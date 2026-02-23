Koniec biurokracji? Nadchodzą przepisy, które mogą ułatwić życie każdemu

Polski rząd szykuje rewolucję w prawie i podatkach. 126 zmian już weszło w życie dzięki inicjatywie SprawdzaMY, a to dopiero początek – w planach są większe projekty, które mają uprościć procedury sądowe, podatkowe i ułatwić życie przedsiębiorcom oraz obywatelom w całym kraju. „Raczej będą to większe projekty niż małe” – zapowiada minister Maciej Berek.

126 zmian w życie dzięki inicjatywie SprawdzaMY. Rząd zapowiada kolejne duże projekty deregulacyjne

Rząd wprowadza uproszczenia w podatkach, postępowaniach sądowych i procedurach dla przedsiębiorców. Przewodniczący Rządowego Zespołu Deregulacyjnego, minister Maciej Berek, poinformował w piątek 20 lutego o wejściu w życie 126 zmian wynikających z 522 postulatów inicjatywy SprawdzaMY. Minister zapowiedział też przygotowanie większych projektów upraszczających przepisy dotyczące prawa podatkowego, postępowań sądowych i lokalnego contentu.

Podczas piątkowej konferencji prasowej minister ds. nadzoru nad wprowadzaniem polityki rządu oraz przewodniczący Rządowego Zespołu Deregulacyjnego Maciej Berek przekazał, że rząd otrzymał 522 postulaty deregulacyjne od strony społecznej, a do realizacji przyjął 354. Jak dodał, 193 zmiany zostały przyjęte przez rząd, z czego 126 weszło już w życie na poziomie ustaw i rozporządzeń, czy „poprzez inne działania”. Wskazał, że prace nadal trwają w przypadku 161 projektów zmian.

Milcząca zgoda i cyfryzacja postępowań sądowych

Wśród zrealizowanych postulatów Berek wymienił m.in. rozszerzenie tzw. zasady milczącej zgody, która oznacza, że w wybranych sprawach brak reakcji organu w określonym terminie oznacza automatyczne załatwienie sprawy na korzyść obywatela.

„Istotną zmianą jest też cyfryzacja postępowań sądowych. Rozszerzona została możliwość składania w formie elektronicznej pism procesowych w sprawach cywilnych i karnych” – powiedział minister.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Ważną zmianą z perspektywy przedsiębiorców było również wydane przez Ministerstwo Finansów objaśnienie, że płatnik może sam wybrać formę przekazania informacji PIT-11 – elektronicznie, pocztą lub osobiście.

Zniesiony został obowiązek przechowywania papierowych kopii zgłoszeń przekazywanych elektronicznie do ZUS. Obecnie wystarczą dokumenty wysłane online, bez konieczności drukowania i archiwizacji przez 5 lat.

Wprowadzona została także zasada domniemania niewinności podatnika. „Jeśli po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego pozostają ‘niedające się usunąć’ wątpliwości co do faktów, organ musi je rozstrzygnąć na korzyść podatnika” – podkreślił Berek.

Mniejsze przedsiębiorstwa skorzystają z podwyższenia ze 130 do 170 tys. zł progu wartości zamówienia, od którego musi być zastosowana ustawa Prawo zamówień publicznych. Zmiana ta ma uprościć procedurę zgłoszenia i ułatwić małym firmom udział w przetargach.

Po 20 latach podniesiono też limit rocznych przychodów, powyżej którego przedsiębiorcy zobowiązani są do płacenia podatku VAT – z 200 do 240 tys. zł.

Jedna baza danych dla przedsiębiorców

Minister zwrócił uwagę, że wprowadzona została jedna baza, w której przedsiębiorcy mogą znaleźć dane rozproszone wcześniej w kilku rejestrach. Nie trzeba już sprawdzać kontrahentów osobno w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i wykazie VAT.

Przyszłe duże projekty deregulacyjne

Przewodniczący Rządowego Zespołu Deregulacyjnego poinformował, że rząd myśli o zmianach deregulacyjnych w obszarach: prawa podatkowego, postępowań sądowych i local content. Zaznaczył, że będą to „raczej większe projekty niż małe”.

„Po pierwsze te 161 drobnych zmian, nad którymi będziemy kontynuowali prace. Po drugie chcemy też myśleć o zmianach systemowych. Prawo podatkowe, postępowania sądowe, local content – trzy duże obszary, o których rozmawiamy już bardziej systemowo, nie poprzez takie punktowe, precyzyjne zmiany, tylko szerzej” – powiedział Berek.

Pytany przez dziennikarzy, jaką formę będą miały zmiany w tych obszarach, zapowiedział, że rząd chce przygotować systemowy projekt. „Poszukamy teraz rozwiązania, które pozwoli trochę zracjonalizować te nakłady na obsługę procesu (legislacyjnego), więc raczej będą to większe projekty niż małe” – dodał minister.

Początki inicjatywy SprawdzaMY

10 lutego 2025 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie premier Donald Tusk ogłosił rozpoczęcie prac nad deregulacją i zaprosił do współpracy założyciela i prezesa InPostu Rafał Brzoska. Inicjatywa SprawdzaMY zajęła się przygotowaniem postulatów deregulacyjnych. 4 marca ub.r. rząd powołał zespół deregulacyjny pod kierownictwem Macieja Berka. W skład zespołu weszli: Minister Finansów, Minister Rozwoju i Technologii oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji.