Skarbówka weszła do naszych telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie

Coraz więcej spraw podatkowych można załatwić bez wizyty w urzędzie, a dostęp do nich jest możliwy z poziomu telefonu. Administracja skarbowa przyspiesza cyfrową rewolucję. Mobilny e-Urząd Skarbowy właśnie zyskał nowe formularze i funkcje, które mają ułatwić życie zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom, fundacjom czy stowarzyszeniom.

rozwiń >

Urząd skarbowy przenosi się do smartfona

Jeszcze kilka lat temu kontakt z urzędem skarbowym oznaczał konieczność kompletowania dokumentów, wizyt przy okienku i oczekiwania w kolejkach. Dziś ten model obsługi szybko odchodzi do przeszłości. Administracja podatkowa konsekwentnie rozwija cyfrowe usługi, a aplikacja mobilna staje się jednym z najważniejszych narzędzi kontaktu podatników z urzędem.

REKLAMA

REKLAMA

Początkowo rozwiązanie było kierowane przede wszystkim do osób fizycznych. Teraz jego możliwości obejmują również spółki, fundacje i stowarzyszenia. Rozszerzenie funkcjonalności sprawia, że kolejne formalności można załatwić zdalnie, bez uruchamiania komputera, a nawet bez wychodzenia z domu czy biura.

Ministerstwo Finansów zapowiada dalszy rozwój systemu

Resort finansów podkreśla, że rozwój aplikacji nie jest jednorazowym projektem, lecz elementem długoterminowej strategii cyfryzacji usług publicznych. Nowe rozwiązania mają odpowiadać na rzeczywiste potrzeby użytkowników i być systematycznie dostosowywane do ich oczekiwań.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, priorytetem pozostaje upraszczanie kontaktów z administracją oraz skracanie czasu potrzebnego na załatwienie formalności. Rozbudowa e-Urzędu Skarbowego ma charakter ciągły, a kolejne aktualizacje będą sukcesywnie zwiększać zakres dostępnych usług.

REKLAMA

Setki tysięcy użytkowników korzystają już z aplikacji

Największą popularnością cieszą się funkcje umożliwiające szybki dostęp do informacji podatkowych. Użytkownicy najczęściej sprawdzają swoje rozliczenia, monitorują status zwrotów podatku oraz przeglądają historię złożonych deklaracji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mobilny e-Urząd Skarbowy pozwala również składać deklaracje podatkowe, wysyłać wnioski o wydanie zaświadczeń czy odbierać dokumenty przesyłane przez urząd. Cały proces odbywa się w bezpieczny sposób i – co istotne – nie wymaga korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dokumenty trafiają bezpośrednio do organów podatkowych, a użytkownik ma stały dostęp do historii wszystkich swoich spraw.

Nowe formularze i większe możliwości dla organizacji

Niedawno w e-Urzędzie Skarbowym pojawiły się trzy nowe formularze, które udostępniono w formie intuicyjnych kreatorów. System prowadzi użytkownika krok po kroku, ograniczając ryzyko popełnienia błędów i przyspieszając wypełnianie dokumentów. Warunkiem korzystania z możliwości wysyłania formularzy online jest wcześniejsze wyrażenie zgody na e-Korespondencję w systemie.

Formularz ORD-IN pozwala uzyskać oficjalną interpretację przepisów podatkowych dotyczącą konkretnej sytuacji. Dokument trafia do Krajowej Informacji Skarbowej, która wydaje wiążące stanowisko w danej sprawie.

Z kolei formularz WN-CFR umożliwia uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej. To szczególnie ważne dla osób i firm prowadzących działalność międzynarodową, ponieważ dokument potwierdza miejsce opodatkowania i pozwala korzystać z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Z nowych usług mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy oraz pełnomocnicy, na przykład doradcy podatkowi.

Przedsiębiorcy zyskali ważne ułatwienie

Jedną z najistotniejszych nowości jest uruchomienie funkcji „Forma opodatkowania”. Dzięki niej przedsiębiorcy mogą szybko sprawdzić, jaka forma opodatkowania została przypisana do ich działalności gospodarczej w bazie Krajowej Administracji Skarbowej. System udostępnia dane za lata 2025 i 2026. Użytkownicy mogą także bezpośrednio przejść do formularza służącego do zmiany sposobu opodatkowania.

Samo oświadczenie INF-FO przeznaczone jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, również w formie spółek. Dokument można złożyć samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika.

e-Urząd Skarbowy działa przez całą dobę. Jak uzyskać dostęp?

Serwis e-Urząd Skarbowy jest dostępny przez 24 godziny na dobę i umożliwia kompleksową obsługę spraw podatkowych online. Można z niego korzystać zarówno za pośrednictwem strony internetowej podatki.gov.pl, jak i aplikacji mobilnej.