Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowe 1600 zł miesięcznie dla rodziców dorosłych dzieci? Do Sejmu trafił projekt rekompensaty za wychowanie podatników

Nowe 1600 zł miesięcznie dla rodziców dorosłych dzieci? Do Sejmu trafił projekt rekompensaty za wychowanie podatników

11 lutego 2026, 14:23
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Nowe 1600 zł miesięcznie dla rodziców dorosłych dzieci? Do Sejmu trafił projekt rekompensaty za wychowanie podatników
PeopleImages
Shutterstock

To może być rewolucja w systemie wsparcia starszych pokoleń. Do Sejmu wpłynęła petycja o wprowadzenie zupełnie nowego świadczenia: 1600 zł miesięcznie dla rodziców. Warunek? Wychowanie co najmniej dwójki dzieci, które dorosły, pracują w Polsce i tu odprowadzają podatki. To nie socjal, a ekwiwalent za wkład w system finansowy państwa. Kto dokładnie mógłby liczyć na wypłatę?

To nie jest kolejne 800 plus. 1600 zł za „wychowanie podatnika”

W debacie publicznej dominuje temat wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi, tymczasem do Sejmu trafił dokument, który odwraca tę logikę. Petycja (sygnatura BKSP-153-X-804/25) postuluje wprowadzenie stałego dodatku finansowego dla tych, którzy swoje zadanie wychowawcze już wykonali.

Autorzy wniosku proponują świadczenie w wysokości 1600 zł miesięcznie. Co kluczowe, nie ma ono charakteru socjalnego - wnioskodawcy podkreślają, że ma to być świadczenie „ekwiwalentne i systemowe”. Chodzi o docenienie faktu, że rodzice, ponosząc ogromne koszty wychowania potomstwa, dostarczyli państwu nowych podatników, którzy teraz finansują system emerytalny i ochronę zdrowia.

Trzy warunki, by otrzymać 1600 zł. Kluczowa jest praca dzieci w Polsce

Propozycja jest precyzyjna i stawia jasne wymagania. Aby rodzic mógł ubiegać się o nowe świadczenie 1600 zł, musiałby spełnić łącznie trzy kryteria:

  • Wychować co najmniej dwoje dzieci.
  • Dzieci te muszą pracować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Dzieci muszą odprowadzać w Polsce podatki oraz wszystkie obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ten zapis jest kluczowy - projekt promuje nie tylko dzietność, ale także zatrzymywanie młodych ludzi w kraju. Jeśli dzieci wyemigrowały i płacą podatki za granicą, rodzic nie otrzymałby dodatku.

Sprawiedliwość międzypokoleniowa czy rekompensata za niskie emerytury?

Uzasadnienie petycji jest mocne. Autorzy zauważają, że obecny system prawny nie przewiduje żadnej trwałej rekompensaty dla rodziców, których wysiłek wychowawczy przyniósł państwu wymierne korzyści fiskalne. Podkreślają, że rodzice ci często sami otrzymują niskie emerytury, mimo że to dzięki ich dzieciom system ZUS w ogóle funkcjonuje.

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK ZUS

Wprowadzenie 1600 zł dla rodziców pracujących dzieci miałoby być realizacją zasady „sprawiedliwości międzypokoleniowej”. To mechanizm, w którym państwo dzieli się zyskiem z podatków wpłacanych przez dorosłe dzieci z ich rodzicami, którzy sfinansowali ich edukację i rozwój.

Pismo czeka na decyzję posłów. Czy rząd poprze ten pomysł?

Petycja trafiła do Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP. Wnioskodawcy żądają podjęcia prac legislacyjnych nad ustawą wprowadzającą to rozwiązanie oraz uwzględnienia go jako elementu polityki demograficznej i senioralnej państwa.

Czy świadczenie 1600 zł ma szansę wejść w życie? Pomysł z pewnością zyska zwolenników wśród seniorów i osób zbliżających się do wieku emerytalnego, którzy czują się pomijani w obecnych transferach socjalnych. Dokument znajduje się teraz w rękach polityków, którzy zdecydują, czy ten nowatorski pomysł trafi pod głosowanie.

Źródło: sejm.gov.pl

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

