Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Prawie 2000 zł dla osób bez pracy przed emeryturą. Sprawdź warunki świadczenia

Prawie 2000 zł dla osób bez pracy przed emeryturą. Sprawdź warunki świadczenia

05 maja 2026, 13:40
[Data aktualizacji 06 maja 2026, 09:28]
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Strata pracy tuż przed emeryturą to ogromny stres, ale w 2026 roku pomoc z ZUS jest wyższa niż w latach ubiegłych. Jeśli spełnisz konkretne wymogi stażowe, możesz liczyć na stabilne wsparcie aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Sprawdź, jak nie wpaść w pułapkę formalności.

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny w 2026 roku?

Od marca 2026 roku, po przeprowadzonej waloryzacji, stała kwota zasiłku przedemerytalnego wynosi 1993,76 zł brutto. Co ważne, świadczenie to jest finansowane z Funduszu Pracy i w żaden sposób nie uszczupla Twojego kapitału zgromadzonego na przyszłą emeryturę. Jest to stały dochód, który ma pomóc przetrwać czas do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego.

Ile dostaniesz "na rękę" (netto)?

Kwota brutto (1993,76 zł) to tylko teoria. W 2026 roku realny przelew na konto będzie niższy o:

  • Składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.).
  • Zaliczkę na podatek dochodowy (jeśli suma Twoich dochodów przekroczy kwotę wolną).

Szacuje się, że "na czysto" beneficjent otrzyma około 1600-1700 zł.

Harmonogram działania: Krok po kroku

Wiele osób gubi się w procedurach. Oto jak to wygląda w praktyce:

  • Rejestracja w UP: Zaraz po utracie pracy idziesz do Urzędu Pracy.
  • 180 dni wyczekiwania: Musisz sumiennie "odczekać" pół roku na zasiłku dla bezrobotnych. Ważne: W tym czasie nie możesz odmówić propozycji pracy!
  • Dzień 181: Odbierasz z UP zaświadczenie o 6-miesięcznym stażu.
  • Zegar tyka: Masz dokładnie 30 dni na dostarczenie wniosku do ZUS.
  • Pułapka 30 dni: ZUS jest bezlitosny. Przegapienie tego terminu to najczęstszy powód odmów. Jeśli chorowałeś, musisz mieć na to twarde dowody (np. L4), by przywrócić termin.

Pułapka 30 dni. O tym musisz pamiętać

Najczęstszym powodem odmów nie jest brak stażu, ale... przegapienie terminu. ZUS jest tu bezlitosny. Masz tylko 30 dni na złożenie wniosku, licząc od dnia, w którym urząd pracy wyda zaświadczenie o upływie 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli w tym czasie chorowałeś lub miałeś inne zdarzenie losowe, musisz to udokumentować, aby przywrócić termin.

Kto ma szansę na pieniądze? Czy każda przyczyna zwolnienia uprawnia do zasiłku?

Nie. Zasiłek przedemerytalny otrzymasz tylko wtedy, gdy straciłeś pracę z winy pracodawcy (przyczyny dotyczące zakładu pracy), np.:

  • likwidacja stanowiska,
  • upadłość firmy,
  • zwolnienia grupowe.

Jeśli sam odszedłeś z pracy lub dostałeś "dyscyplinarkę" - prawo do zasiłku przepada.

Co wlicza się do stażu? (Lata pracy to nie wszystko)

ZUS rygorystycznie wylicza staż (20/25 lat lub więcej przy wcześniejszym wieku). Liczą się:

  • Okresy składkowe: lata pracy na etacie lub prowadzenia firmy.
  • Okresy nieskładkowe: np. czas studiów czy chorobowego (nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych).

Kiedy ZUS może odebrać zasiłek?

Świadczenie nie jest "dane raz na zawsze". Możesz je stracić, jeśli:

  • Przekroczysz najwyższy próg zarobkowy z dorabiania (powyżej 70 proc. średniej krajowej).
  • Nabyłeś prawo do emerytury.
  • Nabyłeś prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.
  • Stałeś się właścicielem nieruchomości rolnej powyżej 5 ha przeliczeniowych (w niektórych przypadkach).

Dorabianie do zasiłku. Ile można zarobić?

Dobra wiadomość jest taka, że pobierając zasiłek, możesz pracować. Istnieją jednak progi, których nie warto przekraczać:

  • Pełny zasiłek: Otrzymasz go, jeśli dodatkowe zarobki nie przekroczą 2225,09 zł brutto.
  • Kwota gwarantowana (996,88 zł): Tyle wypłaci ZUS, jeśli zarabiasz do 6232,50 zł brutto.
  • Zawieszenie wypłaty: Powyżej kwoty 6232,50 zł brutto.

Jeśli planujesz ubiegać się o zasiłek, już teraz skompletuj świadectwa pracy z całego życia zawodowego. ZUS będzie musiał dokładnie wyliczyć Twój staż (20/25 lub 30/35 lat), a brak jednego dokumentu może opóźnić wypłatę o długie miesiące.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zasiłek przedemerytalny

  1. Czy okres pobierania zasiłku liczy się do emerytury? Tak, okres pobierania zasiłku przedemerytalnego jest okresem nieskładkowym, co oznacza, że wlicza się on do stażu pracy, ale nie zwiększa kwoty składek na koncie.
  2. Co jeśli wcześniej pobierałem rentę? Możesz przejść na zasiłek przedemerytalny, jeśli renta z tytułu niezdolności do pracy ustała, a Ty pobierałeś ją przez co najmniej 5 lat i spełniasz kryteria wieku (55/60 lat).
  3. Czy zasiłek przedemerytalny jest dożywotni? Nie. Świadczenie wypłacane jest tylko do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia przez Ciebie powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn).
  4. Czy muszę przyjmować oferty pracy z urzędu pracy? Tak. Aby nie stracić statusu bezrobotnego (a tym samym prawa do zasiłku), nie możesz bez uzasadnionej przyczyny odmówić przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia w okresie 180 dni wyczekiwania.

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny z ZUS od marca 2026 roku?

Od marca 2026 roku, po waloryzacji, stała kwota zasiłku przedemerytalnego wynosi 1993,76 zł brutto. Szacuje się, że na czysto beneficjent otrzyma około 1600-1700 zł.

Jaki jest termin na złożenie wniosku o zasiłek przedemerytalny do ZUS?

Masz tylko 30 dni na złożenie wniosku, licząc od dnia, w którym urząd pracy wyda zaświadczenie o upływie 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Przegapienie tego terminu to najczęstszy powód odmów.

Kiedy utrata pracy daje prawo do zasiłku przedemerytalnego?

Zasiłek przedemerytalny przysługuje tylko wtedy, gdy utrata pracy nastąpiła z winy pracodawcy, np. przez likwidację stanowiska, upadłość firmy lub zwolnienia grupowe. Samodzielne odejście z pracy lub dyscyplinarka oznaczają utratę prawa do zasiłku.

Co ZUS wlicza do stażu przy zasiłku przedemerytalnym?

ZUS wylicza staż 20/25 lat lub więcej przy wcześniejszym wieku. Liczą się okresy składkowe, czyli lata pracy na etacie lub prowadzenia firmy, oraz okresy nieskładkowe, np. czas studiów czy chorobowego, które nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych.

Ile można dorobić, pobierając zasiłek przedemerytalny?

Pełny zasiłek przedemerytalny przysługuje, jeśli dodatkowe zarobki nie przekroczą 2225,09 zł brutto. ZUS wypłaci kwotę gwarantowaną 996,88 zł przy zarobkach do 6232,50 zł brutto, a powyżej 6232,50 zł brutto wypłata zostanie zawieszona.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2026 r. - nie zawsze razem z pensją. Czasem nawet do 10 dni na wypłatę. Co zmienił Kodeks pracy?
06 maja 2026

Kończysz pracę i masz niewykorzystany urlop? Od 2026 r. przepisy Kodeksu pracy precyzyjnie określają termin jego wypłaty. W jednych przypadkach pieniądze trafią na konto razem z ostatnią pensją, w innych trzeba będzie poczekać nawet do 10 dni. Od czego to zależy i kiedy pracodawca musi zapłacić?
Jawność wynagrodzeń jednak od 2027 r. Nowe przepisy miały wejść w życie 7. czerwca 2026 r.
06 maja 2026

Jawność wynagrodzeń najprawdopodobniej wejdzie w życie jednak od 2027 r. Nowe przepisy miały obowiązywać od 7. czerwca 2026 r. Pracownicy niecierpliwie czekają na zmiany dotyczące transparentności płac. Jest nowy projekt ustawy, która ma wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia.
Koniec z zawiłymi fakturami - rewolucja w rachunkach za prąd
06 maja 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt UDER92 – pakiet deregulacyjny dla energetyki. Czytelne rachunki, mniej biurokracji i wsparcie dla magazynów ciepła. Czy obietnice przełożą się na realne korzyści dla odbiorców?
Nabycie spadku - dwie możliwości dziedziczenia, dwa sposoby potwierdzenia praw
06 maja 2026

Śmierć bliskiej osoby powoduje potrzebę uporządkowania spraw związanych z jej odejściem. Dobrze jest zająć się tą kwestią w możliwie nieodległym terminie, w szczególności gdy zmarła osoba prowadziła jakąś działalność gospodarczą. Jakie są możliwości nabycia spadku i w jaki sposób dopełnić formalności?

Matura 2026: system bezradny wobec mediów społecznościowych - arkusze wyciekły w kilka minut
06 maja 2026

Egzamin dojrzałości rozgrywa się dziś równolegle: w salach egzaminacyjnych i w internecie. Powód? Już kilka minut po oficjalnym rozpoczęciu matur zdjęcia arkuszy można znaleźć w sieci – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Pieniądze zebrane przez fundację Cancer Fighters zwolnione z podatku. Darowiznę można odliczyć w PIT lub CIT ale trzeba mieć dowód wpłaty
06 maja 2026

Zbiórka pieniędzy dla fundacji Cancer Fighters jest zwolniona z podatku – tak odpowiedziało Ministerstwa Finansów na pytania PAP. Darowizny pieniężne wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego - zarówno PIT jak i CIT za 2026 rok.
W jaki dzień zdarza się najwięcej wypadków drogowych i co jest główną przyczyną?
06 maja 2026

W 2025 r. na polskich drogach zginęło ponad 1,6 tys. osób, a liczba wypadków spadła w porównaniu z rokiem poprzednim. Największe zagrożenie występuje poza obszarem zabudowanym i na skrzyżowaniach, a sprawcami najczęściej są mężczyźni. Komisja Europejska chwali Polskę za największy w UE spadek ofiar śmiertelnych w ciągu ostatnich pięciu lat.
Skarbówka sprawdza to teraz na potęgę. Prześwietlają pięć lat wstecz i każą zwracać pieniądze
06 maja 2026

Do końca kwietnia był czas na złożenie PIT-ów. Teraz swój czas ma skarbówka. Fiskus interesuje się przede wszystkim tymi, którzy skorzystali z ulg i odliczeń. Na celowniku znaleźli się między innymi rodzice. Część z nich może mieć problem.

Matura 2026. Abiturienci zdawali język kaszubski. Ile osób przystąpiło do egzaminu?
05 maja 2026

Maturzyści we wtorek przystąpili do części pisemnej z języka kaszubskiego. Abiturienci, którzy wybrali ten przedmiot, musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Chęć przystąpienia do egzaminu zadeklarowało 28 osób.
KE zaakceptowała polską umowę SAFE. Podpisanie umowy już w ten piątek
05 maja 2026

Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE. To blisko 190 mld zł dla armii i przemysłu zbrojeniowego - poinformował we wtorek wieczorem na platformie X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma być podpisana w najbliższy piątek.
