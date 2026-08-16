REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS bije na alarm w sprawie limitu dla małżonków. Nowe świadczenie ma sztywną granicę, przez którą łatwo stracić całą dopłatę

ZUS bije na alarm w sprawie limitu dla małżonków. Nowe świadczenie ma sztywną granicę, przez którą łatwo stracić całą dopłatę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 sierpnia 2026, 14:45
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus
ZUS bije na alarm w sprawie limitu dla małżonków. Nowe świadczenie ma sztywną granicę, przez którą łatwo stracić całą dopłatę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wypłaty w ramach nowego programu ruszyły pełną parą, a ZUS przelał już miliardy złotych. Dane za pierwsze półrocze 2026 roku nie pozostawiają złudzeń - mechanizm potocznie nazywany rentą wdowią stał się finansowym ratunkiem dla ponad 1,1 miliona wdów i wdowców w Polsce. Choć średnia wypłata kusi, ZUS przypomina o surowym limicie: 5935,47 zł brutto. Kto zbliży się do tej kwoty, musi liczyć się z cięciami.

rozwiń >

Ponad 22 miliardy złotych w zaledwie pół roku. Kosmiczna skala programu przerosła oczekiwania

ZUS podsumował gigantyczne wydatki na wsparcie dla osób, które straciły swoich współmałżonków. Tylko od stycznia do czerwca 2026 roku państwo przeznaczyło na ten cel ponad 22,8 miliarda złotych. Sam mechanizm polega na rewolucyjnym połączeniu własnej emerytury seniora z rentą rodzinną po zmarłym partnerze. W samym czerwcu 2026 roku z tego rozwiązania skorzystało 993,4 tysiąca osób. Średnia kwota łączonego świadczenia, jaka trafiała na konta Polaków, to 3949,43 zł.

REKLAMA

REKLAMA

Pułapka limitu dorabiania do emerytury i renty. Zobacz, przy jakich zarobkach ZUS bezwzględnie zabierze Ci pieniądze

Wprowadzone przepisy posiadają tak zwany bezpiecznik, który chroni budżet przed nadmiernymi wypłatami. Maksymalna suma, jaką senior może otrzymać z połączenia dwóch świadczeń, wynosi równowartość trzykrotności najniższej emerytury - czyli obecnie dokładnie 5935,47 zł brutto. Co to oznacza w praktyce?

  • Jeśli wyliczona suma Twojej emerytury i procentu z renty po małżonku wyniesie np. 6100 zł brutto, ZUS nie wypłaci całości.
  • Urzędnicy automatycznie pomniejszą wypłatę o kwotę przekroczenia limitu.
  • Próg ten dotyczy sumy obu świadczeń brutto, bez względu na wybrany wariant.

Jak zyskać najwięcej na rencie wdowiej? Masz dwa układy do wyboru, ale jeden z nich przyniesie Ci znacznie większe pieniądze z ZUS

Seniorzy mają pełne prawo do decydowania, która konfiguracja finansowa jest dla nich bardziej opłacalna. Do wyboru są dwa warianty:

  1. 100% renty rodzinnej po zmarłym oraz 15% własnego świadczenia emerytalnego.
  2. 100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Większość osób wybiera wariant, w którym wyższa podstawa jest wypłacana w całości. Statystyki pokazują, że sam dodatkowy bonus (czyli te 15% z drugiego świadczenia) powiększa comiesięczny budżet emeryta średnio o 379,10 zł. Co kluczowe, już 1 stycznia 2027 roku wskaźnik ten wzrośnie z 15% do 25%, co przyniesie kolejne podwyżki.

REKLAMA

ZUS wprowadza cztery warunki i jedną pułapkę. Zobacz, kiedy prawo do nowych pieniędzy bezpowrotnie przepada

ZUS skrupulatnie weryfikuje każdego wnioskodawcę. Pieniądze przysługują wyłącznie osobom, które spełniają łącznie cztery kryteria: osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn), trwały w małżeństwie do dnia śmierci partnera, a prawo do renty rodzinnej nabyły mając co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni). Pamiętaj o najważniejszej zasadzie: łączenie świadczeń dotyczy wyłącznie renty po ostatnim zmarłym małżonku. Jeśli zdecydujesz się na ponowny ślub i zawrzesz nowy związek małżeński, prawo do pobierania łączonych świadczeń z ZUS przepada natychmiastowo i bezpowrotnie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie ryzykuj w ciemno - sprawdź oficjalny kalkulator ZUS i zobacz, który układ renty wdowiej przyniesie Ci największe pieniądze

Aby ułatwić seniorom podjęcie decyzji i oszczędzić im wizyt w urzędach, ZUS uruchomił na swojej platformie internetowej dwa bezpłatne rozwiązania:

  • Szybką ankietę - kilka pytań o wiek i sytuację rodzinną, które od razu dają odpowiedź, czy masz prawo do pieniędzy.
  • Kalkulator renty wdowiej - intuicyjne narzędzie, które samodzielnie symuluje oba warianty i wskazuje, który z nich przeleje na Twoje konto większą gotówkę.

Jak i kiedy złożyć wniosek do ZUS? Formalności krok po kroku, dzięki którym nie stracisz ani jednej złotówki z nowego świadczenia

Przejście przez procedurę urzędową nie musi być skomplikowane, ale wymaga zachowania odpowiedniej kolejności działań. Kluczowym dokumentem, który należy dostarczyć do urzędu, jest oficjalny wniosek o symbolu ERWD. Seniorzy mogą złożyć go na dwa sposoby: tradycyjnie w formie papierowej podczas wizyty w najbliższej placówce ZUS lub całkowicie zdalnie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Warto pamiętać o żelaznej zasadzie terminowości, ponieważ ZUS nie wypłaca wyrównania wstecz. Świadczenie zostanie przyznane i naliczone dopiero od miesiąca, w którym dokumenty wpłynęły do urzędu. Jeśli dane o zgonie małżonka lub historii jego zatrudnienia nie są kompletne w bazie danych, do wniosku trzeba będzie dołączyć także akt zgonu oraz dokumenty potwierdzające okresy składkowe zmarłego partnera.

Miliardy złotych na nowe świadczenia dla seniorów. Koszt dla budżetu państwa poraża, ale kto naprawdę zapłaci za wielką rewolucję w ZUS?

Gigantyczne kwoty wypłacane seniorom to ogromne obciążenie dla finansów publicznych, które w kolejnych latach będzie jedynie rosło. Skoro w zaledwie sześć miesięcy państwo wydało ponad 22 miliardy złotych, roczny koszt programu szybko przekroczy barierę 40 miliardów złotych, a po planowanym zwiększeniu wskaźnika do 25% liczby te poszybują jeszcze mocniej w górę. Tak potężny transfer socjalny zmusza rząd do szukania dodatkowych wpływów i głębokich przesunięć w budżecie państwa. Eksperci ekonomiczni zwracają uwagę, że ostateczny koszt reformy spadnie na barki młodszych pokoleń. Rosnąca presja składkowa na osoby aktualnie pracujące oraz pogłębiający się deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) to długofalowe wyzwania, z którymi system emerytalny będzie musiał się zmierzyć w obliczu starzejącego się społeczeństwa.

Stary vs nowy system emerytalny. ZUS podał oficjalne wyliczenia - sprawdź, kto zyskał najwięcej na rewolucyjnych zmianach w przepisach

Wprowadzenie nowych przepisów całkowicie zburzyło dotychczasową, surową doktrynę ubezpieczeń społecznych w Polsce. W starym systemie prawo było bezwzględne - po śmierci współmałżonka senior stawał przed dramatycznym wyborem: musiał całkowicie zrezygnować z własnej, wypracowanej przez lata emerytury i przejść na 85% świadczenia po zmarłym lub pozostać przy swojej dotychczasowej wypłacie. Taki układ powodował, że dekady pracy zawodowej i odprowadzania składek przez jednego z partnerów po prostu przepadały w państwowej kasie. Nowy mechanizm przyniósł największy zastrzyk gotówki tym osobom, których własne emerytury były zbliżone wysokością do świadczeń zmarłego partnera. Reforma wprowadziła realny element sprawiedliwości społecznej, w końcu doceniając finansowy wkład obojga małżonków w budowanie polskiego systemu emerytalnego.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jaki limit brutto obowiązuje przy mechanizmie potocznie nazywanym rentą wdowią?

Maksymalna suma z połączenia dwóch świadczeń wynosi równowartość trzykrotności najniższej emerytury, czyli 5935,47 zł brutto. Próg dotyczy sumy obu świadczeń brutto, bez względu na wybrany wariant.

Co zrobi ZUS, gdy suma emerytury i renty rodzinnej przekroczy 5935,47 zł brutto?

ZUS nie wypłaci całości świadczenia. Urzędnicy automatycznie pomniejszą wypłatę o kwotę przekroczenia limitu 5935,47 zł brutto.

Jakie dwa warianty łączenia świadczeń mogą wybrać seniorzy w rencie wdowiej?

Do wyboru są dwa warianty: 100% renty rodzinnej po zmarłym oraz 15% własnego świadczenia emerytalnego albo 100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Kiedy wskaźnik drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie z 15% do 25%?

Wskaźnik drugiego świadczenia wzrośnie z 15% do 25% już 1 stycznia 2027 roku. Według źródła przyniesie to kolejne podwyżki.

Jak można złożyć wniosek ERWD o rentę wdowią w ZUS?

Wniosek ERWD można złożyć tradycyjnie w formie papierowej podczas wizyty w najbliższej placówce ZUS albo zdalnie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Powiązane
Niższe świadczenie emerytalne dla części emerytów. Jakie skutki przyniesie Emerytalna Składka Rodzinna?
Niższe świadczenie emerytalne dla części emerytów. Jakie skutki przyniesie Emerytalna Składka Rodzinna?
Wyższa emerytura na własne życzenie. Ten dokument z ZUS gwarantuje dopłatę, ale urzędnicy sami po niego nie sięgną
Wyższa emerytura na własne życzenie. Ten dokument z ZUS gwarantuje dopłatę, ale urzędnicy sami po niego nie sięgną
10 tysięcy złotych na dziecko bez względu na dochody. Nowe świadczenie od 1 września. Trzeba złożyć wniosek
10 tysięcy złotych na dziecko bez względu na dochody. Nowe świadczenie od 1 września. Trzeba złożyć wniosek
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Wyższa emerytura na własne życzenie. Ten dokument z ZUS gwarantuje dopłatę, ale urzędnicy sami po niego nie sięgną
16 sie 2026

Wielu polskich seniorów co miesiąc otrzymuje na konto mniejsze pieniądze, niż w rzeczywistości im się należy. Powód? ZUS sam z siebie nie sprawdzi, czy przysługuje nam podwyżka. Kluczem do wyższego świadczenia jest jeden formularz. Szczególnie zyskać może konkretna grupa świadczeniobiorców.
Masz ponad 1 ha ziemi, ale jej nie uprawiasz? Możesz mieć obowiązki, o których nie wiesz
16 sie 2026

Właściciele działek rolnych często zakładają, że skoro nie prowadzą gospodarstwa i nie wykorzystują ziemi rolniczo, przepisy ich nie dotyczą. To może być błąd. Już sama klasyfikacja gruntów w ewidencji może oznaczać podatek rolny, obowiązki wobec urzędu, a przy sprzedaży także ograniczenia i udział KOWR. Co dokładnie zmienia przekroczenie 1 ha i co powinien sprawdzić właściciel ziemi, zanim sprzeda, zabuduje albo zmieni sposób jej użytkowania?
OZE na wsi. Właściciele gruntów mogą zyskać nie tylko na dzierżawie
16 sie 2026

Bezpieczeństwo energetyczne coraz mocniej dotyczy polskiej wsi, a wraz z rozwojem farm wiatrowych i fotowoltaiki rośnie znaczenie właścicieli gruntów. Co mogą zyskać na inwestycjach OZE, ile mogą zarabiać gminy i dlaczego własna produkcja energii staje się ważna dla gospodarstw rolnych, firm oraz lokalnej infrastruktury?
Poprawiłeś w AI same przecinki. Czy Twój własny tekst zostanie uznany za dzieło maszyny?
16 sie 2026

Modele AI Claude'a wprowadzane na rynek od 2 sierpnia 2026 r. znakują tworzony tekst niewidzialnym, ale wykrywalnym maszynowo znakiem wodnym. To odpowiedź na unijne wymogi przejrzystości. Problem w tym, że znak powstaje na poziomie modelu i może pojawić się także tam, gdzie prawo wcale nie każe oznaczać treści, na przykład przy zwykłej korekcie.

REKLAMA

Kompostownik ogrodowy nielegalny bez pozwolenia na budowę w 2026 r. lub zgłoszenia, bo został uznany przez GUNB za obiekt budowlany?
16 sie 2026

Zgodnie z interpretacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) z dnia 10 lutego 2026 r. – kompostownik ogrodowy, służący do okresowego gromadzenia odpadków roślinnych, należy uznać za obiekt małej architektury, który – w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – stanowi obiekt budowlany. Czy w związku z powyższym – posadowienie na swojej nieruchomości kompostownika, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej?
Niepełnosprawnych czeka duża zmiana. Asystent osobisty dopiero od 2028 r.?
16 sie 2026

Czekasz na ustawową asystencję osobistą, dla siebie albo dla bliskiej osoby z niepełnosprawnością? Właśnie do Sejmu trafiło sprawozdanie komisji z uzgodnioną wersją projektu. Jest jednak i druga wiadomość, mniej optymistyczna: system nie ruszy w 2027 r., jak wcześniej zakładano, pierwsze osoby uzyskają prawo do asystencji najwcześniej w 2028 r. Sprawdź, co dokładnie się zmieniło i kogo obejmie nowe wsparcie.
10 tysięcy złotych na dziecko bez względu na dochody. Nowe świadczenie od 1 września. Trzeba złożyć wniosek
16 sie 2026

Jest już 800 plus, 300 plus, „babciowe”, a teraz do tej listy finansowego wsparcia dla rodzin dojdzie jeszcze 10 tys. zł jednorazowej zapomogi dla tych, którym urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Na wprowadzenie zupełnie nowego świadczenia, określanego jako „Maluszkowe”, zdecydowali się radni z Sosnowca. Wypłata pieniędzy ma ruszyć z początkiem września. Będą przysługiwać niezależnie od dochodów
Niższe świadczenie emerytalne dla części emerytów. Jakie skutki przyniesie Emerytalna Składka Rodzinna?
15 sie 2026

Część składki emerytalnej pracujących miałaby trafiać na konta ich rodziców. To założenie Emerytalnej Składki Rodzinnej, która ma premiować wychowywanie dzieci, ale może też oznaczać niższe świadczenia dla części przyszłych emerytów. Szczególnie odczują to osoby bezdzietne. Jak jeszcze proponowany system wpłynąłby na wysokość emerytur i sytuację ubezpieczonych?

REKLAMA

Tusk podjął decyzję ws. nowego podatku. Danina ma uderzyć w najbogatszych
15 sie 2026

Rząd analizuje możliwość wprowadzenia podatku cyfrowego dla największych platform internetowych, jednak kluczowym warunkiem pozostaje ochrona relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Premier Donald Tusk podkreślił, że nie podejmie decyzji narażającej relacje z USA bez jasnej deklaracji prezydenta Karola Nawrockiego. Szef rządu interweniował również u strony amerykańskiej w sprawie nagłych ograniczeń w użytkowaniu systemu Starlink w Polsce.
Mamy przełom ws. opłat za energię. Rusza masowy montaż nowych urządzeń w domach
15 sie 2026

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyłoży aż 1 mld zł na zakup i montaż nowoczesnych liczników energii w polskich domach i firmach. Nowe urządzenia pozwolą na rozliczanie wyłącznie za faktyczne zużycie prądu, eliminując szacunkowe prognozy. Zobacz, co zmiany oznaczają dla odbiorców końcowych oraz właścicieli instalacji fotowoltaicznych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA