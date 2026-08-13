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Dodatkowy długi weekend w listopadzie 2026 r. – będzie wolne od pracy w poniedziałek 2 listopada 2026 r.? Zapadła decyzja Sejmu

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13 sierpnia 2026, 08:50
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
długi weekend, wolne od pracy, praca, sejm, święto, Wszystkich Świętych
Dodatkowy długi weekend w listopadzie 2026 r. – będzie wolne od pracy w poniedziałek 2 listopada 2026 r.? Zapadła decyzja Sejmu
Shutterstock

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Dodatkowy dzień wolny od pracy nie tylko za święto przypadające w sobotę, ale również w niedzielę, czyli tak jak miało to miejsce m.in. w tegoroczne Zielone Świątki i będzie miało miejsce 1 listopada, we Wszystkich Świętych – to postulat petycji zbiorowej, autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, która została złożona do Sejmu. Czy w związku z powyższym – poniedziałek 2 listopada 2026 r., będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy, w zamian za Święto Zmarłych wypadające, w tym roku, w niedzielę (tym samym sprawiając, że w listopadzie będzie można cieszyć się długim weekendem)? W dniu 13 maja 2026 r. zapadła w tej sprawie decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji.

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Wszystkich Świętych 2026 – jak dzień wolny od pracy w związku ze Świętem Zmarłych, wypada w kalendarzu na rok 2026?

Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, jest dniem ustawowo wolnym od pracy – Wszystkich Świętych, które co roku przypada 1 listopada, jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2026 r., święto to (1 listopada) wypada w niedzielę.

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Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – za święto wypadające w niedzielę (tak jak m.in. tegoroczne Zielone Świątki, które przypadały na niedzielę 24 maja i Wszystkich Świętych, które również przypada w niedzielę) nie przysługuje dodatkowy dzień wolny, tak jak ma to miejsce w przypadku święta wypadającego w sobotę. Wynika to z art. 130 par. 2 kodeksu pracy, zgodnie z którym – każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Na jakiej podstawie – w aktualnym stanie prawnym – (osobom pracującym od poniedziałku do piątku) przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, w zamian za święto wypadające w sobotę?

Jak zostało już wspomniane powyżej – zgodnie z art. 130 par. 2 kodeksu pracy – Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższe oznacza, że pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy (tj. pracującym od poniedziałku do piątku) – w zamian za święto przypadające w sobotę – przysługuje jeden dzień wolny, do końca okresu rozliczeniowego (który zazwyczaj stanowi jeden miesiąc kalendarzowy). Jeżeli natomiast, u pracodawcy, obowiązuje kilkumiesięczny okres rozliczeniowy – dodatkowy dzień wolny od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę, może zostać wykorzystany w dowolnym miesiącu – najpóźniej do końca trwania obowiązującego w zakładzie okresu rozliczeniowego.

Przykład

W 2026 r. – dwa dni ustawowo wolne od pracy przypadają w soboty, tj. 15 sierpnia oraz 26 grudnia. Za wypadające w sobotę Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) – takiemu pracownikowi, powinien zatem zostać udzielony inny dzień wolny w sierpniu 2026 r. (a konkretnie – do końca okresu rozliczeniowego, który obowiązuje u danego pracodawcy), a za wypadający w sobotę drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia) – inny dzień wolny w grudniu 2026 r. (a konkretnie – do końca okresu rozliczeniowego, który obowiązuje u danego pracodawcy).

W 2026 r., ww. dni wolne za święta wypadające w sobotę, można wykorzystać w następujący sposób:

  • za sobotę 15 sierpnia – warto np. wziąć wolne 14 lub 17 sierpnia (wówczas zyska się długi weekend, czyli 3 dni wolnego „pod rząd”, nie wykorzystując żadnego dnia z puli urlopu wypoczynkowego),
  • za sobotę 26 grudnia natomiast – warto np. wziąć wolne 23 grudnia (wówczas – wykorzystując tylko dwa dni urlopu wypoczynkowego (21 i 22 grudnia) – zyska się aż 9 dni wolnego „pod rząd”).

Innym sposobem na wykorzystanie wolnego przysługującego za sobotę 26 grudnia, jest wykorzystanie tego dnia w okolicy 15 sierpnia (w poprzedzający go piątek lub następujący po nim poniedziałek) – aby jeszcze bardziej wysłużyć sobie długi weekend sierpniowy. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku osób, które obowiązuje półroczny albo roczny okres rozliczeniowy. Więcej na ten temat można przeczytać w poniższym artykule:

Zobacz również:

Jakie jeszcze dni są ustawowo wolne od pracy, w obecnym stanie prawnym i jak ww. święta wypadają w kalendarzu na rok 2026?

