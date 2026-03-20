Młodzi toną w długach. KRD alarmuje - średnio 5,1 tys. zł na osobę

Niemal 2,5-krotnie w ciągu dwóch lat wzrosło zadłużenie osób w wieku 18-25 lat - jak podaje Krajowy Rejestry Długów. Średnie zadłużenie na jedną osobę w tym przedziale wiekowym wzrosło w tym czasie z 3,3 tys. zł do 5,1 tys. zł.

W informacji przekazano, że nieuregulowane zobowiązania wszystkich Polaków, notowane w KRD, sięgają obecnie 40,7 mld zł. Z tej kwoty dłużnicy między 18. a 25. rokiem życia są winni ponad pół miliarda złotych, a jeszcze dwa lata temu było to 226 mln zł. Zwrócono uwagę, że szybko powiększa się też grono młodych dorosłych z problemami finansowymi - w marcu 2024 r. było ich 68,7 tys., a obecnie jest to 109,2 tys. czyli o prawie 60 proc. więcej.

Przyczyny rosnącego zadłużenia młodych

Zdaniem autorów raportu, zadłużenie młodych rośnie z kilku powodów, które nakładają się na siebie. „W tym okresie życia pojawiają się pierwsze stałe koszty: opłaty za mieszkanie, media, telefon, transport, a jednocześnie wiele osób ma jeszcze nieregularne dochody – studiuje, podejmuje pierwszą pracę, ma umowę czasową” - wskazali. Podkreślili, że młodzi wchodząc w dorosłość zaciągają coraz więcej zobowiązań, takich jak pierwsze wynajęte mieszkanie, meble czy sprzęt do domu.

Z raportu wynika, że 18-latkowie mają do oddania 1,5 mln zł, a 25-latkowie 189,5 mln zł. W najmłodszej grupie wiekowej jest 2 tys. dłużników, a w najstarszej - 24,6 tys. „Kaskadowo rośnie średnie zadłużenie. Wśród 18-latków wynosi ono 738 złotych, ale u 25-latków jest aż dziesięciokrotnie wyższe i sięga 7,7 tysiąca złotych” - podkreślił, cytowany w informacji prezes KRD Adam Łącki.

Rodzaje zobowiązań młodych

Ponad 390 mln zł stanowią należności wobec instytucji finansowych, w tym banków, firm pożyczkowych, towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy sekurytyzacyjnych, które przejęły długi od pierwotnych wierzycieli. Następnie młodzi najwięcej do zapłacenia mają za telefon, internet i telewizję (44,9 mln zł), a 41 mln zł muszą uregulować w sądach. Z kolei 36,9 mln zł stanowią kary za jazdę bez biletu. Zaległe czynsze mieszkaniowe wynoszą 13,7 mln zł, a alimenty – 9,6 mln zł.

Niezapłacone rachunki za energię to 7,1 mln zł. Młodzi mają także zaległości wobec placówek edukacyjnych, które czekają na 2,8 mln zł.

Zgodnie z publikacją, ponad 60 proc. zaległości przypada na mężczyzn - mają do oddania 346,2 mln zł. Dług obciąża 66,7 tys. mężczyzn. Kobiety są winne 210,4 mln zł, co rozkłada się na 42,5 tys. pań. Najbardziej zadłużeni młodzi dorośli mieszkają w województwie śląskim, gdzie jest łącznie 74,8 mln zł nieuregulowanych zobowiązań. Drugie jest województwo mazowieckie z sumą 62,1 mln zł i to tam też znajduje się najwięcej dłużników – 14,7 tys. Z kolei najniższe zaległości mają młodzi mieszkańcy województwa świętokrzyskiego – 8,7 mln zł.

Krajowy Rejestr Długów (KRD) to baza danych, w której gromadzone są informacje o zadłużeniach osób fizycznych i firm.