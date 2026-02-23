REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Zasada milczącej zgody, cyfryzacja i koniec papierologii – nadchodzą wielkie zmiany deregulacyjne

Zasada milczącej zgody, cyfryzacja i koniec papierologii – nadchodzą wielkie zmiany deregulacyjne

23 lutego 2026, 14:43
Koniec biurokracji? Nadchodzą przepisy, które mogą ułatwić życie każdemu
Koniec biurokracji? Nadchodzą przepisy, które mogą ułatwić życie każdemu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Polski rząd szykuje rewolucję w prawie i podatkach. 126 zmian już weszło w życie dzięki inicjatywie SprawdzaMY, a to dopiero początek – w planach są większe projekty, które mają uprościć procedury sądowe, podatkowe i ułatwić życie przedsiębiorcom oraz obywatelom w całym kraju. „Raczej będą to większe projekty niż małe” – zapowiada minister Maciej Berek.

126 zmian w życie dzięki inicjatywie SprawdzaMY. Rząd zapowiada kolejne duże projekty deregulacyjne

Rząd wprowadza uproszczenia w podatkach, postępowaniach sądowych i procedurach dla przedsiębiorców. Przewodniczący Rządowego Zespołu Deregulacyjnego, minister Maciej Berek, poinformował w piątek 20 lutego o wejściu w życie 126 zmian wynikających z 522 postulatów inicjatywy SprawdzaMY. Minister zapowiedział też przygotowanie większych projektów upraszczających przepisy dotyczące prawa podatkowego, postępowań sądowych i lokalnego contentu.

REKLAMA

REKLAMA

Podczas piątkowej konferencji prasowej minister ds. nadzoru nad wprowadzaniem polityki rządu oraz przewodniczący Rządowego Zespołu Deregulacyjnego Maciej Berek przekazał, że rząd otrzymał 522 postulaty deregulacyjne od strony społecznej, a do realizacji przyjął 354. Jak dodał, 193 zmiany zostały przyjęte przez rząd, z czego 126 weszło już w życie na poziomie ustaw i rozporządzeń, czy „poprzez inne działania”. Wskazał, że prace nadal trwają w przypadku 161 projektów zmian.

Milcząca zgoda i cyfryzacja postępowań sądowych

Wśród zrealizowanych postulatów Berek wymienił m.in. rozszerzenie tzw. zasady milczącej zgody, która oznacza, że w wybranych sprawach brak reakcji organu w określonym terminie oznacza automatyczne załatwienie sprawy na korzyść obywatela.

„Istotną zmianą jest też cyfryzacja postępowań sądowych. Rozszerzona została możliwość składania w formie elektronicznej pism procesowych w sprawach cywilnych i karnych” – powiedział minister.

REKLAMA

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Ważną zmianą z perspektywy przedsiębiorców było również wydane przez Ministerstwo Finansów objaśnienie, że płatnik może sam wybrać formę przekazania informacji PIT-11 – elektronicznie, pocztą lub osobiście.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zniesiony został obowiązek przechowywania papierowych kopii zgłoszeń przekazywanych elektronicznie do ZUS. Obecnie wystarczą dokumenty wysłane online, bez konieczności drukowania i archiwizacji przez 5 lat.

Wprowadzona została także zasada domniemania niewinności podatnika. „Jeśli po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego pozostają ‘niedające się usunąć’ wątpliwości co do faktów, organ musi je rozstrzygnąć na korzyść podatnika” – podkreślił Berek.

Mniejsze przedsiębiorstwa skorzystają z podwyższenia ze 130 do 170 tys. zł progu wartości zamówienia, od którego musi być zastosowana ustawa Prawo zamówień publicznych. Zmiana ta ma uprościć procedurę zgłoszenia i ułatwić małym firmom udział w przetargach.

Po 20 latach podniesiono też limit rocznych przychodów, powyżej którego przedsiębiorcy zobowiązani są do płacenia podatku VAT – z 200 do 240 tys. zł.

Jedna baza danych dla przedsiębiorców

Minister zwrócił uwagę, że wprowadzona została jedna baza, w której przedsiębiorcy mogą znaleźć dane rozproszone wcześniej w kilku rejestrach. Nie trzeba już sprawdzać kontrahentów osobno w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i wykazie VAT.

Przyszłe duże projekty deregulacyjne

Przewodniczący Rządowego Zespołu Deregulacyjnego poinformował, że rząd myśli o zmianach deregulacyjnych w obszarach: prawa podatkowego, postępowań sądowych i local content. Zaznaczył, że będą to „raczej większe projekty niż małe”.

„Po pierwsze te 161 drobnych zmian, nad którymi będziemy kontynuowali prace. Po drugie chcemy też myśleć o zmianach systemowych. Prawo podatkowe, postępowania sądowe, local content – trzy duże obszary, o których rozmawiamy już bardziej systemowo, nie poprzez takie punktowe, precyzyjne zmiany, tylko szerzej” – powiedział Berek.

Pytany przez dziennikarzy, jaką formę będą miały zmiany w tych obszarach, zapowiedział, że rząd chce przygotować systemowy projekt. „Poszukamy teraz rozwiązania, które pozwoli trochę zracjonalizować te nakłady na obsługę procesu (legislacyjnego), więc raczej będą to większe projekty niż małe” – dodał minister.

Początki inicjatywy SprawdzaMY

10 lutego 2025 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie premier Donald Tusk ogłosił rozpoczęcie prac nad deregulacją i zaprosił do współpracy założyciela i prezesa InPostu Rafał Brzoska. Inicjatywa SprawdzaMY zajęła się przygotowaniem postulatów deregulacyjnych. 4 marca ub.r. rząd powołał zespół deregulacyjny pod kierownictwem Macieja Berka. W skład zespołu weszli: Minister Finansów, Minister Rozwoju i Technologii oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji.

oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Zasada milczącej zgody, cyfryzacja i koniec papierologii – nadchodzą wielkie zmiany deregulacyjne
