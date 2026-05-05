Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Nowy telewizor w domu, a portfel wciąż pełny. Sprawdź, kiedy Poczta Polska nie naliczy abonamentu RTV

Nowy telewizor w domu, a portfel wciąż pełny. Sprawdź, kiedy Poczta Polska nie naliczy abonamentu RTV

05 maja 2026, 15:00
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Nowy telewizor w domu, a portfel wciąż pełny. Sprawdź, kiedy Poczta Polska nie naliczy abonamentu RTV
Kupiłeś nowy telewizor? Prawo jest nieubłagane: masz dokładnie 14 dni na jego zarejestrowanie. Choć dla większości Polaków oznacza to obowiązek płacenia comiesięcznej daniny, istnieją konkretne sytuacje, w których urządzenie może pozostać "niewidzialne" dla systemu opłat. Poczta Polska sama wskazuje na trzy kluczowe wyjątki.

Twarde przepisy i 14 dni na formalności

Zasada jest prosta: każdy posiadacz sprawnego odbiornika radiowego lub telewizyjnego musi zgłosić ten fakt operatorowi wyznaczonemu, czyli Poczcie Polskiej. Obowiązek ten nakłada ustawa o opłatach abonamentowych. Jeśli tego nie zrobisz, narażasz się na dotkliwe kary finansowe podczas kontroli urzędniczej. Okazuje się jednak, że nie liczy się tylko sam fakt posiadania sprzętu, ale przede wszystkim cel, w jakim go nabyliśmy.

3 sytuacje, w których nie musisz rejestrować sprzętu

Poczta Polska oficjalnie potwierdza, że abonament RTV nie dotyczy urządzeń, które nie służą do typowej konsumpcji mediów. Oto kiedy opłata Cię nie dotyczy:

  • Produkcja treści wideo i audio - jeśli telewizor służy Ci wyłącznie jako monitor do montażu, tworzenia audycji lub innych przekazów medialnych.
  • Infrastruktura nadawcza i kontrola jakości - wyjątek ten dotyczy sprzętu wykorzystywanego profesjonalnie do rozpowszechniania sygnału radiowo-telewizyjnego.
  • Towar handlowy i wynajem - jeśli prowadzisz firmę i kupiłeś telewizory z zamiarem ich dalszej odsprzedaży lub oddania w najem, a działania te są wpisane w Twój profil działalności.

Pułapka dla "zwykłego" widza

Niestety, powyższe ulgi są skierowane głównie do profesjonalistów i przedsiębiorców. Przeciętny Kowalski, który stawia nowy ekran w salonie, by oglądać wieczorne wiadomości czy sport, musi dopełnić formalności. Rejestracji można dokonać tradycyjnie w placówce lub przez internet, podając numer PESEL i dane adresowe.

Co grozi zapominalskim?

Pieniądze muszą trafiać na konto do 25. dnia każdego miesiąca. Jeśli zignorujesz ten obowiązek, sprawą zajmie się Urząd Skarbowy. Fiskus ma prawo ściągnąć zaległości bezpośrednio z Twojej nadpłaty podatku lub rachunku bankowego. Zwolnienie z opłat przysługuje też m.in. seniorom powyżej 75. roku życia czy osobom z I grupą inwalidzką, ale o te ulgi należy wystąpić oddzielnie po zarejestrowaniu odbiornika.

Ile kosztuje abonament RTV w 2026 roku?

W 2026 roku stawki pozostały na stałym poziomie. Miesięczna opłata za sam odbiornik radiowy wynosi 8,70 zł. Jeśli w Twoim domu znajduje się telewizor, kwota ta wzrasta do 27,30 zł miesięcznie. Warto pamiętać, że system wciąż premiuje płatności z góry - przy jednorazowej wpłacie za cały rok można liczyć na 10-procentową zniżkę, co pozwala zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych.

Często zadawane pytania (FAQ)

  1. Czy w 2026 roku nadal trzeba rejestrować telewizor kupiony w sklepie? Tak, mimo zapowiedzi reform, ustawa wciąż obowiązuje. Na zgłoszenie nowego odbiornika (Smart TV, OLED czy projektora z tunerem) masz 14 dni.
  2. Czy używanie telewizora wyłącznie jako monitora do pracy zwalnia z opłat? Tak. Jeśli udowodnisz, że sprzęt służy wyłącznie do celów zawodowych (np. montaż wideo), a nie do odbioru programów, nie podlega on rejestracji.
  3. Jaka kara grozi za niepłacenie abonamentu w 2026 roku? Kara to nadal 30-krotność miesięcznej stawki abonamentowej. Egzekucja przez Urzędy Skarbowe jest obecnie zautomatyzowana.
  4. Czy seniorzy w 2026 roku nadal są zwolnieni z RTV? Tak. Osoby powyżej 75. roku życia są zwolnione z mocy prawa. Osoby po 60. roku życia z niską emeryturą muszą złożyć oświadczenie na poczcie.

Ile dni ma posiadacz nowego odbiornika telewizyjnego na zgłoszenie do Poczty Polskiej?

Posiadacz sprawnego odbiornika radiowego lub telewizyjnego ma 14 dni na zgłoszenie tego faktu operatorowi wyznaczonemu, czyli Poczcie Polskiej.

Kiedy telewizor używany do produkcji treści wideo i audio nie podlega abonamentowi RTV?

Abonament RTV nie dotyczy telewizora, który służy wyłącznie jako monitor do montażu, tworzenia audycji lub innych przekazów medialnych.

Kiedy telewizory kupione przez firmę nie muszą być rejestrowane w Poczcie Polskiej?

Wyjątek dotyczy telewizorów kupionych z zamiarem dalszej odsprzedaży lub oddania w najm, jeśli działania te są wpisane w profil działalności firmy.

Co grozi za zignorowanie obowiązku opłacania abonamentu RTV?

Jeśli obowiązek zostanie zignorowany, sprawą zajmie się Urząd Skarbowy. Fiskus ma prawo ściągnąć zaległości z nadpłaty podatku lub rachunku bankowego.

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku za radio i telewizor?

W 2026 roku miesięczna opłata za sam odbiornik radiowy wynosi 8,70 zł. Jeśli w domu znajduje się telewizor, kwota wzrasta do 27,30 zł miesięcznie.

Źródło: INFOR
Wypowiedzenie umowy o pracę miesiąc przed okresem ochronnym. Pracownikowi brakują 4 lata do emerytury
05 maja 2026

4 lata przed emeryturą pracownika rozpoczyna się ochrona przedemerytalna. Jak liczyć okres ochrony? Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na miesiąc przed okresem ochronnym?
Matura 2026: kilkanaście egzaminów unieważnionych. Oto powody
05 maja 2026

Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu, a kilku za niesamodzielne rozwiązywanie zadań - poinformował dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok.
KSeF: unikamy katastrofy, bo fakturujemy po staremu. Nie będzie kar za niewystawianie faktur ustrukturyzowanych także w 2027 roku?
05 maja 2026

Minął pierwszy miesiąc obowiązkowego KSeF. Podatnicy zachowali się w pełni racjonalnie, bo w przytłaczającej większości wystawiają po staremu faktury papierowe i elektroniczne, a niewielka ich część robi to podwójnie: po staremu i po nowemu (do KSeF). Zgodnie z przewidywaniami jedynym sposobem uniknięcia katastrofy rozliczeniowej, którą niesie za sobą nakaz powszechnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych, było przysłowiowe „olanie” tego obowiązku – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Od 8 lipca korzystając z usług przedsiębiorcy możemy stać się przymusowo jego pracodawcą. Dlaczego umowa o pracę jest najbardziej dyskryminowaną fiskalnie formą działalności?
05 maja 2026

Uchwalona (i podpisana) przez Prezydenta nowelizacja ustawy o PIP może od 8 lipca 2026 r. zdezorganizować i nawet częściowo zniszczyć nie tylko polski biznes, lecz również tysiące nieprowadzących działalności gospodarczej podmiotów korzystających z usług samozatrudnionych, przy okazji likwidując również ich firmy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. Tu wszyscy będą poszkodowani: zleceniodawcy, zleceniobiorcy, budżet państwa, samorząd terytorialny, ZUS, a nawet instytucje publiczne. Pomysł, aby urzędnik mógł arbitralnie narzucać stronom umowy dużo bardziej niekorzystną formę opodatkowania (i „oskładkowania), jest aktem wrogości wobec obywateli choć na usprawiedliwienie naszej klasy politycznej zasługuje tylko to, że jest to „unijny import regulacyjny”, czyli tak każe Bruksela.
4 tys. zł miesięcznie z ZUS świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych w 2026. Czy będą zmiany w 2027 r.
05 maja 2026

Od 1 stycznia 2026 roku grono uprawnionych do świadczenia wspierającego zostało rozszerzone po raz trzeci i ostatni. Do systemu weszły osoby z poziomem potrzeby wsparcia określonym na 70–77 punktów, co zamknęło trzyletni harmonogram wdrażania jednej z największych reform wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami od lat.
Dodatkowa emerytura, która ma sprawić, że każdy senior będzie w stanie „utrzymać godny poziom życia". Pakiet środków służących zabezpieczeniu odpowiedniego dochodu na emeryturze przyjęty przez Komisję Europejską
05 maja 2026

W świetle zmian demograficznych (polegających przede wszystkim na starzeniu się społeczeństwa) oraz dynamiki rynku pracy – celem pomocy obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej „w osiągnięciu bardziej zdywersyfikowanych dochodów emerytalnych, zwiększając bezpieczeństwo finansowe i stabilność finansów po przejściu na emeryturę” – Komisja Europejska, pod koniec ubiegłego roku, przyjęła pakiet środków w sprawie tzw. emerytur dodatkowych. „Każdy powinien być w stanie utrzymać dobry poziom życia na emeryturze” – powiedziała Maria Luís Albuquerque, komisarz do spraw usług finansowych oraz unii oszczędności i inwestycji. Na czym polegają rozwiązania proponowane przez KE, których celem jest zapewnienie seniorom możliwość utrzymania godnego poziomu życia?
Czego nie wolno trzymać na działce ROD? Za te wykroczenia zapłacisz nawet kilka tysięcy złotych
05 maja 2026

Zasady funkcjonowania ROD nie pozostawiają pola do domysłów - jasno wskazują, jak należy użytkować działkę i co może się na niej znajdować. Traktowanie tego obszaru niezgodnie z regulaminem to najkrótsza droga do problemów z zarządem, które mogą skończyć się wysokimi grzywnami. Jakich rzeczy pod żadnym pozorem nie wolno trzymać za ogrodzeniem, aby uniknąć nieprzyjemności?

Straciłeś pracę tuż przed emeryturą? Sprawdź, jak dostać prawie 2000 zł z ZUS
05 maja 2026

Strata pracy tuż przed emeryturą to ogromny stres, ale w 2026 roku pomoc z ZUS jest wyższa niż w latach ubiegłych. Jeśli spełnisz konkretne wymogi stażowe, możesz liczyć na stabilne wsparcie aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Sprawdź, jak nie wpaść w pułapkę formalności.
Udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL. Opłaty od 0,30 zł do 31 zł [Projekt rozporządzenia z 30 kwietnia 2026 r.]
05 maja 2026

W poniedziałek, 4 maja 2026 r. do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i do opiniowania trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. opłat za udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL. Chodzi o wprowadzenie dla określonej grupy podmiotów możliwości pobrania za odpłatnością dodatkowych danych z rejestru PESEL.
