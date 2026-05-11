REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Tego skarbówka nikomu nie odpuści. Nie wszyscy wiedzą, że w 2026 roku obowiązuje nowy, ważny limit. Fiskus jest bezlitosny

Tego skarbówka nikomu nie odpuści. Nie wszyscy wiedzą, że w 2026 roku obowiązuje nowy, ważny limit. Fiskus jest bezlitosny

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 maja 2026, 08:46
Maja Retman
Maja Retman
Tego skarbówka nikomu nie daruje. Obowiązuje nowy, ważny limit. Fiskus jest bezlitosny
Tego skarbówka nikomu nie daruje. Obowiązuje nowy, ważny limit. Fiskus jest bezlitosny
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Droższy prąd, rosnące ceny żywności i usług sprawiają, że coraz trudniej spiąć domowy budżet. W takiej sytuacji wielu Polaków szuka dodatkowych źródeł dochodu poza etatem. Popularnym rozwiązaniem staje się drobna działalność prowadzona bez rejestracji firmy. To wygodna i legalna forma dorabiania, ale tylko pod warunkiem przestrzegania ściśle określonych limitów. A te w 2026 roku znacząco się zmieniły.

rozwiń >

Rosnące koszty życia sprawiają, że etatowa pensja przestaje wystarczać. Kiedy rachunki się nie spinają, a domowy budżet zaczyna pękać w szwach, na popularności zyskują elastyczne formy zarabiania. Sprzedaż internetowa, drobne naprawy, korepetycje czy rękodzieło pozwalają dorobić bez konieczności wiązania się z pracodawcą.

REKLAMA

REKLAMA

W takich przypadkach często wybierana jest działalność nierejestrowana. To rozwiązanie umożliwia legalne uzyskiwanie dochodu bez zakładania firmy, bez składek ZUS i bez prowadzenia pełnej księgowości. Kluczowe jest jednak pilnowanie limitów przychodów. Ich przekroczenie automatycznie kończy możliwość korzystania z tej formy.

Zobacz również:

Ile można było zarobić wcześniej?

Jeszcze do niedawna przepisy opierały się na miesięcznym limicie przychodów.– Zgodnie z ustawowymi regulacjami nie trzeba rejestrować swojej działalności, jeśli miesięcznie osiąga z niej przychody niższe niż 75 proc. płacy minimalnej – wyjaśniał Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakt.

W 2025 roku płaca minimalna wynosiła 4 666 zł, co oznaczało miesięczny limit na poziomie 3 499,50 zł. – W konsekwencji w ubiegłym roku można było zarobić nawet 41 994 zł bez rejestrowania działalności – wskazywał Juszczyk.

REKLAMA

Ekspert zwracał uwagę, że największą zaletą tej formy działalności są ograniczone formalności i brak obowiązku opłacania składek ZUS. – Co do zasady, bo jednak przy usługach, należy je odprowadzać – zaznacza Juszczyk. – Działalność taka podlega opodatkowaniu i rozliczeniu w zeznaniu rocznym według skali podatkowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obowiązuje jeden bezwzględny warunek

Choć działalność nierejestrowana daje sporą swobodę, obowiązuje jeden bezwzględny warunek. – Przychody miesięczne nie mogą przekroczyć wyznaczonego limitu – przypomina Piotr Juszczyk.

Jednocześnie możliwe jest uwzględnianie kosztów uzyskania przychodu. – Osiągając maksymalny przychód miesięczny i na przykład koszty rzędu 1 000 zł, de facto dochód będzie w kwocie wolnej od podatku, a więc w 30 tys. A tym samym nie zapłacimy podatku – tłumaczy ekspert.

W jego ocenie taka forma działalności najlepiej sprawdza się jako sposób na dorobienie do pensji lub przetestowanie pomysłu na biznes. – W mojej ocenie jest to dobry sposób na drobny zarobek, na przykład przy etacie lub na wypróbowanie działalności – dodaje.

Zobacz również:

Limit jest liczony inaczej. Zmiany w 2026 roku

Rok 2026 przyniósł istotną zmianę w zasadach prowadzenia działalności nierejestrowanej. Zmieniono nie tylko wysokość limitu, ale również sposób jego rozliczania. Zamiast limitu miesięcznego wprowadzono limit kwartalny. Obecnie przychody nie mogą przekroczyć 225 proc. minimalnego wynagrodzenia w żadnym kwartale. Przy płacy minimalnej wynoszącej 4 806 zł oznacza to limit 10 813,50 zł na kwartał.

Nowe zasady dają większą elastyczność. Możliwe jest osiąganie wyższych przychodów w jednym miesiącu i niższych w kolejnych, o ile łączna suma kwartalna nie przekroczy dopuszczalnego progu.

Nie każdy może prowadzić działalność nierejestrowaną

Warunkiem jest brak prowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy. Do tego okresu wlicza się także czas zawieszenia firmy. Oznacza to, że osoba, która formalnie miała zawieszoną działalność przez pięć lat i faktycznie jej nie prowadziła, nadal może skorzystać z tej uproszczonej formy zarabiania. W 2026 roku ta zasada pozostała bez zmian.

Są duże ułatwienia

Brak konieczności rejestracji działalności w CEIDG, brak zgłoszeń do GUS czy urzędu skarbowego oraz brak obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy to duże ułatwienia. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności. W określonych sytuacjach trzeba prowadzić ewidencję sprzedaży, posiadać kasę fiskalną lub wystawić fakturę na żądanie klienta. Dochody należy również wykazać w rocznym zeznaniu PIT-36.

Zobacz również:

Przekroczenie limitu. Co dalej

Moment przekroczenia limitu przychodów oznacza koniec działalności nierejestrowanej. Od tego dnia podatnik ma siedem dni na zarejestrowanie firmy w CEIDG. Po dokonaniu rejestracji zaczynają obowiązywać wszystkie standardowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej, w tym opłacanie składek ZUS i pełne rozliczenia podatkowe. W praktyce oznacza to jedno. Dorabianie bez firmy jest możliwe, ale tylko do określonej granicy. Po jej przekroczeniu fiskus przestaje traktować taką aktywność jako „drobne zajęcie”.

Powiązane
Ponad 100 tysięcy złotych dla małżeństwa, 50 tysięcy dla singli. Trzeba spełnić tylko ten jeden warunek
Ponad 100 tysięcy złotych dla małżeństwa, 50 tysięcy dla singli. Trzeba spełnić tylko ten jeden warunek
Zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie po nowemu i z podwyżką. Oto konkretne wyliczenia
Zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie po nowemu i z podwyżką. Oto konkretne wyliczenia
Macie umowę o pracę? Przysługuje wam dodatkowa wypłata. To duży zastrzyk gotówki. Czy o te pieniądze trzeba się upomnieć?
Macie umowę o pracę? Przysługuje wam dodatkowa wypłata. To duży zastrzyk gotówki. Czy o te pieniądze trzeba się upomnieć?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Niepełnosprawność 09-M. Jakie uprawnienia daje orzeczenie w 2026 roku? [LISTA]
11 maja 2026
AI otwiera nowe możliwości dla osób z niepełnosprawnością. Ekspert wskazuje konkretne rozwiązania
11 maja 2026

Sztuczna inteligencja i oparte na niej technologie dają osobom z niepełnosprawnościami wolność i równe szanse w życiu społecznym - podkreśla innowator i ekspert ds. dostępności cyfrowej Andrzej Byszewski. Jako przykład wskazuje awatara tłumacza języka migowego.
PZON znowu odebrał punkty. Nikt nie zapytał, jak radzę sobie jako opiekun z agresją syna, jak to jest z tym, że nadal ma pampersa, że ledwo trzyma widelec, a z łyżki zupa mu ucieka, że jest mądry i ogarnia tabliczkę mnożenia, ale podpisać się nie potrafi... Ani o to, za co będziemy żyć w czasie do odwołania się do WZON
11 maja 2026

Od roku Infor.pl otrzymuje listy od rodziców, których dzieci mają odbierany pkt 7 albo pkt 8 z orzeczenia o niepełnosprawności. Rodzice są oburzeni procedurą stosowaną przez PZON wobec ich dzieci. Posiadanie obu punktów (7 i 8) jest warunkiem otrzymania przez rodzica (jako opiekuna) świadczenia pielęgnacyjnego.
Stażowe: od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. można uzyskać 48 000 zł w ramach „Stażysta Plus” z programu „Stabilne Zatrudnienie" z PFRON
11 maja 2026

Przekazujemy ważne informacje w ramach programu: „Stażysta Plus” z PFRON, gdzie można zyskać 48 000 zł na staż na rzecz konkretnej grupy osób. Ruszył nabór wniosków, ale sam program obowiązuje nie tylko w 2026 r., ale i w 2027. Co trzeba wiedzieć?

REKLAMA

Twoje dziecko nie zdawało egzaminu w maju? Sprawdź, czy przysługuje mu termin dodatkowy
11 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym odbywa się w czerwcu 2026 r. Nie każdy uczeń może jednak do niego przystąpić – obowiązują ściśle określone przesłanki. Kluczowe znaczenie mają przyczyny nieobecności lub przerwania egzaminu w terminie głównym. Sprawdź, kto ma prawo do drugiego podejścia.
Nowy podatek uderzy w polskie domy. Znamy datę - od 2028 roku zapłacisz więcej za ciepło i paliwo
11 maja 2026

To już pewne - nadchodzi drastyczna zmiana w opłatach, której nie uniknie niemal żaden Polak. System ETS2, nazywany "podatkiem od ogrzewania i transportu", wejdzie w życie z rocznym opóźnieniem, ale uderzy bezpośrednio w portfele użytkowników aut spalinowych oraz osób ogrzewających domy gazem czy węglem. Bruksela uruchamia miliardy euro na ratunek, ale eksperci ostrzegają: koszty i tak wzrosną.
Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język polski. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta odpowiedzi [11 maja]
11 maja 2026

Publikujemy w formacie PDF: Zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi.
Płaca minimalna w 2027 roku nie przebije 5000 zł? Eksperci pokazali wyliczenia. Oto prognozy
11 maja 2026

To koniec ery rekordowych wzrostów najniższej krajowej? Choć do 2027 roku zostało jeszcze trochę czasu, ekonomiści już teraz studzą zapał pracowników. Nowe prognozy wskazują, że podwyżki mogą być wyjątkowo niskie, a inflacja nie pomoże już w walce o wyższe stawki.

REKLAMA

Dodatek wspierający, czyli 1000 zł do zasiłku pielęgnacyjnego. Skąd taki pomysł?
11 maja 2026

Do Senatu została złożona petycja w sprawie ustanowienia nowego świadczenia i modyfikacji w przyznawaniu zasiłku stałego. Komu miałoby przysługiwać 1000 zł dodatku wspierającego? Dlaczego osoby z niepełnosprawnościami proponują takie zmiany? Oto szczegóły.
Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Kiedy wyniki?
11 maja 2026

Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Przebiegł spokojnie – poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminu?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA