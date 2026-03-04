REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Stopy procentowe. Jest decyzja RPP

Stopy procentowe. Jest decyzja RPP

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 marca 2026, 15:17
Stopy procentowe. Jest decyzja RPP
Stopy procentowe. Jest decyzja RPP
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt proc. – poinformował Narodowy Bank Polski w komunikacie. Główna stopa procentowa, stopa referencyjna, spadła z 4 proc. do 3,75 proc.

Stopy procentowe w dół

NBP podał także, że pozostałe stopy procentowe również zostały obniżone o 0,25 pkt proc. Stopa lombardowa została obniżona do 4,25 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa do 3,25 proc., stopa redyskontowa weksli – do 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – do 3,85 proc.

REKLAMA

REKLAMA

Obniżka stóp wejdzie w życie od czwartku, 5 marca.

O ile spadnie rata kredytu hipotecznego?

Po ostatniej obniżce stóp procentowych i przewidywanym spadku WIBOR-u, kredytobiorcy mogą liczyć na znaczną redukcję miesięcznych rat kredytów hipotecznych.

-Odwilż dotarła na stołeczny Plac Powstańców Warszawy, gdzie urzęduje RPP. Po właśnie zakończonym dwudniowym posiedzeniu okazało się, że tak jak zima zamroziła stopy procentowe w styczniu i lutym na poziomie 4,00 procent, i to mimo dobrych wyników gospodarki, tak teraz przyszły roztopy. Główna stopa referencyjna wynosi teraz 3,75 proc. - podsumował Tomasz Bujański z ANG Odpowiedzialne Finanse.

REKLAMA

Zdaniem eksperta, ta zmiana była oczekiwana przez rynek, choć atak USA i Izraela na Iran wywołał obawy o potencjalny kryzys gospodarczy oraz wzrost inflacji w Polsce w nadchodzących miesiącach. Mimo to, Rada Polityki Pieniężnej, mając na uwadze wpływ wysokości stóp procentowych na inflację, podjęła decyzję o jej obniżeniu. Warto dodać, że inflacja w Polsce od kilku miesięcy konsekwentnie maleje. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, wskaźnik dynamiki zmian cen za styczeń wyniósł 2,2 proc., podczas gdy w grudniu obliczono go na poziomie 2,4 proc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W przypadku kredytu hipotecznego na 450 tys. zł, zaciągniętego na 25 lat, przy oprocentowaniu na poziomie 7,72 proc., kredytobiorca rok temu, w marcu 2025 r., musiał przelewać do banku ratę w wysokości 3390 zł. Po ostatniej obniżce stóp i spodziewanym spadku WIBOR-u, rata może być niższa o około 650 zł – ocenił Tomasz Bujański z Działu Wsparcia Kredytów Hipotecznych ANG Odpowiedzialne Finanse.

Dla kredytu na 800 tys. zł na analogicznych warunkach, miesięczna rata może być niższa o około 1147 zł w porównaniu do marca 2025 r. – dodał Tomasz Bujański.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Unieważniony kredyt frankowy, a PIT. Czy płacisz podatek po wyroku lub ugodzie?
Unieważniony kredyt frankowy, a PIT. Czy płacisz podatek po wyroku lub ugodzie?
Gotówka w odwrocie? Kredyt hipoteczny ponownie zyskuje na popularności
Gotówka w odwrocie? Kredyt hipoteczny ponownie zyskuje na popularności
Mieszkanie bez wkładu własnego: kto i gdzie dostanie taki kredyt hipoteczny w 2026 roku
Mieszkanie bez wkładu własnego: kto i gdzie dostanie taki kredyt hipoteczny w 2026 roku
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Ceny mieszkań w Polsce: Warszawa jednym z najdroższych miast w Europie [TABELE]
04 mar 2026

Ceny mieszkań w Polsce - porównania miast, ile kosztuje polisa mieszkaniowa, tabele. Warszawa jednym z najdroższych miast w Europie. Aby kupić mieszkanie o powierzchni 50 m² poza centrum, potrzeba 103 średnich pensji. W 17 dużych miastach Polski ofertowe ceny mieszkań są bardzo zróżnicowane.
Stopy procentowe. Jest decyzja RPP
04 mar 2026

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt proc. – poinformował Narodowy Bank Polski w komunikacie. Główna stopa procentowa, stopa referencyjna, spadła z 4 proc. do 3,75 proc.
Bon senioralny 2026 a świadczenie wspierające. Kto skorzysta z nowych rozwiązań?
04 mar 2026

Wiele osób starszych i ich rodzin czeka na nowe usługi w ramach bonu senioralnego. Trzeba pamiętać, iż nowe świadczenie nie zostało jeszcze wprowadzone. Prace nad wdrożeniem bonu się przedłużają, a kształt nowego rozwiązania ulega zmianom. Jakie regulacje znalazły się w najnowszej wersji projektu? Czy pobieranie świadczenia wspierającego wykluczy możliwość skorzystania z bonu?

Mężczyźni opiekowali się dziećmi przez 2,3 mln dni a kobiety 8,5 mln dni w roku - dane ZUS dot. zasiłku opiekuńczego
04 mar 2026

Mężczyźni opiekowali się dziećmi przez 2,3 mln dni a kobiety 8,5 mln dni w roku - to dane ZUS dotyczące zasiłku opiekuńczego. Natomiast w przypadku zasiłku przy opiece nad innym członkiem rodziny niż dziecko prowadzili panowie - 1,4 mln dni na opiekuńczym. Panie pobierały zasiłek przez 988 tys. dni. Przysługuje on osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

REKLAMA

Jak prowadzić swój biznes jako Content Creator? Prawny przewodnik dla twórców
04 mar 2026

W świecie social mediów granica między hobby a dochodowym biznesem jest cieńsza niż kiedykolwiek. Jeden viralowy film może sprawić, że Twoja skrzynka odbiorcza zapełni się propozycjami współprac od przedstawicieli marek oraz od innych twórców. Jednak za błyskiem lamp i estetycznymi kadrami kryje się twarda rzeczywistość, jak prawo autorskie, podatki, wytyczne UOKiK i skomplikowane kontrakty.
ZUS może zabrać prawie 1000 zł z Twojej emerytury. Od marca weszły nowe limity. Jeden błąd i stracisz pieniądze
04 mar 2026

Pracujący emeryci i renciści muszą mieć się na baczności. Od 1 marca 2026 roku weszły w życie nowe progi zarobkowe, które decydują o tym, czy Twoje świadczenie zostanie wypłacone w całości, czy drastycznie obcięte. Dla wielu osób przekroczenie limitu o zaledwie kilka złotych może oznaczać stratę niemal 1000 zł miesięcznie. Ile możesz dorobić, żeby nie musieć oddawać pieniędzy do ZUS?
KSeF wywróci rynek księgowości? Nadchodzi moment prawdy dla tysięcy firm w Polsce
04 mar 2026

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) może stać się początkiem największej transformacji rynku usług księgowych od lat. Eksperci ostrzegają: to nie jest zwykła zmiana technologiczna. To test dojrzałości operacyjnej, który dla wielu firm może oznaczać konieczność kosztownych inwestycji albo marginalizację.
Jakie kompetencje są kluczowe dla kobiet prowadzących firmy? [RAPORT]
04 mar 2026

89 proc. liderek firm z sektora MŚP podkreśla znaczenie edukacji i rozwoju kompetencji w biznesie – wynika z raportu EFL. Kobiety częściej niż mężczyźni uważają też, że wyższe wykształcenie pomaga w prowadzeniu firmy i częściej deklarują znajomość języków obcych.

REKLAMA

19 euro za godzinę pracy w Holandii (produkcja, magazyn, szklarnia, pakowanie). 12 euro na godzinę we Francji (winobranie) plus premie dzienne i urlopowe
04 mar 2026

Ile można zarobić za granicą w pracy sezonowej? Które państwa chętnie zatrudniają Polaków, a gdzie najbardziej chcą pracować pracownicy z Polski? Można zarobić 19 euro za godzinę pracy w Holandii (produkcja, magazyn, szklarnia, pakowanie) i 12 euro na godzinę we Francji (winobranie) plus premie dzienne oraz urlopowe.
Czy wypłata ekwiwalentu pieniężnego pozbawia prawa do dodatkowego urlopu?
04 mar 2026

Dodatkowy urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem przysługującym pracownikom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Chociaż przepisy dotyczące tego urlopu nie są nowe, nadal pojawiają się wątpliwości odnośnie prawa do pierwszego urlopu dodatkowego dla osoby niepełnosprawnej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA