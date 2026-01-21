REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Miliony formularzy z ZUS trafią do Polaków. Wysyłka deklaracji podatkowych startuje

Miliony formularzy z ZUS trafią do Polaków. Wysyłka deklaracji podatkowych startuje

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 stycznia 2026, 12:36
Miliony formularzy z ZUS trafią do Polaków. Wysyłka deklaracji podatkowych startuje
Miliony formularzy z ZUS trafią do Polaków. Wysyłka deklaracji podatkowych startuje
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ponad 10,5 mln formularzy trafi do osób, które w 2025 r. otrzymały z ZUS świadczenia z ubezpieczeń społecznych, np. renty, emerytury czy zasiłki – informuje ZUS. Deklaracje zostaną wysłane pocztą do końca lutego, a 4 lutego będą dostępne na PUE/eZUS.

rozwiń >

Kiedy nie trzeba składać zeznania podatkowego

Osoba, która dostanie deklarację PIT-40A, nie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego. Jeśli wynikiem rozliczenia jest niedopłata, odpowiednia kwota zostanie potrącona ze świadczenia za kwiecień tego roku.

REKLAMA

REKLAMA

PIT-11A i PIT-11. Co z tymi deklaracjami?

W przypadku PIT-11A lub PIT-11 – zeznanie można złożyć samodzielnie do swojego urzędu skarbowego albo poczekać do 30 kwietnia. Wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2025 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Jak składać PIT-37 i PIT-36?

Jak przypomina ZUS, aby skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, trzeba do 30 kwietnia złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36. Nie będą one uwzględnione w zeznaniu wytworzonym automatycznie.

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja, co w ubiegłym roku, nie trzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

REKLAMA

Co zrobić, jeśli zmieni się adres przed wysyłką?

Jeśli wniosek o zmianę adresu wpłynie w czasie przygotowywania deklaracji, ZUS nie będzie mógł jej wysłać na nowy adres. W takiej sytuacji od 4 lutego można wydrukować dokument z PUE/eZUS lub otrzymać wydruk w naszej placówce.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto dostanie PIT-40A, PIT-11A, PIT-11?

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a wynikiem rozliczenia jest niedopłata podatku lub saldo 0 zł. Dokument ten trafi także do osób mieszkających za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce.

PIT-11A dostaną osoby, które pobierały świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne.

Dotyczy to również emerytów i rencistów, którzy: nie pobrali świadczenia za grudzień danego roku podatkowego, w momencie rozliczania podatku nie byli świadczeniobiorcami ZUS, mieli nadpłatę podatku, złożyli w ZUS wniosek dotyczący obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy, np. o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł, złożyli wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

PIT-11 otrzymają osoby, które pobrały w ubiegłym roku: świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

Zakład nie rozlicza osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ani świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. Zwrot nadpłaty otrzymają oni z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od dnia, w którym złożą zeznanie podatkowe, lub od 30 kwietnia, jeśli urząd zaakceptuje zeznanie z usługi e-PIT.

Jak ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku?

Osoby, które chcą uzyskać zwrot nadpłaconego podatku na konto bankowe, powinny zgłosić w urzędzie skarbowym numer swojego rachunku bankowego. Mogą to zrobić w zeznaniu podatkowym lub na formularzu przeznaczonym do aktualizowania danych adresowych ZAP-3. Jeżeli podatnik nie zgłosił numeru rachunku bankowego w urzędzie skarbowym, to nadpłacony podatek może być zwrócony przekazem pocztowym (wówczas kwota zwrotu zostaje pomniejszona o koszty przekazu) lub – jeśli kwota nadpłaconego podatku jest niska – w kasie urzędu skarbowego.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Lawina wniosków spadła na ZUS. Zmiany w przepisach pozwalają upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie
Lawina wniosków spadła na ZUS. Zmiany w przepisach pozwalają upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie
Składka wypadkowa 2026/2027. ZUS: Ten dokument trzeba złożyć do 31 stycznia. Kto musi przesłać ZUS IWA do ZUS-u?
Składka wypadkowa 2026/2027. ZUS: Ten dokument trzeba złożyć do 31 stycznia. Kto musi przesłać ZUS IWA do ZUS-u?
Nowelizacja kodeksu pracy nie da podwyżki emerytury. Nowe przepisy nie działają w relacji emeryt -ZUS
Nowelizacja kodeksu pracy nie da podwyżki emerytury. Nowe przepisy nie działają w relacji emeryt -ZUS
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Ekwiwalent za urlop 2026 – prezydent podpisał ustawę. Sprawdź, kiedy otrzymasz pieniądze
21 sty 2026

Zmieniasz pracę, oddajesz sprzęt, żegnasz się z zespołem  i czekasz na przelew. Od 2026 roku to możliwy scenariusz. Nowe przepisy Kodeksu pracy zmieniają moment wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pieniądze nadal się należą, ale nie zawsze trafią na konto w ostatnim dniu zatrudnienia. Sprawdź, kiedy dostaniesz ekwiwalent i kogo dokładnie obejmują nowe zasady.
Dostałem z ZUS PIT-40A, PIT-11, PIT-11A i co dalej mam zrobić? ZUS zaczął wysyłać PIT-y emerytom, rencistom i innym świadczeniobiorcom
21 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że rozpoczął wysyłkę 10,5 mln formularzy PIT (PIT-11A, PIT-11 i PIT-40A) do wszystkich osób, które w 2025 r. otrzymały z ZUS świadczenia z ubezpieczeń społecznych, np. emerytury, renty lub zasiłki. Deklaracje będą dostępne na PUE/eZUS 4 lutego 2026 r. oraz wysłane pocztą do końca lutego. Co trzeba zrobić po otrzymaniu PIT-a z ZUS-u?
Destrukcyjny wpływ smartfonów i urządzeń ekranowych na koncentrację uczniów. Niepokojące dane
21 sty 2026

Nieedukacyjna obecność smartfonów i innych urządzeń ekranowych w domu i w szkole istotnie obniża koncentrację i zainteresowanie uczniów nauką – wynika z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego wśród niemal tysiąca uczniów, ich nauczycieli i rodziców.
Seniorzy coraz bardziej cyfrowi. Oto, czego oczekują od banków
21 sty 2026

77 proc. badanych seniorów korzysta z internetu, głównie po to, by mieć dostęp do usług bankowych - wynika badania zrealizowanego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB). Starsi klienci oczekują od instytucji finansowych większej ochrony i szybszego kontaktu z doradcą.

REKLAMA

Abonament RTV 2026: Masz 10 proc. zniżki przy zapłacie do 25 stycznia z góry za cały rok
21 sty 2026

Każdy posiadacz sprawnego odbiornika telewizyjnego lub radiowego, pozwalającego na odbiór programów, zapłaci w 2026 roku wyższe stawki niż rok temu. Ale jak co roku można mieć 10% zniżkę, jeżeli zdążymy z zapłatą za cały rok do 25 stycznia.
Które osoby z niepełnosprawnościami są zwolnione z abonamentu RTV w 2026 roku? Jakich formalności trzeba dopełnić, by potwierdzić zwolnienie?
21 sty 2026

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do zwolnienia z abonamentu RTV w 2026 roku, jeśli spełniają ściśle określone kryteria ustawowe i potrafią potwierdzić te kryteria stosownymi dokumentami. Jakich formalności trzeba dopełnić, by potwierdzić swoje zwolnienie z abonamentu rtv?
Renta socjalna 2026 – ile wynosi, kto może ją dostać i jak złożyć wniosek
21 sty 2026

Od 1 marca 2026 roku renta socjalna wzrośnie prawie 2000 zł brutto. To efekt corocznej waloryzacji świadczeń i ważna informacja dla tysięcy osób, które nie mogą podjąć pracy z powodu niepełnosprawności powstałej w młodym wieku. Wyjaśniamy, kto ma prawo do renty socjalnej w 2026 roku, ile realnie wynosi świadczenie oraz jak wygląda procedura złożenia wniosku w Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Dodatek pielęgnacyjny z ZUS – warunki, kwoty i różnice względem zasiłku
21 sty 2026

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwie różne formy pomocy, które są często mylone. Pierwsze świadczenie wypłaca ZUS, a drugie pomoc społeczna. Dodatek pielęgnacyjny jest co roku waloryzowany, natomiast zasiłek pielęgnacyjny co trzy lata podlega weryfikacji. Oba świadczenia różnią się też wysokością.

REKLAMA

Dodatkowe wsparcie finansowe dla seniorów i niepełnosprawnych, ale skorzystają też chorzy na cukrzycę, serce, po udarach. To ponad 200 zł miesięcznie
21 sty 2026

W 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215, 84 zł miesięcznie, jego wysokość nie wzrosła od 2019 roku. Świadczenie nie zależy jednak od dochodu, przysługuje osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności i seniorom po 75. roku życia.
Komunikat MF ws. KSeF: przerwa techniczna od 26 do 31 stycznia. Od 28 stycznia możliwość weryfikacji na środowisku produkcyjnym. Koniec funkcjonowania Modułu Certyfikatów i Uprawnień
21 sty 2026

W komunikacie z 21 stycznia 2026 r. Ministerstwo Finansów przypomniało o przerwie technicznej funkcjonującego obecnie KSeF 1.0, w tym Modułu Certyfikatów i Uprawnień (MCU) w dniach 26-31 stycznia 2026 r., która pozwoli na dokończenie procesu wdrażania nowej wersji systemu KSeF 2.0. Co oznaczać będzie zakończenie funkcjonowania KSeF 1.0, w tym także MCU. Podatnicy, którzy nie zdążyli pobrać certyfikatów lub nadać uprawnień za pośrednictwem MCU, mogą to zrobić do 25 stycznia do końca dnia. Jednocześnie przypominamy, że nadawanie nowych uprawnień i składanie wniosków o certyfikaty będzie możliwe ponownie w nowym systemie KSeF 2.0 od 1 lutego 2026 r.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA