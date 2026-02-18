Można odliczyć od podatku nawet 4560 zł Wystarczy mieć samochód. Niektórzy zapominają o tej uldze

Nikt tego nie lubi, ale nie ma rady. Trzeba rozliczyć się ze skarbówką. Podatkowa machina w już poszła w ruch. Zanim oddamy fiskusowi to, co mu się należy, warto dokładnie przyjrzeć się ulgom, jakie nam się należą, bo da się sporo zaoszczędzić. Na tej liście jest między innymi mało znana ulga dzięki, której można zyskać nawet 4560 złotych

Jedni od razu wolą mieć to z głowy i od razu rozliczają się ze skarbówką, inni zwlekają do ostatniej chwili. I jedni i drudzy uważnie powinni przeanalizować ulgi podatkowe, bo można sporo zaoszczędzić.

Na tej liście jest ulga na samochód dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, która jest częścią szerszej ulgi rehabilitacyjnej obejmującej wydatki pomagające w codziennym funkcjonowaniu i w rehabilitacji.

Ulga rehabilitacyjna na samochód. Kto może odliczyć wydatki i ile można zyskać?

Dla wielu osób z niepełnosprawnością samochód nie jest luksusem, lecz narzędziem codziennego funkcjonowania. Chodzi między innymi o dotarcie do lekarza, na rehabilitację czy zwykłe sprawy życia codziennego. Państwo przewiduje w takich sytuacjach wsparcie w postaci ulgi rehabilitacyjnej, która pozwala odzyskać część pieniędzy wydanych na użytkowanie auta. Choć zasady tej preferencji podatkowej od lat pozostają stosunkowo stabilne, wciąż budzą wiele pytań. Kto może z niej skorzystać, ile można odliczyć i jakie formalności trzeba spełnić, by nie narazić się na problemy podczas ewentualnej kontroli skarbowej?

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód?

Ulga rehabilitacyjna na samochód przysługuje tym, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności i wykorzystują auto w związku ze swoją sytuacją zdrowotną. Nie chodzi wyłącznie o dojazdy na zabiegi czy wizyty lekarskie, ale szerzej – o wszystkie sytuacje, w których samochód umożliwia codzienne funkcjonowanie, przemieszczanie się i zachowanie możliwie największej samodzielności.

Co istotne, z ulgi mogą skorzystać również opiekunowie, w tym małżonkowie, jeśli to oni zapewniają transport osobie z niepełnosprawnością i ponoszą związane z tym koszty. Warunkiem jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz faktyczne korzystanie z samochodu w związku z potrzebami wynikającymi z tej sytuacji zdrowotnej.

Ile można odliczyć w rozliczeniu z fiskusem za 2025 rok?

W praktyce ulga polega na możliwości odliczenia od dochodu wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego. W rozliczeniu za 2025 rok obowiązuje ten sam limit co wcześniej – maksymalnie 2 280 zł rocznie. Jeśli z tego prawa korzystają oboje rodzice, każde z nich może odliczyć tę kwotę. Na rozliczeniu PIT mogą łącznie zyskać nawet 4560 zł . Co ważne, ulga jest dostępna zarówno dla rozliczających PIT, jak i tych, którzy płacą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W tej kwocie mieszczą się różne koszty eksploatacyjne, takie jak paliwo, naprawy, wymiana opon czy ubezpieczenie pojazdu. Co szczególnie istotne z punktu widzenia podatników, przepisy nie wymagają gromadzenia faktur potwierdzających każdy wydatek na użytkowanie samochodu w ramach tej konkretnej ulgi. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności – urząd skarbowy ma prawo zweryfikować, czy podatnik rzeczywiście spełnia warunki do skorzystania z odliczenia.

Jak udokumentować prawo do ulgi?

Aby bezpiecznie skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód, trzeba zadbać o odpowiednią dokumentację. Podstawowym dokumentem jest orzeczenie o niepełnosprawności, które potwierdza prawo do ulgi. To ono stanowi fundament całego odliczenia i musi być ważne w okresie, którego dotyczy rozliczenie.

Choć przepisy nie nakazują przedstawiania faktur za paliwo czy naprawy w przypadku samego odliczenia ryczałtowego, warto zachować dokumenty związane z eksploatacją pojazdu, ponieważ mogą one pomóc w razie kontroli wykazać rzeczywiste użytkowanie samochodu. Kluczowym elementem jest także prawidłowe wykazanie ulgi w zeznaniu podatkowym – najczęściej w załączniku PIT/O, który stanowi integralną część rocznego rozliczenia. W niektórych sytuacjach urząd może poprosić również o dodatkowe potwierdzenia wskazujące, że samochód rzeczywiście służył celom rehabilitacyjnym lub był wykorzystywany w związku z potrzebami osoby z niepełnosprawnością.

Czy w 2026 roku coś się zmienia?

W 2026 roku zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej na samochód nie uległy zmianie. Nadal obowiązuje limit 2 280 zł rocznie, a samo odliczenie wykazuje się w zeznaniu rocznym składanym do urzędu skarbowego.

W rozliczeniu ulgi rehabilitacyjnej na samochód, można skorzystać z wygodnych narzędzi elektronicznych, takich jak usługa Twój e-PIT czy system e-Deklaracje, które pozwalają rozliczyć ulgę bez wychodzenia z domu. Dla tych, których mobilność bywa ograniczona to szczególnie ważne.

Choć obecnie przepisy pozostają stabilne, warto pamiętać, że system podatkowy podlega zmianom. Regularne sprawdzanie aktualnych zasad pozwala uniknąć błędów i w pełni wykorzystać przysługujące wsparcie. Ulga rehabilitacyjna na samochód nie pokryje wszystkich kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu, ale stanowi realne odciążenie domowego budżetu. W przypadku tych, dla których samochód jest niezbędnym elementem codzienności, nawet taka kwota może mieć znaczenie i to nie tylko finansowe, lecz także symboliczne, jako forma wsparcia w zachowaniu niezależności.