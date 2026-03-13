REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Dyrektywy UE DAC8 i DAC9 zaimplementowane: ustawa o wymianie informacji podatkowych podpisana - co zmienia się dla rynku kryptowalut i grup kapitałowych?

Dyrektywy UE DAC8 i DAC9 zaimplementowane: ustawa o wymianie informacji podatkowych podpisana - co zmienia się dla rynku kryptowalut i grup kapitałowych?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 marca 2026, 11:42
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
kryptowaluty, kryptoaktywa, raportowanie, transakcje, skarbówka, dyrektywa DAC8, DAC9, podatek, opodatkowanie wyrównawcze
Koniec z ukrywaniem kryptowalut przed skarbówką - Prezydent podpisał ustawę, która implementuje dyrektywy unijne DAC8 i DAC9
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Prezydent RP podpisał ustawę implementującą unijne dyrektywy DAC8 i DAC9. Przepisy wprowadzają obowiązek raportowania transakcji kryptowalutami i automatyczną wymianę tych danych między państwami. Nowe regulacje obejmą też centralne składanie deklaracji na potrzeby podatku wyrównawczego. Część obowiązków dotyczy transakcji realizowanych już od początku 2026 roku.

rozwiń >

Prezydent podpisał - implementacja dwóch dyrektyw UE stała się faktem (DAC 8 i DAC9)

11 marca 2026 r. Prezydent RP podpisał ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. To akt prawny o fundamentalnym znaczeniu dla polskiego systemu podatkowego, który przenosi na grunt krajowy dwie unijne dyrektywy - DAC8 oraz DAC9. Obie modyfikują dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Celem jest uszczelnienie globalnego systemu podatkowego i ograniczenie możliwości ukrywania dochodów za granicą - zarówno tych generowanych na rynku kryptoaktywów, jak i w ramach wielkich grup kapitałowych.

REKLAMA

REKLAMA

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ale - co istotne - część obowiązków sprawozdawczych obejmuje transakcje realizowane już od 1 stycznia 2026 r., a więc sprzed momentu wejścia w życie nowych przepisów.

ZMIANY W PODATKACH 2026

Kryptowaluty pod lupą fiskusa - raportowanie i automatyczna wymiana danych

Najgłośniejszym elementem nowej ustawy jest wdrożenie przepisów dyrektywy DAC8, która wprowadza obowiązek raportowania i automatycznej wymiany informacji o transakcjach z wykorzystaniem kryptoaktywów. To odpowiedź Unii Europejskiej na dynamicznie rosnący rynek aktywów cyfrowych, który do tej pory w dużej mierze wymykał się kontroli administracji podatkowych.

Jak to działa w praktyce? Informacje o transakcjach kryptoaktywami będą raportowane przez pośredników - czyli dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, takich jak giełdy czy platformy wymiany. Zebrane dane będą następnie automatycznie wymieniane między administracjami podatkowymi właściwych państw.

REKLAMA

Cel jest jasny - zwalczanie oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i agresywnego unikania opodatkowania, które stanowią poważne wyzwanie zarówno na poziomie unijnym, jak i globalnym. Dla polskich użytkowników kryptowalut oznacza to, że informacja o ich transakcjach dotrze do Krajowej Administracji Skarbowej nawet wtedy, gdy korzystają z platform zarejestrowanych w innych państwach członkowskich.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uwaga na retroaktywność - obowiązek raportowania od początku 2026 roku

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych i jednocześnie najważniejszych aspektów ustawy jest element retroaktywny. Przepisy nakładają na raportujących dostawców usług w zakresie kryptoaktywów obowiązek raportowania również tych transakcji, które miały miejsce od początku 2026 r., a więc jeszcze przed wejściem w życie ustawy. Wymóg ten wynika bezpośrednio z dyrektywy DAC8, która przewiduje, że państwa członkowskie zapewnią pełne pokrycie raportowaniem od 1 stycznia 2026 r.

Oznacza to, że podmioty działające na rynku kryptoaktywów powinny już gromadzić i archiwizować dane transakcyjne, nawet jeśli formalne obowiązki sprawozdawcze jeszcze formalnie nie obowiązywały w momencie realizacji tych transakcji.

Opodatkowanie wyrównawcze - centralne deklaracje dla grup kapitałowych

Drugi filar ustawy to implementacja dyrektywy DAC9, która dotyczy zupełnie innego obszaru – opodatkowania wyrównawczego wielkich grup kapitałowych. System ten został wprowadzony w Unii Europejskiej na mocy tzw. dyrektywy GloBE z 2022 r., ustanawiającej globalny minimalny poziom opodatkowania.

DAC9 tworzy ramy prawne dla centralnego składania deklaracji na potrzeby opodatkowania wyrównawczego. Rozwiązanie to ma charakter wyraźnie upraszczający - złożenie deklaracji przez jedną spółkę z grupy w dowolnym państwie członkowskim UE zwalnia pozostałe spółki tej grupy, działające w innych krajach Unii, z obowiązku składania analogicznych deklaracji. Administracje podatkowe wymieniają się następnie tymi informacjami automatycznie.

Wzór deklaracji został przygotowany na bazie standardu wypracowanego w ramach OECD, co zapewnia spójność z globalnymi rozwiązaniami stosowanymi także poza Unią Europejską. Wzór ten będzie obowiązywał również w Polsce przy składaniu informacji o opodatkowaniu wyrównawczym.

Polska w globalnym systemie - nie tylko Unia Europejska

Ustawa wykracza poza ramy unijne. Przewiduje udział Polski w globalnym systemie wymiany informacji - zarówno o kryptoaktywach, jak i na potrzeby podatku wyrównawczego. Współpraca obejmie nie tylko państwa członkowskie UE, ale także kraje OECD, co wpisuje się w trend budowania globalnej transparentności podatkowej pod auspicjami tej organizacji.

To istotne z perspektywy skuteczności systemu. Ograniczenie wymiany informacji wyłącznie do krajów unijnych pozostawiałoby lukę umożliwiającą przenoszenie aktywności do jurysdykcji spoza UE. Włączenie państw OECD znacząco zmniejsza to ryzyko.

Dodatkowe zmiany - interpretacje podatkowe i dochody z nieruchomości

Poza dwoma głównymi filarami ustawa wprowadza także inne przepisy wynikające z dyrektywy 2011/16/UE. Wśród najważniejszych zmian warto wymienić dwie.

Po pierwsze, Polska będzie uczestniczyła w wymianie informacji o transgranicznych interpretacjach podatkowych dotyczących osób fizycznych – ale wyłącznie dla transakcji o wartości przekraczającej 1,5 mln euro. Wymianie podlegać będą interpretacje wydane po 31 grudnia 2025 r.

Po drugie, nowe przepisy obejmują wymianę informacji o dochodach z nieruchomości posiadanych przez nierezydentów. To kolejne narzędzie pozwalające administracjom podatkowym weryfikować, czy dochody uzyskiwane z zagranicznych nieruchomości są prawidłowo deklarowane w państwie rezydencji podatkowej ich właścicieli.

Co implementacja dyrektyw DAC8 i DAC9 oznacza w praktyce pod względem podatkowym - dla kogo zmiany są najważniejsze?

Nowa ustawa dotyczy przede wszystkim trzech grup podmiotów:

  1. Dostawców usług w zakresie kryptoaktywów - giełd, platform wymiany, brokerów - którzy muszą przygotować systemy raportowania i zgromadzić dane transakcyjne od początku 2026 r. Obowiązek ma charakter natychmiastowy. Przekłada się on także na użytkowników obracających kryptowalutami - ich transakcje w większym zakresie będą jawne dla organów podatkowych.
  2. Dużych grup kapitałowych objętych opodatkowaniem wyrównawczym, które mogą skorzystać z uproszczonego centralnego składania deklaracji, ale muszą dostosować procedury wewnętrzne do nowego wzoru deklaracji.
  3. Osób fizycznych o wysokiej wartości transakcji transgranicznych - zwłaszcza tych korzystających z interpretacji podatkowych dla transakcji powyżej 1,5 mln euro oraz posiadających nieruchomości za granicą.

Ustawa jest kolejnym krokiem w kierunku pełnej transparentności podatkowej na poziomie europejskim i globalnym (czy jak mogą to nazwać inni - jeszcze większej inwigilacji przez skarbówkę). Dla podatników oznacza to jedno - przestrzeń do ukrywania dochodów i aktywów przed fiskusem systematycznie się kurczy.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Powiązane
200 000 zł zamiast 120 000 zł w pierwszym progu podatkowym 12 procent, a 32 procent uderzy później - Sejm pracuje nad obniżeniem podatków, są dwie opcje na stole
200 000 zł zamiast 120 000 zł w pierwszym progu podatkowym 12 procent, a 32 procent uderzy później - Sejm pracuje nad obniżeniem podatków, są dwie opcje na stole
Złoto bezpieczną przystanią w czasie działań wojennych na Bliskim Wschodzie - raport
Złoto bezpieczną przystanią w czasie działań wojennych na Bliskim Wschodzie - raport
Nocna prohibicja w Warszawie. Radni podjęli decyzję
Nocna prohibicja w Warszawie. Radni podjęli decyzję
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Dyrektywy UE DAC8 i DAC9 zaimplementowane: ustawa o wymianie informacji podatkowych podpisana - co zmienia się dla rynku kryptowalut i grup kapitałowych?
13 mar 2026

Prezydent RP podpisał ustawę implementującą unijne dyrektywy DAC8 i DAC9. Przepisy wprowadzają obowiązek raportowania transakcji kryptowalutami i automatyczną wymianę tych danych między państwami. Nowe regulacje obejmą też centralne składanie deklaracji na potrzeby podatku wyrównawczego. Część obowiązków dotyczy transakcji realizowanych już od początku 2026 roku.
Bezpłatne kursy e-learningowe: informacja zwrotna oraz wykorzystanie narzędzi AI w pracy zawodowej
13 mar 2026

W systemie e-learningowym służby cywilnej udostępnione zostały dwa nowe kursy dotyczące informacji zwrotnej oraz wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w codziennej pracy zawodowej. Bezpłatne i zdalne kursy pomogą w podnoszeniu kompetencji zawodowych.
Nowa podstawa programowa 2026 - co zmieni się w przedszkolach i szkołach podstawowych?
13 mar 2026

Minister Barbara Nowacka podpisała dwa kluczowe rozporządzenia zmieniające podstawy programowe dla przedszkoli i szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania. Od września 2026 r. pojawią się m.in. nowe przedmioty, tydzień projektowy i ograniczenie ekranów w przedszkolach. Oto najważniejsze zmiany dla nauczycieli i dyrektorów. Bo reforma szkolnictwa trwa nieustannie.
Usługi drożeją najszybciej. GUS publikuje nowe dane o inflacji [TABELA]
13 mar 2026

GUS podał, że inflacja konsumencka w lutym 2026 r. wyniosła 2,1% w ujęciu rocznym. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług wzrosły o 0,3%.

REKLAMA

Senat przyjął PIP. Decyzje inspektora "na przyszłość" budzą spory
13 mar 2026

Senat przyjął w czwartek reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert prawa pracy prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk ocenił dla PAP, że reforma zmierza w dobrym kierunku i jest rozwiązaniem kompromisowym. Zaznaczył jednak, że niektóre przepisy mogą być kontrowersyjne.
Przeżytek w polskich szkołach? MEN o przyszłości ocen z zachowania
13 mar 2026

Ocena z zachowania w polskich szkołach to „przeżytek”, choć na razie resort nie planuje zmian w tym zakresie - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka na spotkaniu z młodzieżą w Gdańsku. Zaznaczyła, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale też przestrzeń budowania relacji.
Prezydent odrzuca SAFE. Eksperci ostrzegają przed zależnością od USA
13 mar 2026

Stawianie wyłącznie na sojusz z USA, kosztem własnego przemysłu zbrojeniowego, jest tak absurdalne, że trudno uwierzyć, że w Polsce znajduje ono poparcie - powiedział PAP kpt. rez. dr hab. Maciej Milczanowski, kierownik Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Budowy w impasie. Zaciekła rywalizacja firm blokuje inwestycje
13 mar 2026

Firmy coraz zacieklej walczą o zlecenia, Krajowa Izba Odwoławcza zapycha się odwołaniami. W efekcie rozpoczynanie budów będzie się coraz bardziej opóźniać - informuje „Rz". Jak alarmuje Polski Związek Pracodawców Budownictwa, batalie prawne i rosnąca liczba odwołań mogą sparaliżować realizację rządowych programów infrastrukturalnych.

REKLAMA

7 lat wcześniej na emeryturę (czyli kobiety w wieku 53 lat, a mężczyźni – 58 lat) – rząd potwierdził, że pracuje nad obniżeniem wieku emerytalnego
13 mar 2026

W odpowiedzi na interpelację poselską – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło, że zostało zobligowane do podjęcia prac nad „rozwiązaniem zgodnym z oczekiwaniami społecznymi osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego” – tj. nad opracowaniem stanowiska rządu dotyczącego projektów regulacji mających na celu wprowadzenie tzw. emerytur stażowych. W praktyce, wprowadzenie emerytur stażowych – umożliwiłoby przechodzenie na emeryturę nawet 7 lat wcześniej (kobietom już w wieku 53 lat, a mężczyznom odpowiednio – w wieku 58 lat).
Kobiety w drodze na szczyt. Czy dyrektywa Women on Boards zmienia reguły przywództwa?
13 mar 2026

Implementacja unijnej dyrektywy Women on Boards w polskim prawie, mająca nastąpić do 30 czerwca 2026 r., stała się punktem wyjścia do debaty zorganizowanej przez redakcję „Personelu i Zarządzania” pod hasłem „Czy dyrektywa Women on Boards wzmacnia czy osłabia ideę przywództwa opartego na wynikach?”. Dyskusja szybko pokazała, że rozmowa o parytetach to w rzeczywistości rozmowa o czymś znacznie głębszym – o widzialności, relacjach władzy, odpowiedzialności, wpływie i nowym modelu przywództwa.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA