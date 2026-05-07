Strona główna » Prawo » Wiadomości » 7 maja wystartowała rejestracja w wykazie podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych - jest instrukcja wpisu

7 maja wystartowała rejestracja w wykazie podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych - jest instrukcja wpisu

07 maja 2026, 12:01
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
KSC, wykaz, krajowy system cyberbezpieczeństwa, samorejestracja, NIS2, wpis z urzędu, podmiot kluczowy, podmiot ważny
Właśnie od teraz można już dokonywać wpisu do Wykazu podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych (w skrócie: Wykaz KSC). Trzeba jednak samemu zidentyfikować, czy podlega się pod regulacje krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Rząd opublikował instrukcję, jak dokonać wpisu.

Wykaz KSC - nowy obowiązek kluczowy dla cyberbezpieczeństwa państwa

Kto jeszcze tego nie wie, krótkie przypomnienie: Wykaz KSC to tak naprawdę aplikacja, która jest częścią Systemu S46. Właśnie w tej aplikacji rząd prowadzi wykaz podmiotów kluczowych oraz podmiotów ważnych. W wykazie znajdują się dane, które umożliwiają natychmiastową współpracę z zespołami CSIRT i innymi organami cyberbezpieczeństwa. Całość wchodzi w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wpis do rejestru gwarantuje uzyskanie dostępu do tzw. S46 Cyber Hub i stanowi wypełnienie obowiązków ustawowych, m. in. dotyczących zgłaszania incydentów.

NIS2 W POLSCE - JAK PRZYGOTOWAĆ FIRMĘ NA NOWE WYMOGI CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Istnieją dwa tryby wpisu - każdy ma inne przeznaczenie

Samorejestracja

Tutaj sprawa jest o tyle skomplikowana, że musisz zidentyfikować samodzielnie, czy podlegasz pod KSC, a jeśli tak, to czy jesteś podmiotem kluczowym, czy ważnym. Obowiązkowi podlegasz, gdy prowadzisz działalność w sektorze objętym ustawą (wymienionym w załączniku nr 1 lub nr 2), spełniasz kryteria wielkościowe, oraz gdy Twój podmiot nie jest wpisywany do wykazu z urzędu. Wpisu możesz dokonać pod linkiem: https://wykaz-ksc.gov.pl/login.

Ważne

Termin końcowy do dokonania wpisu upływa 3 października 2026 r.

Wpis z urzędu

Tutaj sprawa jest o tyle prostsza, że nie musisz składać żadnego wniosku - państwo wpisze Twoją organizację do wykazu KSC za Ciebie. Jest tak w stosunku do podmiotów publicznych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców usług zaufania oraz podmiotów, które wcześniej (przed ostatnią nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa implementującą dyrektywę NIS2), miały status operatora usługi kluczowej.

To nie oznacza jednak żadnych obowiązków. Po wpisie do wykazu dokonanym z urzędu otrzymasz natomiast zawiadomienie i wezwanie do uzupełnienia wpisu. Będzie już zawierało odpowiedni link oraz kod dostępu. Wtedy masz 6-miesięczny termin, aby dokonać uzupełnienia danych.

Nie wiem czy podlegam ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, czy moja organizacja to podmiot kluczowy albo podmiot ważny

Postawą jest, aby sprawdzić, czy podlega się pod nowy krajowy system cyberbezpieczeństwa implementujący dyrektywę NIS2. Przede wszystkim trzeba zweryfikować kody PKD prowadzonej działalności, ale i jej faktyczny zakres, bo tak naprawdę to on się liczy. Warto też sprawdzić, na rzecz jakich podmiotów realizuje się usługi. Jednak tzw. samoidentyfikacja nie jest prosta. Chętnych odsyłamy do tego artykułu:

Jak złożyć wniosek w ramach samorejestracji? Trzy kroki

  1. Po pierwsze: wejdź na https://wykaz-ksc.gov.pl i zaloguj się przez Węzeł Krajowy (Profil Zaufany, mObywatel, e-Dowód, bankowość elektroniczna lub kwalifikowany certyfikat). Przy pierwszym logowaniu będzie trzeba dokonać pełnej rejestracji konta użytkownika.
  2. Po utworzeniu konta i zalogowaniu, kliknij „Wpisz nowy podmiot” i wypełnij formularz. Do formularza wpisuje się takie informacje, jak: dane podmiotu, klasyfikację sektorową, dane kontaktowe.
  3. Po trzecie i ostatnie: na samym końcu, gdy wszystko będzie już wypełnione i gotowe, podpisz wniosek elektroniczne.
Ważne

Kto może zalogować się na konto w Wykazie KSC i złożyć wniosek o samorejestrację?

Wnioski do wykazu - jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji - składa i podpisuje kierownik podmiotu albo osoba przez niego upoważniona. W razie konieczności, do wniosku należy dołączyć udzielone pełnomocnictwo.

Pełną instrukcję wypełniania wniosku o samorejestrację, wraz ze zrzutami ekranów, udostępniono pod linkiem: https://www.gov.pl/web/system-s46/wpis-do-wykazu-ksc.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