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – na chwilę obecną – dniami wolnymi od pracy, są ponadto:

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  1. 1 stycznia – Nowy Rok (który w 2026 r. wypadał w czwartek),
  2. 6 stycznia – Święto Trzech Króli (który w 2026 r. wypadał we wtorek),
  3. pierwszy dzień Wielkiej Nocy – który w 2026 r. wypadał 5 kwietnia (w niedzielę),
  4. drugi dzień Wielkiej Nocy – który w 2026 r. wypadał 6 kwietnia (w poniedziałek),
  5. 1 maja – Święto Państwowe (który w 2026 r. wypadał w piątek),
  6. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (który w 2026 r. wypadał w niedzielę),
  7. pierwszy dzień Zielonych Świątek – który w 2026 r. wypadał 24 maja (w niedzielę),
  8. dzień Bożego Ciała – który w 2026 r. wypadał 4 czerwca (w czwartek),
  9. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (który w 2026 r. wypada w sobotę),
  10. 1 listopada – Wszystkich Świętych (który w 2026 r. wypada w niedzielę),
  11. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (który w 2026 r. wypada w środę),
  12. 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia (która w 2026 r. wypada w czwartek),
  13. 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (który w 2026 r. wypada w piątek),
  14. 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (który w 2026 r. wypada w sobotę)

oraz

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  1. niedziele.

Ponadto, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – dni wolne od pracy (inne niż wyżej wymienione), w drodze rozporządzenia, może również określić Prezes Rady Ministrów.

Dodatkowy dzień wolny od pracy (dla osób pracujących od poniedziałku do piątku) nie tylko w zamian za święto przypadające w sobotę, ale również za święto przypadające w niedzielę? Do Sejmu trafiła petycja zbiorowa

W dniu 14 stycznia 2026 r., do Sejmu, została wniesiona petycja zbiorowa (nr BKSP-153-X-826/26), autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, w której petytorzy domagali się zmiany art. 130 par. 2 kodeksu pracy w taki sposób, aby zrównano zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend – bez rozróżniania na sobotę i niedzielę. Gdy święto przypada w sobotę – wówczas, każdy zatrudniony (dla którego sobota jest dniem wolnym od pracy) może odebrać w zamian inny dzień wolny. Zasada ta jednak nie obowiązuje natomiast w przypadku, jeżeli uroczystość wypadnie w niedzielę.

Jak argumentowali autorzy petycji – W 2026 roku kalendarz układa się bardzo niekorzystnie dla pracowników. Dni 3 maja i 1 listopada [red.: jak również 5 kwietnia i 24 maja] wypadają w niedzielę, więc święta nie wpłyną na czas jaki trzeba będzie przepracować. Sytuacja wyglądałaby jednak zupełnie inaczej, gdyby uroczystości przypadły na sobotę, wtedy każdy zatrudniony mógłby odebrać w danym okresie rozliczeniowym dzień wolny, co często miało miejsce w ostatnich latach. Ciężki los czeka kadrowych, którzy pewnie będą musieli poświęcić sporo czasu na tłumaczenie zdziwionym pracownikom, że w tym roku niektóre święta są niejako wymazane z kalendarzy firmowych. W Polsce łatwo przywyknąć do różnych absurdalnych przepisów, a często już nawet nie zadaje się pytań, czemu jakaś zasada obowiązuję, bo nikt nie wierzy w otrzymanie logicznej odpowiedzi. Może warto zastanowić się jednak w czym niedziela jest gorsza od soboty? W poprzednich latach przepis nie budził kontrowersji, bo od 2022 roku żadne święto nie przypadało w ostatnim dniu tygodnia. (…)

Może to być dla wielu osób zaskakujące, ale w Kodeksie pracy sobota nie ma jakiegoś specjalnego statusu i jest teoretycznie dniem roboczym jak każdy inny. Przysługujący pracownikowi dwudniowy weekend nie wynika bezpośrednio z jakiegoś przepisu, a jest tylko pośrednim efektem wprowadzenia kilku zasad takich jak na przykład konieczność, co najmniej 35 godzinnego nieprzerwanego wypoczynku obejmującego niedzielę czy pięciodniowego tygodnia pracy. I to właśnie jest przyczyną niespójnych przepisów dotyczących odbioru wolnego za święta. We wprowadzonym ponad 20 lat temu przepisie jest mowa, że uroczystość przypadająca w innym dniu wolnym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Jak można się domyślać chodziło głównie o sytuacje, gdy ktoś musi pracować podczas święta i w przepisie po prostu zostały uwzględnione wszystkie dni będące formalnie roboczymi.

Gdyby rozszerzyć zasadę [red.: tj. że za święto przypadające w sobotę, można odebrać sobie dzień wolny od pracy] na niedzielę to liczba dni wolnych w każdym roku byłaby zawsze taka sama, co wydaje się sprawiedliwym rozwiązaniem. Nasza inicjatywa nie oznacza skracania czasu pracy, a tylko chodzi o wprowadzenie spójnych zasad. Tym bardziej, że zdarza się przecież, że przez parę lat żadne święto nie wypada w weekend i sytuacja, gdy pracownikom przysługuje cała pula dni wolnych nie jest dużym obciążeniem dla gospodarki.”

W związku z powyższym – Fundacja przedstawiła propozycję zmiany art. 130 par. 2 kodeksu pracy, polegającą na nadaniu mu brzmienia: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Z ww. przepisu miałoby zostać usunięte sformułowanie – „i przypadające w innym dniu niż niedziela”.

Petytorzy jednocześnie podkreślili, że – „bardzo chętnie poznaliby jakieś argumenty, które przemawiają za wprowadzonym rozwiązaniem [red.: polegającym na rozróżnieniu praw pracownika w zależności od tego czy dzień ustawowo wolny od pracy przypada w sobotę czy w niedzielę], bo nigdzie nie udało się znaleźć jakiegoś uzasadnienia.” Dlatego też – „wygląda to trochę jak efekt niechlujności przy tworzeniu prawa.”

Jakie dodatkowe dni wolne od pracy w 2026 r., zyskałyby osoby pracujące od poniedziałku do piątku, jeżeli zostałby uwzględniony zawarty w petycji zbiorowej postulat zrównania święta przypadającego w niedzielę, ze świętem przypadającym w sobotę?

Jeżeli zawarty w petycji zbiorowej autorstwa Fundacji „Można Lepiej” postulat zrównania zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend (niezależnie od tego czy wypada ono w sobotę, czy w niedzielę), zostałby uwzględniony i stan prawny zostałby w tym zakresie zmieniony – poza dodatkowymi dniami wolnymi za pierwszy dzień Wielkiej Nocy (który w tym roku przypadał 5 kwietnia w niedzielę), 3 maja (który w tym roku przypadał w niedzielę i pierwszy dzień Zielonych Świątek (który w tym roku przypadał 24 maja w niedzielę) – osoby pracujące od poniedziałku do piątku, w 2026 r., zyskałyby jeszcze jeden dzień wolny od pracy za 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, które w tym roku, również przypada w niedzielę.

Dodatkowy dzień wolny od pracy za każde święto przypadające w niedzielę, tak jak za święto przypadające w sobotę, czyli – dodatkowy dzień wolny (i długi weekend) w listopadzie 2026 r.? Sejmowe BEOS zarekomendowało komisji nieuwzględnienie żądania będącego przedmiotem petycji

Sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, w opinii prawnej z dnia 27 kwietnia 2026 r., na temat petycji Fundacja „Można Lepiej”, w sprawie zrównania zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend, bez rozróżniania na sobotę i niedzielę – zarekomendowało sejmowej Komisji do Spraw Petycji nieuwzględnienie żądania będącego przedmiotem petycji, czyli – niepodejmowanie inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu zmianę art. 130 par. 2 kodeksu pracy w taki sposób, aby za święto przypadające w niedzielę, przysługiwał dzień wolny od pracy na takich samych zasadach, jak za święto przypadające w sobotę. Jak bowiem wskazują eksperci BEOS – „Przeprowadzona analiza oraz stanowisko wobec petycji zajęte przez MRPiPS wskazują, że niedziela jest dniem wolnym od pracy z mocy ustawy, a nie organizacji czasu pracy. Dlatego też nie wydaje się uzasadnione oddawanie dnia wolnego za święto przypadające w niedzielę tym pracownikom, którzy nie wykonują wówczas pracy.”

Stanowisko wobec przedmiotowej petycji zajęło już również uprzednio zajęte przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do którego także trafił omawiany postulat. W opinii resortu pracy – niedziela[w] odróżnieniu od soboty nie jest […] dodatkowym dniem wolnym wynikającym z organizacji czasu pracy, lecz dniem wolnym zagwarantowanym przez ustawę. W związku z tym święto przypadające w niedziele nie powoduje zmniejszenia liczby dni wolnych pracownika w tygodniu ani nie narusza zasady pięciodniowego tygodnia pracy”. W konkluzji odpowiedzi MRPiPS na petycję wskazano, że utrzymanie obowiązującego rozwiązania – polegającego na oddawaniu dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, przy jednoczesnym braku analogicznego obowiązku w odniesieniu do niedzieli – pozostaje spójne z konstrukcją polskiego systemu czasu pracy, chroni zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy i jednocześnie zachowuje równowagę między interesami pracowników a potrzebami organizacyjnymi pracodawców”.

Dodatkowy dzień wolny od pracy za każde święto przypadające w niedzielę, tak jak za święto przypadające w sobotę, czyli – dodatkowy dzień wolny (i długi weekend) w listopadzie 2026 r.? Zapadła decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji

W dniu 13 maja 2026 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Petycji, podczas którego posłowie będący członkami ww. komisji zajęli się rozpatrzeniem petycji Fundacji „Można Lepiej” w sprawie zrównania zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend, bez rozróżniania na sobotę i niedzielę.

Ważne

W dyskusji nad petycją głos zabrał Marek Wesołowski z Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przedstawił stanowisko resortu pracy wobec żądania, będącego przedmiotem petycji: „W naszej ocenie zabieg ustawodawcy w materii wynikającej z treści petycji jest uzasadniony, świadomy, celowy i logiczny. Po pierwsze należy zauważyć, że – odmienny jest charakter prawny niedzieli od charakteru prawnego dnia wolnego od pracy wynikającego z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W praktyce są to najczęściej wolne soboty (u większości pracodawców). Natomiast same soboty są dniami wolnymi od pracy, ale wynikającymi z rozkładu czasu pracy, a niedziele – są dniami wolnymi od pracy, wynikającymi z ustawy (są dniami ustawowo wolnymi w oparciu o ustawę o dniach wolnych od pracy). W związku z tym – art. 130 par. 2 [red.: kodeksu pracy] otrzymał takie brzmienie – jakie obowiązuje także w dniu dzisiejszym, czyli – Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziele, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Zauważmy, że obliczając wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym – a dotyczy to każdego pracodawcy i co do zasady każdego pracownika (ze względu na to jakim systemem czasu pracy jest objęty), z nielicznymi dwoma wyjątkami – niedziele (przy obliczeniu tego wymiaru, czyli liczby godzin przypadających do przepracowania w przyjętym okresie) nie są uwzględniane, a to oznacza w praktyce, że – liczba niedziel nie powoduje zwiększenia liczby godzin do przepracowania.

Kolejny argument, przemawiający przeciwko przyjęciu wniosku przedstawionego w petycji, jest taki, iż – każda niedziela, jeżeli przypadnie na nią praca rozkładowo lub też w wyniku szczególnych potrzeb pracodawcy – jest rekompensowana całym dniem wolnym od pracy. Również święto – czy to rozkładowo pracujące, czy również gdy praca jest wykonywana w takie święto ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy – jest rekompensowana całym dniem wolnym od pracy. Także, jeżeli praca przypadnie na dzień rozkładowo wolny od pracy, wynikający przeciętnie z pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolne soboty) – też jest rekompensowana całym dniem wolnym od pracy, na podstawie art. 1513 kodeksu pracy. W związku z tym, pozostaje również kwestia, że – w przypadku, gdybyśmy uwzględnili postulat zawarty w treści petycji – to przeciętna norma 40-godzinna, zagwarantowana każdemu pracownikowi (co do zasady), w art. 129 par. 1 kodeksu pracy – uległaby pomniejszeniu i zbliżyłaby się, mniej więcej, do normy 39-godzinnej.

Kolejny argument – zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, uległaby ewolucji i przekształcałaby się stopniowo w zasadę sześciodniowego tygodnia pracy. Kolejny wniosek byłby taki, że pracownicy wynagradzani stawką godzinową – w wyniku zmniejszenia godzin pracy, zgodnie z kierunkiem wskazanym w petycji – otrzymaliby wynagrodzenie niższe, bo przepracowaliby mniejszą liczbę godzin w danym okresie rozliczeniowym, w danym miesiącu, co uderzyłoby w dobro rodzin wielu pracowników. Ponadto, wszystkie te cechy spowodowałyby, że należałoby przebudować gruntownie cały dział VI kodeksu pracy dotyczący czasu pracy. I mając na względzie wszystkie te kwestie, które przedstawiłem po krótce – wnosimy o zakończenie prac nad tą petycją. Negatywnie odnosimy się do wniosków zawartych w treści niniejszej petycji.”

Sejmowa Komisja ds. Petycji, podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 13 maja 2026 r. wobec przytoczonych powyżej argumentów zdecydowała ostatecznie o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Oznacza to, że osoby, dla których niedziela 1 listopada 2026 r. (w którą przypada Wszystkich Świętych) nie będzie dniem pracującym (rozkładowo lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy) nie otrzymają za nią innego dnia wolnego od pracy, który mógłby zostać wykorzystany np. w poniedziałek 2 listopada br. Jeżeli zatem ktoś chciałby mieć wolny poniedziałek 2 listopada 2026 r. (przypadający po Święcie Zmarłych), zyskując tym samym długi listopadowy weekend musi w tym celu złożyć wniosek urlopowy do swojego pracodawcy i wykorzystać jeden dzień z puli urlopu wypoczynkowego.

1 Państwowa Inspekcja Pracy, Dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę – wyjaśniamy, 2 stycznia 2026 r. (LINK)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 296)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.)
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Źródło: INFOR
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