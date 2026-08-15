Rząd szykuje rewolucję w podatkach, która może przynieść spore zyski dla blisko 2 milionów Polaków. O co chodzi?

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad zmianami w PIT na 2027 rok, a wśród rozważanych scenariuszy pojawił się zupełnie nowy próg podatkowy. Prześwietlamy szczegóły rządowych planów oraz to, ile realnie może zostać w Twojej kieszeni.

Nowa stawka PIT 24 proc. na stole

Obecnie w Polsce obowiązują dwie główne stawki podatku dochodowego: 12 proc. oraz 32 proc. W wyższy, dotkliwy próg wpada każdy, czyje roczne dochody przekraczają 120 tys. zł. Rząd rozważa wprowadzenie stawki pośredniej - 24 proc.

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Kto zyska? Osoby zarabiające powyżej 11,5 tys. zł brutto miesięcznie na etacie.

Jaki jest plan? Nowy podatek 24 proc. miałby obowiązywać prawdopodobnie do poziomu 150 tys. zł rocznie. Dopiero nadwyżka ponad tę kwotę byłaby opodatkowana stawką 32 proc.

Alternatywa: Minister Finansów Andrzej Domański rozważa też prostszy wariant - podniesienie obecnego drugiego progu ze 120 tys. zł do około 140 tys. zł.

Co z obietnicą kwoty wolnej 60 tys. zł?

Równolegle toczą się rozmowy o flagowej obietnicy rządu, czyli podniesieniu kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł. Z powodów budżetowych natychmiastowy skok jest mało prawdopodobny. Resort skłania się ku wprowadzaniu zmian etapami:

Krok 1: Podniesienie kwoty wolnej do 40 tys. zł (zysk dla zarabiających powyżej 4150 zł brutto).

Krok 2: Wzrost do 50 tys. zł (korzyść od 5125 zł brutto).

Krok 3: Docelowe 60 tys. zł (maksymalny zysk dla zarabiających od 6100 zł brutto).

Skutki dla portfeli i gospodarki

Ekonomiści wskazują, że niższe podatki dla klasy średniej to silny impuls konsumpcyjny. Zostawienie większych pieniędzy w kieszeniach obywateli oznacza jednak mniejsze wpływy do budżetu państwa, których wzrost wpływów z VAT (napędzany zakupami) nie pokryje w pełni. Eksperci ostrzegają również, że nagły wzrost wydatków Polaków może stać się dodatkowym paliwem dla inflacji.