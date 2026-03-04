Stopy procentowe. Jest decyzja RPP

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt proc. – poinformował Narodowy Bank Polski w komunikacie. Główna stopa procentowa, stopa referencyjna, spadła z 4 proc. do 3,75 proc.

Stopy procentowe w dół

NBP podał także, że pozostałe stopy procentowe również zostały obniżone o 0,25 pkt proc. Stopa lombardowa została obniżona do 4,25 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa do 3,25 proc., stopa redyskontowa weksli – do 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – do 3,85 proc.

Obniżka stóp wejdzie w życie od czwartku, 5 marca.

O ile spadnie rata kredytu hipotecznego?

Po ostatniej obniżce stóp procentowych i przewidywanym spadku WIBOR-u, kredytobiorcy mogą liczyć na znaczną redukcję miesięcznych rat kredytów hipotecznych.

-Odwilż dotarła na stołeczny Plac Powstańców Warszawy, gdzie urzęduje RPP. Po właśnie zakończonym dwudniowym posiedzeniu okazało się, że tak jak zima zamroziła stopy procentowe w styczniu i lutym na poziomie 4,00 procent, i to mimo dobrych wyników gospodarki, tak teraz przyszły roztopy. Główna stopa referencyjna wynosi teraz 3,75 proc. - podsumował Tomasz Bujański z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Zdaniem eksperta, ta zmiana była oczekiwana przez rynek, choć atak USA i Izraela na Iran wywołał obawy o potencjalny kryzys gospodarczy oraz wzrost inflacji w Polsce w nadchodzących miesiącach. Mimo to, Rada Polityki Pieniężnej, mając na uwadze wpływ wysokości stóp procentowych na inflację, podjęła decyzję o jej obniżeniu. Warto dodać, że inflacja w Polsce od kilku miesięcy konsekwentnie maleje. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, wskaźnik dynamiki zmian cen za styczeń wyniósł 2,2 proc., podczas gdy w grudniu obliczono go na poziomie 2,4 proc.

– W przypadku kredytu hipotecznego na 450 tys. zł, zaciągniętego na 25 lat, przy oprocentowaniu na poziomie 7,72 proc., kredytobiorca rok temu, w marcu 2025 r., musiał przelewać do banku ratę w wysokości 3390 zł. Po ostatniej obniżce stóp i spodziewanym spadku WIBOR-u, rata może być niższa o około 650 zł – ocenił Tomasz Bujański z Działu Wsparcia Kredytów Hipotecznych ANG Odpowiedzialne Finanse.

– Dla kredytu na 800 tys. zł na analogicznych warunkach, miesięczna rata może być niższa o około 1147 zł w porównaniu do marca 2025 r. – dodał Tomasz Bujański.