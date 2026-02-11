REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zdrowie » Recepta ważna tylko przez kilka godzin? Nowe zasady w aptekach od lutego 2026 roku rozwścieczyły pacjentów

Recepta ważna tylko przez kilka godzin? Nowe zasady w aptekach od lutego 2026 roku rozwścieczyły pacjentów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 lutego 2026, 14:15
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Apteka recepta farmaceuta
Recepta ważna tylko przez kilka godzin? Nowe zasady w aptekach od lutego 2026 roku rozwścieczyły pacjentów
PeopleImages.com - Yuri A
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Kolejna rewolucja w systemie e-zdrowia w 2026 roku stała się faktem, ale zamiast ułatwień, przyniosła chaos i kolejki w przychodniach. Nowe algorytmy weryfikujące "zasadność leczenia" oraz drastyczne skrócenie czasu na wykupienie niektórych antybiotyków i leków przeciwbólowych zaskoczyły miliony Polaków. Dlaczego e-recepta może wygasnąć szybciej niż myślimy?

rozwiń >

"Licznik bije" od momentu wystawienia recepty. Dlaczego musisz biec do apteki?

W lutym 2026 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadziło rygorystyczne limity czasowe na wykupienie tzw. leków recepturowych oraz wybranych grup antybiotyków. System e-zdrowia został zaprogramowany tak, aby zminimalizować ryzyko nadużywania leków, ale skutkiem ubocznym jest ogromny stres dla pacjentów. W sieci huczy od historii osób, które otrzymały e-receptę podczas teleporady wieczorem, a rano w aptece dowiedziały się, że kod jest już nieaktywny. To gorący temat, ponieważ zmusza chorych do natychmiastowych wizyt w aptekach, często szukania placówek całodobowych na drugim końcu miasta, byle tylko zdążyć przed "zamknięciem okienka" systemowego.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Limit e-recept na jednego pacjenta. Algorytm powie "stop"

Kolejną nowością 2026 roku, która budzi skrajne emocje, jest wprowadzenie centralnego limitu recept na pacjenta w skali miesiąca. System analizuje teraz całą historię leczenia u różnych specjalistów - od internisty po psychiatrę. Jeśli algorytm uzna, że liczba przepisanych opakowań leków o podobnym działaniu jest zbyt wysoka, automatycznie blokuje możliwość wystawienia kolejnej recepty, nawet jeśli lekarz widzi taką potrzebę. Seniorzy i osoby przewlekle chore są przerażeni, że przez błąd systemu zostaną bez niezbędnej terapii. Wyszukiwarki są zalewane pytaniami: "jak odblokować e-receptę?" oraz "co zrobić, gdy system blokuje wykupienie leków?".

Zobacz również:

Koniec darmowych leków dla seniorów? Zmiany w programie 65+

W lutym 2026 roku zmieniły się również zasady weryfikacji uprawnień do bezpłatnych leków dla osób powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży. Choć program oficjalnie trwa, lista leków bezpłatnych została drastycznie zmodyfikowana, a kryteria ich przepisywania zaostrzone. Teraz lekarz musi zaznaczyć w systemie specjalny kod uzasadniający darmowe wydanie leku, co wydłuża wizytę i często prowadzi do pomyłek. Pacjenci przy okienku aptecznym przeżywają szok, gdy okazuje się, że za lek, który jeszcze miesiąc temu był za darmo, muszą teraz zapłacić pełną cenę. To jeden z najchętniej komentowanych tematów w mediach społecznościowych, gdzie użytkownicy wymieniają się listami leków, które "wypadły" z darmowego koszyka.

Zobacz również:

Farmaceuta z nowymi uprawnieniami. Czy zastąpi lekarza?

Z drugiej strony, w 2026 roku farmaceuci zyskali szerokie uprawnienia do wystawiania tzw. recept kontynuowanych. Jest to gorący temat, ponieważ dzieli środowisko medyczne i pacjentów. Z jednej strony skraca to kolejki do lekarzy, bo po leki na nadciśnienie czy cukrzycę można iść prosto do apteki. Z drugiej strony, pacjenci obawiają się wysokich opłat za taką usługę oraz tego, czy farmaceuta rzetelnie oceni ich stan zdrowia. W internecie trwają gorące debaty o tym, ile kosztuje "recepta od ręki" w aptece i czy każda placówka ma obowiązek ją wystawić.

REKLAMA

Zobacz również:

Recepty z zagranicy i problem z uznawaniem kodów

W dobie mobilności Polaków, problemem w 2026 roku stało się uznawanie e-recept wystawionych w innych krajach UE. Mimo zapowiedzi o pełnej integracji, systemy często "nie widzą" zagranicznych kodów, co stawia turystów i osoby pracujące za granicą w dramatycznej sytuacji. Fora podróżnicze i grupy na Facebooku pełne są ostrzeżeń: "nie licz na e-receptę z Niemiec w Polsce".

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

FAQ: Leki i recepty w 2026 roku - co musisz wiedzieć?

  1. Ile czasu mam na wykupienie antybiotyku w 2026 roku? Obecnie standardowy czas na wykupienie antybiotyku to zaledwie 48 godzin od momentu wystawienia e-recepty. Jeśli nie zdążysz, recepta wygasa i musisz ponownie kontaktować się z lekarzem po nowy kod.
  2. Czy lekarz może odmówić wystawienia e-recepty przez telefon? Tak, w 2026 roku weszły wytyczne ograniczające wystawianie recept na leki psychotropowe i silnie przeciwbólowe podczas teleporad. W wielu przypadkach niezbędna jest osobista wizyta w gabinecie i badanie fizykalne, co ma ukrócić działalność tzw. "receptomatów".
  3. Co zrobić, gdy system w aptece "nie widzi" mojej recepty? Najpierw sprawdź w aplikacji mObywatel lub na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), czy recepta na pewno została wystawiona. Jeśli tam jest, a apteka jej nie widzi, farmaceuta może spróbować pobrać ją po numerze PESEL i specjalnym kodzie dostępu, który znajdziesz w szczegółach recepty.
  4. Czy darmowe leki dla seniorów 65+ są na każdą chorobę? Nie, lista "S" (dla seniorów) obejmuje tylko konkretne leki na schorzenia wieku podeszłego. W 2026 roku lista ta jest aktualizowana co 2 miesiące, więc warto sprawdzać aktualne wykazy na stronach Ministerstwa Zdrowia lub pytać farmaceutę o tańsze zamienniki.
  5. Czy za wystawienie recepty w aptece trzeba płacić? Tak, usługa tzw. recepty farmaceutycznej jest płatna i jej cena zależy od marży konkretnej apteki. Zazwyczaj jest to koszt od 20 do 50 zł, doliczany do ceny samych leków.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Powiązane
Trzynasta i czternasta emerytura w 2026 roku. Harmonogram wypłat i aktualne kwoty netto
Trzynasta i czternasta emerytura w 2026 roku. Harmonogram wypłat i aktualne kwoty netto
Darmowe sanatorium w 2026 roku - czy to możliwe? Jak wyjechać do uzdrowiska z NFZ lub ZUS? Sprawdź aktualne zasady i terminy
Darmowe sanatorium w 2026 roku - czy to możliwe? Jak wyjechać do uzdrowiska z NFZ lub ZUS? Sprawdź aktualne zasady i terminy
Jeden wniosek i emerytura wyższa o kilkaset złotych. ZUS przeliczy Twoje świadczenie. Sprawdź, czy jesteś na liście
Jeden wniosek i emerytura wyższa o kilkaset złotych. ZUS przeliczy Twoje świadczenie. Sprawdź, czy jesteś na liście
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nowe 1600 zł miesięcznie dla rodziców dorosłych dzieci? Do Sejmu trafił projekt rekompensaty za wychowanie podatników
11 lut 2026

To może być rewolucja w systemie wsparcia starszych pokoleń. Do Sejmu wpłynęła petycja o wprowadzenie zupełnie nowego świadczenia: 1600 zł miesięcznie dla rodziców. Warunek? Wychowanie co najmniej dwójki dzieci, które dorosły, pracują w Polsce i tu odprowadzają podatki. To nie socjal, a ekwiwalent za wkład w system finansowy państwa. Kto dokładnie mógłby liczyć na wypłatę?
Data powstania niepełnosprawności. Dlaczego to ważny element orzeczenia? [Przykłady]
11 lut 2026

„Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Z mojego orzeczenia wynika, że niepełnosprawność powstała zaraz po studiach. Czy mogę dostać zasiłek pielęgnacyjny” – pyta Czytelnik.
Limit do 200 zł – tyle będzie można wypłacić z bankomatu
11 lut 2026

Wypłata gotówki z bankomatu zostanie ograniczona do 200 zł. Limit dotyczy jednorazowych wypłat przy użyciu kodu BLIK w bankomatach oraz wpłato-bankomatach należących do popularnej sieci Euronet Polska. Od kiedy zacznie obowiązywać niższy limit wypłat gotówki?
Nowe przepisy dot. wypłaty wynagrodzenia 2026: zmiany w Kodeksie pracy
11 lut 2026

W 2026 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wypłaty wynagrodzenia. Zmiana w Kodeksie pracy odnosi się konkretnie do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czyli tzw. ekwiwalentu urlopowego.

REKLAMA

P. Kuczyński: WIBOR straszy tylko na papierze. Masowych pozwów nie będzie
11 lut 2026

Od kilku dni w przestrzeni medialnej znów pojawia się znany już schemat: zbliża się orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, więc należy zapowiedzieć „moment przełomowy”, „początek lawiny pozwów” i „historyczne rozstrzygnięcie”, które rzekomo ma wywrócić do góry nogami rynek kredytów w Polsce. Artykuł Karoliny Pilawskiej wpisuje się dokładnie w ten scenariusz. Dlatego czuję się w obowiązku po raz kolejny tę narrację ostudzić.
Recepta ważna tylko przez kilka godzin? Nowe zasady w aptekach od lutego 2026 roku rozwścieczyły pacjentów
11 lut 2026

Kolejna rewolucja w systemie e-zdrowia w 2026 roku stała się faktem, ale zamiast ułatwień, przyniosła chaos i kolejki w przychodniach. Nowe algorytmy weryfikujące "zasadność leczenia" oraz drastyczne skrócenie czasu na wykupienie niektórych antybiotyków i leków przeciwbólowych zaskoczyły miliony Polaków. Dlaczego e-recepta może wygasnąć szybciej niż myślimy?
Koniec podatku od nagród dla sportowych bohaterów? Sejmowa komisja zdecydowała
11 lut 2026

Jest krok bliżej do zwolnienia z podatku nagród dla olimpijczyków, paraolimpijczyków i uczestników olimpiad specjalnych. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do projektu ustawy, który może zmienić zasady opodatkowania sportowych wyróżnień.
Pierwszy próg podatkowy 12% wzrośnie ze 120 tys. zł do 171 tys. zł? Dokument jest już w Sejmie
11 lut 2026

W Sejmie leży dokument, który może zmienić portfele milionów Polaków. Zgodnie z nim, pierwszy próg podatkowy wzrasta z obecnych 120 tys. zł do aż 171 tys. zł. To odpowiedź na inflację i wzrost płac. Jeśli posłowie poprą projekt, stawka 32% dotknie nas znacznie później, a w kieszeniach zostanie więcej pieniędzy. Czy czeka nas rewolucja podatkowa? Sprawdzamy szczegóły.

REKLAMA

Przełom dla deweloperów? Sąd wydał ważny wyrok w sprawie składki na DFG
11 lut 2026

Nowe orzeczenie sądu administracyjnego może znacząco wpłynąć na rozliczenia podatkowe firm deweloperskich. Chodzi o składkę na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, która do tej pory budziła liczne spory z fiskusem i wpływała na płynność finansową branży.
100 zł na energię elektryczną do 6 miesięcy, łącznie 600 zł dodatku. Od 16 lutego 2026 r. można już składać wnioski
11 lut 2026

Rachunki za energię elektryczną potrafią zwalić z nóg. Wiele osób nie ma pojęcia, że należy im się aż 600 zł dopłaty do energii elektrycznej w 2026 r. Już lada moment rusza kluczowy nabór wniosków, a pieniądze dosłownie leżą na stole. Kto może po nie sięgnąć i jak zyskać dodatkowe środki bez wychodzenia z domu?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA