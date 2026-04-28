Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Czy odliczyliście od podatku prawie 7000 złotych? Niektórzy o tej powszechnej, dużej uldze zapominają

Czy odliczyliście od podatku prawie 7000 złotych? Niektórzy o tej powszechnej, dużej uldze zapominają

28 kwietnia 2026, 18:47
Maja Retman
Odliczyliście od podatku prawie 7000 złotych. Niektórzy o tej powszechnej, dużej uldze nie pamiętają
Odliczyliście od podatku prawie 7000 złotych. Niektórzy o tej powszechnej, dużej uldze nie pamiętają
To już końcówka rozliczeń z fiskusem. Ci, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji, powinni dokładnie sprawdzić, jak obniżyć podatek. W wielu przypadkach spore oszczędności może przynieść ulga prorodzinna — jedno z najczęściej wykorzystywanych odliczeń.

Ulga podatkowa na dziecko. Kto może z niej skorzystać? 

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać zarówno rodzice biologiczni, adopcyjni, jak i rodziny zastępcze,  pod warunkiem, że sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem. Co ważne, wsparcie dotyczy także opiekunów prawnych, jeśli dziecko z nimi zamieszkuje.

Jaki wiek dzieci do ulgi uprawnia?  Przysługuje  nie tylko na dzieci małoletnie, ale także studentów, którzy nie ukończyli dwudziestego piątego roku życia, o ile ich dochody nie przekroczyły określonego limitu. 

To warto wiedzieć? 

Ważnym kryterium jest liczba dzieci w rodzinie.  Jeśli to jedno dziecko, limit dochodów rodziców - dla małżeństw -  to 112 tysięcy  złotych rocznie. Taki sam próg dochodowy dotyczy wychowujących samotnie jedno dziecko. Takie ograniczenia nie obowiązują przy większej liczbie dzieci,  co sprawia że ulga jest bardziej dostępna dla rodzin wielodzietnych. 

Wysokość odpisu to nawet 7 tys. złotych 

Jak informuje rządowy serwis podatki.gov.pl na pierwsze i drugie dziecko wysokość odpisu to po 92,67 zł miesięcznie, czyli rocznie wychodzi 1 112,04 zł na każde z nich. Na trzecie dziecko to 166,67 zł miesięcznie, rocznie 2 000,04 zł. Na czwarte i każde kolejne dziecko to  225,00 zł miesięcznie czyli rocznie 2 700 zł.  To oznacza, że na przykład  rodzice czworga dzieci w skali roku zapłacą podatek niższy o 6 924,12 zł.

Kolejnym wymogiem jest sposób rozliczenia. Żeby z ulgi skorzystać, trzeba odpowiednio uzupełnić formularze PIT-36 lub PIT-37 i dołączyć dokument PIT/O.  Co ważne, należy pamiętać, że ulga nie jest uwzględniana automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

W takich sytuacjach ulga na dziecko nie przysługuje

Nie każdy może  liczyć na prorodzinną ulgę. Nie mogą z niej skorzystać rodzice, którzy  rozliczają się na zasadach podatku liniowego lub ryczałtu.  Jest to także niemożliwe, kiedy dziecko osiąga zbyt wysokie dochody lub prowadzi działalność gospodarczą.

Przy rozliczaniu prorodzinnej ulgi warto pamiętać, że błędy w rozliczeniach lub brak wymaganych dokumentów mogą skutkować jej utratą.  To dlatego trzeba warto dokładnie sprawdzić przepisy oraz szczegóły dotyczące ulg w bieżącym roku podatkowym.

 

Źródło: INFOR
