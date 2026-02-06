REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Osoby na B2B będą musiały zapłacić o 5,5 proc. wyższy podatek – przełomowa interpretacja podatkowa, która mocno uderzy po kieszeniach dotychczas „uprzywilejowanej” branży

Osoby na B2B będą musiały zapłacić o 5,5 proc. wyższy podatek – przełomowa interpretacja podatkowa, która mocno uderzy po kieszeniach dotychczas „uprzywilejowanej” branży

06 lutego 2026, 07:29
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Osoby na B2B będą musiały zapłacić o 5,5 proc. wyższy podatek – przełomowa interpretacja podatkowa, która mocno uderzy po kieszeniach dotychczas „uprzywilejowanej” branży
W związku z interpretacją podatkową Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na temat stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, która znajduje zastosowanie do usług świadczonych przez specjalistów IT w zakresie UI/UX, w ramach kontraktów B2B – może okazać się, że dotychczas, nierzadko stosowana stawka ryczałtu 8,5% – jest „tykającą bombą”, która zagraża osobom pracującym w tej branży, koniecznością dopłaty dziesiątek tysięcy złotych podatku. Czy to koniec taniego ryczałtu B2B dla specjalistów z branży IT?

Specjaliści IT i dotychczas nierzadko stosowana przez nich stawka ryczałtu 8,5% [zryczałtowany podatek dochodowych od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne]

Dotychczas, wielu specjalistów IT, którzy zajmują się świadczeniem usług UI/UX i współpracują z klientami na podstawie kontraktu B2B, opodatkowując uzyskiwane przez siebie przychody z tytułu ww. usług – stosowało stawkę ryczałtu w wysokości 8,5%.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – stawka ryczałtu w wysokości 8,5%, może być stosowana m.in. do przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1–4 oraz 6–8 (z których wynikają inne stawki ryczałtu).

Jednocześnie, należy podkreślić, że zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy – podatnicy mogą korzystać z opodatkowania swoich (niektórych) przychodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 mln euro lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 mln euro.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy – opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b), nie stosuje się do podatników:

  1. opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3 ww. ustawy,
  2. korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
  3. osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
    1. prowadzenia aptek,
    2. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
    3. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
  5. wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jak również
  6. podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
    1. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
    2. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
    3. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto w art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazano, że – jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

  1. wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
  2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy – podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego – opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Należy również wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ponadto możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym – klasyfikacji tej dokonuje sam podatnik. A zatem warto uzyskać jej potwierdzenie w ramach interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Przełomowa interpretacja podatkowa w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osiąganych przez specjalistów IT (w zakresie usług UI/UX) – stawka 14%, zamiast dotychczasowej 8,5%

W dniu 4 marca 2025 r. jedna ze specjalistek IT, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi UI/UX (w tym przypadku akurat – designu dla gier) zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, pod kątem tego, czy – uzyskiwane przez nią przychody z tytułu świadczonych usług, mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%? Jedynym klientem, z którym współpracuje podatniczka, jest spółka zajmująca się tworzeniem gier komputerowych, z którą ma ona zawarty kontrakt B2B.

Świadczone przez siebie usługi w zakresie UI/UX, podatniczka sklasyfikowała jako:

  • PKWiU 74.10.19 Usługi w zakresie pozostałego specjalistycznego projektowania, w związku z – tworzeniem makiet wizualnych i elementów graficznych interfejsu (zadania główne) oraz
  • PKWiU 62.01.11Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania – wyłącznie w zakresie wstępnego projektowania logiki interfejsu oraz przygotowania dokumentacji, bez udziału w programowaniu czy testowaniu kodu.
Ważne

W wydanej w powyższej sprawie decyzji (tj. w interpretacji indywidualnej z dnia 21 maja 2025 r., sygn. 0115-KDST2-2.4011.142.2025.3.KK) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, już na wstępie, zaznaczył, że – przepis art. 12 ust. 1 pkt 2a lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku świadczenia usług w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1) przewiduje stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 14%.

Z analizy okoliczności faktycznych sprawy wywnioskował ponadto, że – skoro podatniczka wykonuje na rzecz jednej spółki zintegrowany pakiet czynności – traktując przy tym usługi sklasyfikowane według PKWiU 2015 w grupowaniu 74.10.19 (Usługi w zakresie pozostałego specjalistycznego projektowania) jako zadania główne – który jest świadczony łącznie i obejmuje wszystkie wymienione we wniosku czynności, składające się na usługę projektowania wizualnego interfejsów produktów cyfrowych, to w istocie mamy do czynienia z jedną usługą, która – w kontekście wskazanego grupowania PKWiU – wpisuje się w zakres usług specjalistycznego projektowania, obejmującego swym zakresem m.in. usługi projektowania graficznego.

Podatniczka podkreśliła bowiem, że jej działalność w ramach umowy stanowi „jedną kompleksową usługę, obejmującą projektowanie wizualne interfejsu, przygotowanie dokumentacji i kontrolę wizualną niezależnie od tego, od którego klienta kontrahenta pochodzi projekt. Kontrahent zleca [jej] świadczenie kompleksowej usługi w zakresie projektowania wizualnego interfejsów produktów cyfrowych. Wynagrodzenie ustalone jest jako stała miesięczna kwota ryczałtowa, niezależna od liczby, czy stopnia trudności projektów realizowanych w danym miesiącu. Zadania [podatniczki] mają wyłącznie charakter wizualny, funkcjonalny i projektowy i nie obejmują kodowania, tworzenia architektury systemu ani implementacji algorytmów. [Jej] zadaniem jest zaprojektowanie interfejsów użytkownika (UI) i analiza ich użyteczności (UX), lecz nie mają charakteru stricte programistycznego. Efektem pracy [podatniczki] jest kompletna dokumentacja projektowa służąca zespołowi developerskiemu do wizualnego wdrożenia interfejsu użytkownika w grze, przy czym nie zawiera kodów źródłowych, algorytmów ani instrukcji programistycznych. Ma charakter projektowo-wizualny i służy odwzorowaniu zaprojektowanego UI/UX w grze, a nie implementacji technicznej systemu.”

Ważne

Zatem – przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług mieszczących się we wskazanym przez Panią grupowaniu PKWiU 74.10.19 (Usługi w zakresie pozostałego specjalistycznego projektowania), za które – w tym przypadku – zostały uznane świadczone przez podatniczkę usługi UI/UX – będą podlegały opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 14% (na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2a lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), a nie – stawką 8,5%. Ustawodawca wprost przewidział bowiem dla przychodów ze świadczenia usług w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1) stawkę podatku w wysokości 14%.

Należy przy tym podkreślić, że w powyższym zakresie nie doszło do zmiany przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a jedynie – zmieniło się podejście organów podatkowych do opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług UI/UX.

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – czy ma ona zastosowanie również do innych podatników i czy – od teraz – wszyscy specjaliści IT w zakresie usług UI/UX, muszą płacić wyższe podatki?

Wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego, znajduje zastosowanie wyłącznie w stosunku do jej wnioskodawcy. Nie zmienia to jednak faktu, że organy podatkowe dysponują innym „narzędziem”, który może wywołać podobne skutki w odniesieniu do podatników, którzy są w posiadaniu interpretacji indywidualnych potwierdzających prawidłowe zastosowanie przez nich stawki ryczałtu w wysokości 8,5%. Mowa o wydanej z urzędu – przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowejdecyzji zmieniającej interpretację indywidualną (na podstawie art. 14e par. 1 pkt 1 ordynacji podatkowej) w związku ze stwierdzeniem jej nieprawidłowości.

W takiej sytuacji – zakres ochrony podatnika, wynikający z wydanej wobec niego interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, wynika z art. 14k ordynacji podatkowej, zgodnie z którym – zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, nie może szkodzić wnioskodawcy. Zakres ochrony różni się jednak w zależności od momentu, w którym podatnik zastosował stawkę ryczałtu, która była przedmiotem interpretacji i w którym została mu ta interpretacja doręczona. Interpretacja indywidualna chronić będzie bowiem przed obowiązkiem dopłaty podatku (na skutek decyzji wydanej z urzędu przez Szefa KAS) tylko wówczas, gdy została doręczona przed wystąpieniem skutków podatkowych zdarzenia, którego dotyczy. Wówczas – ochrona obejmie odpowiedzialność karną skarbową oraz zwolnienie z obowiązku zapłaty (dopłaty) podatku i odsetek od zaległości podatkowych. Jeżeli natomiast interpretacja indywidualna została doręczona podatnikowi po wystąpieniu skutków podatkowych zdarzenia, którego dotyczy – wówczas ochrona będzie ograniczona wyłącznie do odpowiedzialności karnej skarbowej oraz odsetek od zaległości podatkowych, ale nie obejmuje już zwolnienia z obowiązku zapłaty (dopłaty) podatku.

Niewykluczone zatem, że może dojść do sytuacji, w której specjaliści IT, którzy świadczą usługi w zakresie UI/UX – nawet jeżeli byli w posiadaniu interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie prawidłowości stosowanej przez nich stawki ryczałtu w wysokości 8,5% – mogą zostać zobowiązani do dopłaty podatku (z uwagi na fakt, iż powinni byli stosować 14% stawkę ryczałtu) lub w najlepszym wypadku – mogą zostać zobowiązani do stosowania takiej stawki na przyszłość.

Podstawa prawna:

  • Interpretacja indywidualna z dnia 21 maja 2025 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-2.4011.142.2025.3.KK
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 843)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 111 z późn. zm.)
