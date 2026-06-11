Mamy ważne wieści z ZUS w sprawie FUS, który odpowiada za wypłatę emerytur, rent, zasiłków i innych świadczeń, co ważne są to dobre wieści. Jak podkreśla Członek Zarządu ZUS, Paweł Jaroszek: stabilna liczba ubezpieczonych i wzrost wynagrodzeń pozytywnie wpływają na przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu przychody ze składek utrzymują się na dobrym poziomie i pozwalają finansować rosnące wydatki na świadczenia. Czy oznacza to kolejne wzrosty świadczeń?

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Co to jest FUS?

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - FUS, jest państwowym funduszem celowym, dysponentem FUS jest ZUS. W ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyodrębnione są 4 fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy. Każdy z nich odpowiada poszczególnym rodzajom ubezpieczenia. Ma to zasadnicze znaczenie, ponieważ ze środków zgromadzonych w FUS finansowane są: wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego. Uszczegóławiając, ze środków zgromadzonych w FUS finansowane są:

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wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego,

wydatki na prewencję rentową,

spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciąganych w celu wypłaty świadczeń z FUS,

odsetki za nieterminowe wypłaty świadczeń,

należności dla płatników składek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o sus,

wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy o sus,

odpis stanowiący przychód Zakładu, którego wysokość ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego FUS,

wydatki na pokrycie niedoboru środków niezbędnych do zapewnienia wypłat emerytur kapitałowych,

emerytury kapitałowe, środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie.

Ważne Do przychodów FUS wliczają się również wpłaty z OFE. Środki te zaczynają być przekazywane do funduszu emerytalnego, gdy ubezpieczony osiągnie wiek o 10 lat niższy od wieku emerytalnego. W pierwszym kwartale tego roku ukształtowały się one na poziomie 3,7 mld zł i były wyższe o 40,9% od przekazanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost ten to przede wszystkim konsekwencja dobrej koniunktury na rynkach akcji, dzięki której istotnie zwiększyła się wycena aktywów OFE.

Ważne wieści z ZUS w sprawie FUS, który odpowiada za wypłatę emerytur, rent, zasiłków i innych świadczeń. FUS stabilnie rozpoczął 2026 rok

Do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w pierwszym kwartale tego roku wpłynęło 101,7 mld zł ze składek. To o 9,1% więcej niż rok wcześniej. Mimo nieco wolniejszego wzrostu gospodarczego sytuacja finansowa FUS pozostaje stabilna.

Ile osób jest zgłoszonych do ubezpieczenia w ZUS?

Na koniec marca 2026 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłoszonych było 16,3 mln osób. To o 21,6 tys. więcej niż rok wcześniej. Wzrost liczby ubezpieczonych oraz rosnące wynagrodzenia przełożyły się na wyższe wpływy składkowe. W pierwszym kwartale tego roku składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 101,7 mld zł. To o 9,1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

– Stabilna liczba ubezpieczonych i wzrost wynagrodzeń pozytywnie wpływają na przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu przychody ze składek utrzymują się na dobrym poziomie i pozwalają finansować rosnące wydatki na świadczenia – mówi Paweł Jaroszek, Członek Zarządu ZUS. REKLAMA

Emerytury i renty dla ponad 8 mln osób

W pierwszych trzech miesiącach roku na emerytury i renty z FUS przeznaczono 105,6 mld zł. To blisko 88% wszystkich wydatków funduszu. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r. oznacza to wzrost o 8,9%. W marcu przeciętna miesięczna emerytura i renta wyniosły 4381 zł. Świadczenie było wyższe o 7,5% niż rok wcześniej. Liczba emerytów i rencistów wzrosła do 8,055 mln osób.

Ponad 1,3 mln cudzoziemców w systemie

Coraz ważniejszą grupę ubezpieczonych stanowią cudzoziemcy. Na koniec marca ich liczba osiągnęła 1,305 mln osób. To 8% wszystkich ubezpieczonych w ZUS. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi. W liczbie tej 56,8% osób było pracownikami, 36,3% wykonywało pracę na podstawie umów: agencyjnej, zlecenia lub o świadczenie usług, pozostali zaś byli objęci ubezpieczeniami z innych tytułów. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w ZUS zarejestrowano 95,0 tys. nowych cudzoziemców.

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– Utrzymująca się wysoka liczba osób objętych ubezpieczeniami społecznymi, w tym legalnie pracujących cudzoziemców, pozytywnie wpływa na kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To ważny element stabilności całego systemu – podkreśla Paweł Jaroszek.

Fundusz pozostaje wydolny

Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych wyniósł w pierwszym kwartale 2026 r. 81,5%. Oznacza to, że zdecydowaną większość wydatków fundusz finansuje z własnych przychodów.

Źródło: Informacja z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w I kwartale 2026 r. - ZUS.