć około 425 zł brutto. Natomiast jeśli gaz służy im jedynie do przygotowywania posiłków, roczne opłaty w 2026 r. będą niższe średnio o około 52 zł brutto.

Więcej informacji na temat taryfy można znaleźć na stronie: myorlen.pl/dla-domu/taryfa-gazu oraz w cyfrowych kanałach myORLEN sp. z o.o., elektronicznym biurze obsługi klienta eBOK oraz aplikacji mobilnej ORLEN mBOK.

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myORLEN sp. z o.o. (dawniej PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.) jest jednym z największych sprzedawców energii na rynku detalicznym w Polsce. Spółka oferuje sprzedaż gazu ziemnego, sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także energię elektryczną dla klientów indywidualnych i biznesowych. Spółka dba o ponad 7 milionów gospodarstw domowych i 250 tysięcy klientów biznesowych.

Źródło: INFOR
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