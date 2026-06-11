Palenie papierosa w lesie może słono kosztować. Uwaga szczególnie w parkach narodowych i rezerwatach

Nie pal papierosów w lasach, a tym bardziej parkach narodowych i rezerwatach. Palenie tytoniu w lasach jest zakazane. Można za to słono zapłacić. Gdzie zezwala się na legalne palenie?

Palenie w lesie - zakaz

Palenie papierosów w lasach grozi wystawieniem mandatu przez strażnika leśnego lub pracownika służby leśnej. Wynika to z § 40 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zakazuje się czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów. Zabrania się w szczególności:

REKLAMA

REKLAMA

rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu; palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Nie pal w lesie ShutterStock

Art. 82 § 3 Kodeksu wykroczeń na osobę palącą tytoń na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m pali tytoń nakłada karę:

aresztu,

ograniczenia wolności,

grzywny albo

karę nagany.

Prawo reguluje jednak pewne wyjątki. Gdzie można więc palić papierosy legalnie? Na terenie lasu dopuszcza się palenie tytoniu na drogach utwardzonych i w miejscach wyznaczonych do pobytu ludzi.

Jakie miejsca to tzw. miejsca wyznaczone do pobytu ludzi? - Miejscami wyznaczonymi do pobytu ludzi są odpowiednio oznakowane miejsca postoju pojazdów, parkingi leśne, miejsca odpoczynku z wiatami oraz tereny rekreacyjne zabezpieczone przed pożarem. - wymienia pan Piotr Szyszko, kierownik Zespołu Edukacji Leśnej i Turystyki w Nadleśnictwie Jabłonna.

REKLAMA

Palenie papierosów i ogniska w górach - przepisy

Co do zasady, w górach obowiązują takie same zasady rozpalania ogniska jak w pozostałej części kraju. W polskich górach mamy jednak ogromne obszary leśne, a więc obowiązują w nich zasady z ustawy o lasach, a także rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i Kodeksu wykroczeń.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zakaz palenia papierosów w górach ShutterStock

Szczególnie należy się pilnować w parkach narodowych. Tutaj wszelkie zasady dotyczące porządku, niezakłócania rytmu przyrody i ciszy są bardziej restrykcyjne. Obowiązuje ustawa o ochronie przyrody. W zasadach zwiedzania Tatrzańskiego Parku Narodowego czytamy „Nie pal ognisk ani tytoniu, nie używaj otwartego ognia z wyjątkiem wyznaczonych i oznakowanych miejsc.”

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie przyrody w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody zabrania się palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu. Wyjątki są tutaj bardziej rygorystyczne niż w zwykłych lasach. Palić można tylko w miejscach wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Palenie papierosów w parku narodowym tylko w miejscach wyznaczonych ShutterStock

Dlaczego w parkach narodowych nie można palić papierosów? Niedopałki stanowią zbyt duże zagrożenie w tak cennych przyrodniczo miejscach. Można to robić tylko w wyznaczonych miejscach, do których należą zwykle bazy noclegowe i punkty gastronomiczne.

Mandat za palenie papierosów w lesie i parku narodowym

Za palenie papierosów i rozpalenie ogniska w lesie lub parku narodowym można otrzymać mandat od 50 do 500 zł. Jeśli popełni się kilka wykroczeń, wówczas mandat może wzrosnąć nawet do 1000 zł. Kto może wręczyć taki mandat? - Za naruszenie przepisów pożarowych spenalizowanych w Kodeksie wykroczeń na terenach w zarządzie Lasów Państwowych mandat mogą nałożyć: strażnik leśny, pracownik służby leśnej posiadający uprawnienia strażnika leśnego w zakresie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Na terenach nie będących w zarządzie Lasów Państwowych tylko funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Pożarnej. - tłumaczy Piotr Szyszko, kierownik Zespołu Edukacji Leśnej i Turystyki w Nadleśnictwie Jabłonna.