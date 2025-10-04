Rewolucyjne zmiany w bankomatach. Koniec z kartami. Co z wypłacaniem gotówki?

Portfel coraz lżejszy, ale nie dlatego, że znikają z niego pieniądze. Znika coś innego – plastikowe karty. Amerykański gigant Chase Bank uruchamia bankomaty, które działają bez wsuwania kawałka plastiku do szczeliny. Telefon, aplikacja, biometria – to ma być przyszłość. Czy Polska jest gotowa na taki krok?

Plastikowa karta, którą wielu z nas nosi w portfelu, odchodzi powoli do historii. Chase Bank, największy detaliczny bank w Stanach Zjednoczonych, ogłosił, że rozpoczyna wdrażanie technologii bankomatów, które nie będą już potrzebować karty - podał serwis lifebus.pl. - Zamiast tego klient zbliży telefon do czytnika NFC i… gotówka wyląduje w dłoni. To nie science fiction, ale element globalnej cyfryzacji finansów. Wedle zapewnień banku będzie szybciej, wygodniej i – co najważniejsze – bezpieczniej.

Jak będą działać bankomaty przyszłości

W całkowicie cyfrowy sposób. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii NFC w czytnikach telefonów lub w Google Pay i Apple Pay, zamiast używania fizycznej karty.

Aby wypłacić gotówkę, trzeba będzie zbliżyć telefon komórkowy do czytnika NFC bankomatu, który automatycznie połączy się z danymi bankowymi – opisuje lifebus.pl. Podobnie, w przypadku kart powiązanych z Google Pay lub Apple Pay, wypłata gotówki zostanie zrealizowana, a operacja zakończona w obu przypadkach wprowadzeniem kodu PIN.

W ten sam sposób bank opracował kolejne modyfikacje, które zostaną wprowadzone w tradycyjnych bankomatach, co ma zapewnić lepsze narzędzia do operacji wykonywanych w tych urządzeniach.

Bankomaty zostaną zsynchronizowane z aplikacją bankową

Jakie rozwiązania pojawią się wśród nowych narzędzi, które będą dostępne w bankomatach Chase Bank? Wśród nich znajdzie się rozpoznawanie biometryczne, które będzie wymagane do zakończenia niektórych operacji bankowych, takich jak przelewy, w celu zapewnienia dodatkowej warstwy bezpieczeństwa. Bankomaty zostaną zsynchronizowane z aplikacją bankową, dzięki czemu operacje będzie można wykonywać w sposób łączony, rozpoczynając lub kończąc je za pośrednictwem bankowości internetowej. Dodatkowo wprowadzona zostanie wirtualna pomoc, oferująca użytkownikowi przewodnik krok po kroku podczas wykonywania różnych operacji, co usprawni cały proces.

Kiedy nowe bankomaty staną się faktem? Nadal są w fazie pełnego rozwoju i chociaż ich pojawienie się nastąpi raczej wcześniej niż później, Chase Bank nie podał jeszcze konkretnej daty wprowadzenia – informuje lifebus.pl.

Za tymi zmianami kryje się coś więcej niż wygoda

To odpowiedź na kreatywność złodziei. Jackpotting – brzmi jak nazwa gry hazardowej, ale to brutalny sposób kradzieży. Przestępcy rozbierają bankomat, podłączają tzw. czarną skrzynkę i wydają maszynie komendę: „wypłać wszystko”.

Jest też skimming – znany, choć nadal groźny. Oszuści montują w szczelinie na kartę specjalne nakładki, które przechwytują dane z paska magnetycznego. Wystarczy chwila nieuwagi, by ktoś obcy miał kopię twojej karty.

Banki wiedzą, że każda nowa warstwa technologii to tarcza przeciwko tym metodom. A dla klientów to sygnał: koniec z ciągłym oglądaniem się za siebie przy bankomacie.

Jak bronić się już dziś

Zanim bankomaty bez kart pojawią się w Polsce, warto korzystać z dostępnych rozwiązań. Zbliżeniowe wypłaty telefonem lub kod BLIK to sposoby, które minimalizują ryzyko. Najlepiej też wybierać urządzenia przy bankach lub w monitorowanych miejscach. Zasada jest prosta: im mniej plastiku w szczelinie, tym bezpieczniej.

Kiedy ta rewolucja przyjdzie do Polski

Polski sektor bankowy ma opinię jednego z najbardziej innowacyjnych w Europie. Wprowadziliśmy BLIK, błyskawiczne przelewy, płatności mobilne szybciej niż niejeden zachodni kraj. Dlatego pytanie nie brzmi: „czy”, ale „kiedy” podobne bankomaty pojawią się u nas.

Powód jest jasny – wygoda, bezpieczeństwo i globalny trend. Plastikowe karty nie znikną jutro, ale ich era wyraźnie się kończy. Przyszłość bankomatów mieści się w kieszeni – w smartfonie.