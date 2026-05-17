Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Niedziela handlowa 17.05.2026. Dziś w niedzielę 17 maja można zrobić zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko w Żabce

Niedziela handlowa 17.05.2026. Dziś w niedzielę 17 maja można zrobić zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko w Żabce

17 maja 2026, 08:50
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Czy w niedzielę 17.05.2026 obowiązuje zakaz handlu
Niedziela 17.05.2026: czy otwarte są wszystkie sklepy
Shutterstock

Maj jest jednym z większości miesięcy w roku, który ma wszystkie niedziele objęte zakazem handlu. Najbliższa niedziela, w którą otwarte będą wszystkie sklepy to ostatnia niedziela czerwca 28 VI, poprzedzająca wakacje i sezon urlopowy.

Gdy obowiązuje zakaz handlu w niedzielę, zamknięte muszą być wszystkie sklepy zatrudniające pracowników, poza nielicznymi wyjątkami takimi jak np. sklepy na terenie dworców czy stacji paliw. Bez formalnych ograniczeń natomiast mogą funkcjonować sklepy obsługiwane przez ich właścicieli.

W praktyce to oni decydują czy np. dany sklep osiedlowy czy wiejski w konkretną niedzielę pozostanie zamknięty, czy też otworzy się i będzie zapraszał klientów na zakupy.

Handel w niedzielę 17.05.2026: zamknięte sklepy bez możliwości zakupów

W konsekwencji dziś w niedzielę 17 maja nie ma co nawet sprawdzać czy pobliski dyskont należący do Biedronki, Lidla, Stokrotki czy innej sieci jest otwarty. Jest niedziela objęta zakazem handlu i to wszystko rozstrzyga.
Nie inaczej jest ze sklapemai w galeriach i centrach handlowych. Tam mogą być czynne kawiarnie, kwiaciarnie, lodziarkie czy cukiernie a nawet małe butiki, o ile prowadzi je wyłącznie właściciel z ewentualnym wsparciem członków swojej rodziny.
Supermarkety takich sieci jak Carrefour czy Stokrotka, które w takich miejscach zwykle są zlokalizowane 17 maja, podobnie jak w każdą inną niedzielę objętą zakazem handlu, muszą być zamknięte

Zakupy w niedzielę 17.05.2026: otwarte nawet duże sklepy Żabki

Z najpopularniejszych sieci w niedzielę 17 maja, podobnie jak w każdą inną, możemy natomiast udać się po zakupy do sklepu Żabka. W niedzielę objęta zakazem handlu otwarte są nawet te duże, wymagające wieloosobowej obsługi. Jak to możliwe? Te sklepy są co do zasady prywatne, a działają tylko pod wspólnym logo. To pozwala im handlować w niedzielę bez naruszania przepisów zakazujących handlu w ten dzień tygodnia.
Gdy sklep ma kilku właścicieli działających np. w formie spółki cywilnej, to nawet relatywnie duża powierzchniowo placówka może być czynna w takie niedziele jak 17 maja.

Zakupy można też zrobić w sklepach internetowych. W wielu nawet w niedzielę z zakazem handlu, co wiąże się z tym, że dostarczają je firmy kurierskie, których zakaz handlu nie dotyczy.
Dlatego w wielu przypadkach możliwe są nawet zakupy spożywcze - w tym produkty i napoje niezbędne na organizowanego naprędce grilla czy na przyjęcie niespodziewanych gości.

Kupujesz klimatyzację z funkcją grzania? Skarbówka zmieniła zdanie – ulgi termomodernizacyjnej nie będzie
17 maja 2026

Klimatyzator z funkcją grzania nie daje prawa do ulgi termomodernizacyjnej – nawet jeśli ma wbudowaną pompę ciepła. Szef KAS po raz kolejny uchylił wcześniejszą korzystną interpretację. Dla podatników oznacza to ryzyko korekt rozliczeń za poprzednie lata.
Lawina wniosków spadła na ZUS. Zmiany w przepisach pozwalają upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie
17 maja 2026

Nowe przepisy dotyczące stażu pracy wywołały prawdziwe poruszenie wśród pracowników. Po latach zapowiedzi wreszcie zaczęły obowiązywać zasady, które pozwalają zaliczyć do stażu nie tylko pracę na etacie, ale również okresy wykonywania zleceń, prowadzenia własnej firmy czy zatrudnienia poza Polską. To oznacza zyskanie dłuższego urlopu, dodatków stażowych i nagród jubileuszowych. Żeby skorzystać z nowych uprawnień, trzeba spełnić zdobyć odpowiednie zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przekazać je pracodawcy. Skala zainteresowania zmianami jest ogromna, bo do ZUS wpłynęły już setki tysięcy wniosków. Regulacje zmieniające sposób liczenia stażu z początkiem roku zaczęły obowiązywać w instytucjach publicznych, od maja także w firmach prywatnych. To oznacza, że nową lawinę wniosków.

Toksyczna biżuteria i obrusy w sklepach. Alarmujące wyniki kontroli UOKiK - normy przekroczone nawet 400 razy
16 maja 2026

UOKiK wykrył niebezpieczne substancje chemiczne w biżuterii, obrusach i wyrobach skórzanych dostępnych na polskim rynku. W części produktów normy dla toksycznych metali ciężkich były przekroczone nawet kilkaset razy.

Polacy masowo podróżują koleją. PKP Intercity bije rekordy
16 maja 2026

PKP Intercity zanotowało rekordowy kwiecień 2026 roku. Z usług narodowego przewoźnika skorzystało 7,63 mln pasażerów — o blisko 13 proc. więcej niż rok wcześniej. Spółka prognozuje, że w całym roku liczba podróżnych sięgnie 96 mln.
Burza wokół wojsk USA w Polsce. MON zabiera głos
16 maja 2026

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że mimo doniesień o wstrzymaniu rotacji amerykańskich wojsk nie zapadły żadne decyzje o ograniczeniu obecności USA w Polsce. Podkreślił, że współpraca wojskowa obu krajów pozostaje bardzo silna.
Ustawa KSC 2026 – kary do 10 mln euro za brak kontroli nad służbowymi telefonami. Czy Twoja firma jest gotowa?
16 maja 2026

Od kwietnia 2026 roku obowiązuje ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), wdrażająca unijną dyrektywę NIS2. Firmy muszą mieć pełną kontrolę nad służbowymi urządzeniami – telefonami, laptopami, tabletami. Problem? Tylko 19% polskich firm jest na to przygotowanych, a kary mogą sięgać 10 milionów euro. Sprawdź, czy ustawa dotyczy Twojej firmy i co musisz zrobić, by uniknąć sankcji.
Przycinanie gałęzi drzew wbrew przepisom grozi wysoką karą. Regulują to konkretne przepisy. Jak przyciąć drzewo legalnie?
16 maja 2026

Przycinanie gałęzi drzew wbrew przepisom grozi wysoką karą. Regulują to konkretne przepisy prawne, a dokładnie ustawa o ochronie przyrody i Kodeks karny. Oznacza to, że nie można wycinać konarów wedle własnego uznania. Jak przyciąć drzewo legalnie, by nie narazić się na nieprzyjemności i kary finansowe?

Od 25 maja całkowite zamknięcie drogi do Morskiego Oka
16 maja 2026

Tatrzański Park Narodowy poinformował, że szlak prowadzący do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięty dla turystów w dniach 25–29 maja z powodu prac remontowych. W tym okresie nie będzie można pieszo przejść od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza, a kursy e-busów oraz transport konny zostaną wstrzymane.
Bankowe konta Polaków pod lupą skarbówki. Chodzi o ten jeden dokument. Trzeba płacić gigantyczne kary
17 maja 2026

Zwolniona z podatku darowizna przekazana na przykład przez rodziców dzieciom może się skończyć kłopotami ze skarbówką. Okazuje się, że tak, ponieważ fiskus bardzo rygorystycznie podchodzi do spełnienia warunków formalnych. W przypadku ich niedopełnienia urząd może zakwestionować zwolnienie i naliczyć podatek wraz z odsetkami, a w niektórych sytuacjach także zastosować sankcyjną stawkę podatku.
