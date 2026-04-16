REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Skończyło się eldorado z darowiznami. Skarbówka zmieniła reguły. Ruszyły gigantyczne kontrole i kary

Skończyło się eldorado z darowiznami. Skarbówka zmieniła reguły. Ruszyły gigantyczne kontrole i kary

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 kwietnia 2026, 09:05
Maja Retman
To już koniec eldorado z darowiznami. Skarbówka zmieniła zasady. Ruszyły gigantyczne kontrole i kary
Shutterstock
REKLAMA

REKLAMA

Strach zajrzał w oczy zarabiającym na transmisjach na żywo. Fiskus bierze pod lupę streamerów, którzy przez lata korzystali z podatkowej furtki przy wpłatach od widzów — wygląda na to, że era „darowiznowego eldorado” właśnie dobiega końca. Na celowniku nie są jednak tylko twórcy internetowi. Skarbówka przygląda się także osobom regularnie sprzedającym w sieci, które nie rozliczają swoich dochodów. W obu przypadkach konsekwencje mogą być dotkliwe. Od zaległego podatku po dodatkowe sankcje.

Skarbówka zamknęła podatkową furtkę

Streamerzy znaleźli się na celowniku administracji skarbowej. Jeszcze do niedawna część z nich mogła korzystać z rozwiązania, które pozwalało uniknąć opodatkowania części wpływów od widzów. Jak wskazywał „Dziennik Gazeta Prawna”, jeśli wpłaty od jednej osoby w ciągu pięciu lat nie przekraczały 5733 złotych, twórcy nie musieli deklarować ich jako przychodu. W praktyce oznaczało to możliwość otrzymywania znacznych sum pieniędzy od wielu różnych widzów bez konieczności płacenia podatku.

REKLAMA

REKLAMA

Fiskus uznał jednak, że sprawdzenie czy wpłaty rzeczywiście pochodzą od różnych darczyńców, jest w praktyce bardzo trudne. Dlatego zdecydowano, że tak zwane „donejty”, czyli wpłaty od widzów przekazywane podczas transmisji, będą traktowane jak przychód podlegający opodatkowaniu.

Zobacz również:

Takim podatkiem obłożone są wpłaty od widzów

Zgodnie z nowymi zasadami pieniądze przekazywane streamerom przez widzów są uznawane za przychód. W zależności od skali oraz regularności działalności twórcy mogą zostać zakwalifikowane jako przychód z działalności wykonywanej osobiście albo jako przychód z działalności gospodarczej.

Stawki podatku zależą od wybranej formy rozliczenia. Przy zasadach ogólnych obowiązuje stawka 12 procent do kwoty 120 tys. zł rocznie oraz 32 procent powyżej tego progu. W przypadku podatku liniowego wynosi ona 19 procent.

REKLAMA

Twórcy rozliczający się w formie ryczałtu mogą natomiast zapłacić podatek według stawek 15 procent albo 8,5 procent. Zmiany są najbardziej dotkliwe dla początkujących streamerów, którzy dotychczas mogli rozwijać swoją działalność w internecie bez rozbudowanych formalności podatkowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie tylko twórcy internetowi

Skarbówka zaczęła dokładniej analizować również sprzedających towary w sieci. To efekt wdrożenia unijnej dyrektywy zobowiązującej państwa członkowskie do objęcia dodatkowymi regulacjami podatkowymi użytkowników platform cyfrowych oferujących towary lub usługi online.

Chodzi między innymi o sprzedaż prowadzoną za pośrednictwem takich serwisów jak Allegro, Vinted czy Amazon. Zgodnie z nowymi przepisami operatorzy tych platform muszą przekazywać organom podatkowym dane dotyczące użytkowników oraz realizowanych przez nich transakcji. Dzięki temu fiskus zyskał możliwość sprawdzania, czy regularnie sprzedający w internecie wykazują dochody w swoich rozliczeniach podatkowych.

Zobacz również:

Sprzedaż w sieci jest teraz raportowana

Pierwsze raporty dotyczące aktywności użytkowników platform internetowych miały zostać przekazane administracji skarbowej do końca stycznia 2025 roku. W ich wyniku fiskus otrzymał szczegółowe informacje o blisko 300 tysiącach sprzedawców działających na platformach e-commerce.

Nie oznacza to jednak, że każdy użytkownik sprzedający pojedyncze rzeczy w internecie musi obawiać się kontroli. Nowe przepisy wprowadzają bowiem limity, poniżej których sprzedaż nie jest raportowana. Do systemu raportowania nie trafiają ci, którzy w danym okresie sprawozdawczym przeprowadzili mniej niż trzydzieści transakcji, a ich łączna wartość nie przekroczyła 2 tys. euro. Dopiero przekroczenie jednego z tych progów powoduje, że dane sprzedawcy są przekazywane fiskusowi.

W praktyce oznacza to, że ktoś, kto sprzedaje na Vinted kilka używanych ubrań albo wystawia na Allegro przeczytane książki, nie musi od razu obawiać się zainteresowania urzędu skarbowego. Kluczowe jest jednak pilnowanie wskazanych limitów.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Paszport dla dziecka można od teraz załatwić bez kolejki
16 kwi 2026

Od 15 kwietnia 2026 r. złożysz wniosek o paszport dla dziecka poniżej 12 lat, i to bez drukowania papierów oraz bez wizyty w urzędzie. Co więcej, drugi rodzic może wyrazić zgodę na paszport również w aplikacji. Sprawdź, jak działa nowa usługa i czego potrzebujesz.
Ministerstwo Cyfryzacji: Aplikacja mObywatel umożliwia uzyskanie paszportu dla dziecka
16 kwi 2026

Dzieciom do 12 roku życia paszport wydawany jest zwykle na 5 lat. Jego uzyskanie zajmuje ok. 30 dni i wymaga zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dla osób, które chcą załatwić sprawę szybko i wygodnie, dostępne są już nowe rozwiązania w aplikacji mObywatel.
Weto prezydenta ws. kryptowalut. Kiedy decyzja o losie ustawy i rynku kryptoaktywów?
16 kwi 2026

Już dzisiaj po południu Sejm rozpocznie debatę nad prezydenckim wetem do ustawy o kryptoaktywach, a w piątek posłowie zdecydują, czy je odrzucić. Sprawa budzi ogromne emocje — od bezpieczeństwa inwestorów po zarzuty o nadmierną regulację rynku. W tle pojawiają się także niepokojące doniesienia dotyczące jednej z największych polskich giełd kryptowalut.
Amortyzacja samochodu – ile naprawdę traci Twój pojazd każdego roku?
16 kwi 2026

Zakup własnych czterech kółek to moment pełen entuzjazmu, ale warto spojrzeć na ten proces przez pryzmat liczb i faktów. Musisz mieć świadomość, że od chwili wyjazdu z salonu lub podpisania umowy kupna, wartość Twojego pojazdu zaczyna systematycznie spadać. Zrozumienie mechanizmów rynkowych pozwoli Ci lepiej zarządzać budżetem i uniknąć rozczarowania przy późniejszej próbie sprzedaży. Właściwe podejście do tematu utraty wartości pomoże Ci podjąć mądre decyzje, które wpłyną na Twój komfort finansowy w przyszłości.

REKLAMA

Ceny LPG przekraczają 4 zł. Kierowcy bez wsparcia, rząd nie planuje zmian
16 kwi 2026

W połowie kwietnia 2026 roku ceny LPG w Polsce utrzymują się na wysokim poziomie, a kierowcy aut na gaz wciąż nie mogą liczyć na ulgi podobne do tych, które obejmują benzynę i diesel. Branża alarmuje o rosnących kosztach i możliwym odpływie użytkowników.
Innowacje i eksperymenty w średnich szkołach zawodowych - jak mogą skorzystać uczniowie?
16 kwi 2026

Celem zachęcenia do nauki zawodu pięcioletnie technika oraz trzyletnie szkoły branżowe I stopnia wdrażają innowacje pedagogiczne. To działania nowatorskie pod względem sposobu przekazywania wiedzy (metodyczne), programu nauczania oraz organizacyjne. Te sposoby nauki wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Jakie rozwijające wiedzę i umiejętności zajęcia szkoły zawodowe mogą zaproponować uczniom?
Wdowiej renty nie wypłacą. Przez tę jedną rzecz można jej nie dostać
16 kwi 2026

To pieniężne świadczenie okazało się strzałem w dziesiątkę. Grad wniosków o przyznanie wdowiej renty spadł na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W całej Polsce w ciągu 2025 roku złożono ich ponad milion. ZUS ostrzega przed popełnianiem błędów w wypełnianiu dokumentów, bo może się to skończyć nieprzyznaniem świadczenia.
Pensja Prezydenta RP Karola Nawrockiego: ile ma lat? Ile otrzyma emerytury?
15 kwi 2026

Ile wynosi pensja Prezydenta RP, obecnie Karola Nawrockiego? Ile prezydent ma lat i czy ma to znaczenie w przypadku nabycia prawa do "emerytury" prezydenckiej? Ile prezydent Polski otrzyma emerytury?

REKLAMA

Globalne decyzje, lokalne skutki. Co naprawdę kształtuje przyszłość Polski? [Komentarz Strategiczny]
15 kwi 2026

Polska eksportuje do Chin tyle samo co Niemcy. Jednocześnie jest największym importerem uzbrojenia w Europie. Te dwa fakty dobrze pokazują, w jakim momencie jesteśmy. Z jednej strony rosnące powiązania gospodarcze ze światem, z drugiej – rosnące poczucie zagrożenia i potrzeba bezpieczeństwa.
Faktury, rachunki, potwierdzenia transakcji, wizualizacje a KSeF. Prof. Modzelewski: Pseudointerpretacje oficjalne sprzeczne z prawem pogłębiają istniejący chaos
15 kwi 2026

Chaos i dezinformacja niepodzielnie rządzą oficjalnym i półoficjalnym przekazem na temat KSeF. Co najmniej raz w tygodniu jesteśmy zaskakiwani nowymi „wynalazkami” w tym zakresie, które nie mają jakiejkolwiek podstawy prawnej lub są wprost sprzeczne z porządkiem prawnym, w tym zwłaszcza z przepisami o VAT – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA