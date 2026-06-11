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Strona główna » Prawo » Sprawy karne » Wykroczenia » Kary i środki karne » Palenie papierosa w lesie może słono kosztować. Uwaga szczególnie w parkach narodowych i rezerwatach

Palenie papierosa w lesie może słono kosztować. Uwaga szczególnie w parkach narodowych i rezerwatach

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11 czerwca 2026, 10:39
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
palenie papierosów w lesie górach parku narodowym rezerwacie mandat tytoń
Palenie papierosa w lesie może słono kosztować. Uwaga szczególnie w parkach narodowych i rezerwatach
ShutterStock

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Nie pal papierosów w lasach, a tym bardziej parkach narodowych i rezerwatach. Palenie tytoniu w lasach jest zakazane. Można za to słono zapłacić. Gdzie zezwala się na legalne palenie?

Palenie w lesie - zakaz

Palenie papierosów w lasach grozi wystawieniem mandatu przez strażnika leśnego lub pracownika służby leśnej. Wynika to z § 40 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zakazuje się czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów. Zabrania się w szczególności:

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  1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;
  2. palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

 

Nie pal w lesie

ShutterStock

Art. 82 § 3 Kodeksu wykroczeń na osobę palącą tytoń na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m pali tytoń nakłada karę:

  • aresztu, 
  • ograniczenia wolności, 
  • grzywny albo 
  • karę nagany.

Prawo reguluje jednak pewne wyjątki. Gdzie można więc palić papierosy legalnie? Na terenie lasu dopuszcza się palenie tytoniu na drogach utwardzonych i w miejscach wyznaczonych do pobytu ludzi.

Jakie miejsca to tzw. miejsca wyznaczone do pobytu ludzi? - Miejscami wyznaczonymi do pobytu ludzi są odpowiednio oznakowane miejsca postoju pojazdów, parkingi leśne, miejsca odpoczynku z wiatami oraz tereny rekreacyjne zabezpieczone przed pożarem. - wymienia pan Piotr Szyszko, kierownik Zespołu Edukacji Leśnej i Turystyki w Nadleśnictwie Jabłonna.

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Palenie papierosów i ogniska w górach - przepisy

Co do zasady, w górach obowiązują takie same zasady rozpalania ogniska jak w pozostałej części kraju. W polskich górach mamy jednak ogromne obszary leśne, a więc obowiązują w nich zasady z ustawy o lasach, a także rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i Kodeksu wykroczeń.

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Zakaz palenia papierosów w górach

ShutterStock

Szczególnie należy się pilnować w parkach narodowych. Tutaj wszelkie zasady dotyczące porządku, niezakłócania rytmu przyrody i ciszy są bardziej restrykcyjne. Obowiązuje ustawa o ochronie przyrody. W zasadach zwiedzania Tatrzańskiego Parku Narodowego czytamy „Nie pal ognisk ani tytoniu, nie używaj otwartego ognia z wyjątkiem wyznaczonych i oznakowanych miejsc.”

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie przyrody w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody zabrania się palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu. Wyjątki są tutaj bardziej rygorystyczne niż w zwykłych lasach. Palić można tylko w miejscach wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

 

Palenie papierosów w parku narodowym tylko w miejscach wyznaczonych

ShutterStock

Dlaczego w parkach narodowych nie można palić papierosów? Niedopałki stanowią zbyt duże zagrożenie w tak cennych przyrodniczo miejscach. Można to robić tylko w wyznaczonych miejscach, do których należą zwykle bazy noclegowe i punkty gastronomiczne.

Mandat za palenie papierosów w lesie i parku narodowym

Za palenie papierosów i rozpalenie ogniska w lesie lub parku narodowym można otrzymać mandat od 50 do 500 zł. Jeśli popełni się kilka wykroczeń, wówczas mandat może wzrosnąć nawet do 1000 zł. Kto może wręczyć taki mandat? - Za naruszenie przepisów pożarowych spenalizowanych w Kodeksie wykroczeń na terenach w zarządzie Lasów Państwowych mandat mogą nałożyć: strażnik leśny, pracownik służby leśnej posiadający uprawnienia strażnika leśnego w zakresie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Na terenach nie będących w zarządzie Lasów Państwowych tylko funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Pożarnej. - tłumaczy Piotr Szyszko, kierownik Zespołu Edukacji Leśnej i Turystyki w Nadleśnictwie Jabłonna.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023, poz. 1336)

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024, poz. 530)

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2023, poz. 2119)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023, poz. 822)

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Źródło: INFOR
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