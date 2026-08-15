Dorobisz bez firmy i bez rejestracji? Skarbówka raz mówi jedno, a raz drugie

Chcesz dorabiać, udzielając korepetycji, i liczysz na wygodną działalność nierejestrowaną? To możliwe – ale nie zawsze. W interpretacji z 10 sierpnia 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że korepetycje opisane przez podatniczkę nie mogą być działalnością nierejestrowaną. Trzy tygodnie wcześniej skarbówka miała jednak inne zdanie.

Czego dotyczyła sprawa

Podatniczka prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, którą zawiesiła w czerwcu 2021 r. Od tego dnia jej nie wykonywała i nie osiągała z niej przychodów, a w 2024 r. wykreśliła firmę z CEIDG. Od września 2026 r. planuje udzielać indywidualnych korepetycji uczniom – osobiście, bez zatrudniania kogokolwiek, z przychodem nieprzekraczającym w żadnym kwartale limitu działalności nierejestrowanej.

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Pierwotnie jej wątpliwość dotyczyła 60-miesięcznej „karencji": czy okres, w którym nie wolno było prowadzić firmy, liczy się od dnia zawieszenia, czy dopiero od wykreślenia z CEIDG. Chciała bowiem rozliczać dochód z korepetycji jako przychód z działalności nierejestrowanej, czyli jako przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1ba ustawy o PIT.



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Przypomnijmy: od 1 stycznia 2026 r. limit działalności nierejestrowanej liczony jest kwartalnie i wynosi 225 proc. minimalnego wynagrodzenia. Przy płacy minimalnej 4806 zł to 10 813,50 zł na kwartał. Mieszcząc się w tym progu, można zarobkować bez wpisu do CEIDG.

Fiskus: w tej sprawie to nie działalność nierejestrowana

Dyrektor KIS nie rozstrzygnął sporu o liczenie 60 miesięcy – uznał go za bezprzedmiotowy, bo problem leży gdzie indziej. Działalność nierejestrowana z art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców to działalność gospodarcza w sensie materialnym (zorganizowana, zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły), która wyłącznie z woli ustawodawcy nie jest formalnie traktowana jak działalność gospodarcza. Innymi słowy: żeby coś było działalnością nierejestrowaną, musi najpierw spełniać materialną definicję działalności gospodarczej.

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Tymczasem sama podatniczka opisała swoje korepetycje jako aktywność, która tej definicji nie spełnia. We wniosku wskazała, że:

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będą miały charakter sporadyczny (brak ciągłości),

będą prowadzone w sposób zależny od oczekiwań i w terminach ustalanych przez zlecających oraz w miejscach przez nich wskazanych,

nie będzie ponosić odpowiedzialności za rezultat korepetycji – poniesie ją rodzic zlecający,

będą wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez rodzica,

nie będzie ponosić ryzyka gospodarczego.

Trzy ostatnie okoliczności to dokładnie przesłanki negatywne z art. 5b ust. 1 ustawy o PIT. Chodzi w nich o to, że odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie (z wyłączeniem odpowiedzialności za czyny niedozwolone) ponosi zlecający, że czynności są wykonywane pod jego kierownictwem oraz w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, a wykonawca nie ponosi ryzyka gospodarczego. Nie chodzi więc o „efekt pedagogiczny", lecz o cywilnoprawny układ odpowiedzialności i podporządkowania. Łączne wystąpienie tych trzech przesłanek wyklucza uznanie czynności za działalność gospodarczą.

Skoro opisane korepetycje nie są działalnością gospodarczą w sensie materialnym, nie mogą być również działalnością nierejestrowaną. Organ zakwalifikował je jako działalność wykonywaną osobiście – działalność oświatową z art. 13 pkt 2 ustawy o PIT (poprzez art. 10 ust. 1 pkt 2). Stanowisko podatniczki uznano za nieprawidłowe. Kluczowe jest jednak zastrzeżenie: rozstrzygnięcie odnosi się wyłącznie do tego konkretnego opisu, a nie do korepetycji „w ogóle".

Ważne O kwalifikacji przychodu nie przesądza nazwa, którą sam nadasz swojej aktywności, lecz to, jak faktycznie ją wykonujesz – a we wniosku o interpretację: jak ją opiszesz. Te same korepetycje, zależnie od opisu, Dyrektor KIS zakwalifikował raz jako działalność nierejestrowaną (lipiec 2026), a raz jako działalność wykonywaną osobiście (sierpień 2026).

Co to oznacza w praktyce dla Twojego PIT

Wbrew pierwszemu wrażeniu z tytułu fiskus nikogo nie „wpycha" w firmę. Działalność wykonywana osobiście, podobnie jak nierejestrowana, nie wymaga wpisu do CEIDG ani zakładania działalności gospodarczej. Zmienia się natomiast źródło przychodu i związane z nim obowiązki:

Rozliczenie: przychód wykazujesz w zeznaniu rocznym PIT-36 jako działalność wykonywaną osobiście, a nie jako przychód z innych źródeł.

Koszty: co do zasady stosuje się zryczałtowane 20 proc. przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT). Jeśli jednak udowodnisz, że rzeczywiste koszty były wyższe, możesz rozliczyć je w faktycznej wysokości (art. 22 ust. 10).

Zaliczki: ponieważ płacą Ci osoby prywatne, nie ma płatnika, który potrąciłby podatek. Zaliczkę liczysz i wpłacasz samodzielnie – co do zasady do 20. dnia następnego miesiąca, a za grudzień przed upływem terminu na złożenie zeznania (art. 44 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 3a ustawy o PIT).

Uwaga na kwotę zmniejszającą. Zaliczkę obliczaną samodzielnie wolno pomniejszyć o nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – przy kwocie wolnej 30 000 zł jest to maksymalnie 300 zł miesięcznie (art. 44 ust. 3ab ustawy o PIT, ze stosowaniem odpowiednio art. 31b i 31c). Prosty przykład: przychód 1000 zł miesięcznie minus 20 proc. kosztów (200 zł) daje 800 zł dochodu; 12 proc. to 96 zł, ale po odliczeniu kwoty zmniejszającej zaliczka do wpłaty wynosi 0 zł. Jeśli korepetycje są jedynym dochodem opodatkowanym skalą i mieszczą się w rocznej kwocie wolnej, zaliczek w praktyce w ogóle nie będzie. Zastrzeżenie: kwota zmniejszająca jest jedna dla wszystkich dochodów ze skali – jeśli wykorzystujesz ją już np. u pracodawcy, przy korepetycjach drugi raz jej nie odliczysz i wtedy zaliczka wystąpi.

Formalnie więc działalność wykonywana osobiście wiąże się z comiesięcznym obowiązkiem samodzielnego liczenia zaliczek, podczas gdy przy działalności nierejestrowanej podatek rozlicza się dopiero w zeznaniu rocznym. W praktyce jednak przy niewielkich, jedynych dochodach zaliczka i tak wychodzi zero. Realna różnica sprowadza się zatem do formularza i do zasad rozliczania kosztów: przy działalności wykonywanej osobiście stosuje się 20 proc. ryczałtu (albo koszty faktyczne, jeśli wyższe), a przy nierejestrowanej – wyłącznie koszty faktyczne, udokumentowane.

Praktyka interpretacyjna nie jest jednolita

Zaledwie trzy tygodnie przed sierpniową interpretacją, 20 lipca 2026 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.554.2026.3.AG), Dyrektor KIS zaakceptował korepetycje jako działalność nierejestrowaną, a uzyskiwane z nich przychody – jako przychody z innych źródeł. Tam podatnik osobiście odpowiadał wobec klientów, nie działał pod ich kierownictwem, a miejsce i termin zajęć były wspólnie uzgadniane; organ potwierdził też mieszczenie się w limicie oraz brak działalności gospodarczej w poprzednich 60 miesiącach i uznał stanowisko za prawidłowe.

W sierpniowej sprawie było odwrotnie: wystąpiły łącznie wszystkie trzy przesłanki negatywne z art. 5b ust. 1 ustawy o PIT. Ten sam organ, dwie świeże interpretacje, dwa różne źródła przychodu – a wszystko za sprawą odmiennego opisu tej samej usługi. Warto przy tym pamiętać, że interpretacje indywidualne nie są orzecznictwem i chronią wyłącznie wnioskodawcę w jego indywidualnym stanie faktycznym.

Kierunek nie jest zresztą nowy. Już w interpretacji z 6 lipca 2022 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.522.2022.1.MG) Dyrektor KIS kwalifikował okazjonalne korepetycje udzielane osobiście jako działalność oświatową z art. 13 pkt 2 ustawy o PIT.

Co zrobić

Zanim złożysz wniosek o interpretację, przemyśl i precyzyjnie opisz, jak naprawdę zamierzasz pracować. To opis sposobu wykonywania czynności, a nie ich nazwa, przesądza o źródle przychodu.

Jeśli korepetycje mają być dorywcze, zależne od zlecających i bez Twojego ryzyka – licz się z kwalifikacją jako działalność wykonywana osobiście: rozliczenie w PIT-36, 20 proc. kosztów, comiesięczne (często zerowe) zaliczki.

rozliczenie w PIT-36, 20 proc. kosztów, comiesięczne (często zerowe) zaliczki. Jeśli chcesz uczyć samodzielnie, na własny rachunek i ryzyko – możliwa jest działalność nierejestrowana (do 10 813,50 zł na kwartał, bez zaliczek w trakcie roku), a przy większej skali działalność gospodarcza z ryczałtem 8,5 proc. dla usług edukacyjnych.

Niezależnie od kwalifikacji prowadź ewidencję przychodów i gromadź dowody poniesionych kosztów.

Podstawa prawna – art. 5a pkt 6, art. 5b ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 2, 3 i 9, art. 13 pkt 2, art. 20 ust. 1 i 1ba, art. 22 ust. 9 pkt 4 i ust. 10, art. 31b, art. 31c oraz art. 44 ust. 1a pkt 3, ust. 3a i ust. 3ab ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.)

Powołane interpretacje:

– interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 10 sierpnia 2026 r., sygn. 0115-KDWT.4011.247.2026.2.DS (działalność wykonywana osobiście);

– interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 20 lipca 2026 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.554.2026.3.AG (działalność nierejestrowana);

– interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 6 lipca 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.522.2022.1.MG (działalność wykonywana osobiście).