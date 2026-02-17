REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » W loteriach podatkowych można wygrać cenne nagrody. Wystarczy rozliczyć PIT w miejscu zamieszkania

W loteriach podatkowych można wygrać cenne nagrody. Wystarczy rozliczyć PIT w miejscu zamieszkania

17 lutego 2026, 11:33
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
PIT podatki pdof loteria podatkowa nagrody rozliczenie roczne deklaracje podatkowe
W loteriach podatkowych można wygrać cenne nagrody. Wystarczy rozliczyć PIT w miejscu zamieszkania
Shutterstock

Miasta i gminy w całej Polsce zachęcają mieszkańców do rozliczenia podatku w swoim miejscu zamieszkania. Podatnicy mogą wygrać w loteriach podatkowych cenne nagrody: samochody, laptopy, smartwatche, pieniądze.

Podatnicy mogą składać zeznania podatkowe za 2025 rok

Podatnicy mogą już składać zeznania podatkowe za rok 2025. Można je składać w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym albo też skorzystać z rozwiązań dostępnych przez internet. Chodzi o formularze elektroniczne, dostępne na stronie podatki.gov.pl albo w e-Urzędzie Skarbowym. Czas na złożenie zeznania upływa 30 kwietnia 2026 r.

Jak co roku miasta i gminy w całej Polsce zachęcają mieszkańców do rozliczenia podatku w swoim miejscu zamieszkania. Prócz wspólnych korzyści, jak remonty ulic i rozwój edukacji, samorządy oferują mieszkańcom atrakcyjne nagrody.

Nagroda pieniężna w Kielcach

W Kielcach każdy mieszkaniec, który weźmie udział w loterii, może wygrać nagrodę pieniężną. W tym roku pula nagród wynosi 80 tys. zł, a główna nagroda – 20 tys. zł. Dodatkowo urzędnicy przewidują 30 nagród, każda po 2 tys. zł. Każda osoba, która złoży PIT w Kielcach, otrzyma też specjalną zniżkę na bilety komunikacji miejskiej i tańsze abonamenty w Strefie Płatnego Parkowania. Szczegóły loterii będą dostępne wkrótce.

Elektronika i bony w loterii w Myślenicach

Swoją loterię przygotowała też gmina Myślenice. Dla osób, które złożą w gminie swoją deklarację podatkową, urząd przewidział 19 nagród o łącznej wartości ponad 62 tys. zł. Do wygrania są m.in. najnowsze smartfony Iphone 17, konsole Playstation 5 pro, bon wakacyjny o wartości 10 tys. zł, ekspresy do kawy i bony lokalne. Zgłoszenia są przyjmowane od 15 lutego do 4 maja na stronie internetowej loterii. Losowanie nagród odbędzie się 8 maja.

Samochód główną nagrodą w Wasilkowie

Do rozliczenia PIT w gminie swoich mieszkańców zachęca też Wasilków. Do 10 maja każda osoba, która wskaże gminę jako swoje miejsce zamieszkania, będzie mogła wziąć udział w loterii nagród. Jako główną nagrodę urząd oferuje nowoczesne auto MG3 Hybrid+. Dodatkowo w puli nagród znalazły się też bony na roczne kursy języka angielskiego, wyciskarka, rowery, myjki ciśnieniowe i karnety na masaże.

Elektronika i AGD w Gołuchowie i Siechnicach

Na atrakcyjne nagrody mogą też liczyć mieszkańcy gminy Gołuchów. W tym roku urzędnicy za rozliczenie deklaracji podatkowej przygotowali takie nagrody, jak rowery, laptopy, ekspres do kawy, zegarki sportowe, smartwatche, sprzęt AGD i nagrody pieniężne. Loteria rozpocznie się 2 marca. Podobnie w gminie Siechnice, gdzie na mieszkańców w loterii podatkowej czeka rower elektryczny marki Romet, smartwatche i inne atrakcyjne upominki.

Źródło: PAP
Infor.pl
