Ta ulga to prawdziwy hit. Fala wniosków zalała ZUS. Idą na to miliardy. Termin ma kluczowe znaczenie

Bez składek i bez tłumaczeń. Mikroprzedsiębiorcy w Polsce mogą raz w roku zrobić sobie finansowy oddech od ZUS – i to zupełnie legalnie. Tak działają tak zwane wakacje składkowe, które dają możliwość niepłacenia przez jeden miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Łączną kwotę podlegającą zwolnieniu można już liczyć w miliardach. Ale wielu przedsiębiorców wciąż zwleka z decyzją, choć licznik bije i czasu jest coraz mają coraz mniej.

Wakacje od ZUS z rekordowym zainteresowaniem

Ten finansowy oddech od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który można zaczerpnąć od grudnia 2024 roku, cieszy się wielkim wzięciem. Od początku funkcjonowania wakacji składkowych do ZUS wpłynęło ponad 3,28 mln wniosków, a wartość zwolnień z opłacania składek przekroczyła 4,2 mld zł.

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Jak wynika z najnowszych danych, od grudnia 2025 roku do 29 czerwca tego roku, wpłynęło do Zakładu łącznie 500 858 wniosków. Łączna wartość przyznanych ulg w pierwszym półroczu 2026 r. wyniosła 738 877 197 zł.

- Największa liczba wniosków wpłynęła w grudniu 2025 r. – 366 335. Są to wnioski o zwolnienie za styczeń 2026 r., co stanowi 74 proc. wniosków złożonych od grudnia 2025 r. do czerwca 2026 roku – wylicza Beata Kopczyńska regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim. - W kolejnych miesiącach obserwowaliśmy stopniowy spadek liczby składanych wniosków, przy czym w maju 2026 r. (wnioski za czerwiec 2026 r.) odnotowaliśmy ponowny wzrost zainteresowania ulgą – 62 431 wniosków (12,7 proc. wniosków dotyczących zwolnienia za miesiące od stycznia do czerwca 2026 roku – dodaje rzeczniczka.

Wakacje składkowe pozwalają przedsiębiorcy raz w roku uzyskać zwolnienie z opłacania własnych składek na ubezpieczenia społeczne za jeden wybrany miesiąc. Ulga obejmuje składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a także – jeśli przedsiębiorca podlega temu ubezpieczeniu – składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Zwolnienie może obejmować również składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, jeśli przedsiębiorca ma obowiązek ich opłacania. Nie obejmuje natomiast składki zdrowotnej ani składek opłacanych za pracowników.

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W czasie korzystania z ulgi przedsiębiorca nie musi zawieszać działalności i może normalnie prowadzić firmę. Składki objęte zwolnieniem finansuje budżet państwa, dzięki czemu okres ten jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do przyszłej emerytury lub renty oraz innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

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Kto może skorzystać z wakacji składkowych

Z wakacji składkowych mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG oraz komornicy sądowi.

Jednym z warunków jest to, aby w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przedsiębiorca miał zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż 10 osób, łącznie z sobą. Do tego limitu wliczają się między innymi pracownicy, zleceniobiorcy oraz osoby współpracujące.

Przedsiębiorca musi również podlegać przez co najmniej jeden dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Obowiązuje limit przychodów

Kolejnym warunkiem jest limit przychodów. W dwóch ostatnich latach poprzedzających rok złożenia wniosku przedsiębiorca nie mógł mieć przychodu z działalności gospodarczej albo w co najmniej jednym z tych dwóch lat jego roczny przychód nie mógł przekroczyć równowartości 2 mln euro. Przykładowo, przy składaniu wniosku w 2026 roku pod uwagę brane są lata 2024 i 2025.

Istnieje również ograniczenie dotyczące byłego pracodawcy

Przedsiębiorca nie może w poprzednim roku ani w roku złożenia wniosku – do dnia jego złożenia – wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy, jeżeli w roku rozpoczęcia działalności lub w roku poprzednim wykonywał dla niego w ramach etatu czynności odpowiadające zakresowi obecnie prowadzonej działalności.

Wakacje składkowe stanowią pomoc de minimis. Przedsiębiorca musi więc dysponować odpowiednim limitem tej pomocy. Łączna wartość pomocy de minimis otrzymanej w ciągu trzech minionych lat nie może przekroczyć 300 tys. euro.

Jak złożyć wniosek o wakacje składkowe ZUS? Termin ma kluczowe znaczenie

Przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali z wakacji składkowych w 2026 r., nadal mają taką możliwość. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal eZUS i tylko w miesiącu poprzedzającym okres objęty ulgą. Jeżeli przedsiębiorca złoży dokument zbyt wcześnie lub po terminie, ZUS pozostawi go bez rozpatrzenia. Oznacza to, że chcąc uzyskać zwolnienie za wrzesień, należy wysłać wniosek najpóźniej do końca sierpnia.

Co ważne, od 26 czerwca 2026 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z nowej wersji formularza RWS 3.0. Część danych uzupełnia się automatycznie, natomiast wnioskodawca musi potwierdzić, że spełnia wszystkie warunki wymagane do uzyskania ulgi.