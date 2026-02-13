ePłatności to usługa umożliwiająca wygodne opłacanie zobowiązań finansowych wobec urzędów, na przykład podatek od nieruchomości. Teraz operacje można realizować także za pomocą Google Pay i Apple Pay. Z ePłatności można skorzystać tylko w aplikacji mObywatel.

Google Pay i Apple Pay w usłudze ePłatności

ePłatności to jeden z najbardziej innowacyjnych projektów cyfryzacji administracji publicznej w Polsce. Dla urzędów oznacza automatyzację procesów, zwiększoną transparentność transakcji, niższe koszty administracyjne i większą efektywność obsługi mieszkańców.

Dla użytkowników usługi to przede wszystkim bezpieczne płatności bez prowizji i większa kontrola swoich urzędowych zobowiązań. Podatek od nieruchomości, zagospodarowanie odpadów komunalnych, podatek leśny lub rolny od osób fizycznych - to tylko niektóre przykłady należności, które można regulować za pośrednictwem ePłatności. Należy przy tym pamiętać, że rodzaje dostępnych opłat i metody ich rozliczenia są zależne od danej gminy, w tym od sposobu oraz stopnia wdrożenia przez nią usługi ePłatności.

Wraz ze wzrostem popularności tego rozwiązania, dochodzą kolejne metody płatności: Google Pay dla użytkowników telefonów z systemem Android i Apple Pay dla właścicieli urządzeń z systemem iOS. Od stycznia 2026 r. ePłatności są dostępne wyłącznie w aplikacji mObywatel.

Lista urzędów korzystających z usługi

Dzięki ePłatnościom coraz więcej gmin w Polsce umożliwia mieszkańcom regulowanie urzędowych zobowiązań przez aplikację mObywatel. Teraz dochodzi kolejne udogodnienie – nowoczesne płatności Google Pay i Apple Pay. Nowe metody umożliwiają użytkownikom między innymi szybkie płatności zbliżeniowe, online i w aplikacjach z wykorzystaniem zapisanych kart płatniczych i kont bankowych.

Dostępność tych usług w ePłatnościach uzależniona jest przede wszystkim od tego, czy dana gmina udostępniła je już swoim mieszkańcom. Listę gmin, które oferują usługę wraz z dostępnymi w niej metodami płatności, można sprawdzić na tej stronie zawierającej listę urzędów w programie.

Użytkownicy telefonów z systemem operacyjnym iOS, których gmina udostępniła Apple Pay, zobaczą tę metodę w ePłatnościach w mObywatelu obok opcji takich, jak BLIK lub karty płatnicze. Natomiast użytkownicy telefonów z systemem operacyjnym Android zobaczą Google Pay na liście dostępnych sposobów rozliczeń.

Wystarczy wybrać zobowiązanie do opłacenia, przejść do płatności i wskazać odpowiednio Apple Pay lub Google Pay jako sposób jej rozliczenia. Podobnie, jak w przypadku wcześniej udostępnionych metod, użytkownik znajdzie dane każdej transakcji w historii swoich płatności w aplikacji. W przypadku obu nowych form płatności użytkownik jest informowany na bieżąco o statusie swojej transakcji płatniczej.

Wygodne metody regulowania zobowiązań urzędowych

Zarówno Google Pay, jak i Apple Pay to szybkie i wygodne metody regulowania urzędowych zobowiązań dostępne w usłudze ePłatności. Użytkownik potwierdza płatność jednym kliknięciem lub autoryzacją biometryczną. Metody te gwarantują również bezpieczeństwo, ponieważ dane podłączonych do nich kart nie są udostępniane urzędom ani aplikacji mObywatel.

Google Pay i Apple Pay sprawdzą się także w przypadku zobowiązań ratalnych. Informacje o dostępnych ratach przekazywane są z właściwego organu administracji publicznej i są widoczne dla użytkownika w usłudze ePłatności. Podobnie, jak w przypadku opłat jednorazowych, czynność kończy się potwierdzeniem transakcji w aplikacji i jest widoczna w historii operacji.