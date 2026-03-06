REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Unieważniony kredyt frankowy, a PIT. Czy płacisz podatek po wyroku lub ugodzie?

Unieważniony kredyt frankowy, a PIT. Czy płacisz podatek po wyroku lub ugodzie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 marca 2026, 11:56
[Data aktualizacji 06 marca 2026, 11:56]
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Kredyty frankowy, a PIT składany w 2026 r.
Kredyty frankowy a PIT składany w 2026 r.
genAI
AI - GP Chat

REKLAMA

REKLAMA

W 2025 r. prawomocny wyrok czy ugoda unieważniający umowę kredytu frankowego uzyskało wielu Polaków. Dla tych kredytobiorców oznacza jednak niespodziewany dylemat: czy i jakie skutki podatkowe należy uwzględnić w zeznaniu PIT za 2025 rok? Odpowiedź zależy od tego, co dokładnie wyrok lub ugoda z bankiem przewiduje i czy podatnik skorzystał wcześniej z którejś z ulg podatkowych. Przedstawiamy najnowsze stanowisko fiskusa,

rozwiń >

REKLAMA

REKLAMA

Punkt wyjścia: zwrot rat jest neutralny podatkowo

Unieważnienie umowy kredytu działa wstecz. Z prawnego punktu widzenia oznacza to, że umowa nie wywołała skutków od samego początku, a świadczenia spełnione przez obie strony stały się świadczeniami nienależnymi. Bank musi zwrócić kredytobiorcy raty kapitałowo-odsetkowe pobrane na podstawie nieważnej umowy. Ten zwrot nie generuje żadnego przychodu podatkowego. Kredytobiorca odzyskuje własne pieniądze uiszczone bez podstawy prawnej. Nie uzyskuje żadnego przysporzenia majątkowego, które należałoby opodatkować. W zeznaniu PIT-37 lub PIT-36 za 2025 rok kwota ta nie pojawia się w żadnym miejscu.

Kiedy jednak powstaje obowiązek podatkowy

Przedawnione roszczenie banku. Po stwierdzeniu nieważności umowy bank ma prawo żądać od klienta zwrotu wypłaconej kwoty głównej kredytu. Jeśli kredytobiorca skutecznie podniósł zarzut przedawnienia tego roszczenia i sąd go uwzględnił, wartość przedawnionego roszczenia banku staje się przychodem kredytobiorcy z innych źródeł, który należy wykazać w zeznaniu PIT-36 składanym za rok, w którym sąd wydał prawomocne orzeczenie w tej kwestii, i opodatkować według skali podatkowej łącznie z innymi dochodami.

REKLAMA

Ugoda: wypłaty przekraczające nadpłatę. Część kredytobiorców zakończyła spór ugodą sądową lub pozasądową. Jeżeli bank wypłacił kwotę wyższą niż różnica między faktycznie uiszczonymi ratami a tymi wyliczonymi po przeliczeniu kredytu na złote, nadwyżka ta stanowi przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu. Podatnik powinien wykazać tą kwotę w zeznaniu PIT-36 za rok, w którym pieniądze wpłynęły na jego konto, i opodatkować ją według skali.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Analogicznie traktuje się wypłaty, których podstawa lub charakter nie zostaje precyzyjnie określona w treści ugody. Każda kwota otrzymana od banku, która nie stanowi zwrotu nadpłaconych środków, jest przychodem.

Umorzenie długu. Jeśli bank umorzył część wierzytelności, zwolnił kredytobiorcę z obowiązku spłaty kapitału lub odsetek, podatnik uzyskał realne przysporzenie majątkowe. Wartość umorzonego długu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Wyjątek dotyczy kredytów mieszkaniowych, dla których spełnione są warunki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1672). Zaniechanie poboru podatku następuje wówczas z mocy prawa i obejmuje wyłącznie umorzone wierzytelności kredytowe — nie zaś inne świadczenia banku, np. wypłaty gotówkowe.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa, minister finansów, podatki

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa, minister finansów, podatki

zasoby własne

Odsetki za opóźnienie i koszty sądowe: bez podatku

Jeśli sąd zasadził od banku odsetki za opóźnienie zwrotu nienależnie pobranych rat, te odsetki korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o PIT. Również zwrot zasądzonych kosztów postępowania sądowego nie jest przychodem podatkowym i nie trafia do zeznania.

"W Pana sytuacji opisanej we wniosku doszło do wykonania postanowień zapadłych w wyroku sądu. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytowej i zasądził zwrot środków wpłaconych przez Pana wraz z odsetkami. Kwota zwrotu nie powoduje faktycznego przyrostu w Pana majątku, a jedynie "wyrównanie" wcześniejszego zmniejszenia w Pana majątku. Wobec tego zwrot ten nie spełnia celu przychodu jakim jest zwiększenie majątku podatnika - ani poprzez zwiększenie aktywów ani poprzez zmniejszenie jego pasywów. Po Pana stronie, jako kredytobiorcy, nie powstał przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, wypłacone Panu odsetki za opóźnienie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczą świadczenia niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wobec powyższego ww. odsetki objęte są zwolnieniem od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji w związku z ich wypłatą nie powstanie u Pana zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych."

Interpretacja z 25 lipca 2025 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0113-KDWPT.4011.83.2025.2.MG)

Nowa interpretacja KIS: ugoda frankowa bez podatku

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 marca 2026 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.6.2026.1.JG) potwierdził, że frankowicze rozliczający się z bankiem na drodze ugody sądowej nie muszą płacić podatku dochodowego od otrzymanych kwot. Stanowisko to dotyczy zarówno zwrotu nadpłaconych rat, jak i zwrotu kosztów postępowania — opłaty sądowej oraz wynagrodzenia pełnomocnika procesowego.

Sprawa dotyczyła kredytobiorców, którzy w 2008 r. zaciągnęli kredyt hipoteczny denominowany we franku szwajcarskim. Bank wypłacił im 90 000 zł, natomiast do czasu całkowitej spłaty w 2023 r. wpłacili łącznie ponad 205 000 zł. Uznając umowę za nieważną z powodu klauzul abuzywnych, wnieśli pozew o zwrot całej tej kwoty. Przed wyrokiem bank zaproponował ugodę: wypłatę różnicy między sumą wpłat a wypłaconym kapitałem, czyli ok. 115 000 zł, oraz zwrot kosztów sądowych i honorarium pełnomocnika.

Organ podatkowy potwierdził neutralność podatkową całej kwoty. Kluczowe jest pojęcie realnego przysporzenia majątkowego — przychód podatkowy powstaje wyłącznie wtedy, gdy podatnik faktycznie się wzbogaca. Tymczasem kredytobiorca odzyskuje jedynie własne środki wpłacone w wykonaniu nieważnej umowy. Nie dochodzi do przyrostu majątku, lecz wyłącznie do wyrównania wcześniejszego uszczuplenia. Tę linię od lat potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny — m.in. w wyroku z 31 sierpnia 2017 r. (sygn. II FSK 2253/15).

Interpretacja rozstrzygnęła też istotną wątpliwość dotyczącą rozporządzenia Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od dochodów związanych z kredytem mieszkaniowym. Dyrektor KIS wyjaśnił, że rozporządzenie obejmuje wyłącznie umorzenie wierzytelności przez bank — a więc sytuację, w której bank rezygnuje z należności i po stronie kredytobiorcy powstaje przychód. Zwrot środków na skutek nieważności umowy to zupełnie inne zdarzenie prawne: przychód w ogóle nie powstaje, a zatem przepisy o zaniechaniu poboru są tu bezprzedmiotowe. Błędna kwalifikacja tego zdarzenia może skutkować nieprawidłowym rozliczeniem podatkowym.

Warto pamiętać, że interpretacja indywidualna chroni wyłącznie podmiot, który ją uzyskał. Kredytobiorcy w analogicznej sytuacji mogą wystąpić z własnym wnioskiem do KIS lub powołać się na utrwaloną praktykę interpretacyjną organów podatkowych.

Poważna pułapka: ulgi z przeszłości

Unieważnienie umowy kredytowej może nieoczekiwanie pociągnąć za sobą konieczność korekty dawno złożonych zeznań podatkowych.

Ulga odsetkowa. Podatnicy, którzy przed 2007 r. odliczali od podstawy opodatkowania odsetki od kredytu mieszkaniowego, a teraz odzyskali je od banku, muszą doliczyć te odsetki do dochodów za rok, w którym wpłynęły zwroty. Wykazują je w zeznaniu składanym za 2025 rok (PIT-36 lub PIT-37), powiększając tym samym podstawę opodatkowania.

Ulga mieszkaniowa. Jeśli kredytobiorca sprzedał w przeszłości nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia i skorzystał ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, argumentując, że przychody przeznaczy na spłatę tego właśnie kredytu. Unieważnienie umowy pozbawia go prawa do tej ulgi. Oznacza to konieczność złożenia korekty zeznania PIT-39 za rok, w którym sprzedaż miała miejsce, oraz zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami liczonymi od dnia następnego po upływie pierwotnego terminu płatności.

ulga mieszkaniowa mieszkanie dom pieniądze oszczędności

Shutterstock

Co konkretnie zrobić w zeznaniu za 2025 rok

Schemat postępowania zależy od tego, co podatnik faktycznie otrzymał lub stracił w 2025 roku:

  • wyłącznie zwrot rat pobranych przez bank na podstawie nieważnej umowy - brak obowiązku ujawniania kwoty w PIT. Żadna rubryka zeznania nie ulega zmianie.
  • wypłata kwoty przekraczającej nadpłatę lub środki o nieokreślonej podstawie - należy wypełnić zeznanie PIT-36, wykazując przychód z innych źródeł w pozycji przeznaczonej dla tych dochodów i rozliczyć go według skali podatkowej.
  • umorzenie długu kredytowego nieobjęte zaniechaniem poboru podatku - również PIT-36, ta sama pozycja, ta sama zasada rozliczenia.
  • zwrot odsetek odliczanych wcześniej w ramach ulgi odsetkowej - zwiększenie podstawy opodatkowania w zeznaniu za 2025 rok (PIT-36 lub PIT-37).
  • utrata prawa do ulgi mieszkaniowej - korekta historycznego zeznania PIT-39, zapłata zaległego podatku z odsetkami.

Ważne

Termin złożenia zeznania za 2025 rok: 30 kwietnia 2026 r. Zeznania PIT-36 i PIT-37 za rok 2025 należy złożyć do 30 kwietnia 2026 r. Korekty historycznych zeznań PIT-39 można składać równolegle — bez czekania na zakończenie roku podatkowego.

Podstawa prawna

art. 10 i 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163, ze zm.)

rozporządzenie Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1672)

Powiązane
Tą ulgę podatkową wiele podatników CIT i PIT mogło przegapić, a to poważne odliczenie! Pierwszy raz przy rozliczeniu za 2025 r.
Tą ulgę podatkową wiele podatników CIT i PIT mogło przegapić, a to poważne odliczenie! Pierwszy raz przy rozliczeniu za 2025 r.
Zmiana formy opodatkowania 2026: ryczałt, liniowy czy skala - ostatni dzień na decyzję
Zmiana formy opodatkowania 2026: ryczałt, liniowy czy skala - ostatni dzień na decyzję
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Rewolucja dla emerytów po 75. roku życia w 2026. Będzie nowe wsparcie dla seniorów warte ponad 2000 zł miesięcznie
06 mar 2026

Zbliża się rewolucja dla emerytów po 75. roku życia. Rząd intensywnie pracuje nad wprowadzeniem nowego wsparcia dla najstarszych seniorów, które może być warte nawet ponad 2000 zł miesięcznie. Sprawdzamy, kto ma szansę na nowy dodatek w 2026 roku, jakie trzeba spełnić warunki i kiedy nowy program może ruszyć.
Trudny rynek najmu. Mieszkanie już nie zarabia samo
06 mar 2026

Rynek najmu w Polsce wyraźnie przyspieszył, ale jednocześnie stał się znacznie bardziej wymagający dla właścicieli mieszkań. Liczba zapytań o najem wzrosła, ale równolegle rośnie też liczba ofert. Oznacza to, że choć popyt jest wysoki, konkurencja na rynku najmu staje się coraz większa.
OC drona 2026: ile kosztuje ubezpieczenie operatora drona? Dwa warianty
06 mar 2026

OC drona w 2026 r.: ile kosztuje ubezpieczenie operatora drona? Można wyróżnić dwa warianty: rekreacyjny i komercyjny. Polisa drona obowiązuje tylko na terenie Polski, ale można ją rozszerzyć. Jak wykupić ubezpieczenie?
Życzenia na Dzień Kobiet 2026. Krótkie i gotowe do wysłania
06 mar 2026

W niedzielę 8 marca przypada Dzień Kobiet. To dzień, w którym szczególnie warto docenić kobiety w naszym życiu – partnerki, mamy, przyjaciółki czy koleżanki z pracy. Czasem jednak trudno znaleźć odpowiednie słowa. Dlatego zebraliśmy gotowe życzenia na Dzień Kobiet – krótkie, eleganckie i z odrobiną humoru.

REKLAMA

Próbna matura – trening przed najważniejszym egzaminem. Czy jednak odbywa się w dobrym momencie? [Gość Infor.pl]
06 mar 2026

Słońce za oknem coraz częściej przypomina o nadchodzącej wiośnie. A gdy w Polsce zaczynają kwitnąć kasztany, dla tysięcy uczniów oznacza to jedno – maturę. Zanim jednak w maju absolwenci liceów i techników zasiądą do właściwego egzaminu, w marcu mierzą się z jego próbną wersją.
Kobiety uratują branżę IT? Brakuje specjalistów technicznych
06 mar 2026

Kobiety uratują branżę IT? Na dużą skalę brakuje specjalistów technicznych. Szacuje się, że do 230 r. potrzebnych będzie 300 tys. dodatkowych techników centrów danych oraz 150 tys. inżynierów odpowiedzialnych za zarządzanie systemami zasilania i chłodzenia. Jak zwiększyć udział kobiet w branży IT?
Problemy w pomocy dla niepełnosprawnych. Co ujawniła kontrola NIK?
06 mar 2026

Stwierdzono nieprawidłowości w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów w ramach programów asystencji osobistej i opieki wytchnieniowej - wynika z kontroli NIK. Wykazała ona m.in., że umowy zawierane były z organizacjami pozarządowymi w terminach niezapewniających ciągłości finansowania.
Strażacy walczą z ogniem na Podkarpaciu. Za wypalanie traw grożą poważne kary
06 mar 2026

Przez kilka pierwszych dni marca br. podkarpaccy strażacy gasili już 87 pożarów traw na łąkach, polach i nieużytkach. Od początku roku takich pożarów było już 113, a ogień zdewastował prawie 20 hektarów ziemi – poinformował rzecznik podkarpackich strażaków st. bryg. Marcin Betleja.

REKLAMA

Obowiązkowe mundurki w szkołach? Jest odpowiedź MEN
06 mar 2026

Tematyka stroju, makijażu i biżuterii to jedna z tych, które w odniesieniu do zasad obowiązujących na terenie placówek oświatowych budzą wiele kontrowersji. Czego może wymagać szkoła? Jakie ograniczenia wolno wprowadzać? Co z prawami uczniów? Te pytania cyklicznie są zadawane w przestrzeni publicznej.
Zatrudniasz żołnierza? Możesz odliczyć nawet 24 tys. zł od podatku
06 mar 2026

Pracodawcy zatrudniający żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy na umowę o pracę mogą skorzystać z ulgi podatkowej w rozliczeniu PIT i CIT w wysokości nawet 24 tys. zł - przypomniało w piątek Ministerstwo Finansów. Wysokość ulgi uzależniona jest od długości nieprzerwanej służby wojskowej żołnierza.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA