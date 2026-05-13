Dodatkowy długi weekend majowy w 2026 r. – wolne od pracy 23, 24 i 25 maja, można już anulować wnioski urlopowe? Sprawa w Senacie

Dodatkowy dzień wolny od pracy nie tylko za święto przypadające w sobotę, ale również w niedzielę, czyli tak jak będzie to miało miejsce w tegoroczne Zielone Świątki – to postulat petycji zbiorowej, autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, która została złożona do Senatu. Czy w związku z powyższym – poniedziałek 25 maja 2026 r., będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy, w zamian za pierwszy dzień Zielonych Świątek wypadający w niedzielę (tym samym sprawiając, że będzie można cieszyć się jeszcze jednym, długim weekendem majowym) i można anulować złożone na ten dzień wnioski urlopowe?

Zielone Świątki 2026 – jak dzień wolny od pracy w związku z Zielonymi Świątkami, wypada w kalendarzu na rok 2026?

Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, jest dniem ustawowo wolnym od pracy – pierwszy dzień Zielonych Świątek, jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2026 r., święto to wypada w niedzielę 24 maja. Skąd taka data? Święto to jest świętem ruchomym, które przypada zawsze na 49 dzień od Niedzieli Wielkanocnej (która w 2026 r. wypadała 5 kwietnia).

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – za święto wypadające w niedzielę (tak jak tegoroczne Zielone Świątki, które przypadają na niedzielę 24 maja) nie przysługuje dodatkowy dzień wolny, tak jak ma to miejsce w przypadku święta wypadającego w sobotę. Wynika to z art. 130 par. 2 kodeksu pracy, zgodnie z którym – każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Jakie jeszcze dni są ustawowo wolne od pracy, w aktualnym stanie prawnym i jak wypadają one w kalendarzu na rok 2026?

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – na chwilę obecną – dniami wolnymi od pracy, są ponadto:

1 stycznia – Nowy Rok (który w 2026 r. wypadał w czwartek), 6 stycznia – Święto Trzech Króli (który w 2026 r. wypadał we wtorek), pierwszy dzień Wielkiej Nocy – który w 2026 r. wypadał 5 kwietnia (w niedzielę), drugi dzień Wielkiej Nocy – który w 2026 r. wypadał 6 kwietnia (w poniedziałek), 1 maja – Święto Państwowe (który w 2026 r. wypadał w piątek), 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (który w 2026 r. wypadał w niedzielę), wspomniany już powyżej pierwszy dzień Zielonych Świątek – który w 2026 r. wypada 24 maja (w niedzielę), dzień Bożego Ciała – który w 2026 r. wypada 4 czerwca (w czwartek), 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (który w 2026 r. wypada w sobotę), 1 listopada – Wszystkich Świętych (który w 2026 r. wypada w niedzielę), 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (który w 2026 r. wypada w środę), 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia (która w 2026 r. wypada w czwartek), 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (który w 2026 r. wypada w piątek), 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (który w 2026 r. wypada w sobotę)

oraz

niedziele.

Ponadto, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – dni wolne od pracy (inne niż wyżej wymienione), w drodze rozporządzenia, może również określić Prezes Rady Ministrów.

Na jakiej podstawie – w aktualnym stanie prawnym – (osobom pracującym od poniedziałku do piątku) przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, w zamian za święto wypadające w sobotę?

Jak zostało już wspomniane powyżej – zgodnie z art. 130 par. 2 kodeksu pracy – Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższe oznacza, że pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy (tj. pracującym od poniedziałku do piątku) – w zamian za święto przypadające w sobotę – przysługuje jeden dzień wolny, do końca okresu rozliczeniowego (który zazwyczaj stanowi jeden miesiąc kalendarzowy). Jeżeli natomiast, u pracodawcy, obowiązuje kilkumiesięczny okres rozliczeniowy – dodatkowy dzień wolny od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę, może zostać wykorzystany w dowolnym miesiącu – najpóźniej do końca trwania obowiązującego w zakładzie okresu rozliczeniowego.

Przykład W 2026 r. – dwa dni ustawowo wolne od pracy przypadają w soboty, tj. 15 sierpnia oraz 26 grudnia. Za wypadające w sobotę Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) – takiemu pracownikowi, powinien zatem zostać udzielony inny dzień wolny w sierpniu 2026 r., a za wypadający w sobotę drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia) – inny dzień wolny w grudniu 2026 r. W 2026 r., ww. dni wolne za święta wypadające w sobotę, można wykorzystać w następujący sposób: za sobotę 15 sierpnia – warto wziąć wolne 14 lub 17 sierpnia (wówczas zyska się długi weekend, czyli 3 dni wolnego „pod rząd”, nie wykorzystując żadnego dnia z puli urlopu wypoczynkowego),

(wówczas zyska się długi weekend, czyli 3 dni wolnego „pod rząd”, nie wykorzystując żadnego dnia z puli urlopu wypoczynkowego), za sobotę 26 grudnia natomiast – warto wziąć wolne 23 grudnia (wówczas – wykorzystując tylko dwa dni urlopu wypoczynkowego (21 i 22 grudnia) – zyska się aż 9 dni wolnego „pod rząd”).

Kto – zgodnie z aktualnym stanem prawnym – nie otrzyma jednak dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za święto wypadające w sobotę (czyli – wyłączenia od ogólnej zasady wynikającej z art. 130 par. 2 kodeksu pracy)?

Okazuje się jednak, że nie każdy pracownik, dla którego sobota jest dniem wolnym od pracy (czyli – pracujący od poniedziałku do piątku) i nie w każdej sytuacji, otrzyma dodatkowy dzień wolny od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę.

Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy1 – jeżeli pracownik – w dniu wyznaczonym jako dzień wolny, w zamian za święto przypadające w sobotę – będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym, urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim – pracodawca nie ma obowiązku udzielania takiemu pracownikowi innego dnia wolnego. Uznaje się bowiem, że dzień wolny został „wykorzystany”, ponieważ pracownik nie świadczył w tym dniu pracy – niezależnie od przyczyny nieobecności.

Przykład Pracodawca zarządzeniem ustalił 28 grudnia 2026 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające 26 grudnia 2026 r. (w sobotę). Pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie 28–31 grudnia 2026 r. W tej sytuacji nie jest możliwe udzielenie urlopu wypoczynkowego w dniu 28 grudnia, ponieważ jest to dzień wolny od pracy ustalony decyzją pracodawcy. Pracodawca nie ma też obowiązku udzielenia innego dnia wolnego w zamian za to święto.

Ponadto – pracodawca nie jest zobowiązany do udzielania pracownikowi dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w dzień wolny, wynikający z harmonogramu pracy, jeżeli – liczba dni pracy pracownika w tygodniu jest mniejsza niż pięć (np. pracownik pracuje cztery dni w tygodniu). Dotyczy to na przykład:

pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,

pracowników objętych równoważnym systemem czasu pracy, w którym dobowy wymiar czasu pracy może być wydłużony do 12 godzin, w zamian za zapewnienie innych dni wolnych od pracy ponad obowiązującą liczbę niedziel, świąt i dni wolnych.

W takich przypadkach – zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy zostaje zachowana, nawet jeśli święto przypada w dzień wolny.

Przykład Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z harmonogramem pracuje w wybrane dni po 12 godzin. W sierpniu 2026 roku pracodawca zaplanował mu 13 dni pracy po 12 godzin oraz jeden dzień pracy w wymiarze 4 godzin. Jest to działanie prawidłowe, ponieważ pracodawca zaplanował pracownikowi 160 godzin, zgodnie z zasadą obliczania wymiaru czasu pracy uwzględniającą święto, przypadające 15 sierpnia (w sobotę).

Jak przypomina PIP – wymiar czasu pracy oblicza się poprzez:

pomnożenie 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,

dodanie do otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,

odjęcie od wyniku iloczynu 8 godzin i liczby świąt występujących w okresie rozliczeniowym, przypadających w innym dniu niż niedziela.

Dodatkowy dzień wolny od pracy (dla osób pracujących od poniedziałku do piątku) nie tylko w zamian za święto wypadające w sobotę, ale również w niedzielę – do Senatu została złożona petycja zbiorowa

W dniu 14 stycznia 2026 r., do Senatu, została wniesiona petycja zbiorowa (nr P11-6/26), autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, w której petytorzy domagają się zmiany art. 130 par. 2 kodeksu pracy w taki sposób, aby zrównano zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend – bez rozróżniania na sobotę i niedzielę. Gdy święto przypada w sobotę – wówczas, każdy zatrudniony (dla którego sobota jest dniem wolnym od pracy) może odebrać w zamian inny dzień wolny. Zasada ta jednak nie obowiązuje natomiast w przypadku, jeżeli uroczystość wypadnie w niedzielę.

Jak argumentują autorzy petycji – „W 2026 roku kalendarz układa się bardzo niekorzystnie dla pracowników. Dni 3 maja i 1 listopada [red.: jak również 5 kwietnia i 24 maja] wypadają w niedzielę, więc święta nie wpłyną na czas jaki trzeba będzie przepracować. Sytuacja wyglądałaby jednak zupełnie inaczej, gdyby uroczystości przypadły na sobotę, wtedy każdy zatrudniony mógłby odebrać w danym okresie rozliczeniowym dzień wolny, co często miało miejsce w ostatnich latach. Ciężki los czeka kadrowych, którzy pewnie będą musieli poświęcić sporo czasu na tłumaczenie zdziwionym pracownikom, że w tym roku niektóre święta są niejako wymazane z kalendarzy firmowych. W Polsce łatwo przywyknąć do różnych absurdalnych przepisów, a często już nawet nie zadaje się pytań, czemu jakaś zasada obowiązuję, bo nikt nie wierzy w otrzymanie logicznej odpowiedzi. Może warto zastanowić się jednak w czym niedziela jest gorsza od soboty? W poprzednich latach przepis nie budził kontrowersji, bo od 2022 roku żadne święto nie przypadało w ostatnim dniu tygodnia. (…)

Może to być dla wielu osób zaskakujące, ale w Kodeksie pracy sobota nie ma jakiegoś specjalnego statusu i jest teoretycznie dniem roboczym jak każdy inny. Przysługujący pracownikowi dwudniowy weekend nie wynika bezpośrednio z jakiegoś przepisu, a jest tylko pośrednim efektem wprowadzenia kilku zasad takich jak na przykład konieczność, co najmniej 35 godzinnego nieprzerwanego wypoczynku obejmującego niedzielę czy pięciodniowego tygodnia pracy. I to właśnie jest przyczyną niespójnych przepisów dotyczących odbioru wolnego za święta. We wprowadzonym ponad 20 lat temu przepisie jest mowa, że uroczystość przypadająca w innym dniu wolnym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Jak można się domyślać chodziło głównie o sytuacje, gdy ktoś musi pracować podczas święta i w przepisie po prostu zostały uwzględnione wszystkie dni będące formalnie roboczymi.

Gdyby rozszerzyć zasadę [red.: tj. że za święto przypadające w sobotę, można odebrać sobie dzień wolny od pracy] na niedzielę to liczba dni wolnych w każdym roku byłaby zawsze taka sama, co wydaje się sprawiedliwym rozwiązaniem. Nasza inicjatywa nie oznacza skracania czasu pracy, a tylko chodzi o wprowadzenie spójnych zasad. Tym bardziej, że zdarza się przecież, że przez parę lat żadne święto nie wypada w weekend i sytuacja, gdy pracownikom przysługuje cała pula dni wolnych nie jest dużym obciążeniem dla gospodarki.”

W związku z powyższym – Fundacja przedstawiła propozycję zmiany art. 130 par. 2 kodeksu pracy, polegającą na nadaniu mu brzmienia: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.” Z ww. przepisu miałoby zostać usunięte sformułowanie – „przypadające w innym dniu niż niedziela”.

Petytorzy jednocześnie podkreślili, że – „bardzo chętnie poznaliby jakieś argumenty, które przemawiają za wprowadzonym rozwiązaniem [red.: polegającym na rozróżnieniu praw pracownika w zależności od tego czy dzień ustawowo wolny od pracy przypada w sobotę czy w niedzielę], bo nigdzie nie udało się znaleźć jakiegoś uzasadnienia.” Dlatego też – „wygląda to trochę jak efekt niechlujności przy tworzeniu prawa.”

Z pełną treścią petycji zbiorowej Fundacji „Można Lepiej” w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 130 par. 2 kodeksu pracy, w celu zrównania zasad przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend, niezależnie czy święto wypada w sobotę lub niedzielę, można zapoznać się poniżej:

Petycja z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 130 par. 2 kodeksu pracy, w celu zrównania zasad przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend

Dodatkowy długi weekend majowy w 2026 r., czyli wolne od pracy 23, 24 i 25 maja – gdyby postulat zrównania zasad przyznawania dnia wolnego od pracy za święto przypadające w weekend, zawarty w petycji zbiorowej, został uwzględniony

Jeżeli postulat zawarty w petycji zbiorowej z dnia 14 stycznia 2026 r. (nr P11-6/26), w sprawie zmiany art. 130 par. 2 kodeksu pracy w taki sposób, aby zrównano zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend (bez rozróżniania na sobotę i niedzielę) – zostałby uwzględniony i ostatecznie – w związku z inicjatywą ustawodawczą senackiej Komisji Petycji – art. 130 par. 2 kodeksu pracy zostałby zmieniony – taki stan prawny w 2026 r., oznaczałby, że za pierwszy dzień Zielonych Świątek, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy i przypada w niedzielę – przysługiwałby dodatkowy dzień wolny od pracy. W związku z powyższym – dodatkowy dzień wolny, musiałby zostać udzielony przez pracodawcę do końca okresu rozliczeniowego (który zazwyczaj stanowi jeden miesiąc kalendarzowy), czyli do końca maja 2026 r. Osoby, które chciałyby wydłużyć sobie weekend, w który wypadają Zielone Świątki – mogłyby wykorzystać go w poniedziałek 25 maja, zyskując tym samym – 3 dni odpoczynku od pracy (od 23 do 25 maja).

Jakie jeszcze dodatkowe dni wolne od pracy w 2026 r., zyskałyby osoby pracujące od poniedziałku do piątku, jeżeli zostałby uwzględniony zawarty w petycji zbiorowej postulat zrównania święta przypadającego w niedzielę, ze świętem przypadającym w sobotę?

Jeżeli zawarty w petycji zbiorowej autorstwa Fundacji „Można Lepiej” postulat zrównania zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend (niezależnie od tego czy wypada ono w sobotę, czy w niedzielę), zostałby ostatecznie uwzględniony – poza dodatkowym dniem wolnym za pierwszy dzień Zielonych Świątek – osoby pracujące od poniedziałku do piątku, w 2026 r., zyskałyby jeszcze jeden dzień wolny od pracy – za 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, które w tym roku, również przypada w niedziele.

Dodatkowy długi weekend majowy w 2026 r., czyli wolne od pracy 23, 24 i 25 maja – na jakim etapie są obecnie prace nad rozpatrzeniem petycji zbiorowej w sprawie zrównania święta przypadającego w niedzielę, ze świętem przypadającym w sobotę i czy już w 2026 r. można anulować wnioski urlopowe złożone na 25 maja?

Petycja zbiorowa Fundacji „Można Lepiej” w przedmiocie zrównania zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend – bez rozróżniania na sobotę i niedzielę, która w dniu 14 stycznia 2026 r. została złożona „na ręce” Marszałka Senatu – dnia 28 stycznia 2026 r. została skierowana do rozpatrzenia przez senacką Komisję Petycji. Na dzień dzisiejszy nie został jeszcze wyznaczony termin posiedzenia, podczas którego zostanie ona poddana obradom senatorów, będących członkami ww. Komisji. W 2026 r. zatem – za pierwszy dzień Zielonych Świątek, który wypada w niedzielę – nie będzie przysługiwał dodatkowy dzień wolny od pracy, który mógłby zostać wykorzystany np. w poniedziałek 25 maja 2026 r. (co byłoby równoznaczne z dodatkowym, długim weekendem majowym). W 2026 r. zatem – jeżeli ktoś chce mieć dzień wolny od pracy w poniedziałek 25 maja – musi wykorzystać w tym celu jeden dzień urlopu wypoczynkowego. Niewykluczone jednak, że ostatecznie rozwiązanie zaproponowane przez Fundację „Można Lepiej” zostanie wprowadzone przez ustawodawcę, a wówczas – w przyszłych latach, będzie można liczyć na więcej dni wolnych od pracy (również za święta przypadające w niedziele) i niekiedy (z całą pewnością) dłuższe weekendy – w zależności od tego, jaki będzie rozkład dni ustawowo wolnych od pracy w kalendarzu na dany rok.

Dodatkowy długi weekend majowy w 2026 r., czyli wolne od pracy 23, 24 i 25 maja – petycja z analogicznym postulatem (zrównania święta przypadającego w niedzielę, ze świętem przypadającym w sobotę) została złożona również do Sejmu oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Fundacja „Można Lepiej”, petycję zbiorową z postulatem analogicznym do tego, który został zawarty w petycji, która w dniu 14 stycznia 2026 r., została złożona do Senatu (tj. zrównania zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend – bez rozróżniania na sobotę i niedzielę) – tego samego dnia, wniosła również do Sejmu. 11 lutego br. skierowano ją do rozpatrzenia przez sejmową Komisję do Spraw Petycji, a termin posiedzenia, podczas którego zostanie ona poddana obradom posłów, będących członkami ww. Komisji, został wyznaczony na 13 maja 2026 r.

Sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, w opinii prawnej na temat ww. petycji, z dnia 27 kwietnia 2026 r., zarekomendowało sejmowej Komisji do Spraw Petycji nieuwzględnienie żądania będącego przedmiotem petycji, czyli – niepodejmowanie inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu zmianę art. 130 par. 2 kodeksu pracy w taki sposób, aby za święto przypadające w niedzielę, przysługiwał dzień wolny od pracy na takich samych zasadach, jak za święto przypadające w sobotę. Jak bowiem wskazują eksperci BEOS – „Przeprowadzona analiza oraz stanowisko wobec petycji zajęte przez MRPiPS wskazują, że niedziela jest dniem wolnym od pracy z mocy ustawy, a nie organizacji czasu pracy. Dlatego też nie wydaje się uzasadnione oddawanie dnia wolnego za święto przypadające w niedzielę tym pracownikom, którzy nie wykonują wówczas pracy.”

Jak zostało wspomniane powyżej – stanowisko wobec petycji zajęło już również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do którego także trafiła przedmiotowa petycja. W opinii resortu pracy – niedziela „[w] odróżnieniu od soboty nie jest […] dodatkowym dniem wolnym wynikającym z organizacji czasu pracy, lecz dniem wolnym zagwarantowanym przez ustawę. W związku z tym święto przypadające w niedziele nie powoduje zmniejszenia liczby dni wolnych pracownika w tygodniu ani nie narusza zasady pięciodniowego tygodnia pracy”. W konkluzji odpowiedzi MRPiPS na petycję wskazano, że „utrzymanie obowiązującego rozwiązania – polegającego na oddawaniu dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, przy jednoczesnym braku analogicznego obowiązku w odniesieniu do niedzieli – pozostaje spójne z konstrukcją polskiego systemu czasu pracy, chroni zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy i jednocześnie zachowuje równowagę między interesami pracowników a potrzebami organizacyjnymi pracodawców”. Pozostaje już zatem tylko pytanie, czy zdanie to podzielą również sejmowa, jak i senacka komisja do spraw petycji.

1 Państwowa Inspekcja Pracy, Dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę – wyjaśniamy, 2 stycznia 2026 r. (LINK)

Podstawa prawna: