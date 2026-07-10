REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Skarbówka weszła do naszych telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie

Skarbówka weszła do naszych telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 lipca 2026, 08:31
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Coraz więcej spraw podatkowych można załatwić bez wizyty w urzędzie, a dostęp do nich jest możliwy z poziomu telefonu. Administracja skarbowa przyspiesza cyfrową rewolucję. Mobilny e-Urząd Skarbowy właśnie zyskał nowe formularze i funkcje, które mają ułatwić życie zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom, fundacjom czy stowarzyszeniom.

rozwiń >

Urząd skarbowy przenosi się do smartfona

Jeszcze kilka lat temu kontakt z urzędem skarbowym oznaczał konieczność kompletowania dokumentów, wizyt przy okienku i oczekiwania w kolejkach. Dziś ten model obsługi szybko odchodzi do przeszłości. Administracja podatkowa konsekwentnie rozwija cyfrowe usługi, a aplikacja mobilna staje się jednym z najważniejszych narzędzi kontaktu podatników z urzędem.

REKLAMA

REKLAMA

Początkowo rozwiązanie było kierowane przede wszystkim do osób fizycznych. Teraz jego możliwości obejmują również spółki, fundacje i stowarzyszenia. Rozszerzenie funkcjonalności sprawia, że kolejne formalności można załatwić zdalnie, bez uruchamiania komputera, a nawet bez wychodzenia z domu czy biura.

Ministerstwo Finansów zapowiada dalszy rozwój systemu

Resort finansów podkreśla, że rozwój aplikacji nie jest jednorazowym projektem, lecz elementem długoterminowej strategii cyfryzacji usług publicznych. Nowe rozwiązania mają odpowiadać na rzeczywiste potrzeby użytkowników i być systematycznie dostosowywane do ich oczekiwań.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, priorytetem pozostaje upraszczanie kontaktów z administracją oraz skracanie czasu potrzebnego na załatwienie formalności. Rozbudowa e-Urzędu Skarbowego ma charakter ciągły, a kolejne aktualizacje będą sukcesywnie zwiększać zakres dostępnych usług.

REKLAMA

Setki tysięcy użytkowników korzystają już z aplikacji

Największą popularnością cieszą się funkcje umożliwiające szybki dostęp do informacji podatkowych. Użytkownicy najczęściej sprawdzają swoje rozliczenia, monitorują status zwrotów podatku oraz przeglądają historię złożonych deklaracji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mobilny e-Urząd Skarbowy pozwala również składać deklaracje podatkowe, wysyłać wnioski o wydanie zaświadczeń czy odbierać dokumenty przesyłane przez urząd. Cały proces odbywa się w bezpieczny sposób i – co istotne – nie wymaga korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dokumenty trafiają bezpośrednio do organów podatkowych, a użytkownik ma stały dostęp do historii wszystkich swoich spraw.

Nowe formularze i większe możliwości dla organizacji

Niedawno w e-Urzędzie Skarbowym pojawiły się trzy nowe formularze, które udostępniono w formie intuicyjnych kreatorów. System prowadzi użytkownika krok po kroku, ograniczając ryzyko popełnienia błędów i przyspieszając wypełnianie dokumentów. Warunkiem korzystania z możliwości wysyłania formularzy online jest wcześniejsze wyrażenie zgody na e-Korespondencję w systemie.

Formularz ORD-IN pozwala uzyskać oficjalną interpretację przepisów podatkowych dotyczącą konkretnej sytuacji. Dokument trafia do Krajowej Informacji Skarbowej, która wydaje wiążące stanowisko w danej sprawie.

Z kolei formularz WN-CFR umożliwia uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej. To szczególnie ważne dla osób i firm prowadzących działalność międzynarodową, ponieważ dokument potwierdza miejsce opodatkowania i pozwala korzystać z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Z nowych usług mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy oraz pełnomocnicy, na przykład doradcy podatkowi.

Przedsiębiorcy zyskali ważne ułatwienie

Jedną z najistotniejszych nowości jest uruchomienie funkcji „Forma opodatkowania”. Dzięki niej przedsiębiorcy mogą szybko sprawdzić, jaka forma opodatkowania została przypisana do ich działalności gospodarczej w bazie Krajowej Administracji Skarbowej. System udostępnia dane za lata 2025 i 2026. Użytkownicy mogą także bezpośrednio przejść do formularza służącego do zmiany sposobu opodatkowania.

Samo oświadczenie INF-FO przeznaczone jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, również w formie spółek. Dokument można złożyć samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika.

e-Urząd Skarbowy działa przez całą dobę. Jak uzyskać dostęp?

Serwis e-Urząd Skarbowy jest dostępny przez 24 godziny na dobę i umożliwia kompleksową obsługę spraw podatkowych online. Można z niego korzystać zarówno za pośrednictwem strony internetowej podatki.gov.pl, jak i aplikacji mobilnej.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Powstała migowa wersja Poradnika bezpieczeństwa
10 lip 2026

„Poradnik bezpieczeństwa”, zawierający praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania na sytuacje kryzysowe, jest już dostępny w polskim języku migowym. Na stronie poradnikbezpieczenstwa.gov.pl oraz na kanale YouTube MSWiA opublikowano 21 filmów, dzięki którym osoby posługujące się PJM mogą zapoznać się z treścią publikacji
Kraków mówi "stop" nocnym zakupom alkoholu. Miasto wydłuża prohibicję
10 lip 2026

Od września w Krakowie mają zacząć obowiązywać nowe zasady nocnej sprzedaży alkoholu. Miasto planuje wydłużyć godziny obowiązywania nocnej prohibicji – zakaz sprzedaży alkoholu do spożycia poza lokalami gastronomicznymi będzie obowiązywał od godz. 22:00 do 6:00 zamiast obecnych 00:00–5:30. Jak podkreślają urzędnicy, zmiana ma pomóc ograniczyć nocne zakłócanie porządku i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.
Ile kosztuje klimatyzacja w domu? Ceny urządzeń, montażu i koszty zużycia prądu w 2026 roku
10 lip 2026

Klimatyzacja w domu to wydatek od 3 000 do nawet 20 000 zł – w zależności od liczby pomieszczeń i mocy urządzenia. Do tego doliczyć trzeba montaż (przedział 800–2500 zł) oraz rachunki za prąd, które latem mogą wzrosnąć o 150–350 zł miesięcznie. Sprawdź, ile kosztuje klimatyzacja w jednym pokoju, a ile w całym mieszkaniu – i jak wybrać urządzenie, by nie przepłacić.
Mieszkasz w domu bez formalnego odbioru? Możesz odliczyć nawet 53 tys. zł. Skarbówka potwierdza
10 lip 2026

Mieszkasz w nowo wybudowanym domu, ale formalnego odbioru wciąż brak? Sam brak pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy nie przekreśla ulgi termomodernizacyjnej. Skarbówka potwierdziła, że liczy się faktyczne istnienie budynku i jego mieszkalna funkcja, a nie wyłącznie dokument wydany przez nadzór budowlany.

REKLAMA

L4 już na innych, nowych zasadach. ZUS zmienił sposób w jaki liczy zasiłek chorobowy. Wielu pracowników te przepisy mogą zaskoczyć
10 lip 2026

To największe zmiany w korzystaniu ze zwolnień lekarskich od lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo wdraża nowe przepisy, które mają ograniczyć nadużycia i ujednolicić sposób interpretowania L4. Obowiązują już nowe zasady dotyczące pierwszego dnia choroby, rozszerzono uprawnienia kontrolerów, a od 2027 roku zupełnie inaczej będą wystawiane zwolnienia dla osób zatrudnionych u kilku pracodawców.
Kredyty frankowe 2026. Koniec sporów o przedawnienie? Najnowszy wyrok TSUE wzmacnia równowagę stron
10 lip 2026

Kwestia biegu terminu przedawnienia w sprawach frankowych sporów ostatnich latach stanowiła przedmiot aktywnej dyskusji. Najnowsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to ważny krok w jej zakończeniu oraz uporządkowaniu wspomnianego zagadnienia. Najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości wzmacnia równowagę stron i przewidywalność wzajemnych rozliczeń.
Zarządzanie procesowe w BPO: dlaczego perspektywa klienta decyduje o jakości outsourcingu
09 lip 2026

Zarządzanie procesowe w BPO to sposób organizacji pracy, w którym usługę projektuje się i mierzy wzdłuż całej ścieżki klienta, od przekazania dokumentu do dostarczenia gotowego wyniku, zamiast wzdłuż wewnętrznych działów dostawcy. Punktem odniesienia jest efekt końcowy, za który klient płaci i wartość dodana, której klient oczekuje, a nie struktura organizacyjna firmy outsourcingowej. To rozróżnienie brzmi technicznie, ale ma bardzo konkretne konsekwencje biznesowe: decyduje o tym, czy rozliczenie jest gotowe na czas, gdzie powstają błędy i jak szybko usługa nadąża za rosnącym biznesem klienta. Joanna Romaszewska, Kierownik BPO w Meritoros, wyjaśnia, dlaczego w outsourcingu procesów biznesowych podejście procesowe nie jest formalnością, tylko warunkiem dostarczenia jakości.
Łącznie 5000 zł na dziecko ale jednorazowo (1000 becikowego + 4000 za życiem). Dla kogo i czy będzie obowiązywało w 2027?
09 lip 2026

W gąszczu ogólnodostępnych dodatków, takich jak 800 plus czy 300 plus, istnieje jeszcze jedna, szczególna forma wsparcia – jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Nie jest ono jednak przeznaczone dla każdego rodzica. To ukierunkowana pomoc finansowa dla wybranych rodzin. Choć świadczenie nie jest uzależnione od dochodu, jego przyznanie wiąże się ze spełnieniem rygorystycznych warunków. Sprawdź, kto może złożyć wniosek i na co zwrócić szczególną uwagę, aby nie stracić prawa do tej pomocy.

REKLAMA

Sezonowa praca studenta a składki ZUS w 2026 r. Umowa o pracę, zlecenie, czy dzieło? Kiedy wakacyjne zatrudnienie zwiększy kapitał emerytalny?
09 lip 2026

Studenci często podejmują prace w wakacje. Wybór formy zatrudnienia decyduje o tym, czy zarobione pieniądze w całości trafią do kieszeni młodego człowieka, czy też część wynagrodzenia zostanie oskładkowana. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne niesie za sobą konkretne korzyści. Przede wszystkim buduje przyszły kapitał emerytalny młodego pracownika. Ponadto, w razie choroby, ciąży lub wypadku, ubezpieczony może liczyć na świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych, o ile spełnia warunki do ich otrzymania.
Koniec okresu przejściowego MiCA. Największa zmiana przepisów na rynku kryptowalut w historii
09 lip 2026

W dniu 1 lipca 2026 r. skończył się okres przejściowy dla części firm świadczących usługi związane z kryptoaktywami na podstawie dotychczasowych krajowych przepisów. Od tego momentu dalsze świadczenie usług objętych rozporządzeniem MiCA wymaga zezwolenia CASP, czyli zezwolenia dla dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, albo spełnienia szczególnych warunków przewidzianych dla określonych instytucji finansowych. To jedna z najważniejszych, a być może największa, zmiana regulacyjna w historii europejskiego rynku kryptowalut. MiCA porządkuje zasady działania giełd, kantorów kryptowalut, podmiotów przechowujących kryptoaktywa, operatorów platform obrotu oraz firm świadczących inne usługi związane z kryptoaktywami. Dla wielu przedsiębiorstw oznacza to przejście z modelu opartego głównie na krajowym wpisie do rejestru do modelu pełnego nadzoru, procedur, dokumentacji i odpowiedzialności organizacyjnej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA