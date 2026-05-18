Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Polacy z małych miast zadłużeni po uszy. Rekordzista musi oddać 16,3 mln zł

Polacy z małych miast zadłużeni po uszy. Rekordzista musi oddać 16,3 mln zł

18 maja 2026, 09:06
oprac. Łucja Orzeł
Mieszkańcy miejscowości do 20 tys. osób odpowiadają za niemal 30 proc. zadłużenia wszystkich konsumentów w Polsce – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Łączna kwota ich zaległości sięga 11,8 mld zł, a najwyższe średnie zadłużenie mają osoby w wieku 46-55 lat.

W raporcie przypomniano, że według danych GUS w małych miejscowościach i na wsiach mieszka ok. 20 mln osób. Jednocześnie przeciętny roczny dochód do dyspozycji na osobę wynosi tam niespełna 64 tys. zł wobec 86,2 tys. zł w największych aglomeracjach.

Największe problemy finansowe w małych miejscowościach

Dochód do dyspozycji mieszkańców największych miast jest o ponad jedną trzecią wyższy niż w tych do 20 tys. mieszkańców. Widać więc dużą dysproporcję. Na to nakładają się ograniczone możliwości zarobkowania” – wskazał cytowany w raporcie prezes KRD Adam Łącki.

Jak dodał, lokalne rynki pracy są ograniczone głównie do handlu, usług publicznych i niewielkich firm prywatnych, a część mieszkańców musi ponosić wysokie koszty dojazdów do pracy w większych miastach.

Największe problemy finansowe koncentrują się w miejscowościach liczących od 5 tys. do 10 tys. mieszkańców. Zaległości wynoszą tam 4,93 mld zł i dotyczą 223,8 tys. osób. Średni dług przypadający na jednego dłużnika sięga 22 tys. zł.

Najliczniejszą grupę zadłużonych stanowią osoby w wieku 36-45 lat

Najliczniejszą grupę zadłużonych stanowią osoby w wieku 36-45 lat, jednak najwyższą wartość zaległości mają konsumenci między 46. a 55. rokiem życia. Muszą oni oddać wierzycielom 3,8 mld zł, co stanowi jedną trzecią wszystkich zaległości w małych miejscowościach. Średnie zadłużenie w tej grupie przekracza 30 tys. zł na osobę.

„Osoby w wieku 46-55 lat najczęściej są w okresie najwyższej aktywności zawodowej, ale jednocześnie ponoszą wysokie koszty utrzymania gospodarstw domowych oraz wychowania i usamodzielniania dzieci” – ocenił Łącki.

Średni dług mężczyzn wynosi 25,3 tys. zł, a kobiet 14,3 tys. zł

Mężczyźni stanowią blisko 70 proc. dłużników w małych miejscowościach i odpowiadają za 80 proc. całego zadłużenia. Łącznie mają do spłaty 9,3 mld zł, podczas gdy kobiety 2,5 mld zł. Średni dług mężczyzn wynosi 25,3 tys. zł, a kobiet 14,3 tys. zł.

Cytowany w raporcie wiceprezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki wskazał, że mieszkańcy mniejszych miejscowości częściej próbują porozumieć się z wierzycielami i ustalać nowe harmonogramy spłat.

Z doświadczeń naszych negocjatorów wynika również, że dłużnicy z mniejszych miejscowości częściej dotrzymują ustaleń i bardziej konsekwentnie spłacają długi” – zaznaczył.

KRD zwraca uwagę, że mieszkańcy wsi i małych miast coraz częściej aspirują do stylu życia charakterystycznego dla dużych ośrodków, co przy ograniczonych dochodach prowadzi do korzystania z kredytów, zakupów ratalnych i odroczonych płatności.

Najwyższe łączne zaległości odnotowano w województwach mazowieckim

Najwyższe łączne zaległości odnotowano w województwach mazowieckim – 1,5 mld zł, wielkopolskim – 1,1 mld zł i dolnośląskim – 1,1 mld zł. Najwyższe średnie zadłużenie przypada natomiast na mieszkańców województw lubelskiego – 24,8 tys. zł, warmińsko-mazurskiego – 23,6 tys. zł i pomorskiego – 23,3 tys. zł.

Rekordzista musi oddać 16,3 mln zł

Rekordzistą jest 50-letni mieszkaniec powiatu bartoszyckiego w województwie warmińsko-mazurskim, który ma 16,3 mln zł długu wobec sądu.

Najmniejsze zaległości mają mieszkańcy Podlasia, Opolszczyzny i województwa świętokrzyskiego.

KRD podał jednocześnie, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy sytuacja finansowa mieszkańców małych miejscowości poprawiła się. Łączna kwota zaległości spadła o 814 mln zł, a liczba dłużników zmniejszyła się o 36,7 tys. osób. Średnie zadłużenie pozostało jednak na zbliżonym poziomie i wynosi ok. 21,8 tys. zł.

Według autorów raportu poprawie sytuacji sprzyjały niższa inflacja oraz wzrost wynagrodzeń i płacy minimalnej.

Suterena nie jest samodzielnym lokalem. Kluczowy wyrok dla rynku nieruchomości
18 maja 2026

Właściciel mieszkania utworzonego np. w piwnicy lub suterenie nie otrzyma zaświadczenia o samodzielności takiego lokalu – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który opisuje poniedziałkowy „Dziennik Gazeta Prawna”.
Drogi pod znakiem megaciężarówek? Bruksela pracuje nad zmianami dla transportu drogowego
18 maja 2026

UE chce dopuścić do ruchu znacznie większe ciężarówki, co ma być m.in. odpowiedzią na niedobory kierowców. Protestuje branża kolejowa – donosi w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna”.
Przekroczyłeś drugi próg podatkowy? Wielu Polaków myśli wtedy, że płaci aż 44 proc. podatku
18 maja 2026

Wielu Polaków boi się przekroczenia drugiego progu podatkowego, bo uważa, że wtedy skarbówka zabiera nawet 44 proc. dochodów. Tymczasem to jeden z najczęściej powtarzanych mitów dotyczących PIT. Wyjaśniamy, jak naprawdę działa stawka 32 proc., dlaczego po rozliczeniu rocznym pojawia się dopłata i czy wyższe zarobki rzeczywiście mogą się „nie opłacać”.
Matura 2026 r.: Dziś egzamin z historii i egzaminy z francuskiego
18 maja 2026

Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z historii. Po południu zaplanowano egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką chęć.
Jak często kierowcy chcieliby zmieniać auta?
18 maja 2026

Przy założeniu, że ograniczenia finansowe nie odgrywają roli, 30 proc. kierowców zmieniałoby auto co 3-4 lata - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Multirent. Jednocześnie dla 47 proc. wysoki koszt zakupu pozostaje czynnikiem powstrzymującym przed zmianą pojazdu.
Pracodawca zwolni pracownika, który często choruje. Sądy są zgodne – celem stosunku pracy nie jest utrzymywanie go, gdy nie może pracować
18 maja 2026

Czy częste nieobecności pracownika mogą uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę? Sądy nie mają wątpliwości co do tego, jak powinien wyglądać stosunek pracy i co jest jego celem. W wydawanych wyrokach punktują pracowników.
Trzeba będzie wyciąć tuje. Maksymalna dopuszczalna wysokość żywopłotu może zaskoczyć
18 maja 2026

Tuje są jednymi z najpopularniejszych roślin ozdobnych w Polsce. Ze względu na swoje właściwości, takie jak zimozieloność i szybki wzrost, tworzą gęstą, nieprzepuszczalną ścianę, która idealnie nadaje się na żywopłot. Czy sąsiad może wymusić na właścicielu ich wycięcie? Okazuje się, że w pewnych sytuacjach – tak.

W 2026 r. pracownikom brakuje kompetencji do rewolucyjnych zmian w firmach
17 maja 2026

W 2026 r. pracownikom brakuje kompetencji do rewolucyjnych zmian w firmach. Tylko 25% pracodawców twierdzi, że posiada odpowiednią kadrę do rozwoju firmy na miarę postępu technologicznego. Jakich kompetencji brakuje na rynku pracy?
Nowe busy do Morskiego Oka. Konie zostają, elektryki mają je tylko odciążyć
17 maja 2026

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że elektryczne busy na trasie do Morskiego Oka nie mają zastąpić konnych zaprzęgów. Resort przekonuje, że rozwój transportu elektrycznego ma odciążyć konie, poprawić dostępność dla turystów i ograniczyć ruch spalinowy w Tatrzańskim Parku Narodowym.
