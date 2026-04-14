Twoje pieniądze » Podatki » Koniec abonamentu RTV? Nowa opłata audiowizualna może objąć niemal wszystkich Polaków

Koniec abonamentu RTV? Nowa opłata audiowizualna może objąć niemal wszystkich Polaków

14 kwietnia 2026, 15:58
Adam Kuchta
Adam Kuchta
abonament rtv media opłata
Koniec abonamentu RTV? Nowa opłata może objąć niemal wszystkich Polaków
Wielu Polaków liczyło, że abonament RTV w końcu zniknie. Problem w tym, że zamiast niego ma pojawić się nowa, powszechna opłata, która obejmie niemal każdego. Dla części osób może to oznaczać jeszcze większe koszty i brak możliwości uniknięcia płatności.

Planowane zmiany w finansowaniu i funkcjonowaniu mediów publicznych mogą w najbliższych latach znacząco wpłynąć na miliony Polaków. Rząd przygotowuje kompleksową reformę, która zakłada nie tylko likwidację abonamentu RTV, lecz także przebudowę systemu zarządzania mediami publicznymi oraz dostosowanie polskich przepisów do unijnych regulacji. Nowe rozwiązania mają zapewnić stabilniejsze finansowanie Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, a jednocześnie zwiększyć przejrzystość i niezależność instytucji medialnych.

Choć projekt ustawy jest już po konsultacjach publicznych, jego ostateczne przyjęcie wciąż wymaga zakończenia procesu legislacyjnego. Jeśli zmiany zostaną uchwalone, nowy model finansowania i zarządzania mediami publicznymi może zacząć obowiązywać od 2027 roku.

Co zamiast abonamentu RTV? Nowa obowiązkowa opłata dla każdego

Rząd przygotowuje jedną z największych reform rynku medialnego od lat. Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, przedstawiony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w grudniu 2025 roku, zakłada likwidację abonamentu RTV, zmiany w zarządzaniu mediami publicznymi oraz wdrożenie europejskich regulacji dotyczących wolności mediów.

Zmiany mogą wejść w życie już od 2027 roku, ale ich przyjęcie może być politycznie trudne. Póki co Polacy wciąż muszą płacić abonament radiowo-telewizyjny. Przypomnijmy, że w 2026 roku jego wysokość wynosi:

  • 9,50 zł miesięcznie za radio,
  • 30,50 zł miesięcznie za telewizor lub radio i telewizor.

Opłatę muszą wnosić osoby posiadające zarejestrowany odbiornik RTV. Nadal obowiązują także ulgi oraz zwolnienia dla wybranych grup, m.in. seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Nowa ustawa medialna – co zakłada rządowy projekt zmian?

W skrócie można powiedzieć, że projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji ma trzy główne cele:

  1. odpolitycznienie mediów publicznych,
  2. zapewnienie stabilnego finansowania,
  3. wdrożenie do polskiego prawa Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (EMFA).

Środowisko medialne oczekuje na szybkie przyjęcie przepisów. Rząd szacuje jednak, że projekt może zostać przyjęty dopiero w II lub III kwartale 2026 roku, a następnie trafi do Sejmu. Eksperci podkreślają, że reforma może być kontrowersyjna politycznie i jej przyjęcie może napotkać trudności, zwłaszcza na etapie podpisu prezydenta.

Największy problem: zapłacą też ci, którzy dziś wcale nie płacą

Jednym z głównych elementów projektu jest zniesienie abonamentu radiowo-telewizyjnego i wprowadzenie powszechnej opłaty dla większości Polaków. Zgodnie z propozycją:

  • abonament RTV ma zostać zlikwidowany od 1 stycznia 2027 roku,
  • media publiczne mają być finansowane bezpośrednio z budżetu państwa,
  • roczne finansowanie ma wynosić co najmniej 2,5 miliarda złotych.

Oznacza to fundamentalną zmianę modelu finansowania Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz mediów regionalnych. Pojawia się koncepcja opłaty audiowizualnej, która miałaby zastąpić abonament RTV. Wstępne propozycje zakładają wprowadzenie:

  • opłaty audiowizualnej w wysokości około 8–9 zł miesięcznie,
  • pobieranie jej automatycznie przez administrację skarbową,
  • obowiązek płatności niezależnie od posiadania telewizora.

Nie jest jeszcze jednak przesądzone, czy opłata audiowizualna zostanie w ogóle wprowadzona. W najnowszym projekcie ustawy pojawia się przede wszystkim model finansowania z budżetu państwa.

Likwidacja Rady Mediów Narodowych i nowy skład KRRiT

Projekt ustawy przewiduje także duże zmiany instytucjonalne w zakresie zarządzania mediami publicznymi w Polsce. Najważniejsza z nich to:

  • likwidacja Rady Mediów Narodowych,
  • przekazanie jej kompetencji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

Projekt ustawy przewiduje przywrócenie 9-osobowego składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Członkowie mieliby być powoływani w następujący sposób:

  • 4 osoby – przez Sejm,
  • 2 osoby – przez Senat,
  • 3 osoby – przez prezydenta.

Jednocześnie projekt zakłada powrót do mechanizmu rotacyjności składu KRRiT. Każdy członek miałby 6-letnią kadencję, a co dwa lata następowałaby wymiana jednej trzeciej składu. Zmiana ma zwiększyć przejrzystość i ograniczyć wpływy polityczne na media publiczne.

Europejski Akt o Wolności Mediów (EMFA) – co oznacza dla Polski?

Nowelizacja ustawy ma również wdrożyć przepisy Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (EMFA). W telegraficznym skrócie, regulacja ta ma za zadanie:

  • zwiększyć niezależność redakcji,
  • ograniczyć wpływ polityków na media publiczne,
  • poprawić przejrzystość finansowania mediów,
  • wzmocnić ochronę pluralizmu medialnego.
Ważne

Wdrożenie Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (EMFA) jest obowiązkiem państw członkowskich Unii Europejskiej.

KRRiT krytykuje projekt ustawy medialnej. Ma poważne zastrzeżenia do finansowania i zmian w strukturze Rady

KRRiT przygotowała już swoje stanowisko i uwagi do projektu. Zaznaczyła, że jest za wdrożeniem zapisów Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (EMFA), ale projekt nowelizacji ustawy medialnej „wymaga gruntownego przepracowania”. Rada zakwestionowała zastąpienie abonamentu dotacją budżetową, ustalaną corocznie przez ministra finansów, co ma umożliwić „uznaniowe określanie kwot”. Zdaniem KRRiT, zmiana systemu finansowania mediów publicznych wymaga zgody Komisji Europejskiej, a ocena zgodności z zasadami prawa UE jest procesem czasochłonnym. Postulowane powiększenie składu KRRiT z 5 do 9 osób - jak napisano w komunikacie - może wiązać się ze wzrostem kosztów funkcjonowania Rady i wydłużeniem czasu potrzebnego jej na decyzje, a nowe zasady powoływania członków Rady oraz funkcjonowania tej instytucji „obniżają ustrojową rangę tego konstytucyjnego organu”. Zastrzeżenia KRRiT budzi także nowy sposób powoływania władz mediów publicznych oraz uproszczenia w dziedzinie koncesji i zezwoleń.

„Największe zastrzeżenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji budzą zapisy, które wprowadzają gwarancję niezależności KRRiT od podmiotów zewnętrznych” - stwierdził Piotr Jędrzejowski, rzecznik MKiDN. „Krytykowane są także te wprowadzające kryterium kompetencyjne wyboru członków KRRiT oraz likwidujące opłatę abonamentową – archaiczną, nieefektywną, nieściągalną opłatę, która dzisiaj nie służy nikomu poza członkami KRRiT. W swoim oświadczeniu KRRiT za „dyskryminujące kryteria” uznaje wymóg wskazywania kierunku studiów oraz ścieżek doświadczenia przez kandydatów do władz mediów publicznych i KRRiT. Faktycznie – w myśl nowelizacji kandydaci na te stanowiska mają być wybierani według kryteriów kompetencyjnych i według zgromadzonego doświadczenia – to jest bezdyskusyjne. Nawet jeśli niekompetentni i nieprzygotowani poczują się dyskryminowani” - podkreślił Jędrzejowski.

Kiedy nowa opłata audiowizualna może wejść w życie?

Proces legislacyjny dotyczący zmian w przepisach o mediach publicznych już się rozpoczął i stopniowo wchodzi w kolejne etapy. 23 stycznia 2026 r. zakończyły się konsultacje publiczne projektu. Zgodnie z planami rządu, gotowy dokument ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w II lub III kwartale 2026 r.

Jeżeli projekt przejdzie cały proces legislacyjny, nowe przepisy mogą wejść w życie na początku 2027 r. Zakładają one całkowitą zmianę modelu finansowania mediów publicznych – miałaby zacząć obowiązywać nowa opłata audiowizualna, a dotychczasowy abonament radiowo-telewizyjny zostałby zlikwidowany. Reforma ma uprościć system poboru opłat oraz zapewnić stabilniejsze finansowanie mediów publicznych, jednak jej ostateczny kształt będzie zależał od decyzji parlamentu i dalszego przebiegu prac legislacyjnych.

Co to oznacza w praktyce dla Polaków?

Jeśli ustawa zostanie przyjęta:

  • abonament RTV zostanie zniesiony i pojawi się opłata audiowizualna,
  • finansowanie mediów publicznych przejmie budżet państwa,
  • zmieni się system nadzoru nad mediami publicznymi,
  • możliwe są także dalsze reformy rynku medialnego.

Na razie jednak abonament RTV nadal obowiązuje i musi być opłacany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy abonament RTV zostanie całkowicie zlikwidowany?
Takie są założenia projektu. Abonament RTV miałby zostać zniesiony najwcześniej od 1 stycznia 2027 roku, ale stanie się to dopiero po zakończeniu całego procesu legislacyjnego i wejściu ustawy w życie.

2. Co zamiast abonamentu RTV?
Rozważane są dwa główne rozwiązania: finansowanie mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa oraz wprowadzenie tzw. opłaty audiowizualnej (ok. 8–9 zł miesięcznie). Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

3. Czy nową opłatę będą płacić wszyscy?
Najbardziej prawdopodobny wariant zakłada powszechną opłatę – niezależnie od tego, czy ktoś posiada telewizor lub radio. To oznacza, że zapłacą także osoby, które dziś unikają abonamentu.

4. Kiedy nowe przepisy mogą wejść w życie?
Jeśli projekt zostanie przyjęty przez rząd i parlament, zmiany mogą zacząć obowiązywać od początku 2027 roku. Wcześniej jednak ustawa musi przejść pełną ścieżkę legislacyjną.

5. Czy obecnie trzeba nadal płacić abonament RTV?
Tak. Do momentu wejścia w życie nowych przepisów obowiązują obecne zasady, a abonament RTV musi być opłacany zgodnie z prawem.

6. Jak zmieni się zarządzanie mediami publicznymi?
Projekt przewiduje likwidację Rady Mediów Narodowych oraz wzmocnienie roli KRRiT, która ma mieć większy, 9-osobowy skład i bardziej przejrzyste zasady powoływania członków.

7. Co oznacza wdrożenie Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (EMFA)?
Nowe przepisy mają zwiększyć niezależność mediów publicznych, ograniczyć wpływy polityczne oraz poprawić przejrzystość finansowania – zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

Mało kto o tym wie: ulga dla członków związków może obniżyć podatek o 840 zł
Mało kto o tym wie: ulga dla członków związków może obniżyć podatek o 840 zł
Gotówka od rodziny – podatek pewny. Polacy tracą zwolnienia przy darowiznach
Gotówka od rodziny – podatek pewny. Polacy tracą zwolnienia przy darowiznach
Miał być przełom, jest frustracja. KSeF paraliżuje biznes
Miał być przełom, jest frustracja. KSeF paraliżuje biznes
16 kwietnia TSUE może ostatecznie rozstrzygnąć spory frankowe w Polsce. Czy odpowiedzi na te pytania zmienią praktykę orzeczniczą sądów?
14 kwi 2026

Rynek tzw. sporów frankowych przyzwyczaił nas do przełomowych dat, ale 16 kwietnia 2026 roku ma potencjał, by stać się jedną z najważniejszych cezur w całej historii tych postępowań. Tego dnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosi trzy wyroki dotyczące przedawnienia roszczeń banków wobec kredytobiorców. Równolegle Rzecznik Generalny TSUE przedstawi opinię w kolejnej sprawie, która może bezpośrednio przełożyć się na wysokość roszczeń dochodzonych przez konsumentów.
Nowe formularze w e-Urzędzie Skarbowym od 13 kwietnia 2026 r.
14 kwi 2026

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa poinformowały w komunikacie z 13 kwietnia 2026 r., że w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) zostały udostępnione nowe formularze: Wniosek o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego ORD-IN, Wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej WN-CFR i Oświadczenie o wyborze lub zmianie formy opodatkowania INF-FO. Ponadto w e-US pojawiła się też nowa funkcjonalność „Forma opodatkowania", która umożliwia przedsiębiorcom szybki dostęp do informacji o formie opodatkowania odnotowanej w bazie KAS dla prowadzonej działalności gospodarczej.
Podwójna wypłata 800 plus w kwietniu. ZUS przeleje 1600 zł na dziecko, ale jest jeden haczyk. Sprawdź daty
14 kwi 2026

1600 zł na koncie zamiast standardowych 800 zł? W kwietniu wielu rodziców otrzyma podwójny przelew z ZUS. Z czego wynikają te zmiany? Kto może liczyć na dodatkowe środki przed majówką? Dlaczego złożenie wniosku do 30 kwietnia jest tak ważne dla ciągłości wypłat? Oto szczegóły.

Dodatkowe 1000 zł (lub więcej) na majówkę? Sprawdź zasady dofinansowania z ZFŚS w 2026 roku
14 kwi 2026

Nadchodząca majówka 2026 to dla wielu Polaków idealna okazja do dłuższego odpoczynku. Korzystny układ kalendarza sprawia, że przy odrobinie planowania możemy zyskać ponad tydzień wolnego. Dzięki tegorocznym, rekordowym odpisom na fundusz socjalny, pracownicy mogą liczyć na realne wsparcie budżetu wyjazdowego. Jak odebrać pieniądze jeszcze przed wyjazdem?

Krwiodawcy bez nowych ulg. Rząd odpowiada na interpelację i studzi oczekiwania
14 kwi 2026

Krwiodawcy znów w centrum debaty o przywilejach, ale bez przełomu – rząd nie planuje wprowadzenia ogólnopolskich ulg transportowych dla zasłużonych dawców krwi. Mimo prac nad e-legitymacją i rosnących potrzeb systemu ochrony zdrowia, ministerstwa wskazują na bariery prawne, finansowe i etyczne.
Nowe świadczenie 2026 dla seniorów po 65. roku życia jeśli dochód nie przekracza 3410 zł. Projekt ustawy już procedowany przez rząd
14 kwi 2026

Rząd przyspiesza prace nad nowym świadczeniem dla seniorów po 65. roku życia. W tle pojawia się istotna zmiana koncepcji. Bon senioralny, o którym mówiło się od miesięcy, może nie wejść w życie jako osobna ustawa. Zamiast tego ma stać się częścią szerszej reformy wsparcia osób starszych. Nie chodzi przy tym o pieniądze. Nowe świadczenie dla seniorów ma mieć zupełnie inną formę.
Planowanie budżetowe na 2027 rok na nowych zasadach. Znamy już postanowienia projektu w zakresie zmian w klasyfikacji budżetowej
14 kwi 2026

Planowanie budżetowe na 2027 rok odbędzie się już na nowych zasadach, czyli na podstawie przepisów wykonawczych uchwalonych na podstawie zmienionego upoważnienia ustawowego. Co się zmienia i dla kogo będzie miało to kluczowe znaczenie? Znamy treść projektu i uzasadnienia do niego.
Ponad milion obcokrajowców w polskich firmach. Sprawdź, gdzie pracują najczęściej
14 kwi 2026

W ostatnim dniu października 2025 r. pracę w Polsce wykonywało 1 mln 139 tys. 400 cudzoziemców, tj. o 7,1 proc. więcej niż w tym samym miesiącu w 2024 r. – podał we wtorek GUS.

Świadczenie wspierające. 32 czynności i 100 punktów do zmiany?
14 kwi 2026

Rząd chce zreformować świadczenie wspierające. Tak wynika z dokonanego kilka miesięcy temu przeglądu. Ale zmiany postulują też osoby z niepełnosprawnościami. Wiele pomysłów dotyczy badania potrzeby wsparcia i przyznawania punktów przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Czy importerzy będą pod stałym monitoringiem organów? Nowy UKC to koniec przypadkowych kontroli
14 kwi 2026

Dotychczas kontrola celna była dla wielu przedsiębiorców zdarzeniem incydentalnym – często losowym, ograniczonym do wybranych zgłoszeń lub konkretnych transakcji. Nadchodzące zmiany w unijnym systemie celnym całkowicie odwracają tę logikę. Wraz z reformą Unijnego Kodeksu Celnego kontrola przestaje być zdarzeniem – staje się procesem ciągłym. Pojawia się więc fundamentalne pytanie: czy importerzy w praktyce znajdą się pod stałym monitoringiem organów?
