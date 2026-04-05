Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Pamiętaliście o odliczeniu od podatku prawie 7000 złotych? Niektórzy o tej powszechnej, dużej uldze zapominają

Pamiętaliście o odliczeniu od podatku prawie 7000 złotych? Niektórzy o tej powszechnej, dużej uldze zapominają

05 kwietnia 2026, 07:59
Maja Retman
Odliczyliście od podatku prawie 7000 złotych. Niektórzy o tej powszechnej, dużej uldze nie pamiętają
To już ostatni miesiąc "spowiedzi" przed skarbówką. Trwa wielkie oddawanie fiskusowi części zarobionych pieniędzy. Ci, którzy jeszcze się ze karbówką nie rozliczyli, powinni dokładnie przeanalizować ile z podatków da się urwać. Niektórzy mogą sporo zaoszczędzić  na uldze prorodzinnej. To jedno z najczęściej wykorzystywanych odliczeń podatkowych. 

Kto może korzystać z podatkowej ulgi na dziecko 

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać zarówno rodzice biologiczni, adopcyjni, jak i rodziny zastępcze,  pod warunkiem, że sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem. Co ważne, wsparcie dotyczy także opiekunów prawnych, jeśli dziecko z nimi zamieszkuje.

Jaki wiek dzieci do ulgi uprawnia?  Przysługuje nie tylko na dzieci małoletnie, ale także studentów, którzy nie ukończyli dwudziestego piątego roku życia, o ile ich dochody nie przekroczyły określonego limitu. 

O czym jeszcze trzeba wiedzieć? 

Ważnym kryterium jest liczba dzieci w rodzinie.  Jeśli to jedno dziecko, limit dochodów rodziców - dla małżeństw -  to 112 tysięcy  złotych rocznie. Taki sam próg dochodowy dotyczy wychowujących samotnie jedno dziecko. Takie ograniczenia nie obowiązują przy większej liczbie dzieci,  co sprawia że ulga jest bardziej dostępna dla rodzin wielodzietnych. 

Można urwać fiskusowi blisko 7000 złotych 

Jak informuje rządowy serwis podatki.gov.pl na pierwsze i drugie dziecko wysokość odpisu to po 92,67 zł miesięcznie, czyli rocznie wychodzi 1 112,04 zł na każde z nich. Na trzecie dziecko to 166,67 zł miesięcznie, rocznie 2 000,04 zł. Na czwarte i każde kolejne dziecko to  225,00 zł miesięcznie czyli rocznie 2 700 zł.  To oznacza, że na przykład  rodzice czworga dzieci w skali roku zapłacą podatek niższy o 6 924,12 zł.

Kolejnym wymogiem jest sposób rozliczenia. Żeby z ulgi skorzystać, trzeba odpowiednio uzupełnić formularze PIT-36 lub PIT-37 i dołączyć dokument PIT/O.  Co ważne, należy pamiętać, że ulga nie jest uwzględniana automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Kiedy ulga na dziecko nie przysługuje

Nie każdy może  liczyć na prorodzinną ulgę. Nie mogą z niej skorzystać rodzice, którzy  rozliczają się na zasadach podatku liniowego lub ryczałtu.  Jest to także niemożliwe, kiedy dziecko osiąga zbyt wysokie dochody lub prowadzi działalność gospodarczą.

Przy rozliczaniu prorodzinnej ulgi warto pamiętać, że błędy w rozliczeniach lub brak wymaganych dokumentów mogą skutkować jej utratą.  To dlatego trzeba warto dokładnie sprawdzić przepisy oraz szczegóły dotyczące ulg w bieżącym roku podatkowym.

 

Źródło: INFOR
49 kosztownych wpadek za pieniądze podatników. Nowa „Czarna Księga”
05 kwi 2026

Warsaw Enterprise Institute opublikował trzecią edycję „Czarnej Księgi” wydatków publicznych — zestawienie chybionych inwestycji z całej Polski, zarówno małych, jak i wielkich, które pochłonęły miliony złotych i nie przyniosły korzyści obywatelom.
Od poniedziałku droga do Morskiego Oka otwarta. Co z sytuacją lawinową?
05 kwi 2026

Droga do Morskiego Oka zostanie otwarta dla turystów w Poniedziałek Wielkanocny – poinformował TPN. Mimo to w Tatrach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, a warunki pozostają niebezpieczne.
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
05 kwi 2026

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.
AI w rekrutacji pod szczególnym nadzorem. HR musi uważać na nowe przepisy UE
05 kwi 2026

Sztuczna inteligencja weszła do rekrutacji szybciej niż większość firm zdążyła przygotować zasady jej używania. Najpierw były proste narzędzia do sortowania aplikacji. Potem systemy, które analizują CV, porównują kandydatów, sugerują shortlisty albo pomagają ocenić dopasowanie do stanowiska. Dziś w wielu organizacjach AI działa już nie jako ciekawostka, ale jako element codziennej pracy HR. I właśnie dlatego rekrutacja jest jednym z tych obszarów, na które AI Act patrzy szczególnie uważnie.

Warto teraz brać kredyt ratalny lub hipoteczny - oprocentowanie będzie spadać czy wróci inflacja a z nią wyższe stopy procentowe
05 kwi 2026

Rada Polityki Pieniężnej raczej w kwietniu nie obniży po raz kolejny stóp procentowych. To oznacza, że oprocentowanie kredytów nie spadnie. Co gorsza przez wojnę w Iranie inflacja wróciła do trendu wzrostowego a ekonomiści ostrzegają, że grozi nam powtórka czasów Covid-19.
Nie chodzi tylko o jedzenie. Klucz do zdrowych świąt może być zaskakujący
05 kwi 2026

Wielkanoc to okres spotkań z bliskimi i spożywania tradycyjnych dań, jednak – jak podkreśliła w rozmowie z PAP Katarzyna Lisiecka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu – dla naszego zdrowia najważniejsze są codzienne nawyki, zbilansowana dieta oraz zachowanie umiaru.
Wielkanoc w Tatrach? Nad Morskie Oko nie pójdziecie
05 kwi 2026

W Tatrach w Niedzielę Wielkanocną jest słonecznie, jednak warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej pozostają trudne – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Nadal zamknięte są trzy doliny, w tym szczególnie zagrożona lawinami popularna droga do Morskiego Oka.
Setki tysięcy emerytów pozbawionych 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń, a kobiety urodzone w latach 1949-1952 – również podwyżki emerytury o niemal 1200 zł. Nowe prawo od 1 czerwca 2026 r.
05 kwi 2026

Od 5 czerwca 2025 r. rząd pracuje nad projektem specustawy przeliczeniowej, który stanowić ma rozwiązanie, jakie MRPiPS proponuje dla poszkodowanych emerytów, w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r. (sygn. akt SK 140/20), na podstawie którego – 200 tys. emerytów powinno otrzymać od ZUS ok. 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń i podwyżkę emerytury o niemal 1200 zł. Pomimo jednak, iż celem ustawy (jak wskazywał sam resort) jest „uregulowanie kwestii dotyczącej stosowania art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej (...) w sposób pozwalający na utrzymanie zaufania obywatela do państwa” – w projekcie zupełnie pominięto część poszkodowanych emerytów, dla nikogo nie przewidziano wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń, a jedynie podwyżkę świadczeń bieżących i ponadto – jak wskazuje Ministerstwo Finansów – proponowana regulacja w obecnym kształcie wprowadzi nierówności pomiędzy świadczeniobiorcami.

Skarbówka ostrzega! Darowizna od dzieci: pilnuj przelewów, bo samo oświadczenie nie wystarczy
05 kwi 2026

Wdowa, która wraz z dziećmi odziedziczyła majątek po mężu, dostała od fiskusa klarowną odpowiedź: przelew jest obowiązkowy, ale tylko w przypadku pieniędzy wypłaconych w gotówce. Dla środków już znajdujących się na wspólnym rachunku oraz dla obligacji i jednostek funduszy inwestycyjnych zasady są inne.
Kiedy wypada prawosławna Wielkanoc? Datę wyznacza się nieco inaczej niż u katolików
05 kwi 2026

Dziś prawosławni obchodzą Niedzielę Palmową. Wielkanoc przypada u nich w tym roku tydzień później niż u katolików. Jak się oblicza jej datę? Wyjaśniamy.

