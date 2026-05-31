Pułapka w prawie budowlanym: Zbiornik na deszczówkę w ogrodzie nielegalny bez pozwolenia na budowę w 2026 r. czy wystarczy samo zgłoszenie?

Jednym ze skutecznych sposobów na poradzenie sobie z nadmiarem wód opadowych (i jednocześnie na oszczędność wody, z korzyścią dla przydomowego ogrodu) jest montaż, w obrębie własnej nieruchomości, zbiornika retencyjnego na deszczówkę. Czy jednak taki zbiornik na deszczówkę, można wykonać bez uprzedniego uzyskania wymaganych zgód administracyjnych (takich jak decyzja o pozwoleniu na budowę czy decyzja o warunkach zabudowy) oraz bez dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej? Wszystko zależy przede wszystkim od jego pojemności, a przepisy prawa budowlanego w tym zakresie zmieniły się 7 stycznia 2026 r. Przed poczynieniem takiej inwestycji – warto zatem dokładnie sprawdzić przepisy prawa budowlanego.

rozwiń >

Zbiornik na deszczówkę 2026: Czy do wykonania zbiornika na deszczówkę w przydomowym ogrodzie – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego – konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

Zbiornik retencyjny na deszczówkę nie został zdefiniowany w przepisach prawa budowlanego i – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – nie jest rozróżniany na zbiornik naziemny i podziemny. W kontekście wymaganych zgód administracyjnych – znaczenie ma przede wszystkim jego pojemność.

REKLAMA

REKLAMA

Posadowienie takiego zbiornika w przydomowym ogrodzie, może wymagać, od właściciela nieruchomości, uprzedniego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, który niedawno został dodany do ww. ustawy (przepis wszedł w życie z dniem 7 stycznia 2026 r., na podstawie ustawy z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw) – nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia budowa bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o łącznej pojemności większej niż 5 m3 i nie większej niż 15 m3.

Ważne Powyższe oznacza, że (bezodpływowy) zbiornik na deszczówkę o pojemności przekraczającej 5 m3, ale nieprzekraczającej 15 m3 można zatem zrealizować w przydomowym grodzie wyłącznie na podstawie zgłoszenia, natomiast budowa zbiornika powyżej pojemności 15 m3 – obligatoryjnie wymagana uzyskania pozwolenia na budowę.

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku działek siedliskowych oraz budowanych na nich zbiorników na deszczówkę związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową. W tym zakresie – należy sięgnąć do regulacji z art. 29 ust. 1 pkt 29 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zgodnie z powyższym przepisem – nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia budowa (w ramach istniejącej działki siedliskowej, związanego z produkcją rolną i uzupełniającego zabudowę zagrodową) bezodpływowego zbiornika na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 5 m3 i nie większej niż 30 m3.

Ważne W przypadku działek siedliskowych i zbiorników na deszczówkę związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową zatem – (bezodpływowy) zbiornik na deszczówkę o pojemności przekraczającej 5 m3, ale nieprzekraczającej 30 m3 można zatem zrealizować wyłącznie na podstawie zgłoszenia, natomiast budowa zbiornika powyżej objętości 30 m3 – obligatoryjnie wymagana uzyskania pozwolenia na budowę.

Zbiornik na deszczówkę 2026: Czy do wykonania zbiornika na deszczówkę w przydomowym ogrodzie – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego – konieczne jest dokonanie zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej?

Ważne Zgodnie ze wspomnianym powyżej art. 29 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – wykonanie w przydomowym ogrodzie (bezodpływowego) zbiornika na deszczówkę – wymaga dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 30 prawa budowlanego, jeżeli pojemność tego zbiornika przekracza 5 m3, ale nie przekracza 15 m3.

W przypadku działki siedliskowej natomiast i (bezodpływowego) zbiornika na deszczówkę związanego z produkcją rolną i uzupełniającego zabudowę zagrodową natomiast – zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 30 prawa budowlanego, wymaga budowa zbiornika o pojemności przekraczającej 5 m3, ale nieprzekraczającej 30 m3.

REKLAMA

Ważne Zgłoszenie (ani tym bardziej – pozwolenie na budowę) nie jest natomiast wymagane – zarówno w przypadku (bezodpływowego) zbiornika na deszczówkę posadowionego w przydomowym ogrodzie, jak i w obrębie działki siedliskowej, jeżeli – pojemność tego zbiornika nie przekracza 5 m3 (czyli – do 5 m3 włącznie, nie jest wymagane zgłoszenie). Wynika to wprost z art. 29 ust. 2 pkt 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (w odniesieniu do zbiorników budowanych w przydomowych ogrodach) i odpowiednio – art. 29 ust. 2 pkt 1 lit. c (w odniesieniu do zbiorników budowanych w obrębie działek siedliskowych).

Zbiornik na deszczówkę 2026: Zbiornik na deszczówkę w przydomowym ogrodzie a pozwolenie na budowę i zgłoszenie w aktualnie obowiązującym stanie prawnym (tj. od 7 stycznia 2026 r.) – PODSUMOWANIE

Ważne Biorąc pod uwagę przywołane powyżej przepisy prawa budowlanego – w uproszczeniu – budowa (bezodpływowego) zbiornika na deszczówkę w przydomowym ogrodzie (który nie jest działką siedliskową): nie będzie wymagała ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani dokonania zgłoszenia , o którym mowa w art. 30 prawa budowlanego, jeżeli – pojemność takiego zbiornika na deszczówkę nie przekracza 5 m 3 (czyli – do 5 m 3 włącznie);

, o którym mowa w art. 30 prawa budowlanego, jeżeli – (czyli – do 5 m włącznie); będzie wymagała dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 30 prawa budowlanego (ale nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę), jeżeli – pojemność takiego zbiornika na deszczówkę przekracza 5 m 3 , ale nie przekracza 15 m 3 ;

(ale nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę), jeżeli – ; będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli – pojemność takiego zbiornika na deszczówkę przekracza 15 m3.

Zbiornik na deszczówkę w przydomowym ogrodzie a pozwolenie na budowę i zgłoszenie w stanie prawnym sprzed 7 stycznia 2026 r. – przepisy prawa budowlanego były wówczas nieco inne

W stanie prawnym sprzed 7 stycznia 2026 r., tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 1847) – wykonanie na swojej nieruchomości (bezodpływowego) zbiornika na deszczówkę – podlegało pod nieco inne przepisy, niż obecnie. Wówczas – nie było wymienionych powyżej przepisów art. 29 ust. 1 pkt 38 oraz ust. 2 pkt 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (wprost odnoszących się do bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe, czyli na deszczówkę), które zostały dodane do ustawy w ramach ww. nowelizacji. Obowiązywał jedynie przepis art. 29 ust. 1 pkt 6 prawa budowlanego, zgodnie z którym (również w obecnym brzmieniu) – nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3. Zbiornik na deszczówkę nie jest co prawda zbiornikiem na nieczystości ciekłe, jednak – w ówczesnym stanie prawnym, sprzed 7 stycznia 2026 r. (kiedy to kwestia ta nie była wprost uregulowania w ustawie) – zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych (zob. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2022 r., sygn. akt II SA/Po 319/21) – posługując się wnioskowaniem a maiore ad minus („z większego na mniejsze”), uznawano, że skoro inwestycja znacznie bardziej inwazyjna w sferę środowiska (jaką jest budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do 10 m3) nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, to tym bardziej – nie powinna wymagać jej budowa zbiornika na deszczówkę poniżej wskazanej objętości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Można było więc wówczas (tj. w stanie prawnym sprzed 7 stycznia 2026 r.) pokusić się o stwierdzenie, że – zbiornik na deszczówkę o objętości do 10 m3 można było zrealizować wyłącznie na podstawie zgłoszenia, natomiast budowa zbiornika powyżej objętości 10 m3 – obligatoryjnie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Ze względu na brak precyzyjnych przepisów w powyższym zakresie (w stanie prawnym sprzed 7 stycznia 2026 r.) i niejednolite postępowanie organów administracji – przed realizacją takiej inwestycji, informacji na temat wymaganych formalności przy realizacji konkretnego przedsięwzięcia, warto było jednak zasięgnąć w miejscowym urzędzie miasta lub gminy. W związku z dodaniem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (z dniem 7 stycznia 2026 r.) – wspomnianych powyżej przepisów art. 29 ust. 1 pkt 38 oraz ust. 2 pkt 36 – aktualnie, wątpliwości takie już nie powstaną.

Zbiornik na deszczówkę 2026: Zbiornik na deszczówkę w przydomowym ogrodzie – jak uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę, a jak dokonać zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, jeżeli są one wymagane?

Jeżeli zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami – wykonanie (bezodpływowego) zbiornika na deszczówkę (ze względu na jego pojemność) wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej:

wszelkie niezbędne informacje na temat tego, w jaki sposób uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę – można znaleźć pod adresem: LINK ,

informacje na temat tego, – można znaleźć pod adresem: , wszelkie niezbędne informacje na temat tego, w jaki sposób dokonać zgłoszenia o właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej natomiast – można znaleźć pod adresem: LINK.

