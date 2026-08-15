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Teraz ZUS wyliczy emerytury wyższe o 10 procent - to efekt drugiej rocznej waloryzacji

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15 sierpnia 2026, 05:46
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Od czerwca nowe emerytury wyższe są o ok. 10 proc. - to efekt waloryzacji kont i subkont emerytalnych 1 czerwca 2026
Od czerwca nowe emerytury wyższe są o ok. 10 proc. - to efekt waloryzacji kont i subkont emerytalnych 1 czerwca 2026
Shutterstock

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Z dniem 1 czerwca ZUS dokonuje waloryzacji kont i subkont emerytalnych, które ma każdy kto zapłacił choć raz składkę na ubezpieczenie emerytalne. Wartość składek zapisanych na kontach emerytalnych wzrosła właśnie o 9,81 proc., a na subkontach aż o 10,61 proc. Co to oznacza dla przyszłych emerytów?

W tym roku roczna waloryzacja kont i subkont emerytalnych w ZUS była jedną z najwyższych w historii - to efekt wysokiej inflacji z lat wcześniejszych, który w przypadku wskaźnika waloryzacji kont i subkont działa z poślizgiem. Jest to jednak przede wszystkim doskonała ilustracja do udowodnienia tezy jak ważne znaczenie przy przechodzeniu na emeryturę ma wybór optymalnego terminu na złożenie wniosku o emeryturę w ZUS.

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Sprawa jest widoczna jak na dłoni: odczekanie miesiąca a nawet kilku po ukończeniu 65 lat lub 60 lat w przypadku kobiet pozwala na uzyskanie emerytury nawet o kilkaset złotych wyższej, jak w tym roku niż pośpiech by skończyć z pracą z dnia na dzień.
A trzeba pamiętać, że ZUS co do zasady ustala wysokość emerytury tylko raz - potem podlega ona tylko corocznej waloryzacji na ogólnych zasadach. Przy czym waloryzacja świadczenia o 10 proc. wyższego wyliczonego już na wstępie jest oczywiście też odpowiednio wyższa.

ZUS wylicza emerytury wyższe o 10 procent niż w pierwszej połowie roku

Lipiec to według ekspertów od ubezpieczeń społecznych drugi - zaraz po lutym - najlepszy w roku miesiąc do przechodzenia na emeryturę. Dlaczego - to głównie zasługa waloryzacji rocznej kont i subkont emerytalnych w ZUS. Zgromadzone tam środki wskutek waloryzacji ulegają tam zwiększeniu, a są podstaw do wyliczenia emerytury. Gdy odpowiednio wyższą kwotę dzielimy przez tę samą liczbę (statystyczne miesiące dalszego trwania życia), to oczywiste jest, że wynik wychodzi wyższy. I tak jest z emeryturą, którą ZUS wyliczy w lipcu a nie w dajmy na to w marcu.

Ujmując rzec najprościej - przechodzącym na emeryturę teraz ZUS wyliczy świadczenie o około 10 proc. wyższe niż przed rokiem. Także Ci, którzy ze złożeniem wniosku o emeryturę wstrzymali się kilka miesięcy i złożą go np. w lipcu będą dostawać emeryturę o ok. 10 proc. wyższą niż gdyby zrobili to przed waloryzacją kapitału.
Zyskali także ci, którzy nie przechodzili na emeryturę w lutym, licząc że zostanie ona od razu zwaloryzowana w marcu – przypomnijmy, że waloryzacja emerytur w tym roku była o połowę niższa – wskaźnik waloryzacji rocznej emerytur wyniósł 1,05 przy 1,0981 proc. waloryzacji konta emerytalnego i 1,1061 waloryzacji subkonta.

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Kapitał emerytalny po waloryzacji to wyższe nowe emerytury od lipca

Jeśli ktoś ma aktualnie zgromadzone na koncie emerytalnym 300 tys. zł, a jest to kwota zbliżona do niej dość powszechnie u osób w wieku przedemerytalnym, to aktualnie ma już 329 430 zł czyli jego kapitał wzrósł automatycznie o 29 430 zł.
Ten sam wskaźnik waloryzacji dotyczy kapitału początkowego, który jest trzecim składnikiem stanowiącym podstawę do wyliczania emerytur, a dotyczy osób, którym składki emerytalne potrącano przed 1999 rokiem.

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Jeszcze wyższa jest waloryzacja składek zgromadzonych na subkoncie emerytalnym w ZUS. Dopisano do nich 10,61 proc. wartości. Subkonta posiadają wszyscy płacący składki po 1 stycznia 1999 r. – o ile nie przystąpili do OFE lub sami nie przenieśli środków z OFE do ZUS.
Ponadto obowiązkowo w ramach tak zwanego suwaka przenoszone są na subkonto emerytalne środki z OFE począwszy od dnia, gdy przyszłemu emerytowi pozostaje już tylko 10 lat do ustawowego wieku emerytalnego.
Jeśli 221 20 zł ktoś ma na subkoncie 200 tys. zł, to z dniem 1 czerwca automatycznie kapitał na subkoncie wzrósł mu do 221 220 zł czyli o 21 20 zł.

Wyższy wskaźnik waloryzacji subkonta od konta to efekt innego sposobu waloryzacji – zależy ona nie od inflacji, ale od tego jak rósł produkt krajowy brutto – PKB w ostatnich pięciu latach. To z kolei jest związane z tym, że środki zgromadzone w OFE są pomnażane dzięki inwestowaniu ich na rynkach kapitałowych.

Teraz ZUS wylicza wyższe emerytury - dlaczego

Tegoroczna waloryzacja składek zgromadzonych na kontach i subkontach ZUS nie jest jednak rekordowa – taka była dwa lata temu gdy ZUS dopisał do kont emerytalnych 9,91 proc. ich wartości, a do subkont aż 14,87 proc.
Zgodnie z prawem, jak co roku po waloryzacji kont i subkont emerytalnych ZUS przygotuje aktualne informacje dla każdego ubezpieczonego urodzonego po 31 grudnia 1948 r. Dokument ten – Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU) i zostanie udostępniony elektronicznie na eZUS (PUE ZUS) był przez wiele lat wysyłany do wszystkich listownie, aktualnie jednak ta zasada nie obowiązuje powszechnie.

Kalendarz przesądza, że ZUS wyliczy emeryturę wyższą lub niższą

Czerwcowa waloryzacja kont i subkont emerytalnych w ZUS to doskonały moment, by wskazać na korzyści z odpowiedniego wyboru miesiąca, w którym – oczywiście po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego - złoży się wniosek o emeryturę.
Czasami wystarczy nawet miesięczna zwłoka, by ZUS wyliczył świadczenie dużo wyższe od tego, jakie ustali gdy wniosek o emeryturę trafi do Zakłdu już następnego dnia po osiągnięciu przez kobietę wieku 60 lat a mężczyznę – 65 lat.

Eksperci wskazują przy tym dwa miesiące jako najlepsze z tego punktu widzenia. Pierwszy to luty – wtedy emerytura wyliczona na podstawie aktualnego stanu konta i subkonta, z ewentualnym uwzględnieniem kapitału początkowego zostanie natychmiast zwaloryzowana w marcu.
W tym roku marcowa emerytura „z marszu” była wyższa od pierwszej, lutowej o 3,5 procent.

Drugi miesiąc to lipiec gdy ZUS będzie świadczenie wyliczał na podstawie kapitałów zgromadzonych na koncie i subkoncie, świeżo co zwaloryzowanych w czerwcu czyli podwyższonych jak w tym roku niemal o 10 procent.
Co oczywiście odłożenie w czasie wniosku o emeryturę sprawi, że ZUS ustali w konsekwencji jej wysokość odpowiednio wyższą niż gdyby wyliczał ją np. w maju, przed waloryzacją czerwcową.

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Źródło: INFOR
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