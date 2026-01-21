REKLAMA

Nowelizacja kodeksu pracy nie da podwyżki emerytury. Nowe przepisy nie działają w relacji emeryt -ZUS

Nowelizacja kodeksu pracy nie da podwyżki emerytury. Nowe przepisy nie działają w relacji emeryt -ZUS

21 stycznia 2026, 12:39
[Data aktualizacji 21 stycznia 2026, 12:39]
Tomasz Król
Bez podwyżki emerytury dzięki przeliczeniom stażu. Nowe przepisy nie działają w relacji emeryt -ZUS
Do redakcji Infor.pl wpłynęło zapytanie żołnierza (rozpoczął służbę przez 2 stycznia 1999 r.) zainteresowanego zwiększeniem emerytury poprzez nowe przepisy w kodeksie pracy o ponownym przeliczeniu stażu pracy. Podstawą zwiększenia emerytury miałby być staż na nowo przeliczony na potrzeby kodeksu pracy. Nowe przepisy w kodeksie pracy nie wpływają jednak na wysługę lat byłego żołnierza - są adresowane przede wszystkim do pracodawców, którzy uwzględniają okresy zatrudnienia na umowie zlecenia i działalności gospodarczej do obliczania np. uprawnień urlopowych, wysokości nagród jubileuszowych czy uprawnień zawodowych zależnych od stażu pracy.

Poniżej zapytanie od naszego czytelnika:

Czy prowadzenie działalności gospodarczej i odprowadzanie składek na ZUS będzie teraz mogło być zaliczone do okresu wysługi emerytalnej żołnierzy sprzed 1999 roku? Pytanie dotyczy ostatniej nowelizacji kodeksu pracy.

Nasz czytelnik pyta o ustawę z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2025 r. poz. 1423) link do ustawy

Odpowiedź jest prosta - ta nowelizacja nie zwiększy emerytury żołnierza. Nowe przepisy w kodeksie pracy nie zmieniają art. 15 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Ten właśnie przepis jest podstawą do obliczania wysokości emerytury żołnierza (podaję go na końcu artykułu).

Nowelizacja rzeczywiście może wprowadzać w błąd mundurowych bo zmienia art. 302 k.p.:

Podstawa prawna

„Art. 302. Do okresu zatrudnienia wlicza się okres służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Marszałkowskiej i Służbie Celno-Skarbowej w zakresie i na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.”

Chodzi tu jednak nie o żołnierzy służących przed 1999 r., a funkcjonariuszy wskazanych wyżej służb, którzy okres służby mogą zaliczyć do okresu zatrudnienia u cywilnych albo rządowych/samorządowych pracodawców.

Ważne

Nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa terminy wejścia w życie - od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje w sektorze publicznym, a od 1 maja 2026 r. u pozostałych pracodawców. Niezbędne jest pozyskanie przez pracowników zaświadczeń z ZUS (formularz USP) o okresach ubezpieczenia, które można następnie przedstawić pracodawcy.

Jakie znaczenie dla żołnierza ma prowadzenie firmy po przejściu na emeryturę?

Dzięki poniższemu przepisowi kodeksu pracy jest możliwe przez żołnierza korzystne przeliczenie stażu pracy:

Podstawa prawna

„Art. 3021. § 1. Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz okresy pozostawania osobą współpracującą z osobą fizyczną prowadzącą tę działalność, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe.

Przykład

Żołnierz rozpoczął służbę w 1992 r. Przeszedł na emeryturę w 2011 r. Następnie do 2020 r. prowadził firmę. Od 2022 r. pracuje na etacie. Okres prowadzenia firmy 2011 r. - 2020 r. może zaliczyć do stażu pracowniczego (po zdobyciu zaświadczeń z ZUS). Procedura zdobycia zaświadczeń nie ma jednak znaczenia dla jego wojskowej emerytury.

Sposób obliczania wysokości emerytury dla żołnierza będącego w służbie przed 2 stycznia 1999 r.

Decyduje o tym poniższy art. 15 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (źródło Inforlex).

Podstawa prawna

Art. 15. [Wysokość emerytury dla żołnierza pozostającego w służbie przed 2 stycznia 1999 r.] 1. Emerytura dla żołnierza, który pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., wynosi 40 % podstawy jej wymiaru za 15 lat służby wojskowej i wzrasta, z zastrzeżeniem ust. 1a, o:

1) 2,6 % podstawy wymiaru - za każdy dalszy rok tej służby;

2) 2,6 % podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych poprzedzających służbę, nie więcej jednak niż za trzy lata tych okresów;

3) 1,3 % podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych ponad trzyletni okres składkowy, o których mowa w pkt 2;

4) 0,7 % podstawy wymiaru - za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających służbę.

1a. Emerytura dla żołnierza, który pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. wynosi 40 % podstawy jej wymiaru za 15 lat służby wojskowej i wzrasta za każdy dalszy rok tej służby w trakcie urlopu wychowawczego o:

1) 2,6 % podstawy wymiaru - za każdy rok urlopu wychowawczego, nie więcej jednak niż łącznie 3 lata;

2) 0,7 % podstawy wymiaru - za każdy rok urlopu wychowawczego powyżej 3 lat.

Przepis nie został zmieniony przez wskazaną nowelizację kodeksu pracy. Dlatego najnowsze zmiany w kodeksie nie wpływają na wysokość emerytury żołnierza służącego przed 1999 r.

Źródło: INFOR
