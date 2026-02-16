REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » PIT 2026. Do 30 kwietnia musisz się rozliczyć – kara może sięgnąć nawet 24 tys. zł

PIT 2026. Do 30 kwietnia musisz się rozliczyć – kara może sięgnąć nawet 24 tys. zł

16 lutego 2026, 11:56
PIT 2026. Do 30 kwietnia musisz się rozliczyć – kara może sięgnąć nawet 24 tys. zł
PIT 2026. Do 30 kwietnia musisz się rozliczyć – kara może sięgnąć nawet 24 tys. zł
INFOR

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r. każdy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe. Spóźnienie może słono kosztować – w skrajnych przypadkach grzywna wyniesie nawet ponad 24 tys. zł. Sprawdź, kto musi złożyć PIT, jaki formularz wybrać i jak zrobić to najwygodniej.

Od 15 lutego do 30 kwietnia każdy podatnik ma obowiązek złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu. Przekroczenie wyznaczonego terminu może pociągnąć za sobą konsekwencje finansowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny. Jej wysokość zależy od okoliczności, ale w skrajnych przypadkach może wynieść nawet pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia[1]. W tym roku to ponad 24 tys. zł[2]. Nie warto więc zwlekać z rozliczeniem, zwłaszcza, kiedy składamy deklarację po raz pierwszy. Wymaga to rozeznania m.in. w przepisach, formularzach i sposobach ich przedłożenia fiskusowi.

Kto musi złożyć PIT w 2026 r.?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek złożenia zeznania PIT ma każdy podatnik, który w danym roku uzyskał przychody podlegające opodatkowaniu. Zakres oraz katalog takich przychodów został określony w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zastosowane do podatków osobistych PIT ma także Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej mają:

  • osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie lub o dzieło,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą,
  • osoby uzyskujące dochody z najmu, sprzedaży nieruchomości lub inwestycji,
  • emeryci i renciści – jednak z wyjątkami.

Emeryci i renciści, którzy otrzymali wyłącznie świadczenia rozliczone przez organ rentowy (np. ZUS lub KRUS), dostali PIT-40A, nie korzystają z ulg podatkowych i nie uzyskali innych dochodów wpływających na wysokość podatku, nie muszą samodzielnie składać zeznania podatkowego[3].

Jakie formularze PIT obowiązują? Najpopularniejsze druki

Wśród najczęściej wybieranych przez podatników formularzy wymienia się:

  • PIT-37 – podstawowy formularz rocznego rozliczenia podatku dla osób, które uzyskały dochody m.in. z umowy o pracę, zlecenia, dzieło, jeżeli zaliczki na podatek pobiera płatnik i nie prowadzi działalności gospodarczej.
  • PIT-36 – przeznaczony dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, uzyskują dochody z najmu lub innych źródeł, które nie są rozliczane przez płatnika, a także dla osób osiągających przychody z działalności nierejestrowanej.
  • PIT-28 – przeznaczony dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, m.in. z działalności gospodarczej, działalności nierejestrowanej opodatkowanej ryczałtem oraz najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem.
  • PIT-38 – dla osób, które uzyskały dochody z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, np. ze sprzedaży papierów wartościowych (giełda).
  • PIT-39 – dla osób, które sprzedały nieruchomości lub prawa do nieruchomości w danym roku podatkowym.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, w ubiegłym roku najbardziej popularnym formularzem był PIT-37. Złożyło go ponad 21 milionów podatników. Drugim PIT-36 (2 842 233), a trzecim PIT-38 (970 943)[4].

„Jeśli nie wiemy, który formularz jest dla nas odpowiedni, najpewniejszym źródłem jest portal podatki.gov.pl, a w szczególności: sekcja Formularze PIT, która zawiera listę aktualnych deklaracji do pobrania lub wypełnienia online. Kolejne, to usługa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. Możemy również osobiście udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu i otrzymać informacje na miejscu, jak również formularze w formie papierowej” – mówi Andżelika Jaroszewska z Intrum.

Jak i gdzie złożyć deklarację PIT?

Deklarację PIT można wysłać online, pocztą lub złożyć osobiście w urzędzie. W ubiegłym roku najbardziej popularną metodą była elektroniczna – 24 mln (w tym około 14,3 mln w usłudze Twój e-PIT i 9,3 mln za pomocą systemu e-Deklaracje). Natomiast w formie papierowej do fiskusa wpłynęło 1,2 mln deklaracji[5].

Złożenie zeznania podatkowego PIT online – najszybsza opcja

Deklarację można złożyć korzystając z oficjalnych rządowych stron:

  • Twój e-PIT – usługa w ramach e-Urzędu Skarbowego, gdzie deklaracje są automatycznie przygotowywane na podstawie danych z Krajowej Administracji Skarbowej; podatnik jedynie weryfikuje i zatwierdza elektronicznie.
  • e-Deklaracje – portal Ministerstwo Finansów, na którym można wysłać PIT w formie e-formularza po zalogowaniu i podpisaniu go elektronicznie (kwalifikowany podpis lub dane autoryzujące).

„Do serwisów można zalogować się m.in. przez Profil Zaufany, aplikację mObywatel lub dane podatkowe. Elektroniczne złożenie PIT pozwala na otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) oraz przyspiesza zwrot nadpłaty podatku” – informuje Andżelika Jaroszewska.

Oprócz powyższych metod, PIT można złożyć również w wersji papierowej osobiście w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub wysłać go pocztą (najlepiej z potwierdzeniem odbioru przed terminem).

Na pomoc specjalisty warto zdecydować się, gdy uzyskujemy przychody z różnych źródeł lub prowadzimy działalność gospodarczą, ponieważ wówczas rozliczenie może być bardziej skomplikowane.

„Księgowy lub doradca podatkowy może pomóc w uniknięciu najczęstszych problemów, takich jak: błędne obliczenia podatku, w tym np. nieprawidłowe uwzględnienie wszystkich przychodów i kosztów, pominięcie ulg lub odliczeń, do których podatnik ma prawo, niekompletne lub błędne dane, które mogą skutkować koniecznością korekty deklaracji, nieprawidłowy wybór formularza PIT lub załączników. Pamiętajmy o tym, że nieprawidłowe rozliczenie może skutkować koniecznością dopłaty podatku wraz z odsetkami lub nałożeniem kar finansowych przez urząd skarbowy” – tłumaczy Andżelika Jaroszewska.

Kluczowe terminy i konsekwencje ich niedotrzymania

PIT należy złożyć do 30 kwietnia 2026 roku, aby uniknąć przykrych dla portfela konsekwencji. O ile obowiązkiem urzędu jest przyjęcie deklaracji po terminie, o tyle zgodnie z przepisami jego przekroczenie wiąże się z karą grzywny[6], która tym roku może wynieść nawet 24 030 zł.

Co istotne, PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane (w formie elektronicznej) 30 kwietnia przez urząd skarbowy, jeśli sami ich nie złożymy lub ich nie odrzucimy. Jednak PIT-28, PIT-36 i PIT-36L wymagają uzupełnienia i samodzielnego zatwierdzenia[7].

A co w sytuacji, kiedy nie zapłaciliśmy należnego podatku do 30 kwietnia? Wysokość kary jest uzależniona od tego, czy w świetle przepisów dopuściliśmy się wykroczenia, czy przestępstwa skarbowego. Z pierwszym mamy do czynienia wówczas, kiedy kwota nie przekracza pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

„Uniknięcie kary jest możliwe poprzez złożenie czynnego żalu, czyli przyznanie się do wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Jak podaje jednak Ministerstwo Finansów, jest to możliwe tylko w konkretnych sytuacjach. Jedną z nich jest przyznanie się zanim tzw. organ ścigania samodzielnie je udokumentuje” – mówi Andżelika Jaroszewska[8].

Jak najszybsze złożenie deklaracji PIT – gwarancja spokoju

Złożenie deklaracji podatkowej w terminie to konieczność, a zrobienie tego znacznie wcześniej to spokój ducha i więcej możliwości podjęcia dalszych kroków, jeśli zauważymy jakieś nieprawidłowości. To również zaoszczędzenie stresu i czasu, kiedy zdecydowaliśmy się na wysłanie zeznania pocztą lub stawienie się osobiście do urzędu. Zazwyczaj wraz ze zbliżającym się terminem, kolejki znacznie się wydłużają.

[1] art. 48 par: 2 kodeksu karnego skarbowego
[2] https://www.gov.pl/web/rodzina/minimalne-wynagrodzenie-za-prace
[3] https://www.gov.pl/web/kas/kas-przypomina-zasady-rocznego-rozliczenia-pit-emerytow-i-rencistow-ktorzy-otrzymali-od-organu-rentowego-pit-40a-albo-pit-11a
[4]https://podatki-arch.mf.gov.pl/media/11100/informacja-dotycz%C4%85ca-rozliczenia-pit-za-2024-1.pdf
[5] Tamże.
[6] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19990830930
[7] https://www.gov.pl/web/finanse/twoj-e-pit--od-15-lutego-beda-udostepnione-rozliczenia-pit
[8] https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou73

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
