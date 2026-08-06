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Dałeś pieniądze rodzinie? Fiskus może uznać to za coś zupełnie innego, niż myślisz

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06 sierpnia 2026, 07:18
oprac. Adam Kuchta
darowizna pieniądze podatek
Dałeś pieniądze rodzinie? Fiskus może uznać to za coś zupełnie innego, niż myślisz
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Przelew dla dziecka, rodzica albo znajomego może wyglądać jak zwykła pomoc finansowa. Problem zaczyna się wtedy, gdy urząd skarbowy zakwalifikuje go inaczej, niż zakładały strony. Darowizna i pożyczka to dwie różne czynności, a jeden szczegół może zdecydować, czy trzeba zapłacić podatek.

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Darowizna czy pożyczka? Z punktu widzenia podatków to dwie zupełnie różne czynności, wywołujące odmienne skutki

Przekazywanie pieniędzy między bliskimi, czy to w rodzinie, czy wśród znajomych, jest powszechne i często traktowane jako zwykła, nieformalna czynność. Problem w tym, że z perspektywy przepisów podatkowych takie przelewy mogą oznaczać konkretne obowiązki, o których wiele osób po prostu nie pamięta. W praktyce to właśnie brak wiedzy i niedopełnienie formalności najczęściej prowadzą do problemów z fiskusem.

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„W obrocie prywatnym bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której strony nie rozróżniają darowizny od pożyczki. Tymczasem z punktu widzenia podatków to dwie zupełnie różne czynności, wywołujące odmienne skutki” – mówi Jacek Dziuba, doradca podatkowy i ekspert ds. finansów.

Choć w praktyce oba rozwiązania sprowadzają się do przekazania pieniędzy, ich charakter prawny jest zupełnie inny. Darowizna oznacza nieodpłatne przekazanie środków, osoba obdarowana nie ma obowiązku ich zwrotu. Pożyczka natomiast zakłada, że pieniądze zostaną oddane w określonym czasie, niezależnie od tego, czy jest ona oprocentowana, czy nie.

To rozróżnienie ma kluczowe znaczenie podatkowe. W przypadku darowizny dochodzi do trwałego przysporzenia majątkowego, natomiast pożyczka jest jedynie czasowym udostępnieniem środków. – „Jeżeli strony nazywają coś pożyczką, ale w rzeczywistości pieniądze nigdy nie wracają, urząd skarbowy może uznać taką transakcję za darowiznę i opodatkować ją według odpowiednich zasad” – podkreśla ekspert.

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Limity darowizn. Kilka przelewów w rodzinie może przekroczyć próg podatkowy

To, czy darowizna będzie opodatkowana, zależy przede wszystkim od stopnia pokrewieństwa między stronami. Najbliższa rodzina, tzw. grupa zerowa, może skorzystać z pełnego zwolnienia z podatku, ale pod warunkiem spełnienia określonych formalności.

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W przypadku dalszej rodziny i osób niespokrewnionych obowiązują limity kwot wolnych od podatku. Obecnie wynoszą one 36120 zł dla pierwszej grupy podatkowej, 27090 zł dla drugiej oraz 5733 zł dla trzeciej. Co istotne, limity te dotyczą łącznej kwoty darowizn otrzymanych od jednej osoby w okresie pięciu lat.

„Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że fiskus patrzy na darowizny w ujęciu kilkuletnim. Kilka przelewów od tej samej osoby może zostać zsumowanych i przekroczyć limit, nawet jeśli pojedyncze kwoty były niewielkie” – zwraca uwagę Jacek Dziuba.

Pożyczki też pod lupą skarbówki. Ten podatek łatwo przeoczyć

W przypadku pożyczek zastosowanie ma podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC. Standardowa stawka wynosi 0,5 proc. wartości pożyczki. Przepisy przewidują jednak zwolnienia, szczególnie w relacjach rodzinnych.

Najbliżsi mogą skorzystać ze zwolnienia do kwoty 36120 zł, ale podobnie jak przy darowiznach, konieczne jest spełnienie warunków formalnych. Kluczowe znaczenie ma udokumentowanie transakcji przelewem oraz zgłoszenie jej do urzędu skarbowego na formularzu PCC-3 w odpowiednim terminie.

Limit ten dotyczy łącznej wartości pożyczek od jednej osoby w okresie pięciu lat, co w praktyce oznacza, że również w tym przypadku fiskus analizuje historię przekazywanych środków.

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Zgłoszenie do urzędu to obowiązek. Brak formalności = podatek

Jednym z najczęstszych błędów jest przekonanie, że skoro transakcja jest zwolniona z podatku, to nie trzeba jej zgłaszać. W rzeczywistości jest odwrotnie – brak zgłoszenia często oznacza utratę prawa do zwolnienia.

W przypadku darowizn w najbliższej rodzinie konieczne jest złożenie formularza SD-Z2 w ciągu sześciu miesięcy. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje koniecznością zapłaty podatku.

Pożyczki należy natomiast zgłosić na formularzu PCC-3 w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku kontroli brak zgłoszenia może prowadzić do zastosowania sankcyjnej stawki podatku sięgającej nawet 20 proc.

„Terminy i forma dokumentowania mają kluczowe znaczenie. Nawet jeśli sama transakcja mogłaby być zwolniona z podatku, brak formalności powoduje, że zwolnienie przepada” – podkreśla ekspert.

Najczęstsze błędy. Tak najłatwiej wpaść w problem z fiskusem

W praktyce doradczej powtarza się kilka schematów, które prowadzą do problemów podatkowych. Jednym z nich jest brak zgłoszenia darowizny w rodzinie, jako że podatnik zakłada, iż nie musi tego robić. Równie częstym błędem jest przekazywanie pieniędzy w gotówce, co uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia.

Problemy pojawiają się także wtedy, gdy strony nie rozróżniają darowizny od pożyczki lub nie sporządzają żadnej umowy. W takiej sytuacji fiskus może samodzielnie ocenić charakter transakcji.

„Próby „obchodzenia” przepisów, na przykład poprzez dzielenie kwot na kilka mniejszych przelewów, również mogą zostać zakwestionowane. Urząd skarbowy analizuje powtarzalność i łączną wartość transakcji” – przypomina Jacek Dziuba.

Dokumenty to podstawa. Bez nich ryzykujesz pieniądze

Eksperci są zgodni, że w przypadku przekazywania pieniędzy między osobami fizycznymi kluczowe znaczenie ma dokumentacja. Umowa, potwierdzenie przelewu oraz dochowanie terminów zgłoszeń pozwalają uniknąć większości problemów.

„Najważniejsze jest, aby każdą taką transakcję traktować poważnie, nawet jeśli dotyczy najbliższej rodziny. Odpowiednia dokumentacja i znajomość podstawowych zasad pozwalają uniknąć niepotrzebnych kosztów i sporów z fiskusem” – podsumowuje doradca podatkowy.

Przelewy między bliskimi nie są same w sobie ryzykowne. Brak świadomości przepisów może jednak sprawić, że zwykła pomoc finansowa zamieni się w problem podatkowy. W praktyce wystarczy jednak znajomość kilku zasad, by takich sytuacji skutecznie uniknąć.

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Źródło: INFOR
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