Koniec z wygodnymi wypłatami BLIK-iem? Euronet wprowadza limit i zmienia zasady

Koniec z wygodnymi wypłatami BLIK-iem? Euronet wprowadza limit i zmienia zasady

11 lutego 2026, 14:39
Koniec z wygodnymi wypłatami BLIK-iem? Euronet wprowadza limit i zmienia zasady
Koniec z wygodnymi wypłatami BLIK-iem? Euronet wprowadza limit i zmienia zasady
Konrad Żelazowski
dziennik.pl

Euronet 19 lutego br. wprowadzi limit 200 zł dla wypłaty gotówki przy użyciu BLIK-a - poinformowała w środę firma, tłumacząc, że chce ograniczyć straty przynoszone przez te transakcje. Według operatora BLIK-a decyzja ta zmniejszy komfort i bezpieczeństwo wypłat.

„Euronet Polska (...) od 19 lutego br. wprowadzi limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK. Limit będzie obowiązywał do odwołania i obejmie wszystkie wypłaty realizowane kodem BLIK w bankomatach oraz recyklerach (wpłato-bankomatach - PAP) należących do sieci Euronet Polska. Limit nie obejmie urządzeń banków obsługiwanych przez Euronet i oznaczonych logo tych banków” - poinformowano w środowym komunikacie firmy.

Limit 200 zł na wypłaty BLIK-iem od 19 lutego 2026 r.

Euronet zaznaczył, że pozostałe zasady realizacji transakcji wypłat lub wpłat gotówki przy użyciu BLIK-a pozostaną niezmienione. Przypomniał też, że Euronet Polska nie pobiera opłat za wypłaty gotówki BLIK-iem i kartami wydanymi w Polsce.

Firma zaznaczyła, że obniżenie limitu wypłat do 200 zł kodem BLIK „jest niezbędne do ograniczenia strat finansowych Euronet Polska, generowanych przez te transakcje”.

„Obecnie - zgodnie z publicznie dostępnymi analizami – są one realizowane przez operatorów bankomatów w Polsce dwukrotnie poniżej kosztów, jakie ponoszą oni w związku z taką usługą” - podkreślił Euronet. Wskazał też, że pomimo „licznych publicznie dostępnych danych dotyczących nieadekwatności stawek, potwierdzonych analizami rynku bankomatowego w Polsce”, stawki ustalane przez operatora systemu BLIK, spółkę Polski Standard Płatności, dla wypłat kodem „pozostają na poziomie, który nie pokrywa kosztów tej usługi po stronie operatorów bankomatów”.

„Euronet Polska odnotował informacje dotyczące zmian w wysokości tzw. interchange bankomatowego (prowizji uiszczanej np. przez operatora bankomatu na rzecz banku - PAP), wprowadzanych przez Mastercard i Visa” - wskazała firma. Dodała, że nowe stawki pokryją większą niż dotychczas część kosztów transakcji wypłaty w kraju ponoszonych przez operatorów. Zdaniem Euronetu stawki wciąż będą niższe niż rzeczywiste koszty, „wskazywane w dostępnych publicznie raportach lub pracach naukowych”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Firma zaznaczyła, że pozostaje otwarta na „dalszy dialog z uczestnikami oraz regulatorami rynku”, aby wypracowywać rozwiązania, które pozwolą „utrzymanie stabilnego dostępu do gotówki dla wszystkich klientów w Polsce, także w mniejszych miejscowościach”.

Przyczyny wprowadzenia limitu

Polski Standard Płatności w opublikowanym w środę stanowisku do informacji Euronetu podkreślił, że decyzja o obniżeniu limitu wypłaty do 200 zł jest „autonomiczną decyzją firmy Euronet i jest kolejnym etapem wieloletniego procesu obniżania limitów wypłat”. PSP ocenił, że z perspektywy użytkowników BLIK-a zmniejszenie kwoty pojedynczej wypłaty w bankomatach Euronetu z 800 zł do 200 zł to „istotne obniżenie komfortu i bezpieczeństwa transakcji”.

Porównanie z innymi operatorami bankomatów i sieciami wypłat

Operator systemu BLIK zwrócił przy tym uwagę, że podobne limity kwoty wypłaty nie są narzucane przez innych operatorów bankomatów, sieci własne banków oraz przez polskie sieci sklepów, które udostępniają możliwość wypłaty gotówki w kasie. Zaznaczył, że gotówkę BLIK-iem można wypłacać w ponad 13 tys. bankomatów w Polsce, w tym w ponad 8 tys. bankomatów banków, gdzie maksymalny limit wypłat kodem „pozostaje na zdecydowanie wyższym poziomie”.

Jak przekazał PAP Polski Standard Płatności, co do zasady, wypłaty BLIK-iem z bankomatów dla klientów banków są bezpłatne.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Jej udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2024 r. wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł, a w I półroczu 2025 r. 1,4 mld transakcji o łącznej wartości przekraczającej 207,3 mld zł; to wzrost o odpowiednio 24 i 31 proc. rok do roku.

Euronet jest dostawcą rozwiązań w zakresie technologii finansowych i płatności. Jego sieć obejmuje m.in. ponad 57 tys. bankomatów, z czego ok. 7,8 tys. w Polsce. Oferuje też m.in. rozwiązania w zakresie oprogramowania kart.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
