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Kiedy ZUS wypłaci czternastkę? Harmonogram wrześniowych przelewów dla seniorów

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16 sierpnia 2026, 15:21
oprac. Kasper Starużyk
ZUS 14. emerytura czternasta emerytura czternastka
Kiedy ZUS wypłaci czternastkę? Harmonogram wrześniowych przelewów dla seniorów
Shutterstock

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Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna przygotowania do wypłaty czternastych emerytur, które od 2023 roku stanowią stały element wsparcia dla seniorów. Dodatkowe świadczenie pieniężne trafi na konta uprawnionych emerytów i rencistów automatycznie bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.

Harmonogram wypłat i terminy przelewów z ZUS

ZUS wypłaci czternaste emerytury 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Pełna kwota dodatkowego świadczenia wyniesie 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. ZUS wypłaci czternastkę automatycznie razem z emeryturą lub rentą, nie trzeba składać żadnych wniosków.

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Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów od 2023 r. zostało wpisane na stałe w kalendarz wypłat świadczeniobiorców. Miesiąc wypłaty określa każdorazowo Rada Ministrów w rozporządzeniu. Według tej regulacji czternastki, tak jak w poprzednich latach, zostaną wypłacone we wrześniu.

„Wypłaty rozpoczną się 1 września. Kolejne terminy to 6, 10, 15, 20 i 25 września” - poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z kolei osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają dodatkowe świadczenie 1 października.

ZUS wypłaci czternastkę automatycznie razem z emeryturą lub rentą, nie trzeba składać żadnych wniosków.

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Zasady naliczania i próg „złotówka za złotówkę”

W 2026 roku pełna czternasta emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach działa zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że kwota czternastki zmniejsza się o tyle, o ile emerytura lub renta przekracza 2900 zł. ZUS wyjaśnił, że przykładowo osoba pobierająca emeryturę w wysokości 3500 zł brutto otrzyma czternastkę w wysokości 1378,49 zł brutto.

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Kto nie otrzyma dodatkowego świadczenia?

ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia, jeśli wyniesie ono mniej niż 50 zł brutto. W praktyce oznacza to, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto. Świadczenie nie przysługuje także osobom, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty mają zawieszone prawo do emerytury lub renty.

Potrącenia podatkowe i ochrona komornicza

Od dodatkowego świadczenia ZUS pobierze składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy na takich samych zasadach jak przy wypłacie emerytury lub renty. Czternastka pozostaje wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych. Nie wpływa również na prawo do świadczeń uzależnionych od dochodu.

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Źródło: PAP
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Kiedy ZUS wypłaci czternastkę? Harmonogram wrześniowych przelewów dla seniorów
16 sie 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna przygotowania do wypłaty czternastych emerytur, które od 2023 roku stanowią stały element wsparcia dla seniorów. Dodatkowe świadczenie pieniężne trafi na konta uprawnionych emerytów i rencistów automatycznie bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.
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