Zbiornik na deszczówkę 2026: Czy jeżeli nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – do wykonania zbiornika na deszczówkę w przydomowym ogrodzie, konieczne jest również uprzednie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy?

Przed dokonaniem zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru wykonania (bezodpływowego) zbiornika na deszczówkę w przydomowym ogrodzie (jeżeli jest ono wymagane, zgodnie z omówionymi powyżej przepisami prawa budowlanego – tj. jeżeli pojemność takiego zbiornika przekracza 5 m3, ale nie przekracza 15 m3) lub przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę (bezodpływowego) zbiornika na deszczówkę (jeżeli decyzja ta jest wymagana, zgodnie z omówionymi powyżej przepisami prawa budowlanego – tj. jeżeli pojemność takiego zbiornika przekracza 15 m3) – należy również zweryfikować, czy dana nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W przeciwnym wypadku bowiem – przed dokonaniem ww. zgłoszenia lub wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę – konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi, iż – zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy, którą to decyzję – będzie trzeba następnie dołączyć do zgłoszenia lub odpowiednio – wniosku o pozwolenie na budowę.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej nieruchomości – wniosek o ustalenie warunków zabudowy należy złożyć do wójta, burmistrza lub odpowiednio – prezydenta miasta, we właściwości miejscowej którego znajduje się nieruchomość, na której ma zostać wykonany zbiornik na deszczówkę.

Zbiornik na deszczówkę 2026: Zbiornik na deszczówkę w przydomowym ogrodzie – jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana?

Jeżeli zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami – wykonanie (bezodpływowego) zbiornika na deszczówkę (ze względu na jego pojemność) wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, a nieruchomość, na której będzie realizowana przedmiotowa inwestycja nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – należy jeszcze uprzednio uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Wszelkie niezbędne informacje na temat tego, w jaki sposób uzyskać decyzję o warunkach zabudowy – można znaleźć pod adresem: LINK.

Zbiornik na deszczówkę 2026: W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność – do wykonania zbiornika na deszczówkę w przydomowym ogrodzie wymagane jest również uzyskanie zgody pozostałych współwłaścicieli

W przypadku nieruchomości stanowiących współwłasność (co nierzadko zdarza się np. w przypadku budynków wielorodzinnych w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej) – jeżeli nieruchomość nie została formalnie podzielona, a jej podział jest np. wyłącznie umowny (wynikający z notarialnych umów sprzedaży nieruchomości i np. załączonych do nich mapek, wyznaczających „podział” gruntu pomiędzy poszczególnych współwłaścicieli) – przed wykonaniem zbiornika na deszczówkę w przydomowym ogrodzie (jeżeli – zgodnie z powyższym – wymagane jest dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę), konieczne jest ponadto uzyskanie zgody pozostałych współwłaścicieli działki. Zgodnie z art. 4 prawa budowlanego bowiem – prawo do zabudowy nieruchomości gruntowej (jaką jest również wykonanie zbiornika na deszczówkę, który kwalifikowany jest jako budowa obiektu budowlanego/budowli), uzależnione jest od wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru wykonania zbiornika na wody opadowe lub roztopowe lub odpowiednio – do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, należy obligatoryjnie dołączyć (złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodnie z art. 30 ust. 2a pkt 1 lub odpowiednio – 32 ust. 4 pkt 2 prawa budowlanego). Jeżeli natomiast nieruchomość jest wspólna – do oświadczenia tego, załącza się zgody pozostałych współwłaścicieli gruntu.

Zbiornik na deszczówkę 2026: Jeden błąd przy budowie zbiornika na deszczówkę w przydomowym ogrodzie może właściciela nieruchomości sporo kosztować – zbiornik na deszczówkę wykonany bez zgód administracyjnych, wymaganych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, to samowola budowlana

To, że przepisy prawa budowlanego (w zakresie odnoszącym się do zgód administracyjnych wymaganych przy budowie zbiorników na wody opadowe i roztopowe) są obecnie precyzyjne, nie oznacza jednak wcale, że – nie są one skomplikowane i nie można się w nich „pogubić”. Popełniając błąd w tym zakresie, można natomiast narazić się na surowe konsekwencje.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że wszystkie (bezodpływowe) zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe (czyli – zbiorniki na deszczówkę), wykonane w przydomowych ogrodach (które nie są działkami siedliskowymi), których:

pojemność przekracza 5 m 3 , ale nie przekracza 15 m 3 , a zostały wykonane bez wymaganego zgłoszenia , o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,

, a , o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, pojemność przekracza 15 m3 i zostały wykonane bez uprzedniego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

– mogą zostać uznane za samowolę budowlaną. Legalizacja takiej samowoli (w przypadku, gdy wymagana była decyzja o pozwoleniu na budowę), to dla właściciela nieruchomości koszt pięciokrotnie podwyższonej stawki obliczonej zgodnie z przepisem art. 59f prawa budowlanego (zgodnie z art. 49d ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego), a grzywna, jaką ponadto może zostać ukarany (za wykonanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami, tj. bez wymaganych zgód administracyjnych) – to kolejne 5 tys. zł (zgodnie z art. 93 pkt 2a i pkt 6 prawa budowlanego). Warto zatem mieć się na baczności i zawsze – przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych na swojej nieruchomości – wnikliwie przenalizować zawiłe przepisy prawa budowlanego.

Zbiornik na deszczówkę 2026: Na wykonanie zbiornika na deszczówkę w przydomowym ogrodzie można uzyskać do 8 tys. zł dofinansowania w ramach nowego programu rządowego

„Mikroretencja” to nowy program rządowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, którego instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w ramach którego – gospodarstwa domowe mogą otrzymać do 8 000 zł dofinansowania na przydomowe systemu gromadzenia i wykorzystania wód opadowych (czyli – deszczówki).

W marcu 2026 r. NFOŚiGW zakończył nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), które po podpisaniu umowy z NFOŚiGW, przygotują i – w drugim kwartale 2026 r., czyli do końca czerwca br. – ogłoszą nabory dla mieszkańców podległych województw (wnioski o dofinansowanie będą zatem składane przez grantobiorców do regionalnego WFOŚiGW, a nie do NFOŚiGW).

Więcej informacji na temat nowego programu rządowego pn. „Mikroretencja”, można uzyskać w poniższym artykule:

Zbiornik na deszczówkę 2026: Decydując się na wykonanie zbiornika na deszczówkę w przydomowym ogrodzie – warto sprawdzić jaki rodzaj pokrycia dachowego się posiada

Decydując się na wykonanie zbiornika na deszczówkę w przydomowym ogrodzie, który zbierać będzie m.in. wodę spływającą z dachu budynku – warto sprawdzić jaki rodzaj pokrycia dachowego posiada dom. W przypadku dachów pokrytych eternitem (azbestem) lub świeżych dachów bitumicznych (pokrytych papą) bowiem – zbierana z nich deszczówka, może być szkodliwa. Jest to spowodowane tym, że woda z dachu azbestowego zawiera w sobie mikrowłókna rakotwórcze, natomiast dachy bitumiczne, przez pierwsze kilka lat od montażu – mogą oddawać do wody różne substancje organiczne i nieorganiczne (m.in. barwniki).

Zbiornik na deszczówkę 2026: Zalety wody opadowej – do czego może zostać wykorzystana deszczówka?

Jak podkreśla Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu1 – oczyszczona i odstana woda deszczowa znajdzie zastosowanie zarówno w domu, jak i ogrodzie. W szczególności zastąpi wodę wodociągową na działce i przydomowym ogrodzie. Ze względu na specjalne właściwości doskonale nadaje się do nawadniania trawników i rabat. Na tym wykorzystanie deszczówki się nie kończy. Miękka woda deszczowa doskonale sprawdzi się w praniu. Brak składników wpływających na osadzanie się kamienia doskonale zabezpiecza sprzęt AGD. Zgromadzoną wodę możemy wykorzystać również do spłukiwania toalet i pisuarów. Dzięki deszczówce wyczyścimy nasz taras, czy podjazd. Doskonale sprawdzi się w czyszczeniu użytego sprzętu ogrodniczego. Z uwagi na unikalne właściwości będzie dobrym wyborem do mycia i wyczyszczenia karoserii samochodu lub umycia roweru.

W odróżnieniu od wody kranowej deszczówka nie posiada w swym składzie chloru. Wapń oraz magnez również występują w znikomej ilości. Lekko kwaśny odczyn wody opadowej będzie odpowiedni dla roślin kwaśnolubnych. Deszczówką podlejemy rabaty warzywne oraz rośliny doniczkowe.

Zbieranie i magazynowanie deszczówki to przede wszystkim realne oszczędności w domowym budżecie. Ekologiczne podejście do zarządzania wodą pomaga poprawiać gospodarkę wodną na danym obszarze. Zbierając deszczówkę przeciwdziałamy marnotrawstwu i wspieramy ekologiczną zasadę „less waste”. Przy okazji zniknie problem z odprowadzeniem nadmiaru wody po opadach. Zbieranie deszczówki zapobiega tworzeniu rozległych kałuży oraz chroni przed podtopieniami. Co więcej, oszczędzając wodę pitną możemy zmniejszyć rachunki nawet do kilkaset złotych.

1 Karolina Lewandowska, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Podstawa prawna :