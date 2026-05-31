Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w 2026 r.: czasowe i na stałe. Lista 208 chorób

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w 2026 r.: czasowe i na stałe. Lista 208 chorób

31 maja 2026, 12:04
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Na jak długo można dostać orzeczenie w 2026 roku?
W połowie ubiegłego roku weszły w życie nowe zasady przyznawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na czas określony. Czy zmiany wpływają też na orzeczenia wydawane na stałe? Kto może dostać orzeczenie w 2026 roku? Co oznacza lista 208 rzadkich chorób? Odpowiadamy na często zadawane pytania!

Orzeczenie na kilka lat czy na stałe? Ważne zasady 2026

Zgodnie z prawem, stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny) orzeka się na czas określony albo na stałe. Decyduje tu naruszenie sprawności organizmu. Jeżeli jest trwałe, to komisja wyda orzeczenie na stałe, a jeśli okresowe, to na kilka lat.

Z trwałym naruszeniem sprawności organizmu mamy do czynienia wtedy, gdy według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy.. Naruszenie okresowe to takie, gdy może nastąpić poprawa stanu zdrowia.

Ważne

O tym czy osoba z niepełnosprawnością otrzyma orzeczenie okresowe czy na stałe decydują zatem rokowania co do możliwości poprawy jej stanu zdrowia.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na stałe. Przepisy w 2026 roku

11 czerwca 2026 r. weszła w życie nowelizacja, która określiła minimalne okresy wydawania orzeczeń w przypadku potwierdzenia rzadkiej choroby genetycznej o jednorodnym i niezmiennym przebiegu lub zespołu Downa. W takim przypadku orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się na okres nie krótszy niż 7 lat.

Nowe przepisy zmieniły też zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności. Przypomnijmy, iż takie orzeczenie wydawane jest dziecku, które nie ukończyło 16 lat. Po zmianach niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, nie krótszy niż 3 lata, jednak nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. W przypadku potwierdzenia u dziecka rzadkiej choroby genetycznej o jednorodnym i niezmiennym przebiegu lub zespołu Downa orzeczenie wydaje się od razu na maksymalny czas, czyli do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Co ważne, są to okresy minimalne, a zatem również w przypadku rzadkich chorób genetycznych istnieje możliwość wydania orzeczenia na stałe.

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli zespół orzekający o niepełnosprawności czy sąd (biorąc pod uwagę opinię biegłych), uznają, iż stan zdrowia osoby z niepełnosprawnością, może ulec poprawie, to orzeczenie zostanie wydane na określony czas. Gdy zaś istnieją dowody medyczne, przesądzające o braku pozytywnych rokowań co do możliwości poprawy stanu zdrowia, to orzeczenie powinno zostać wydane na stałe.

Gdy u osoby z niepełnosprawnością występuje jedna z 208 rzadkich chorób genetycznych o jednorodnym i niezmiennym przebiegu lub zespół Downa, to otrzyma ona orzeczenie wydane na okres co najmniej 7 lat albo na stałe.

208 rzadkich chorób genetycznych [LISTA]

Katalog rzadkich chorób genetycznych o jednorodnym i niezmiennym przebiegu określa załącznik rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Oto pełna lista:

1. Achondroplazja

2. Zespół Aicardiego i Goutièresa

3. Wrodzony niedobór alfa-1 - antytrypsyny – postać homozygotyczna

4. Zespół Alpersa i Huttenlochera

5. Alfa- i beta-mannozydoza

6. Zespół Alströma

7. Zespół Angelmana

8. Zespół Aperta

9. Niedobór dekarboksylazy L - aminokwasów aromatycznych

10. Ataksja-teleangiektazja

11. Autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek

12. Autosomalna recesywna złośliwa osteopetroza

13. Zespół Bardeta-Biedla

14. Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa R4 związana z betasarkoglikanem

15. Zespół CHARGE

16. Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z kalpainą 3 R1

17. Dysplazja kampomeliczna

18. Choroba Canavan

19. Zespół Hellera (dziecięce zaburzenie dezintegracyjne)

20. Zespół Cockayne'a

21. Zespół Coffina-Lowry'ego

22. Wrodzony brak ramienia i przedramienia

23. Wrodzone zaburzenie glikozylacji

24. Wrodzona dystrofia mięśniowa z niedoborem integryny alfa-7

25. Zespół Cornelia de Lange

26. Mukowiscydoza

27. Zespół Dravet

28. Zespół Dubowitza

29. Dystrofia mięśniowa Duchenne'a

30. Proste pęcherzowe oddzielanie się naskórka

31. Sekwencja deformacyjna akinezji płodu

32. Zespół łamliwego (kruchego) chromosomu X

33. Zespół Frasera

34. Ataksja Friedreicha

35. Zespół Frynsa

36. Gangliozydoza GM1

37. Gangliozydoza GM2

38. Choroba Gauchera

39. Encefalopatia glicynowa (nieketotyczna hiperglicynemia)

40. Niedorozwój dystalnej części kończyny/kończyn, hemimelia

41. Holoprozencefalia

42. Zespół progerii Hutchinsona-Gilforda

43. Wodogłowie ze zwężeniem wodociągu Sylwiusza

44. Hyperfenyloalaninemia spowodowana deficytem tetrahydrobiopteryn

45. Dziedziczne pęcherzowe oddzielanie się naskórka

46. Iniencefalia

47. Izolowana anencefalia/eksencefalia

48. Izolowany otwarty rozszczep kręgosłupa

49. Kwasica izowalerianowa

50. Choroba Huntingtona – postać młodzieńcza

51. Zespół Kabuki

52. Choroba Krabbego

53. Zespół Ehlersa i Danlosa, typ kifoskoliotyczny

54. Wrodzona dystrofia mięśniowa spowodowana niedoborem laminy alfa 2, merozyno-ujemna wrodzona dystrofia mięśniowa

55. Zespół Larsena

56. Wrodzona ślepota Lebera

57. Dziedziczna atrofia nerwu wzrokowego Lebera

58. Choroba Lebera 'plus'

59. Zespół Leigha

60. Zespół Lesch-Nyhana

61. Fenyloketonuria matczyna z małogłowiem

62. Zespół Meckela

63. Choroba Menkesa

64. Leukodystrofia metachromatyczna

65. Zespół Millera-Diekera

66. Neurodegeneracja związana z białkiem błony mitochondrialnej

67. Zespół Mowata-Wilsona

68. Mukolipidoza (grupa chorób)

69. Mukopolisacharydoza (grupa chorób)

70. Miopatia nemalinowa

71. Ostra niewydolność oddechowa noworodków spowodowana niedoborem SP-B

72. Wady cewy nerwowej

73. Zespoły neurozwyrodnieniowe spowodowane gromadzeniem się żelaza w mózgu

74. Wrodzona wielostawowa artrogrypoza pochodzenia neurogennego

75. Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych

76. Neuronalna lipofuscynoza ceroidowa

77. Niedobór kwaśnej sfingomielinazy (ASMD), dawniej zespół Niemanna-Picka

78. Zespół Nijmegen

79. Nieimmunologiczny obrzęk płodu

80. Zespół oczno-mózgowo-nerkowy (zespół Lowe'a)

81. Zespół Opitza GBBB

82. Wrodzona łamliwość kości – postać ciężka

83. Neurodegeneracja związana z kinazą pantotenianu

84. Napadowa kinezygenna (wywoływana ruchem) dyskineza

85. Choroba Pelizaeusa Merzbachera (jedna grupa)

86. Zespół płetwistości

87. Zespół Pradera-Willi'ego

88. Postępujące porażenie nadjądrowe

89. Postępujące porażenie nadjądrowe – zespół korowo-podstawny

90. Kwasica propionowa

91. Rdzeniowy zanik mięśni i wszystkie schorzenia z tej grupy

92. Padaczka pirydoksynozależna

93. Niedobór karboksylazy pirogronianowej

94. Choroba Refsuma

95. Obustronna agenezja nerek

96. Zespół Retta

97. Zespół Rubinsteina i Taybiego

98. Zespół Seckela

99. Syrenomelia

100. Zespół Smitha-Lemliego-Opitza

101. Zespół Smith-Magenis

102. Zespół Sotosa

103. Choroba Taya-Sachsa

104. Dysplazja tanatoforyczna

105. Triploidia

106. Zespół WAGR – zespół guza Wilmsa, aniridii, wad układu moczowo-płciowego i niepełnosprawności intelektualnej

107. Zespół Walkera i Warburga

108. Zespół Williamsa

109. Zespół Wolfa-Hirschhorna

110. Zespół Wolframa

111. Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X

112. Miopatia centronuklearna sprzężona z chromosomem X

113. Dominująca chondrodysplazja punktowa sprzężona z chromosomem X

114. Zespół Kleefstra

115. Zespół alfa talasemia – niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X

116. Postępująca kostniejąca fibrodysplazja (FOP)

117. Synaptopatie

118. Zespół niepełnosprawności intelektualnej spowodowany mutacją DYRK1A

119. Zespół Cri du Chat (delecja 5p)

120. Zespół Potockiego-Lupskiego – zespół mikroduplikacji 17p11.2

121. Genetycznie uwarunkowane (z określonym patogennym wariantem genetycznym) zespoły neurorozwojowe z niepełnosprawnością intelektualną

122. Zespół Phelan-McDermid

123. Zespół mózgowo-czołowo-twarzowy, zespół Baraitsera-Wintera

124. Zespół Schinzela-Giediona

125. Zespół Allana, Herndorna i Dudley'a

126. Mnogi niedobór sulfataz

127. Zespół Coffin-Siris

128. Zespół Koolenai De Vries

129. Zespół Ohdo

130. Zespół Pitta-Hopkinsa

131. Zespół Bainbridge'a-Ropersa

132. Zespół Bohringa-Opitza

133. Niedobór palmitylotransferazy karnityny II

134. Zespół Schaafa-Yanga

135. Pierwotna karłowatość mikrocefaliczna typu Alazamiego

136. Zespół Blooma

137. Zespół Warszawski

138. Dziecięca encefalopatia glicynowa

139. Zespół Ondyny

140. Zespół Pallistera-Killiana (tetrasomia 12p)

141. Zaburzenia metabolizmu puryn i pirymidyn

142. Zaburzenia metabolizmu cyklu mocznikowego i detoksykacji amoniaku

143. Trisomia chromosomu 13 (zespół Patau'a)

144. Trisomia chromosomu 18 (zespół Edwardsa)

145. Niezrównoważone aberracje chromosomów autosomalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu od umiarkowanego do ciężkiego (ring chromosom, izochromosom, delecja, duplikacja)

146. Zespół Robertsa

147. Schizencefalia

148. Zespół KBG

149. Zespół dysmorficzny związany z dystalną arthrogrypozą, dysmorfią twarzy i zaburzeniem rozwoju uwarunkowany heterozygotyczną mutacją w genie NALCN (Zespół CLIFAHDD)

150. Zespół Costello powiązany z HRAS

151. Zespół mikrodelecji 22q11.2 (zespół DiGeorge'a)

152. Wrodzona wielostawowa artrogrypoza

153. Ataksja móżdżkowa autosomalna dominująca

154. Autosomalna recesywna ataksja móżdżkowa

155. Zespół Bartha

156. Zespół sercowo-twarzowo-skórny (CFC)

157. Niedobór palmitylotransferazy 1A karnityny

158. Choroba Charcot-Marie-Tooth (dziedziczna neuropatia czuciowa i ruchowa)

159. Galaktozemia klasyczna

160. Homocystynuria klasyczna

161. Wrodzona biegunka chlorowa

162. Wodogłowie wrodzone

163. Wrodzony zespół miasteniczny

164. Choroba Segawy, dystonia z dobrą odpowiedzią na L-DOPA

165. Dystrofia mięśniowa Emery'ego-Dreifussa

166. Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z FKRP

167. Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z gamma-sarkoglikanem

168. Niedobór dehydrogenazy glutarylo-koenzymu A (kwasica glutarowa typu 1)

169. Choroba spichrzania glikogenu GSD

170. Choroba Hartnupów

171. Hemofilia A – postać ciężka

172. Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy

173. Dziedziczna paraplegia spastyczna

174. Niedobór syntetazy holokarboksylazy

175. Nietrzymanie barwnika (zespół Blocha i Sulzbergera)

176. Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej (zespół Jeune'a)

177. Zespół Johansona i Blizzarda

178. Zespół Joubert i zaburzeń pokrewnych

179. Niedobór dehydrogenazy długich łańcuchów 3 – hydroksyacetylo-CoA

180. Encefalopatia mitochondrialna, kwasica mleczanowa z epizodami udaropodobnymi – zespół MELAS

181. Niedobór dehydrogenazy średnich łańcuchów acylo-CoA

182. Zespół małoocze-bezocze

183. Mitochondrialna encefalomiopatia żołądkowo-jelitowa

184. Zaburzenie mitochondrialnej fosforylacji oksydacyjnej spowodowane nieprawidłowościami mitochondrialnego DNA

185. Niedobór trójfunkcyjnego białka mitochondrialnego

186. Zanik wieloukładowy

187. Zanik wieloukładowy typu parkinsonowskiego

188. Zespół ustno-twarzowo-palcowy typu 1

189. Zespół Pfeiffera

190. Fenyloketonuria

191. Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa o początku w dzieciństwie

192. Dystrofia miotoniczna Steinerta

193. Zespół Treacher-Collins

194. Stwardnienie guzowate

195. Tyrozynemia typu 1

196. Zespół Wernera

197. Choroba Parkinsona o wczesnym początku

198. Zespół Loeys-Dietz

199. Zespół Borjesona-Forssmana-Lehmanna

200. Zespół Sensenbrenner

201. Malformacja Arnolda i Chiariego typ 1

202. Anemia Fanconiego

203. Zespół Alagille

204. Choroba syropu klonowego

205. Hipofosfatazja

206. Zespół Pompego

207. Krzywica hipofosfatemiczna sprzężona z chromosomem X

208. Zespół Freemana-Sheldona

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w 2026 r. [FAQ]

Mam orzeczenie wydane na stałe. Czy bezterminowo otrzymam też świadczenie wspierające?

Nie, w przypadku stałego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, świadczenie wspierające można otrzymać na maksymalnie 7 lat.

Zamierzam ubiegać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Gdzie powinnam złożyć dokumenty?

Wniosek i odpowiednie załączniki składa się w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033).

Powiązane
Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Co z orzeczeniem w 2026 i 2027 roku? [LISTA]
Czy można zmienić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe?
Orzeczenie bez komisji. Kiedy jest możliwe w 2026 roku?
Prawo
K. Stanowski krytycznie o zasiłku pielęgnacyjnym. 1 mln Polaków upokorzonych przez brak choćby złotówki więcej. Wciąż 215.84 zł
31 maja 2026

Krzysztof Stanowski: Zasiłek pielęgnacyjny od 2019 roku nie wzrósł nawet o złotówkę i wynosi 215,84 zł.
Niepełnosprawni: Zrównajmy zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) i dodatek pielęgnacyjny (366,67 zł)
31 maja 2026

Osoby niepełnosprawne wskazują na konieczność nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zniknąłby z niej przepis mówiący, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje (obecnie w wysokości 215,84 zł miesięcznie). Jednocześnie w art. 16 tej ustawy miałby się pojawić przepis mówiący, że zasiłek pielęgnacyjny ma wartość dodatku pielęgnacyjnego. Chodzi tu o bieżącą wartość dodatku pielęgnacyjnego. Taka konstrukcja przepisów oznacza coroczną waloryzację i podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego.
Emerycie. Otrzymałeś 2500 zł. Ale musisz zwrócić 3000 zł. Uciążliwy system ZUS i NFZ
31 maja 2026

Może się zdarzyć, że emeryt albo rencista musi zwrócić do ZUS świadczenia. Zdarza się to stosunkowo rzadko, ale się zdarza. Pojawia się wtedy problem – „Oddaję pieniądze do ZUS w kwocie brutto czy netto?" Niestety jest to kwota brutto. Dlaczego niestety? Bo jeżeli emeryturę obciążył PIT albo składka zdrowotna, to emeryt musi sam się zająć odzyskaniem tych pieniędzy. Nie zrobi za niego tego ZUS. Czyli emeryt otrzymał od ZUS np. łącznie z kilku emerytur 8271.33 zł netto, ale musi ZUS oddać 10 000 zł brutto. Różnicę między 10 000 zł a 8271.33 zł emeryt/rencista musi odzyskać sam. Jeżeli świadczenie było opodatkowane, to nadpłacony podatek PIT trzeba osobno „wyciągnąć” z Urzędu Skarbowego – skarbówka go nie odda z urzędu. To samo jest ze składką na NFZ.
Stopień umiarkowany w 2026 r. Źle ze świadczeniami z PFRON. Jeszcze gorzej z zasiłkiem pielęgnacyjnym (215,84 zł)
31 maja 2026

Dla osób niepełnosprawnych obecna sytuacja to dyskryminacja. Polega na tym, że nie ma nie tylko podwyżki zasiłków dla stopnia umiarkowanego niepełnosprawności, ale i takich świadczeń jak dopłaty PFRON do zakupu samochodu (jest pomoc przy doposażeniu samochodów dla stopnia umiarkowanego, dopłaty do kupna tylko dla stopnia znacznego). Zmniejsza się znaczenie świadczeń dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. zasiłek pielęgnacyjny z MOPS nie będzie waloryzowany aż do 2028 r. (według odpowiedzi na interpelacje złożone w Sejmie).

Komunikat PFRON: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nowy formularz INF-O-PP
31 maja 2026

Nowy druk formularza został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2026, poz. 523)
Podatek od deszczu 2026 – właściciele nieruchomości zapłacą, a kościoły nie. Te przepisy już obowiązują
31 maja 2026

Podatkiem od deszczu określana jest opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, którą zobowiązani są, co kwartał, uiszczać właściciele nieruchomości nieujętych w system kanalizacji, których powierzchnia przekracza ustawowy próg i którzy – w związku z zabudowaniami swojej działki – dokonali wyłączenia określonej powierzchni nieruchomości z tzw. powierzchni biologicznie czynnej. Z obowiązku ponoszenia daniny od deszczu – niezależnie od powierzchni nieruchomości wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej – ustawodawca zwolnił natomiast kościoły i inne związki wyznaniowe.
Jak obliczyć dochód do zasiłku? Czasami MOPS stosuje fikcję prawną
29 maja 2026

„Ustawodawca przyjął fikcję prawną, zgodnie z którą posiadanie gruntu rolnego oznacza jednoczesne uzyskiwanie dochodu” - przypomina Naczelny Sąd Administracyjny. Kwestia ta wzbudza wciąż wątpliwości beneficjentów pomocy społecznej.
Prawo pierwokupu na rynku aukcyjnym dóbr kultury i granice jego dopuszczalnego wykonywania. Praktyczne zastosowanie: kazus muzeum w roli licytanta
29 maja 2026

Czy podmiot wyposażony w ustawowe prawo pierwokupu może jednocześnie wpływać na cenę, którą ostatecznie sam zapłaci? Na rynku aukcyjnym zabytków pytanie to przestaje być wyłącznie teoretycznym dylematem. Aktywne uczestnictwo muzeów rejestrowanych w licytacjach, połączone z możliwością późniejszego wykonania prawa pierwokupu, rodzi poważne wątpliwości dotyczące transparentności aukcji, równości uczestników obrotu oraz granic dopuszczalnego wykonywania uprawnień publicznoprawnych. Artykuł analizuje ten problem na styku prawa cywilnego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zasad uczciwego rynku.

Smartfon jako „czysty nośnik”? Co zmienia nowelizacja opłaty reprograficznej w 2026 roku - skutki prawne i konstytucyjne wątpliwości
29 maja 2026

Nowelizacja przepisów o opłacie reprograficznej to jedna z najistotniejszych zmian na styku prawa autorskiego i rynku nowych technologii ostatnich lat. Ustawodawca odchodzi od katalogu urządzeń, który przestał odpowiadać realiom cyfrowego obrotu, zastępując go rozwiązaniami obejmującymi współczesne nośniki i sprzęt elektroniczny. Zmiana ma przynieść twórcom realną rekompensatę za korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku prywatnego, ale jednocześnie rodzi pytania o granice regulacji i jej wpływ na przedsiębiorców oraz konsumentów.
MOPS w sądzie: urzędnicy w kółko powtarzali mantrę: musimy pomoc rozdzielić na 6 osób. Zamiast zbadać stan faktyczny
30 maja 2026

W sprawie opisanej w artykule możliwe jest tylko kupno nowego okna. Bezsens pomocy z MOPS polega na tym, że przyznał 500 zł zasiłku, ale na naprawę okna. A to trzeba wymienić na nowo. I potrzeba jest cztery razy tyle pieniędzy. Sytuacja osoby potrzebującej jest taka, że nie będzie miała środków na wymianę okna (przeszło 2000 zł). Pokazuje to absurdalność pomocy MOPS - nie ma służyć rozwiązywaniu problemów w sposób zmieniający życie ludzi korzystających z pomocy społecznej. Priorytetem jest równe rozdzielenie niewielkimi kwotami środków na jak największą liczbę beneficjentów tak, aby było "sprawiedliwie".
