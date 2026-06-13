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Urzędy skarbowe dały na to czas tylko do 25 czerwca. Kiedy ten termin minie, fiskus wejdzie na pensje i emerytury

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13 czerwca 2026, 08:30
Maja Retman
Maja Retman
Skarbówka daje na to czas tylko do 25 czerwca. Po tym terminie fiskus wchodzi na pensje i emerytury
Skarbówka daje na to czas tylko do 25 czerwca. Po tym terminie fiskus wchodzi na pensje i emerytury
Andrii Iemelianenko
Shutterstock

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To był jeden z tych rachunków, które jeszcze kilka lat temu opłacało się niemal automatycznie. Teraz, przy rosnących kosztach życia, abonament RTV – szczególnie wśród seniorów - przegrywa z wydatkami na żywność, leki czy czynsz. Choć miesięczna opłata nie wydaje się wysoka, jej ignorowanie może prowadzić do konsekwencji znacznie bardziej dotkliwych niż sam niezapłacony rachunek.

Termin mija szybko. Po jego przekroczeniu zaczynają się problemy

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Ci, którzy mają odbiornik radiowy lub telewizyjny do 25. dnia każdego miesiąca, muszą opłacić abonamentu RTV. Jeśli termin przypada w dzień wolny od pracy, płatność można uregulować w najbliższym dniu roboczym. Eksperci zalecają jednak, by nie odkładać wpłaty na ostatnią chwilę.

Nawet niewielkie opóźnienie uruchamia procedurę dochodzenia należności. Początkowo może wydawać się ona niegroźna, jednak z czasem zaległość rośnie, a sprawa może trafić do organów egzekucyjnych.

Ile trzeba płacić za abonament RTV w 2026 roku?

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W 2026 roku miesięczna opłata za odbiornik radiowy wynosi 9,50 zł, natomiast za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny trzeba zapłacić 30,50 zł.

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Przy regulowaniu należności co miesiąc roczny koszt abonamentu telewizyjnego wynosi 366 zł. Osoby, które zdecydują się opłacić abonament z góry za cały rok, mogą skorzystać z przewidzianej ustawowo zniżki, dzięki czemu łączna kwota spada do 329,40 zł.

Dla części gospodarstw domowych, zwłaszcza tych utrzymujących się głównie z emerytury, nawet taki wydatek bywa odczuwalny. To właśnie dlatego abonament RTV często trafia na koniec listy finansowych priorytetów.

Seniorzy mogą nie płacić. Samo spełnienie warunków nie wystarczy

Przepisy przewidują zwolnienie z abonamentu RTV dla części emerytów. W 2026 roku z ulgi mogą korzystać osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nieprzekraczającą 4451,78 zł brutto miesięcznie.

Wiele osób zakłada jednak błędnie, że samo spełnienie kryteriów automatycznie zwalnia z obowiązku opłacania abonamentu. Tak nie jest. Aby ulga zaczęła obowiązywać, konieczne jest zgłoszenie uprawnień w placówce pocztowej oraz przedstawienie wymaganych dokumentów.

Jeżeli formalności nie zostaną dopełnione, system nadal nalicza opłaty, a zaległości mogą narastać przez kolejne miesiące.

Po ukończeniu 75 lat obowiązuje szczególne zwolnienie

Jeszcze korzystniejsze zasady dotyczą osób, które ukończyły 75. rok życia. W ich przypadku zwolnienie z abonamentu RTV przysługuje niezależnie od wysokości otrzymywanej emerytury lub renty.

Nie oznacza to jednak, że nie warto sprawdzić swoich danych. W praktyce zdarzają się sytuacje, w których błędy formalne lub nieaktualne informacje powodują dalsze naliczanie opłat. W efekcie senior dowiaduje się o zaległościach dopiero wtedy, gdy sprawa trafia na bardziej zaawansowany etap postępowania.

Kara może być wielokrotnie wyższa niż sam abonament

Najpoważniejsze konsekwencje pojawiają się wtedy, gdy zaległość przez dłuższy czas pozostaje nieuregulowana. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika telewizyjnego kara może wynieść nawet 915 zł, czyli równowartość trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej.

To jednak nie koniec możliwych problemów. Jeżeli należności nadal nie zostaną uregulowane, sprawa może zostać przekazana do urzędu skarbowego, który prowadzi egzekucję administracyjną.

W praktyce oznacza to możliwość zajęcia środków zgromadzonych na rachunku bankowym, przejęcia zwrotu podatku lub potrąceń z emerytury. Dla wielu osób jest to znacznie bardziej dotkliwe niż sama pierwotna zaległość.

Do 25 czerwca warto sprawdzić swój status

Termin przypadający 25 czerwca jest kolejną datą, o której powinni pamiętać abonenci RTV. Przed jego upływem warto upewnić się, że opłata została wniesiona, a w przypadku osób uprawnionych do zwolnienia – sprawdzić, czy wszystkie formalności zostały prawidłowo dopełnione.

Kilka minut poświęconych na weryfikację statusu abonamentu może uchronić przed narastaniem zadłużenia, dodatkowymi opłatami i postępowaniem egzekucyjnym. W przypadku abonamentu RTV zaniedbania bywają kosztowniejsze niż wielu osobom się wydaje.

Źródło: INFOR
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