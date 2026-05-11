REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Skarbówka nie ma wątpliwości: vouchery dla dzieci pracowników z okazji Dnia Dziecka to darowizna, a nie przychód z pracy

Skarbówka nie ma wątpliwości: vouchery dla dzieci pracowników z okazji Dnia Dziecka to darowizna, a nie przychód z pracy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 maja 2026, 22:58
Adam Kuchta
Adam Kuchta
darowizna dzień dziecka
Skarbówka nie ma wątpliwości: vouchery dla dzieci pracowników z okazji Dnia Dziecka to darowizna, nie przychód z pracy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To jedna z tych interpretacji skarbówki, która w praktyce HR i księgowości może zmienić sposób patrzenia na pozornie „bezpieczne” benefity pracownicze. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przesądził, że vouchery przekazywane dzieciom pracowników z okazji Dnia Dziecka nie są przychodem ze stosunku pracy, lecz darowizną podlegającą podatkowi od spadków i darowizn. Oznacza to całkowite wyłączenie PIT, ale jednocześnie przeniesienie obowiązku podatkowego na obdarowanych.

rozwiń >

W interpretacji indywidualnej z 22 kwietnia 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do praktyki, która w wielu firmach funkcjonuje jako element polityki socjalnej i employer brandingu. Chodzi o przekazywanie dzieciom pracowników voucherów z okazji Dnia Dziecka, które uprawniają do korzystania z usług rekreacyjno-rozrywkowych. Sprawa została rozstrzygnięta jednoznacznie zarówno na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku od spadków i darowizn.

REKLAMA

REKLAMA

Już na wstępie organ potwierdził stanowisko wnioskodawcy, wskazując: „stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od spadków i darowizn oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.” To zdanie otwiera całą interpretację – fiskus wprost akceptuje przedstawioną przez spółkę kwalifikację podatkową. Jednocześnie sama treść dokumentu pokazuje, że sprawa nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać na poziomie praktyki kadrowej. W tle pojawia się bowiem pytanie o granicę między świadczeniem pracowniczym a darowizną na rzecz osoby trzeciej.

Jak działa system voucherów w firmie – opis, który stał się istotą rozstrzygnięcia skarbówki

W analizowanej sprawie spółka X sp. z o.o. zdecydowała się na wdrożenie benefitów w postaci voucherów dla dzieci pracowników. Świadczenie to miało charakter okazjonalny i było związane z obchodami Dnia Dziecka. Co istotne, system nie był powiązany ani z wynikami pracy, ani z indywidualną oceną pracowników, ani z żadnymi regulaminami wewnętrznymi.

Organ szczegółowo przytoczył opis sytuacji: „Spółka, chcąc budować wizerunek konkurencyjnego i atrakcyjnego pracodawcy, organizuje na rzecz dzieci swoich pracowników dodatkowe świadczenia, tj. przekazuje dzieciom swoich pracowników drobne prezenty (upominki w postaci voucherów) z okazji Dnia Dziecka. Vouchery te uprawniają do skorzystania z usług rekreacyjno-rozrywkowych np.: kino, park rozrywki, kręgielnia, itp., zapewnionych przez wybranych dostawców.”

REKLAMA

W dalszej części interpretacji podkreślono, że: Upominki mają charakter powszechny – przysługują wszystkim dzieciom pracowników spełniającym kryterium wieku. Otrzymanie upominku nie zależy od wykonywanej przez pracownika pracy, jej wyników czy oceny. Otrzymanie upominku nie wynika z zawartych umów o pracę, regulaminów ani innych aktów wewnętrznych funkcjonujących w Spółce.”

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ta część opisu okazała się kluczem dla późniejszej kwalifikacji podatkowej. To właśnie brak związku ze stosunkiem pracy przesądził o tym, że świadczenie zostało uznane za darowiznę, a nie element wynagrodzenia. Warto przy tym zwrócić uwagę, że spółka finansowała wszystkie świadczenia ze środków obrotowych i nie oczekiwała żadnej formy ekwiwalentu. W interpretacji wskazano również, że: „Spółka dokonuje bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku oraz nie oczekuje jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego ze strony obdarowanego pracownika.”

Darowizna zamiast przychodu – skarbówka odwołuje się do Kodeksu cywilnego

Najważniejsza część interpretacji dotyczy kwalifikacji prawnej świadczenia. Dyrektor KIS odwołał się do definicji darowizny zawartej w Kodeksie cywilnym i wprost powiązał ją z analizowanym stanem faktycznym. W interpretacji czytamy: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.”

Organ podkreślił również, że: Istotną cechą darowizny jest nieodpłatny charakter świadczeń oraz nieekwiwalentność nabycia. Darowizna jest świadczeniem na rzecz obdarowanego pod tytułem darmym i dobrowolnym, przy czym nie wynika ani z żadnego stosunku zobowiązaniowego, ani też z ustawy.”

W dalszej części wskazano, że świadczenie może zostać uznane za darowiznę tylko wtedy, gdy nie ma charakteru wynagrodzenia za pracę i nie wynika ze stosunku pracy. Organ wprost stwierdził: „Z opisu wynika zatem, że ww. przekazywane przez Państwa Spółkę, prezenty (upominki w postaci voucherów) dzieciom pracowników z okazji Dnia Dziecka, przekazywane będą pracownikom tytułem darowizny.”

PIT wyłączony – skarbówka potwierdza brak przychodu dla pracowników

Jednym z istotnych elementów interpretacji była analiza podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca chciał uzyskać potwierdzenie, że nie powstaje obowiązek poboru zaliczek na PIT od pracowników. Dyrektor KIS przywołał podstawowe przepisy: „Przychodami (…) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika (…) pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.”

Następnie organ odniósł się do art. 12 ustawy o PIT i szerokiej definicji przychodu ze stosunku pracy, podkreślając, że obejmuje ona „wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia”. A kluczowy fragment rozstrzygnięcia brzmi: „Zatem, z uwagi na wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będą one stanowić przychodu dla Państwa pracowników w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

To oznacza, że fiskus uznał, iż świadczenie nie podlega PIT, ponieważ zostało przypisane do podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji organ potwierdził: „Państwo, jako płatnik nie będą zobowiązani do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.”

Zobacz również:

Podatek od spadków i darowizn – obowiązek po stronie pracowników

Równolegle interpretacja rozstrzygała kwestie podatku od spadków i darowizn. Organ wskazał, że to właśnie ten reżim podatkowy znajduje zastosowanie do opisanej sytuacji. Przywołano podstawową normę: „Podatkowi od spadków i darowizn (…) podlega nabycie (…) tytułem darowizny, polecenia darczyńcy.”

Następnie organ stwierdził jednoznacznie: Obowiązek podatkowy z tytułu przekazania prezentów (…) będzie zatem ciążył na pracownikach (obdarowanych). Jako darczyńca nie będą Państwo zobowiązani do zapłaty tego podatku.”

W praktyce oznacza to, że odpowiedzialność podatkowa zostaje przeniesiona na osoby fizyczne – rodziców dzieci, którzy formalnie otrzymują świadczenie w imieniu małoletnich. Warto w tym miejscu odnotować dwa zasadnicze elementy konstrukcji podatkowej: brak PIT po stronie pracownika, potencjalne opodatkowanie w ramach podatku od spadków i darowizn.

Granica między benefitem a darowizną – dlaczego ta interpretacja podatkowa może mieć szersze skutki?

Choć interpretacja dotyczy konkretnego modelu świadczenia, jej znaczenie wykracza poza jedną spółkę. W praktyce rynkowej vouchery, karty podarunkowe i świadczenia socjalne dla rodzin pracowników są coraz częściej stosowane jako narzędzie motywacyjne. W tej sprawie znaczenie miały trzy elementy: brak związku z pracą, brak regulaminowego charakteru oraz brak ekwiwalentu. To one przesądziły o uznaniu świadczenia za darowiznę.

Organ bardzo mocno podkreślił konstrukcję prawną: „Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego.” Jednocześnie wskazano, że świadczenie musi mieć charakter „nieodpłatny i dobrowolny”, co w praktyce oznacza brak jakiegokolwiek oczekiwania wobec pracownika.

Interpretacyjne napięcie między PIT a darowizną – gdzie kończy się benefit pracowniczy

W całej sprawie szczególnie istotne jest napięcie między dwoma reżimami podatkowymi. Z jednej strony mamy szeroką definicję przychodu ze stosunku pracy, obejmującą niemal każde świadczenie nieodpłatne. Z drugiej strony istnieje wyłączenie dotyczące świadczeń objętych podatkiem od spadków i darowizn.

Organ wyraźnie wskazuje, że: „Przepis ten dotyczy sytuacji podatników osiągających dochód (przychód), który co do zasady może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a który uzyskany został przez nich w sposób nieodpłatny.” Jednocześnie ważne jest to, że: „Jego rolą jest zapobieżenie sytuacji, w której to samo przysporzenie majątkowe powodowałoby powstanie obowiązku podatkowego w dwóch podatkach.”

Konstrukcja prawna bez uproszczeń – skarbówka trzyma się literalnej wykładni

Interpretacja nie pozostawia dużej przestrzeni na swobodną ocenę ekonomiczną świadczenia. Dominuje podejście formalno-prawne, oparte na definicjach kodeksowych i ustawowych. Wprost wskazano: „Zatem daną czynność można uznać za darowiznę, jeżeli posiada cechy tegoż zobowiązania, tzn. gdy zostanie złożone oświadczenie darczyńcy o przekazaniu darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.”

W całym dokumencie przewija się konsekwentne podejście, w którym skarbówka analizuje każdy element mechanizmu voucherowego jako potencjalnie odrębne zdarzenie podatkowe, przypisując mu konkretne skutki w systemie prawa podatkowego.

Dlaczego ta interpretacja jest ważna dla firm i działów HR?

Rosnąca popularność benefitów pozapłacowych sprawia, że granica między świadczeniem pracowniczym a darowizną staje się coraz bardziej istotna. Firmy często nie zdają sobie sprawy, że sposób skonstruowania programu socjalnego może wpływać na obowiązki podatkowe.

W tej sprawie istotne było to, że świadczenie zostało skierowane do dzieci pracowników, a nie do samych pracowników jako element wynagrodzenia. To przesunięcie punktu ciężkości okazało się decydujące. Interpretacja pokazuje również, że nawet popularne działania HR mogą zostać zakwalifikowane w sposób, który całkowicie zmienia ich skutki podatkowe.

Podstawa prawna

Interpretacja indywidualna z dnia 22 kwietnia 2026 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4015.3.2026.3.ZK; 0113-KDIPT2-3.4011.81.2026.4.GG

Powiązane
KSeF zmienia zasady gry dla freelancerów. Bez faktury można stracić zlecenie
KSeF zmienia zasady gry dla freelancerów. Bez faktury można stracić zlecenie
Darowizna od rodziców lub dziadków bez podatku? Jeden błąd może kosztować nawet tysiące złotych
Darowizna od rodziców lub dziadków bez podatku? Jeden błąd może kosztować nawet tysiące złotych
Skarbówka bierze pod lupę napiwki (tipy). Ta interpretacja może zmienić wszystko, co myślisz o darowiznach i anonimowych wpłatach
Skarbówka bierze pod lupę napiwki (tipy). Ta interpretacja może zmienić wszystko, co myślisz o darowiznach i anonimowych wpłatach
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
SENT 2026: w tych przypadkach nie trzeba zgłaszać przewozu odzieży i obuwia. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki
12 maja 2026

Minister Finansów i Gospodarki wydał 12 maja 2026 r. rozporządzenie, w którym określił przypadki wyłączenia z obowiązku zgłaszania przewozu odzieży i obuwia dla mikroprzedsiębiorców wpisanych do CEIDG, w tym spółek cywilnych albo będących spółką jawną, której wspólnikami są wyłącznie osoby. Nowe przepisy wchodzą w życie 13 maja 2026 r.
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Jak obliczać i kiedy wypłacać?
12 maja 2026

Urlop wypoczynkowy należy wykorzystywać w naturze. Jeżeli jest to niemożliwe z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, wówczas pracownik ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Podstawą do obliczenia ekwiwalentu jest wynagrodzenie pracownika oraz inne świadczenia ze stosunku pracy.
KSeF 2026: Korekta danych sekcji Podmiot3 w fakturze ustrukturyzowanej – skarbówka zmienia interpretację
12 maja 2026

Zmiana stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie zasad korygowania faktur ustrukturyzowanych w KSeF będąca konsekwencją wniesionej skargi na pierwotną interpretację sygn.. 0113-KDIPT1-3.4012.1091.2025.1.JM stanowi istotny przykład ewolucji wykładni przepisów w odpowiedzi na praktyczne problemy podatników.
Przez lata pracodawcy odmawiali nauczycielom wypłaty tych pieniędzy. Czy mogą je odzyskać?
12 maja 2026

Co do zasady pracownik może ubiegać się o wypłatę świadczeń należnych mu od pracodawcy, o ile roszczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu. Należy jednak pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach musi w tym celu najpierw wywiązać się z ciążących na nim obowiązków.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości - kiedy przedawnienie?
12 maja 2026

W zależności od okoliczności konkretnej sprawy, pomiędzy powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości a momentem, w którym zobowiązanie podatkowe osoby fizycznej ulegnie przedawnieniu, może minąć od 5 do nawet 10 lat. Dlaczego tak się dzieje?
Egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta rozwiązań [12 V 2026]
12 maja 2026

Uczniowie klas VIII, którzy pisali we wtorek egzamin z matematyki, musieli wykazać się m.in. umiejętnością obliczania procentów, średniej arytmetycznej, potęgowania oraz znajomością figur geometrycznych i brył oraz ich właściwości. Na rozwiązanie 20 zadań mieli 125 minut.
Skarbówka może upomnieć się o podatek nawet po zwrocie darowizny. NSA i KIS wskazują wyjątki
12 maja 2026

Zwrot pieniędzy otrzymanych od rodzica, babci czy rodzeństwa nie zawsze oznacza, że skarbówka odstąpi od podatku od darowizny. Wszystko zależy od tego, czy darowizna została skutecznie przyjęta, czy przelew był omyłkowy oraz w jakich okolicznościach doszło do zwrotu środków. Najnowszy wyrok NSA i interpretacja KIS pokazują, kiedy podatnik może uniknąć daniny.
KSeF od 2026 roku a firmy zagraniczne. Czy polski przedsiębiorca ze spółką za granicą też musi się przygotować?
12 maja 2026

Krajowy System e-Faktur przestaje być tematem wyłącznie dla klasycznych polskich firm. Od 2026 roku KSeF staje się realnym obowiązkiem, który może dotknąć również przedsiębiorców prowadzących działalność przez spółki zagraniczne, oddziały, struktury holdingowe albo podmioty zarejestrowane do VAT w Polsce. Kluczowe pytanie brzmi więc nie: „czy moja spółka jest zarejestrowana za granicą?”, ale: „czy w praktyce wykonuję czynności, które tworzą obowiązki fakturowe w Polsce?”.

REKLAMA

Prof. Modzelewski: Większość faktur ustrukturyzowanych wystawionych w KSeF nigdy nie zostanie wprowadzona do obrotu prawnego
12 maja 2026

Tylko w przypadku, o którym mowa w art. 106na ust. 3 ustawy o VAT (tj. w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego fakturę) faktura ustrukturyzowana jest otrzymana ex lege przez KSeF, czyli została wprowadzona do obrotu prawnego. W pozostałych przypadkach dzieje się tak dopiero wtedy, gdy papierowa lub elektroniczna postać tej faktury została faktycznie i fizycznie przekazana nabywcy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Firma za granicą nie wystarczy. Kiedy polski fiskus nadal uzna, że podatki trzeba płacić w Polsce?
12 maja 2026

Założenie spółki za granicą może być elementem legalnej strategii podatkowej, ekspansji międzynarodowej albo uporządkowania struktury biznesowej. Nie jest jednak automatycznym „wyłączeniem” polskiego opodatkowania. Wielu przedsiębiorców wychodzi z błędnego założenia, że skoro firma została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, USA, Dubaju, Estonii, na Cyprze czy w innym państwie, to polski urząd skarbowy traci zainteresowanie ich dochodami. W praktyce jest dokładnie odwrotnie: im bardziej zagraniczna struktura wygląda na formalną, sztuczną albo zarządzaną z Polski, tym większe ryzyko, że fiskus zbada jej rzeczywiste funkcjonowanie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA