Dobre wieści dla seniorów! Radni jednogłośnie przyjęli zasady przyznawania świadczenia pieniężnego dla osób 65+. Wartość Bonu Wyspiarza Seniora została podniesiona do 400 zł z 350 zł. Okazuje się, że może z niego skorzystać nawet 8600 osób. Pieniądze z bonu będzie można przeznaczyć na dowolne cele, np. związane z ochroną zdrowia (w tym np. zakup leków) oraz kulturalne, ale to od seniorów zależy, na co je wydadzą. Świadczenie nie jest celowe i przeznaczone na konkretną formę pomocy. Seniorzy mają dowolność wydatkowania środków. Wnioski o przyznanie bonu są przyjmowane od 2 marca do 29 maja 2026 roku. Sprawdź czy łapiesz się na program.

Nad tym ważnym projektem radni pochylili się już na początku roku – uchwałę przyjęli i świadczenie zostało podniesione do 400 zł ku uciesze seniorów. Tak szybkie rozstrzygnięcie ułatwi urzędnikom sprawną realizację świadczenia. – Dzięki temu wypłaty rozpoczną się już w marcu – zapewnia Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia. W ubiegłym roku z Bonu Wyspiarza Seniora skorzystało ponad osiem tysięcy osób. Z danych Urzędu Miasta Świnoujście wynika, że w tym roku wniosków o świadczenie wpłynie więcej - czytamy na stronie Biura Informacji i Konsultacji Społecznych, Urzędu Miasta Świnoujście

– Budżet miasta jest przygotowany na 8600 wypłat, które trafią na wskazane we wnioskach konta. Przeznaczyliśmy na ten cel trzy i pół miliona złotych – podkreśla Agatowska.

400 zł dla seniorów. Rusza „Bon Wyspiarza Seniora 2026”

Jak już było wskazane we wstępie od 2 marca 2026 roku starsi mieszkańcy Świnoujścia znów mogą skorzystać z dedykowanego im wsparcia finansowego. Miasto uruchOmilło kolejną edycję programu „Bon Wyspiarza Seniora” – jednorazowego świadczenia pieniężnego, które ma pomóc w codziennych wydatkach i zachęcić do aktywnego udziału w życiu miasta. W tym roku kwota wsparcia została podniesiona do 400 zł.

Wnioski można składać do 29 maja 2026 r., a czasu jest na tyle dużo, że – jak podkreślają organizatorzy – nie ma potrzeby ustawiać się w kolejkach już pierwszego dnia. Świadczenie otrzyma każdy, kto spełnia kryteria, a kryteria nie są wcale wymagające.

Czym jest Bon Wyspiarza Seniora?

Uszczegóławiając, Bon Wyspiarza Seniora to jednorazowe świadczenie pieniężne, w całości finansowane z budżetu Gminy Miasto Świnoujście. Realizacją programu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) w Świnoujściu. Środki mają służyć przede wszystkim:

pokryciu codziennych wydatków,

wsparciu kosztów związanych ze zdrowiem,

ułatwieniu udziału w życiu kulturalnym i społecznym miasta.

innym potrzebom seniorów, które uznają za ważne.

Ważne W 2026 roku wysokość bonu zwiększono z 350 zł do 400 zł, co ma jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby starszych mieszkańców.

Kto może otrzymać bon?

Świadczenie przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:

Wiek: w 2026 roku kończą 65 lat lub więcej. Miejsce zamieszkania: w dniu złożenia wniosku stale mieszkają na terenie Gminy Miasto Świnoujście, czy też nieprzerwanie zamieszkiwały tu przez co najmniej 5 lat bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku. Warunkiem jest faktyczne, stałe zamieszkiwanie w Świnoujściu – nie tylko formalne zameldowanie.

A co z osobami bez meldunku? Seniorzy, którzy mieszkają w Świnoujściu stale, ale nie mają tu meldunku, również mogą otrzymać świadczenie. Muszą jednak dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie przez minimum 5 lat przed dniem złożenia wniosku. Mogą to być m.in.:

umowa najmu lub użyczenia lokalu,

umowa o pracę,

dokument potwierdzający rozliczanie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu,

korespondencja z instytucją wypłacającą świadczenia,

deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

400 zł Bon Wyspiarza Seniora: kiedy złożyć wniosek?

Start naboru na Bon Wyspiarza Seniora miał miejsce 2 marca 2026 r. Ostateczny termin złożenia wniosku: 29 maja 2026 r. Złożenie dokumentów po 29 maja 2026 r. będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, dlatego ważne jest dotrzymanie terminu. Jednocześnie seniorzy mają na to aż trzy miesiące.

Na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych wiadomo, że początek okresu składania wniosków wiąże się z dużym zainteresowaniem i długimi kolejkami. Wiele starszych osób musi wtedy długo stać i czekać, co bywa męczące. Dlatego zachęca się, by korzystać z całego dostępnego czasu i składać wnioski spokojnie – aż do końca maja.

Bon Wyspiarza Seniora: gdzie znajdują się punkty przyjmowania wniosków?

Wypełnione formularze można składać do odpowiednio oznakowanych skrzynek podawczych w siedmiu punktach na terenie miasta. Wypełnione wnioski można złożyć w 7 miejscach na terenie Świnoujścia do odpowiednio oznakowanych skrzynek podawczych na Lewobrzeżu w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, Urzędzie Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, Informacji Turystycznej, Plac Słowiański 6/1, Pogotowiu Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Słowianin”, ul. Matejki 38A,

na Prawobrzeżu w filiach Miejskiego Domu Kultury:

na Warszowie, ul. Sosnowa 18, w Przytorze, ul. Zalewowa 40, w Karsiborze, ul. 1 Maja 40.

MOPS PODAJE: w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Świadczeń Rodzinnych MOPR pod nr tel. 91 322 54 80 i 91 322 54 65 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Bon Wyspiarza Seniora - wzór wniosku. Nowy formularz – o tym trzeba pamiętać

W 2026 roku obowiązuje nowy wzór wniosku. Wniosek dostępny jest tutaj: https://mopr.swinoujscie.pl/dokumenty-do-pobrania.html#111-266-bon-wyspiarza-seniora To bardzo ważne: dokumenty złożone na starych formularzach z lat ubiegłych nie będą pozytywnie rozpatrywane. Przed wypełnieniem warto więc upewnić się, że korzysta się z aktualnego druku. Druki wniosków w wersji papierowej: dostępne w miejscach składania wniosków; w wersji elektronicznej: do pobrania ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Urzędu Miasta Świnoujście. We wniosku należy wskazać m.in.:

Oświadczam, że w dniu złożenia wniosku jestem zameldowana/y w Świnoujściu i stale zamieszkuję na terenie Gminy Miasto Świnoujście i zamieszkiwałam/em tu nieprzerwanie przez okres, co najmniej 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku. □ TAK □ NIE

Oświadczam, że stale zamieszkuję na terenie Gminy Miasto Świnoujście, ale nie posiadam zameldowania na jej terenie. Dołączam dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania na jej terenie przez okres co najmniej 5 lat bezpośrednio przed złożenia wniosku (mogą to być w szczególności: deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, umowa najmu lub użyczenia lokalu, umowa o pracę, dokument potwierdzający rozliczenie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu, korespondencja z instytucją wypłacającą świadczenia, itp.). □ TAK □ NIE

Jak wypłacany jest bon 400 zł?

Po złożeniu wniosku MOPR w Świnoujściu przeprowadza weryfikację uprawnień. Jeśli zakończy się ona pozytywnie, świadczenie zostanie wypłacone: w terminie do 3 miesięcy, licząc od dnia pozytywnej weryfikacji, na numer rachunku bankowego wskazany we wniosku. Warto pamiętać o jednej, kluczowej zasadzie: nie ma możliwości przekazania świadczenia przekazem pocztowym. Wypłata odbywa się wyłącznie przelewem na konto bankowe.

Osoby, które chcą upewnić się, czy spełniają warunki, mają wątpliwości co do dokumentów lub potrzebują pomocy przy wypełnieniu wniosku, mogą skontaktować się z Działem Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, tel. 91 322 54 80; tel. 91 322 54 65. Godziny kontaktu telefonicznego: 7:30–15:30.