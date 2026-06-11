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Czerwcowe ważne wieści z ZUS w sprawie FUS, który odpowiada za wypłatę emerytur, rent, zasiłków i innych świadczeń

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11 czerwca 2026, 10:16
[Data aktualizacji 11 czerwca 2026, 10:39]
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Rzecznik Akademicki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalizuje się w prawie pracy, zabezpieczeniu społecznym oraz administracyjnoprawnych aspektach związanych z pracą i pomocą socjalną.
Czerwcowe ważne wieści z ZUS w sprawie FUS, który odpowiada za wypłatę emerytur, rent, zasiłków i innych świadczeń
Czerwcowe ważne wieści z ZUS w sprawie FUS, który odpowiada za wypłatę emerytur, rent, zasiłków i innych świadczeń
shutterstock

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Mamy ważne wieści z ZUS w sprawie FUS, który odpowiada za wypłatę emerytur, rent, zasiłków i innych świadczeń, co ważne są to dobre wieści. Jak podkreśla Członek Zarządu ZUS, Paweł Jaroszek: stabilna liczba ubezpieczonych i wzrost wynagrodzeń pozytywnie wpływają na przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu przychody ze składek utrzymują się na dobrym poziomie i pozwalają finansować rosnące wydatki na świadczenia. Czy oznacza to kolejne wzrosty świadczeń?

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Co to jest FUS?

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - FUS, jest państwowym funduszem celowym, dysponentem FUS jest ZUS. W ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyodrębnione są 4 fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy. Każdy z nich odpowiada poszczególnym rodzajom ubezpieczenia. Ma to zasadnicze znaczenie, ponieważ ze środków zgromadzonych w FUS finansowane są: wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego. Uszczegóławiając, ze środków zgromadzonych w FUS finansowane są:

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  • wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego,
  • wydatki na prewencję rentową,
  • spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciąganych w celu wypłaty świadczeń z FUS,
  • odsetki za nieterminowe wypłaty świadczeń,
  • należności dla płatników składek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o sus,
  • wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy o sus,
  • odpis stanowiący przychód Zakładu, którego wysokość ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego FUS,
  • wydatki na pokrycie niedoboru środków niezbędnych do zapewnienia wypłat emerytur kapitałowych,
  • emerytury kapitałowe, środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie.
Ważne

Do przychodów FUS wliczają się również wpłaty z OFE. Środki te zaczynają być przekazywane do funduszu emerytalnego, gdy ubezpieczony osiągnie wiek o 10 lat niższy od wieku emerytalnego. W pierwszym kwartale tego roku ukształtowały się one na poziomie 3,7 mld zł i były wyższe o 40,9% od przekazanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost ten to przede wszystkim konsekwencja dobrej koniunktury na rynkach akcji, dzięki której istotnie zwiększyła się wycena aktywów OFE.

Ważne wieści z ZUS w sprawie FUS, który odpowiada za wypłatę emerytur, rent, zasiłków i innych świadczeń. FUS stabilnie rozpoczął 2026 rok

Do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w pierwszym kwartale tego roku wpłynęło 101,7 mld zł ze składek. To o 9,1% więcej niż rok wcześniej. Mimo nieco wolniejszego wzrostu gospodarczego sytuacja finansowa FUS pozostaje stabilna.

Ile osób jest zgłoszonych do ubezpieczenia w ZUS?

Na koniec marca 2026 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłoszonych było 16,3 mln osób. To o 21,6 tys. więcej niż rok wcześniej. Wzrost liczby ubezpieczonych oraz rosnące wynagrodzenia przełożyły się na wyższe wpływy składkowe. W pierwszym kwartale tego roku składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 101,7 mld zł. To o 9,1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

– Stabilna liczba ubezpieczonych i wzrost wynagrodzeń pozytywnie wpływają na przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu przychody ze składek utrzymują się na dobrym poziomie i pozwalają finansować rosnące wydatki na świadczenia – mówi Paweł Jaroszek, Członek Zarządu ZUS.

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Emerytury i renty dla ponad 8 mln osób

W pierwszych trzech miesiącach roku na emerytury i renty z FUS przeznaczono 105,6 mld zł. To blisko 88% wszystkich wydatków funduszu. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r. oznacza to wzrost o 8,9%. W marcu przeciętna miesięczna emerytura i renta wyniosły 4381 zł. Świadczenie było wyższe o 7,5% niż rok wcześniej. Liczba emerytów i rencistów wzrosła do 8,055 mln osób.

Ponad 1,3 mln cudzoziemców w systemie

Coraz ważniejszą grupę ubezpieczonych stanowią cudzoziemcy. Na koniec marca ich liczba osiągnęła 1,305 mln osób. To 8% wszystkich ubezpieczonych w ZUS. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi. W liczbie tej 56,8% osób było pracownikami, 36,3% wykonywało pracę na podstawie umów: agencyjnej, zlecenia lub o świadczenie usług, pozostali zaś byli objęci ubezpieczeniami z innych tytułów. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w ZUS zarejestrowano 95,0 tys. nowych cudzoziemców.

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– Utrzymująca się wysoka liczba osób objętych ubezpieczeniami społecznymi, w tym legalnie pracujących cudzoziemców, pozytywnie wpływa na kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To ważny element stabilności całego systemu – podkreśla Paweł Jaroszek.

Fundusz pozostaje wydolny

Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych wyniósł w pierwszym kwartale 2026 r. 81,5%. Oznacza to, że zdecydowaną większość wydatków fundusz finansuje z własnych przychodów.

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Źródło: Informacja z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w I kwartale 2026 r. - ZUS.

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Źródło: INFOR
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