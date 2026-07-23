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6% podatku zamiast 12%. Sprawdź, czy w 2027 roku możesz płacić skarbówce o połowę mniej

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23 lipca 2026, 13:50
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
dłoń wrzuca monety do słoika, obok rosnące schody z monet, nad nimi rok 2027
6% podatku zamiast 12%. Sprawdź, czy w 2027 roku możesz płacić skarbówce o połowę mniej
Shutterstock
Shutterstock

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Myślisz, że 12 proc. to najniższa stawka PIT na etacie? Błąd. Tysiące Polaków płaci fiskusowi zaledwie 6 proc. podatku, nie łamiąc przy tym żadnych przepisów. Wszystko dzięki 50-procentowym kosztom uzyskania przychodu dla twórców. Zobacz, czy w 2027 roku Twój zawód pozwoli Ci zachować w portfelu kilka tysięcy złotych i jak dogadać się z szefem, by legalnie obniżyć daninę.

Jak z 12 procent robi się 6 procent podatku? Takiej matematyki nie uczą w szkole, a szkoda

To nie jest żadna nowa ustawa ani ukryty program rządu. To mechanizm, który od lat działa w prawie podatkowym, ale wiele firm wciąż boi się go stosować.

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Zasada jest banalnie prosta. Jeśli w ramach pracy na etacie tworzysz tzw. utwór (czyli np. piszesz kod, projektujesz logo, piszesz artykuł) i przekazujesz do niego prawa autorskie swojemu pracodawcy, należy ci się z tego tytułu honorarium autorskie.

Do tego honorarium urząd skarbowy pozwala zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu (KUP). Co to oznacza w praktyce? Jeśli Twoje honorarium wynosi 10 000 zł, skarbówka zakłada, że „wydałeś” 5 000 zł na to, by ten utwór stworzyć. Nie musisz mieć na taki koszt żadnych faktur ani dowodów - to działa z mocy prawa. Podatek 12% płacisz tylko od pozostałych 5 000 zł. Efekt? Realnie oddajesz państwu 6% z zarobionej kwoty. A stawka 12 procent przechodzi do historii.

Co jest już utworem, a co nie? Interpretacja z orzecznictwa

Trudności może nastręczać ustalenie, kiedy powstaje utwór i co nim jest, szczególnie gdyby fiskus się przyczepił do prawa korzystania z 50% KUP. Warto podeprzeć się orzecznictwem - poniżej ważny fragment z wyroku NSA z dnia 21.01.2021 r., sygn.: II GSK 954/18:

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"Należy zauważyć, że utworem jest stworzenie czegoś lub przetworzenie do postaci, w jakiej dotychczas nie istniało."

Kto może skorzystać? Te zawody to pewniaki na 2027 rok

Wielu pracowników myśli, że to przywilej zarezerwowany dla artystów. Nic bardziej mylnego. Prawo wskazuje branże, w których zastosowanie wyższych kosztów jest w 100 proc. legalne i bezpieczne.

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Jeśli planujesz swoje finanse na 2027 rok, sprawdź, czy pracujesz w jednej z tych branż:

  • IT i nowe technologie (tworzenie programów komputerowych i gier),
  • Architektura i inżynieria (projekty budowlane, wzornictwo przemysłowe),
  • Dziennikarstwo i copywriting (pisanie tekstów, tworzenie haseł reklamowych),
  • Grafika i sztuki wizualne (projektowanie stron, UX/UI, fotografia),
  • Działalność badawczo-rozwojowa (naukowcy, twórcy innowacji).
Ważne

Nie liczy się sama nazwa stanowiska. Liczy się to, czy efektem Twojej pracy jest coś, co ma indywidualny, twórczy charakter.

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Co zyska Twój portfel na stawce 6 procent zamiast 12 procent? Proste wyliczenie

Zastanawiasz się, czy gra jest warta świeczki? Załóżmy, że zarabiasz 10 000 zł brutto miesięcznie.

Zwykły pracownik (bez 50% KUP):

Od pełnej kwoty (po odliczeniu ZUS) urząd potrąca 12% zaliczki na PIT. Twoja pensja netto (na rękę) to około 7 145 zł, uwzględniając i składki i podatki.

Twórca z 50% KUP (zakładając, że 80% pensji to honorarium z pracy twórczej):

Podatek od 8 000 zł jest cięty o połowę (efektywnie 6% stawki). Na rękę dostajesz około 7 530 zł.

Ważne

W skali roku oznacza to prawie 5 000 zł ekstra w Twojej kieszeni, i to bez konieczności proszenia szefa o podwyżkę! Koszt pracodawcy pozostaje bowiem dokładnie taki sam - tylko mniejsza część pensji idzie na podatek, a większa trafia wprost do twojej ręki.

Szef musi się zgodzić. Jak załatwić honorarium autorskie w papierach?

Skarbówka dokładnie kontroluje, kto korzysta z ulgi. Żeby w styczniu 2027 r. wejść w nowy rok z wyższą wypłatą, musisz dogadać się z pracodawcą. O 50% KUP nie decyduje sam pracownik – to firma musi odpowiednio wyliczać Twoją pensję.

Co musi się zmienić?

  • Aneks do umowy o pracę: należy w nim wyraźnie wyodrębnić, jaka część pensji to zwykła praca (np. maile, spotkania), a jaka to honorarium za przeniesienie praw autorskich.
  • Ewidencja czasu pracy twórczej: Pracodawca musi prowadzić rejestr, w którym odnotuje, że w danym miesiącu faktycznie stworzyłeś konkretne utwory (np. napisany artykuł, projekt graficzny ulotki).

Dla firmy to nieco więcej dokumentacji, ale zyskuje zadowolonego pracownika, który zarabia więcej netto bez podnoszenia budżetu płacowego. Zbliżający się rok 2027 to idealny pretekst, by zaproponować to rozwiązanie w dziale HR.

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FAQ – Najczęstsze pytania o 50% KUP i 6% podatku

Czy można mieć 6% podatku na umowie zleceniu?

Tak! Koszty autorskie (50% KUP) można stosować zarówno na umowie o pracę, jak i na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło). Kluczowe jest przeniesienie praw autorskich.

Czy księgowa lub analityk finansowy może z tego skorzystać?

Z zasady nie. Praca polegająca na rutynowym wypełnianiu tabelek w Excelu, księgowaniu faktur czy analizie danych nie ma charakteru twórczego w rozumieniu prawa autorskiego. Trzeba by wykazywać, że efekty takiej pracy miały indywidualny i twórczy charakter, a inna osoba nie doszłaby do analogicznych efektów.

Czy jest jakiś roczny limit tej ulgi?

Tak. 50-procentowe koszty uzyskania przychodu są limitowane. Limit wynosi dokładnie tyle, co pierwszy próg podatkowy – czyli 120 000 zł w skali roku. Po jego przekroczeniu płaci się standardowy podatek.

Czy KUP 50% działa, jeśli rozliczam się z małżonkiem?

Rozliczenie z małżonkiem w połączeniu z 50% KUP jest możliwe i daje potężne oszczędności. Każdy małżonek może korzystać z 6% realnej stawki opodatkowania, jeżeli przysługują mu takie koszty uzyskania przychodu za pracę twórczą.

Czy muszę czekać do 2027 roku, aby skorzystać ze stawki 6 procent?

Nie, stosowna procedura u pracodawcy może zostać wprowadzona w ciągu roku kalendarzowego. Wtedy realna stawka podatkowa 6% zadziała od pierwszego miesiąca, w którym pracodawca rozliczy wynagrodzenie na nowych zasadach.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2026, poz. 592 ze zm.)

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Źródło: INFOR
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