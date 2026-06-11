Upoważnienie do opieki nad dzieckiem podczas wyjazdu: pobierz i wydrukuj [WZÓR]
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Wakacje to okres częstych wyjazdów dzieci, czasami również z innymi osobami niż rodzice. Dzieci, które wyjeżdżają z babcią, dziadkiem, ciocią, wujkiem czy innymi osobami, muszą mieć ze sobą upoważnienie. Rodzice przygotowują takie pismo i najlepiej, aby podpisali je wspólnie. Pobierz i wydrukuj gotowy wzór.
- Upoważnienie do opieki nad dzieckiem podczas wyjazdu
- Upoważnienie do opieki nad dzieckiem - wyjazd wakacyjny
Upoważnienie do opieki nad dzieckiem podczas wyjazdu
W okresie wakacyjnym dzieci często wyjeżdżają poza stałe miejsce zamieszkania i to niekoniecznie z rodzicami. Kiedy rodzice oddają swoje dzieci pod opiekę innych osób niebędących ich opiekunami prawnymi, powinni sporządzić upoważnienie do opieki nad dzieckiem. Pismo powinno w prawym górnym rogu zawierać datę i miejscowość podpisania dokumentu. Dobrze, jeśli wskazuje również dane kontaktowe do rodziców. W treści należy zamieścić:
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- dane identyfikujące rodziców, osoby upoważnianej do opieki nad dzieckiem oraz dziecka (np. dowód osobisty, seria i numer albo PESEL),
- okres ważności upoważnienia,
- zakres upoważnienia,
- własnoręczne podpisy rodziców.
Upoważnienie do opieki nad dzieckiem - wyjazd wakacyjny
Przygotowaliśmy przykładowy wzór takiego upoważnienia. Można pobrać go w wersji doc lub pdf. Wybierając dokument tekstowy, istnieje możliwość modyfikacji treści upoważnienia do indywidualnej sytuacji.
Pobierz i wydrukuj upoważnienie do opieki nad dzieckiem:
Przy wyjeździe za granicę ważne, aby mieć przygotowaną również wersję pisma w języku angielskim.
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